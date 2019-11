The Dust zaprezentował grę 'Exterminator Simulator', premiera w 2020 r.

"W grze Exterminator Simulator gracz wcieli się w rolę dezynsektora. Jego zadaniem będzie podejmowanie zleceń związanych z tępieniem szkodników. Gracz przeniesie się do opuszczonych fabryk, domów czy kamperów, które opanowane są przez insekty i niebezpieczne zwierzęta. Zadaniem gracza będzie znalezienie ukrywających się szkodników i pozbycie się ich z terenu" - czytamy w komunikacie.

"The Dust w lipcu tego roku ogłosił strategię na najbliższe trzy lata oraz informacje o towarzyszących jej realizacji umowach z inwestorami. Spółka w latach 2019-2021 wyprodukuje i wyda 15 symulatorów. Studio deweloperskie obecnie pracuje również nad 'I, the Inquisitor'. Fani twórczości Jacka Piekary czy symulatorów nie muszą się obawiać, ponieważ do obydwu rodzajów działalności zostały powołane odrębne zespoły doświadczonych deweloperów" - czytamy też w komunikacie.