Tauron: Ponad 0,5 mln klientów załatwiło sprawy zdalnie w ciągu ost. miesiąca

"Od wielu lat inwestujemy w elektroniczne formy kontaktu z klientami i na bieżąco wprowadzamy nowe funkcjonalności. Dzięki temu teraz, w tej nadzwyczajnej sytuacji, nasi klienci mogą załatwić wszystkie sprawy bez wychodzenia z domu. Do dyspozycji klientów są m.in. internetowe serwisy obsługowe, czat online, formularze kontaktowe czy infolinie obsługowe i sprzedażowe" - powiedział prezes Taurona Filip Grzegorczyk, cytowany w komunikacie.

W ciągu ostatnich czterech tygodni o 30% wzrosła liczba klientów, którzy załatwili swoje sprawy wysyłając do Taurona wiadomość e-mail. Liczba osób obsłużonych w tym okresie przez infolinie wzrosła z kolei o 25%.

"Obsłużenie w sposób zdalny znacznie większej ilości spraw, z którymi zwracają się do nas klienci, jest dla nas wyzwaniem. Na bieżąco monitorujemy ruch na naszych infoliniach. Sprawdzamy, z czym użytkownicy serwisów internetowych Taurona mają problemy i układamy nawigację na stronach tak, by klienci intuicyjnie odnajdywali interesujące ich sprawy. Zależy nam również na tym, by poprzez stronę internetową klient mógł poznać naszą ofertę i wybrać tę, która najbardziej mu odpowiada" - dodał prezes Taurona Sprzedaż Rafał Soja.