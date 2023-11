Gospodarka USA bije rekordy. "Zaskakuje ciągle pozytywnie"

Jedną z najważniejszych informacji z gospodarek w ostatnim tygodniu były dane o amerykańskim PKB w trzecim kwartale. W tym roku gospodarka USA zaskakuje ciągle pozytywnie – w ostatnim kwartale urosła realnie o 4,9 proc. w ulubionym przez Amerykanów ujęciu zannualizowanym, co na nasze standardy przetłumaczyć można jako 2,9 proc. wzrostu rok do roku (i 6,3 proc. nominalnie, czyli razem z inflacją ).

PKB w USA bije rekordy

Te świeże rekordy to dobra okazja, by przyjrzeć się zależnościom między PKB a zyskami korporacji giełdowych za oceanem. Nasz wykres skłania do kilku przemyśleń.