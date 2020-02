Tauron uruchomi pierwszą ścianę na poziomie 800 m w ZG Janina w I kwartale

"Tauron Wydobycie realizuje inwestycje, które umożliwią kopalniom spółki dostęp do nowych zasobów dobrej jakości węgla kamiennego, przez co otworzą drogę do rentownego wydobycia tego surowca. Ukończenie budowy wieży szybowej i górniczego wyciągu szybowego w ZG Janina umożliwi już w połowie tego roku uruchomienie zjazdu ludzi na poziom 800 metrów, a w kolejnych miesiącach pozwoli również na transport tam materiałów wielkogabarytowych" - powiedział prezes Taurona Wydobycie Tomasz Cudny, cytowany w komunikacie.