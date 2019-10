Tauron planuje prace na 80 km sieci dystryb. pod kątem OZE do połowy 2020 r.

"Dotychczas spółka wybudowała i zmodernizowała, przy wsparciu środków pomocowych, ponad 176 km sieci elektroenergetycznych SN i nN dla odnawialnych źródeł energii na terenie województwa dolnośląskiego oraz 180 km na terenie województwa małopolskiego. Do połowy 2020 roku planowanych jest kolejnych 80 km na terenie województwa małopolskiego" - czytamy w komunikacie.

"Do naszej sieci dystrybucyjnej przyłączamy coraz więcej odnawialnych źródeł energii. Tylko w pierwszym półroczu tego roku przyłączyliśmy ich więcej niż w całym 2018 roku. To dla energetyki duże wyzwanie, bo stale musimy dbać o dostosowanie naszej infrastruktury do wymagań przyłączanych instalacji. W ubiegłym roku przeznaczyliśmy ponad 1,1 mld zł na inwestycje związane z modernizacją i odtworzeniem sieci oraz przyłączyliśmy 63 tys. nowych klientów. Pozyskane dofinansowanie uzupełni nasze nakłady inwestycyjne, które w 2019 roku wynoszą ponad 1,7 mld zł" - powiedział wiceprezes Taurona Dystrybucji Jerzy Topolski, cytowany w komunikacie.