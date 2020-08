Tauron miał szacunkowo 479 mln zł straty netto, 1450 mln zł EBITDA w II kw. 2020

Spółka wskazała, że w związku z trwającym procesem zbycia udziałów w Tauron Ciepło oraz zgodnie z MSSF 5 na dzień bilansowy 30 czerwca 2020 r. zostały spełnione warunki ujęcia udziałów w Tauron Ciepło jako aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży w jednostkowym sprawozdaniu finansowym spółki oraz aktywów netto Tauron Ciepło jako grupy do zbycia zaklasyfikowanej jako przeznaczona do sprzedaży w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy kapitałowej. Wartości zaprezentowane jako działalność zaniechana odnoszą się do Tauron Ciepło.