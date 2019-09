Tauron nabył farmy wiatrowe in.ventus o mocy 180 MW za 137 mln euro

"Zakup farm wiatrowych przez Tauron wpisuje się w projekt Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku. Jest to realizacja przyjętego przez Tauron nowego kierunku zielonej polityki" - powiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski, cytowany w komunikacie.

"Nasz 'Zielony Zwrot' nabiera tempa. Inwestycja w farmy wiatrowe to milowy krok w realizacji naszych celów strategicznych, czyli zwiększenia do ponad 65% udziału źródeł nisko- i zeroemisyjnych w miksie wytwórczym i redukcji emisji CO2 o 50% w perspektywie 2030 roku. Zakup farm wiatrowych należących do in.ventus to okazja nabycia aktywów w obszarze, w którym możliwości akwizycyjne są ograniczone" - dodał prezes Taurona Filip Grzegorczyk.