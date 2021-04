Tauron ma nowego prezesa. Kim jest Paweł Strączyński?

"Rada nadzorcza emitenta powołała pana Pawła Strączyńskiego do składu zarządu emitenta na VI wspólną kadencję i powierzyła mu funkcję prezesa zarządu" - czytamy w komunikacie.

W okresie od listopada 2018 r. do lutego 2020 r. był wiceprezesem Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja. Od lutego 2017 r. do kwietnia 2018 r. był członkiem zarządu PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa, a w okresie od maja 2016 r. do września 2017 r. był członkiem zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Jastrzębiu-Zdroju.