Trei rozpoczął sprzedaż 88 lokali w II etapie osiedla Kraft w Łodzi

"Obecnie umacnia się tendencja do wybierania osiedli, oferujących właśnie takie udogodnienia, jak możliwość wyjścia na taras czy przestronny balkon. Klienci doceniają też lokalizację wokół terenów zielonych, parków i tras spacerowych. Nie chcą jednak rezygnować ze sprawnego dojazdu do centrum miasta oraz atrakcji, które ono zapewnia. Tym bardziej nie dziwi nas tak duże zainteresowanie Osiedlem Kraft. Oferujemy doskonałe umiejscowienie na mapie Łodzi i skomunikowanie z pozostałymi częściami miasta, co czyni tę inwestycję jednym z najbardziej popularnych obecnie projektów na łódzkim rynku nieruchomości. Cieszę się, że trafiliśmy w potrzeby oraz gust łodzian i mieszkańców regionu" - powiedział dyrektor zarządzający Trei Real Estate Poland Jacek Wesołowski, cytowany w komunikacie.