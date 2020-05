Tauron przystosował pierwszy z bloków 200 MW w Jaworznie do konkluzji BAT

"Modernizacja naszych bloków 200 MW jest konieczna, by obniżyć ich emisyjność, a co za tym idzie, by mogły od 2021 roku uczestniczyć w rynku mocy. Wdrożony w 2017 roku program to wieloetapowe i złożone zadanie. Jego zakończenie oznaczać będzie gotowość jednostek wytwórczych Tauron Wytwarzanie do działania w nowych rygorach środowiskowych" - powiedział prezes Taurona Filip Grzegorczyk, cytowany w komunikacie.