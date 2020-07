T-Mobile Polska wdrożył nowy model zarządzania 'Agile'

"Zmiana sposobu zarządzania projektami na wielu płaszczyznach jednocześnie, w tak dużej firmie jak T-Mobile, wymagała przemodelowania wielu kluczowych obszarów jej działalności. Na szczęście, nasz zespół nie zawiódł i wdrożenie metodologii Agile przebiegło pomyślnie. Musimy pamiętać, że firmy takie jak nasza, szczególnie w tak trudnych okresach dla gospodarki mają kluczowe znaczenie i nie możemy pozwolić sobie na to, by działać w klasycznych dla ubiegłego wieku modelach zarządzania" - powiedział CEO T-Mobile Polska Andreas Maierhofer, cytowany w komunikacie.

Agile to nowoczesna metodyka w zarządzaniu zadaniami, projektami czy nawet całą firmą, która całkowicie zmienia sposób pracy i pomaga zwiększyć wydajność. Według firmy konsultingowej McKinsey & Company, organizacje, które przechodzą na Agile, mają nawet o 50% większe szanse prześcignąć tradycyjną konkurencję, a ich klienci są bardziej zadowoleni z poziomu dostarczanych usług. Struktury Agile lepiej odpowiadają na zapotrzebowanie klientów i pozwalają szybciej rozwijać produkty i usługi dopasowane do ich potrzeb. Dodatkowo, na niemal każdym etapie przygotowania produktu, np. oferty, możliwe jest błyskawiczne dopasowanie go do zmieniającej się sytuacji. Transformacja to efekt i kontynuacja zmian, zachodzących w T-Mobile od kilku lat - firma nie jest już tylko operatorem telefonii komórkowej, oferuje klientom usługi konwergentne, a teraz zmienia się z klasycznego telekomu w nowoczesną firmę technologiczną, podano także.