Tauron planuje przebudowę ponad 22 tys. km linii SN na kablowe do 2040 r.

"Dystrybucja energii jest naszym pierwszym wyborem w zakresie inwestycji. Ich podstawowy cel to zwiększenie pewności dostaw energii elektrycznej dla naszych klientów. Do 2040 roku chcemy zwiększyć udział sieci kablowych do poziomu 75%. Jest to założenie długoterminowe, jednak dla energetyki, gdzie duże inwestycje sieciowe planowane i realizowane są w cyklach wieloletnich, jest to realny i ambitny plan" - powiedział prezes Taurona Filip Grzegorczyk, cytowany w komunikacie.