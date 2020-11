Tower Inv. miał 0,48 mln zł zysku netto, 1,32 mln zł zysku EBIT w III kw.

"Pod względem wyników III kwartał br. był najlepszy w tym roku, udało się poprawić przychody i zniwelować część strat poniesionych w pierwszym półroczu. Jednak skumulowany wynik netto jest wciąż ujemny. Od kilku tygodni znajdujemy się de facto w kolejnym lockdownie, co nie ułatwi nam osiągnąć zakładanych celów w ostatnim kwartale tego roku. Nie pozostaje nam jednak nic innego, jak dostosować się do okoliczności i kontynuować prace na tyle, na ile jest to aktualnie możliwe" - napisał prezes Bartosz Kazimierczuk w liście do akcjonariuszy, dołączonym do raportu.