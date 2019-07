Tauron: Blok w Jaworznie zaawansowany w 93%, trwa rozruch 'na gorąco'

"Blok 910 MW w Jaworznie pozwoli nam szybciej osiągnąć cele przedstawione w aktualizacji kierunków strategicznych. Określiliśmy tam jasno, że do 2030 r. chcemy ograniczyć emisję CO2 o 50%. Co ważne, nowy blok będzie istotnym elementem budującym bezpieczeństwo energetyczne kraju" - powiedział prezes Filip Grzegorczyk, cytowany w komunikacie.

Gorący rozruch to uruchomienie wszystkich elementów instalacji przy użyciu docelowych czynników takich, jak woda, węgiel, para i olej. To moment, który można porównać do pierwszego odpalenia silnika w samochodzie, który zszedł z linii produkcyjnej, wyjaśnia spółka .

Rozpalenie palników i ogrzanie kotła do odpowiedniej temperatury zostanie, w pierwszym etapie, wykorzystane do osuszenia wymurówki żaroodpornej, która została zastosowana w miejscach szczególnie narażonych na działanie erozji popiołowo-żużlowej. Następnie przez kolejne trzy tygodnie przeprowadzony zostanie proces dmuchania kotła i rurociągów parowych mający na celu oczyszczenie powierzchni części ciśnieniowej bloku z ewentualnych zanieczyszczeń mechanicznych pozostałych po montażu mechanicznym. Aby proces dmuchania dał oczekiwany efekt oczyszczenia, do jego przeprowadzenia należy zastosować parę o odpowiednich parametrach, tj. ciśnienie i temperatura pary muszą być na tyle wysokie, aby były w stanie usunąć wszystkie zanieczyszczenia stałe z układów bloku. Czystość pary weryfikowana jest za pomocą płytek kontrolnych, które sprawdza się po każdym cyklu dmuchania kotła i rurociągów. Po zakończeniu procesu dmuchania, kocioł i rurociągi parowe będą gotowe do podania pary na turbinę, podała również spółka.