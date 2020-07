Triggo rozważa debiut na giełdzie we Frankfurcie w 2021 roku

"W II połowie 2020 r. rozważamy przeprowadzenie emisji akcji o wartości 2 do 4 mln euro, dedykowanej produkcji pilotażowej, pracom związanym z ofertą licencyjną i planowanemu IPO prawdopodobnie na giełdzie we Frankfurcie. Rozmawiamy z zainteresowanymi krajowymi i zagranicznymi inwestorami" - powiedział Budweil w rozmowie z ISBnews.

"Rewolucyjny układ zmiany geometrii podwozia, ale i całkowicie cyfrowe sterowanie drive by wire, niska masa własna, czy system wymiennych baterii to czynniki, które budują potencjał komercyjny projektu w zastosowaniach new urban mobility, ale również last mile delivery" - podkreślił.