Toyota i PGNiG podpisały umowę. Inwestują w "paliwo przyszłości”

Wodór określany paliwem przyszłości. Wspólne działanie PGNiG i Toyoty ma doprowadzić do wprowadzenia na polski rynek wodoru jako czystego paliwa dla bezemisyjnych pojazdów elektrycznych z ogniwami paliwowymi.

PGNiG zainwestuje pieniądze od Gazpromu. "Chcemy wejść w biometan"

– Docelowo chcemy wzbogacić naszą ofertę sprzedażową o wodór, także w zakresie paliwa napędowego dla pojazdów, co uzupełniłoby oferowane obecnie CNG i LNG, przyczyniając się do rozwoju nisko- i zeroemisyjnej gazomobilności w Polsce – powiedział Arkadiusz Sekściński, wiceprezes PGNiG ds. Rozwoju.

Toyota Motor Poland w przyszłym roku wprowadzi na rynek samochody osobowe Mirai drugiej generacji. To pierwsze masowo produkowane auto na wodór. W stosunku do poprzedniej wersji nowa generacja samochodu z ogniwami paliwowymi ma wydłużony zasięg o 30 proc., co daje po napełnieniu zbiorników pojazdu zasięg w granicach 650-900 km. Tankowanie ma trwać zaledwie kilka minut.