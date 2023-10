Polskie akcje wyceniane bardziej jak brazylijskie i tureckie niż amerykańskie

Jak interpretować obecny, niski poziom wycen na warszawskiej giełdzie ? W najbardziej optymistycznej wersji jest to po prostu oznaka, że akcje są tanie i atrakcyjne. Niski P/E to okazja do zakupów, bo istnieje spora przestrzeń do poprawy notowań. Takiej prostej, intuicyjnej interpretacji nie da się odmówić pewnej logiki z historycznego punktu widzenia.

Wyceny polskich spółek

Wynika to z różnych czynników, takich jak wysokie ryzyko polityczne, czy też niestabilność wyników finansowych. To właśnie z takich względów wyceny na tych rynkach dzieli przepaść względem rynków rozwiniętych, na czele z amerykańskim. P/E na Wall Street jest od lat relatywnie wysoko na tle innych giełd, ale to właśnie tamtejsze spółki mogą pochwalić się najszybszym i najbardziej stabilnym wzrostem swych zarobków – to właśnie dlatego inwestorzy są skłonni płacić za nie dużo więcej (to czy nie jest to obecnie za dużo – to już temat do odrębnej dyskusji).