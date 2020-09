Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora gamingowego

Creepy Jar: Ocenia, że łączny wolumen sprzedaży "Green Hell" (gra i dodatki) może sięgnąć 1,5 mln egzemplarzy jeszcze do końca bieżącego roku, poinformował ISBtech prezes Krzysztof Kwiatek.

Premiera gry Green Hell na konsole Xbox i PS na przełomie I i II kwartału 2021r. (tylko wersja digital). Cena gry na konsole będzie delikatnie wyższa niż na PC. Wersja na konsole zostanie wydana w modelu self-publishing.

W IV kw. zaplanowany dodatek do "Green Hell Sprits of Amazonia Part 1".

Proces przejścia na rynek główny GPW jest w trakcie.

Źródło: ISBtech, Trigon

Bloober Team: W procesie przeglądu opcji widzi duże zainteresowanie spółką u potencjalnych inwestorów, ale jednocześnie dostrzega możliwość dokonania przejęcia przez samego Bloobera, poinformował prezes Piotr Babieno. Spółka uważa, że główną platformą sprzedażową gry Medium będzie Xbox. Liczy na dobrą sprzedaż na konsoli nowej generacji.

Wishlista Medium na PC wynosi ponad 100tys. zapisów. Bloober Team chce do końca roku ogłosić decyzję w sprawie przeglądu opcji strategicznych. Prezes liczy na realizację celów zakładanych w programie motywacyjnym, ale będzie to zależne m.in. od dostępności konsol nowej generacji (22mln zł zysku brutto od połowy 2019 roku do końca 2020 roku)

Prezentacja gry o roboczym tytule Black w 2021 roku.

Spółka jest po etapie preprodukcji filmów na podstawie gier "Observer" oraz "Layers of Fear". Źródło: ISBnews

PlayWay: Zakłada, że ok. 40 powiązanych z grupą spółek gamingowych docelowo trafi na giełdę, przy czym w większości przypadków debiutom nie będzie towarzyszyła emisja akcji, poinformował prezes Krzysztof Kostowski.

Playway wraz ze spółką Games Incubator, spółką Ritual Interactive (obie z grupy kapitałowej) oraz osobą fizyczną zawiązała nową spółkę Hyper Studio Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Kapitał zakładowy Hyper Studio wynosi 100 000,00 zł. Emitent objął 600 udziałów, tj. 30 % w kapitale zakładowym. Głównym celem Hyper Studio będzie wydawnictwo mniejszych tytułów spoza grupy kapitałowej spółki z wykorzystaniem infrastruktury emitenta.

Według estymacji, gry PLW zajmują ok. 16% globalnej Steam Top Wishlist (131 gier z 820)

Spółka spodziewa się intensywnego I półrocza 2021r., a najważniejsze tytuły to m.in. Builders of Egypt, Mr. Prepper czy Succubus, Occupy Mars.

Prolog JunkYard Simulator ze znacznie niższą oceną graczy niż w wewnętrznych beta testach PLW. Zespół na bazie prologu wprowadza poprawki.

W testach jest gra Bum Simulator. Poprawki są znikome, a ogłoszenie premiery niebawem.

Car Mechanic Simulator i House Flipper osiągnęły próg 10mln USD przychodów i mają 25% prowizję na Steam.

PLW chce zwiększać ekspozycję na konsole.

Kryptowaluta PWay w testach. Prezes liczy na zbudowanie potężnego community graczy dzięki ICO.

Spółka chce stworzyć 10 zespołów developerskich dedykowanych grom mobilnym (głównie w modelu F2P).

Źródło: ISBnews, spółka, Trigon

Forever Entertainment:

Planuje wydanie 3-4 gier z segmentu remake'ów w 2021 roku oraz 4-5 gier z tego segmentu w 2022 roku, poinformował prezes Zbigniew Dębicki.

Forever Entertainment zawarł umowę z Limited Run Games z USA. Umowa dotyczy wydania pudełkowej limitowanej edycji gry Panzer Dragoon II Zwei: Remake.

Forever Entertainment podpisał umowę na wydanie gry Panzer Dragoon: Remake na platformie Amazon Luna.

Premiera gry "Panzer Dragoon: Remake" na platformie Sony PlayStation 4 została ustalona na 28 września br., podał wydawca, Forever Entertainment. Cena będzie wynosiła 24,99 euro/24,99 USD.

Zakończony został proces certyfikacji gry "Green Hell" na Nintendo Switch, podał wydawca gry Forever Entertainment. Premiera gry "Green Hell" na Nintendo Switch odbędzie się w ciągu najbliższego miesiąca, podała spółka.

Źródło: ISBnews, Trigon

BoomBit:

Planuje publikować 1-2 gry miesięcznie na platformie Nintendo Switch do końca 2020 roku, poinformował prezes Marcin Olejarz.

BoomBit odnotował 2,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 0,87 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Duality:

Zadebiutowało na rynku NewConnect.

Duality podjął decyzję o rozpoczęciu prac nad dodatkiem pt. "Amerykan Dream" do gry BarnFinders. Emitent będzie producentem oraz wydawcą DLC.

Źródło: ISBtech

Movie Games:

Akcjonariusze zdecydowali o przeniesieniu notowań akcji spółki na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) z NewConnect, wynika z podjętych uchwał.

Walne zgromadzenie Movie Games zdecydowało o przeznaczeniu 0,82 mln zł z zysku za 2019 r. na dywidendę, która wyniesie 0,32 zł na jedną akcję, podała spółka.

Źródło: ISBnews

CD Projekt:

Akcjonariusze zdecydowali na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 4 mln zł w drodze emisji nie więcej niż 4 mln akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 1 zł każda, wynika z uchwał. Podjęcie powyższej uchwały ma na celu umożliwienie spółce realizacji programu motywacyjnego.

Źródło: ISBnews

All In! Games:

Data wprowadzenia gry "'Ghostrunner" do sprzedaży na platformie Nintendo Switch została ustalona na 27 października 2020 r., podał wydawca gry. Regularna cena gry na platformie Nintendo Switch została ustalona na poziomie 29,99 USD/ 29,99 euro/ 24,99 GBP.

Źródło: ISBnews

Hubstyle:

Zarząd rozpoczął negocjacje w sprawie zbycia aktywów odzieżowych tj. spółek Sugarfree oraz New Fashion Brand, jak również praw własności intelektualnej do marek: Sugarfree oraz Cardio Bunny, poinformowała spółka.

Ponadto Hubstyle podało, że planuje przejąć 3R Studio Mobile z Grupy Playway i rozpocząć działalność w branży gamingowej.

Źródło: ISBnews

PunkPirates:

Przyjęła plany rozwoju spółki na lata 2020-2021, które zakładają m.in. specjalizację w grach VR i premierę raz na kwartał, podała PunkPirates. Łącznie, do końca 2021 r., spółka planuje wyprodukować i wydać sześć nowych gier. Źródło: ISBnews

Starward Industries:

Ujawnił światowym mediom branżowym szczegóły swojego debiutanckiego produktu. Oprócz tytułu gry, spółka ujawniła wątek przewodni fabuły, pierwsze screenshoty z przebiegu rozgrywki oraz fragmenty oprawy muzycznej. Jak stwierdzono w informacji, gra została błyskawicznie zauważona przez największe media branżowe i przyjęta z ogromnym entuzjazmem.

Źródło: ISBtech

No Gravity Games:

Na dzień 21 września 2020 roku, na godz. 09:00. gra "Drag Racing Rivals", której premiera na platformie Nintendo Switch miała miejsce 17 września 2020 roku, wygenerowała sprzedaż, która zapewniła zwrot wszelkich wydatków na produkcje portu i wydanie gry.

Źródło: spółka

SimFabric:

Gra Saboteur SiO, która miała swoją premierę w sklepie Nintendo eShop w dniu 18 września 2020 r. po pierwszym weekendzie sprzedaży została pobrana w łącznej liczbie ponad dwóch tysięcy sztuk. Tym samym, wszelkie koszty jakie poniosła spółka w związku z prowadzonymi działaniami marketingowymi oraz portowaniem i wydaniem gry, zostały zwrócone w ciągu pierwszego weekendu sprzedaży.

Źródło: spółka

Creativeforge Games:

Wraz z osobą fizyczną - deweloperem zawiązała nową spółkę G-DEVS sp. z o.o. Kapitał zakładowy G-DEVS wynosi: 50 000,00 zł i dzieli się na 1000 udziałów. Creativeforge Games objął 80% w kapitale zakładowym. Przedmiotem działalności G-DEVS będzie produkcja gier z wykorzystaniem zespołów deweloperskich zlokalizowanych poza granicami Polski oraz kooperacja zagraniczna w przypadku produkcji obecnie tworzonych przez zagraniczne podmioty.

Źródło: spółka

Ovid Works:

Otrzymało ostatnią płatność w kwocie 179 267,62 zł w ramach dofinansowania na realizację projektu pt. "Rozgałęzienia w Narracji Reaktywnej: projektowanie, zasady oraz narzędzia" (BiRST), w ramach GameINN 2. W związku z otrzymaniem ostatniej płatności od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju doszło do rozliczenia projektu GameINN 2.

Źródło: spółka

One More Level:

Rada nadzorcza powołała Szymona Bryła do składu zarządu spółki, w tym do sprawowania funkcji prezesa zarządu oraz Radosława Ratusznik do składu zarządu spółki, w tym do sprawowania funkcji członka zarządu.

Źródło: spółka

Moonlit:

Zawarł z NCBR umowy o dofinansowanie projektu Opracowanie technologii High Definition Water System (HDWS) realistycznego graficznego i fizycznego odwzorowania wody w silniku Unity w ramach działania 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 1 482 163,25 zł, przy czym dofinansowanie opiewa na kwotę nie przekraczającą 1 130 568,08 zł.

Źródło: spółka

CI Games:

Prezes i główny akcjonariusz CI Games Marek Tymiński zgłosił projekt uchwały w sprawie odwołania pozostałego kapitału docelowego spółki, ustanowionego w 2018 roku - podała spółka. Akcjonariusze CI Games będą głosować nad projektem podczas WZ zwołanego na 9 października. W ramach upoważnienia spółka wyemitowała jak dotąd łącznie 31,83 mln akcji (10,83 mln akcji w czerwcu 2019 roku i 21 mln akcji we wrześniu 2020 roku). Kapitał zakładowy wzrósł o 318,33 tys. PLN - projekt uchwały zgłoszony przez Tymińskiego zakłada zmniejszenie do tej kwoty upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału.

Źródło: BDM

The Farm 51 Group:

Aktualnie spółka pracuje nad dwoma większymi projektami o zasięgu międzynarodowym - Chernobylite i World War 3. W pierwszej kolejności trafią na PC, następnie na konsole. Nie będą dostępne w wersji gier mobilnych. Zakończenie developmentu pełnej wersji gry Chernobylite przewidywane jest na IV kw. 2020, debiut w I kw. 2021.

Są plany na kolejne produkcje, jednak ich realizacja będzie miała miejsce najwcześniej w 2021.

Źródło: Trigon

Riot Games:

Po debiucie i rozpoczęciu Aktu II VALORANT Riot Games oferuje społeczności najgłośniejszej strzelanki 2020 roku miejsce stworzone dla twórców treści. Centrala VALORANT to specjalna platforma dla kreatywnych graczy, na której rywalizować o nagrody będą mogli autorzy najlepszych materiałów o grze. Treści dotyczące VALORANT, przesłane do Centrali, oceniane i nagradzane będą przez specjalnie ku temu utworzoną Komisję Riot Games.

Źródło: ISBtech

Microsoft:

Ogłosił plany akwizycji ZeniMax Media, spółki matki twórcy i wydawcy gier Bethesda Softworks. Ta ostatnia firma to jeden z największych deweloperów gier na świecie. W ramach umowy Microsoft przejmie ZeniMax Media za kwotę 7,5 mld USD. Bethesda wnosi do rodziny Xbox imponujące portfolio gier oraz rozwiązania technologiczne. Projekty tego studia niejednokrotnie zyskały uznanie krytyków oraz status bestsellerów m.in. The Elder Scrolls i Fallout. Fenomen kulturowy jaki powstał wokół gamingu sprawił, że jest on największą i najszybciej rosnącą formą rozrywki na świecie - według szacunków sektor ten osiągnie przychody przeszło 200 mld USD w 2021 r. Jego motorem napędowym są gry oraz usługi cloud-gamingowe, jak Xbox Game Pass, który obecnie przekroczył liczbę 15 mln subskrybentów. Dzięki transakcji Microsoft zwiększy liczbę posiadanych studiów kreatywnych z 15 na 23. Tym samym kultowe serie stworzone przez Bethesdę trafią na Xbox Game Pass.

Ponadto, nadchodzące tytuły ze studia trafią do usługi subskrybenckiej Microsoftu w dniu premiery ich wersji na Xbox czy PC. Dzięki poczynionym inwestycjom w content, społeczność oraz chmurę obliczeniową, strategia gamingowa Microsoft wyróżnia spółkę na tle konkurencji, oferując użytkownikom możliwość gry w dowolne tytuły, z kimkolwiek i kiedykolwiek chcą.

Źródło: ISBtech

ESL, Dreamhack:

Zaprezentowały nową wizję ESL Pro Tour CS:GO na rok 2021. W nowym sezonie pojawią się turnieje typu Masters Tournaments i Masters Championships, które rozegrane zostaną w trakcie dwóch weekendów w 2021 r. w nowoczesnym studiu, dostosowanym do realiów "covidowych".

Źródło: ISBtech

AGO ROGUE: Organizacja będąca połączeniem dwóch marek - polskiej AGO Esport oraz amerykańskiej ROGUE Esports Club, wygrała z niemieckim klubem Gamer Legion. Tercet Polaków, Duńczyk oraz Rosjanin odniósł zwycięstwo 3:0. European Masters to jedne z najważniejszych zawodów League of Legends w Europie. Podczas turnieju walczą ze sobą najlepsze drużyny lig tego kontynentu.

Źródło: spółka

Lenovo:

Ruszył konkurs, który pozwoli wyłonić nową twarz marki Lenovo Legion. Każdy pasjonat gamingu ma teraz niepowtarzalną okazję, by zostać gwiazdą filmów video! Na zwycięzcę konkursu czeka 12-miesięczny kontrakt, który obejmuje zarówno atrakcyjne wynagrodzenie, jak i doskonały do grania najnowszy model laptopa Lenovo Legion wraz z akcesoriami.

Źródło: ISBtech

Tagi: technologie, media , telekomunikacja , giełda , wiadomości , giełda na żywo

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące