T-Mobile Polska ponownie wybrany przez UDT na usługi transmisji danych

"W ramach umowy podpisanej 31 lipca br., T-Mobile Polska zobowiązuje się do świadczenia usług z zakresu transmisji danych w sieci WAN przy wykorzystaniu łączy podstawowych i zapasowych. Oferta operatora, której wartość brutto opiewa na kwotę ponad 1,163 mln zł, zakłada również udostępnienie łącza i dostępu do internetu przy zapewnieniu ochrony DDoS (ang. distributed denial of service). Pozwoli ona zablokować wszelkie próby ataku na usługi sieciowe, nastawione na uniemożliwienie działania poprzez zajęcie wszystkich wolnych zasobów" - czytamy w komunikacie.