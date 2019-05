Tchórzewski: Energetyka wiatrowa na lądzie będzie dalej istniała po 2040 r.

"Zakładaliśmy, że energetyka wiatrowa będzie zanikała na lądzie - co wynikać miało nie z polityki państwa. Okazuje się jednak, że przymiarki do aukcji wskazują, iż energetyka wiatrowa na lądzie będzie dalej istniała po 2040 r." - powiedział Tchórzewski podczas panelu na XI Europejskim Kongresie Gospodarczym (EKG) w Katowicach. Agencja ISBnews jest głównym patronem medialnym tego wydarzenia.

"Planujemy w tym roku aukcje na 3,5 GW w energetyce wiatrowej, co oznacza, że łącznie ok 10 GW będzie zainstalowane w tej technologii. Wiele wskazuje na to, że obawy co do realizacji celu unijnego słabną" - dodał minister.

W listopadzie Tchórzewski zapowiadał, że założenia "Polityki energetycznej Polski do 2040 r." (PEP) zakładają stopniowe przejście od budowania elektrowni wiatrowych na lądzie do farm na morzu, ale na przyszły rok planowane są jeszcze aukcje dla farm na lądzie.

Minister poinformował, że ogółem resort otrzymał ok. 1800 uwag i wniosków do projektu PEP, w większości szczegółowych, które mogą zostać uwzględnione w jej stosowaniu. "Są też takie, które bierzemy bardzo poważnie pod uwagę" - zaznaczył.

Zaprezentowany pod koniec listopada projekt PEP przewiduje m.in. spadek udziału węgla w miksie energetycznym do 60% w 2030 r., osiągnięcie 21% udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w końcowym zużyciu energii brutto do 2030 r. oraz uruchomienie pierwszego bloku elektrowni jądrowej o mocy 1-1,5 GW do 2033 r. i bloków o mocy łącznie 6-9 GW do 2043 r. Nakłady inwestycyjne na nowe moce wytwórcze wynikające z PEP do 2040 r. to 400 mld zł.