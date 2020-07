Tauron rozbuduje elektrownię PV Choszczno I o kolejne 4 MW

"Farma Choszczno I zostanie oddana do użytku w IV kwartale 2020 roku i będzie pracowała do 2045 roku. Koszt inwestycji wynosi 15 mln złotych. Farma Choszczno będzie pierwszą instalacją fotowoltaiczną Taurona. Do 2025 roku planujemy inwestycje w farmy fotowoltaiczne o mocy 300 MW, to istotny element Zielonego Zwrotu Taurona" - powiedział prezes Taurona Wojciech Ignacok, cytowany w komunikacie.