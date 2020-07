T-Mobile rozpoczął budowę nowego data center w Warszawie

"Dostarczanie kompleksowych technologii ICT to kluczowy obszar naszej działalności. Ich niezwykle ważnym elementem są usługi data center, które cały czas intensywnie rozwijamy, by wzmacniać swoją pozycję wśród liderów na rynku polskim. Przyspieszona w ostatnim czasie cyfryzacja przedsiębiorstw czy instytucji to dla nas jeszcze większe zobowiązanie, by dostarczać najlepszej jakości usługi z najwyższym poziomem bezpieczeństwa, które jest kluczowe w obecnych czasach. Nowa inwestycja stanowi kolejny krok w stronę oferowania najwyższych standardów data center, a tym samym realizacji naszych strategicznych założeń" - powiedział prezes Andreas Maierhofer, cytowany w komunikacie.