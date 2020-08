T-Mobile ma problem. Wysokomarżowy roaming zanikł całkowicie

Operator T-Mobile Polska podsumował działalność od kwietnia do czerwca. W tym czasie zanotował 435 mln zł zysku operacyjnego (EBITDA AL). To o prawie 2 proc. więcej niż rok wcześniej. Udało się to m.in. dzięki wyższej sprzedaży produktów i usług (o 3,4 proc. w skali roku), która wyniosła 1,62 mld zł. T-Mobile chwali się wzrostem bazy klientów o 152 tys. w rok, których ma już ponad 11 mln.