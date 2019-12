T-Bull osiągnął łącznie ponad 6,5 mln pobrań w listopadzie

"Listopad to miesiąc, który możemy podsumować przede wszystkim pierwszym milionem naszego najnowszego tytułu, jakim jest gra 'Top Speed 2'. Łącznie aplikacja została zainstalowana na ponad półtora miliona telefonach na całym świecie. Cały czas pracujemy nad optymalizacją tego tytułu, aby był dostępny na większej ilości urządzeń" - skomentował współzałożyciel i członek zarządu T-Bull Damian Fijałkowski, cytowany w komunikacie.

"'Top Speed 2', czyli najnowsza produkcja skierowana do fanów wirtualnych spalin w listopadzie 2019 zgodnie z oczekiwaniami osiągnęła pierwszy milion pobrań. Gra łącznie została pobrana już ponad 1 515 860 razy. Wynik ten jest rezultatem ciągłej optymalizacji aplikacji oraz globalnej promocji w sklepie Google Play. Najczęściej gra była pobierana w Indiach (31,35%), Brazylii (7,09%) i Indonezji (4,91%). Średnia kwota transakcji, za jaką użytkownicy doładowywali swoje wirtualne cztery kółka wyniosła 7,09 USD. Do transakcji najczęściej dochodziło w Stanach Zjednoczonych (43,93%), na terenie Niemiec (6,99%) oraz Indonezji (3,69%)" - czytamy w komunikacie.

"'Tank Battle Heros', czyli gra dla miłośników pancernych pojazdów została łącznie pobrana 266 747 razy. Najczęściej gra była instalowana w Indiach (41,72%), Wietnamie (6,38%) i Indonezji (5,72%). Średnia kwota, jaką użytkownicy przeznaczyli na swoje pancerne pojazdy wyniosła pond 5 USD. Do transakcji najczęściej dochodziło w USA (17,57%), Indiach (11,63%) i Rosji (8,30%)" - wymieniono także.

"Moto Rider Go" został pobrany już ponad 88 mln razy na całym świecie. W tym miesiącu najczęściej do pobrania aplikacji dochodziło w Indiach (32,13%), Brazylii (11,37%) i Egipcie (5,43%). Swoje jednoślady użytkownicy doładowali najczęściej w USA (15,84%), Brazylii (15,02%) i Indiach (11,77%) robiąc to średnio za 6,2 USD, dodano w informacji.