Tauron planuje aktualizację strategii w tym roku, pogłębi Zielony Zwrot

W 2018 roku, jeszcze przed ogłoszeniem aktualizacji strategii Zielonego Zwrotu, grupa miała ok. 500 MW mocy zainstalowanej w odnawialnych źródłach energii, podczas gdy celem w strategii jest dodatkowe 900 MW w wietrze i dodatkowe 300 MW w fotowoltaice do 2030 r. Do końca tego roku spółka może osiągnąć ok. 28-30% realizacji tego celu.

"Naszym ambitnym planem jest, bo przymierzamy się do kolejnej aktualizacji strategii, by zwiększyć ilość mocy zainstalowanej w fotowoltaice do roku 2030 nie do 500 MW, tylko do ok. 1 000 MW. Gdybyśmy faktycznie osiągnęli w wietrze te 900 MW, i ok. 1 000 MW w fotowoltaice, to w naszym miksie energetycznym na koniec 2030 roku ten udział powinien wynosić ok. 64 do 66% Zielonej energii" - wskazał wiceprezes.