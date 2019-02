Tauron poszerzył ofertę Smart Home o systemy sterowania

Oferta realizowana jest we współpracy z firmą Grenton.

"Grenton Smart Home to technologia, o której wie coraz więcej pasjonatów, osób wyczulonych na nowinki technologiczne, czyli tych klientów, którzy dokładnie wiedzą, że chcą i potrzebują tych rozwiązań.. Co jest równie ważne dla nas, Tauron świadomie podchodzi do poszerzania swojej oferty smart o nowe elementy i tak jak nasza spółka dba również o promocję rozwiązań i edukuje rynek" - powiedział członek zarządu Grenton Mariusz Lasek.