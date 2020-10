Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora gamingowego

Gaming: Ponad połowa z 2,3 mld graczy mobilnych na świecie gra częściej niż 10 razy w tygodniu. Zdecydowana większość ma więcej niż 34 lata. Spędzają przed ekranem telefonu lub tabletu średnio 3,5 h dziennie, a przez 11 proc. tego czasu grają w gry mobilne. Blisko 7 na 10 użytkowników mobile gamingu w Europie to kobiety. ,,Mimo że na świecie jest około miliard kobiet grających w gry, to można pokusić się o stwierdzenie, że marketing gier wideo jest nadal mocno nakierowany na męską publiczność. Panie zawsze grały, ale dawniej po prostu nie były większością, a na początku największą popularnością cieszyły się strzelanki oraz gry akcji i te związane ze sportem. Z tych początkowo najczęściej korzystali mężczyźni, dlatego siła promocji przeważała na rzecz męskiego odbiorcy. Reklam gier określanych jako ,,męskie" jest nadal więcej niż puzzli i łamigłówek. Jednak w branży następuje pewne przełamanie. Coraz więcej mówi się o tym, że to płeć piękna tworzy mobile gaming. Tak jest również w Polsce i reklamodawcy powoli

dojrzewają do tego faktu. W Mobiem nie widzimy wprawdzie znaczącej dysproporcji wśród zleceniodawców przekazów promocyjnych, ale w skali globalnej już tak" - mówi Magdalena Wąsikowska-Gal, Maketing Manager, Mobiem. Źródło: ISBtech

CD Projekt: Gra "Cyberpunk 2077" otrzymała certyfikację na platformy Microsoft Xbox oraz Sony Playstation, poinformował CD Projekt. Tym samym gra otrzymała tzw. status "gold" - rozpoczęto fizyczną produkcję płyt z grą na wspomniane platformy.

Night City Wire odc. 4 zapowiedziane na 15 października. Źródło: ISBnews, spółka

Ten Square Games: Wiceprezes Arkadiusz Pernal poinformował o możliwości złożenia rezygnacji z funkcji w zarządzie TSG, podała spółka. Od nowego roku zmiany nastąpią w zarządzie, a także w radzie nadzorczej, podano także. Na stanowisku prezesa zarządu pozostanie Maciej Zużałek. W związku z odejściem Pernala, do zarządu Ten Square Games kandydować będą wieloletni menedżerowie spółki, odpowiadający dotychczas za kluczowe obszary działalności. Spółka planuje bliżej przedstawić rynkowi przyszłych członków zarządu i szczegóły zarządzanych przez nich obszarów biznesowych po publikacji wyników za trzeci kwartał 2020 roku.

Ten Square Games miał szacunkowo 177,8 mln zł skonsolidowanych przychodów w III kw. 2020 r. (bez uwzględnienia przychodu odroczonego w czasie) wobec 170,3 mln zł kwartał wcześniej, podała spółka, prezentując wstępne szacunkowe dane. W szacunkowej kwocie przychodów, 163,3mln PLN przypada na grę "Fishing Clash" (92%). Wielkość przychodów podano bez uwzględnienia przychodu odroczonego w czasie. Źródło: ISBtech, Trigon, ISBnews

Vivid Games: Zanotował 0,21 mln zł zysku netto we wrześniu 2020 roku oraz 2,02 mln zł zysku netto narastająco w okresie styczeń-wrzesień, podała spółka, prezentując wstępne wyniki. Spółka podtrzymała też prognozę na 2020 rok. Źródło: ISBnews

7Levels: Cena emisyjna akcji serii D ustalona na poziomie 32 zł. Spółka planuje samodzielnie wydać grę ,,inbento" na konsolę Nintendo Switch w Japonii 20 października. Źródło: ISBtech

Far From Home: Po oficjalnym zaprezentowaniu spółki w prasie gamingowej, krajowej i zagranicznej, pojawiło się ponad 140 publikacji opisujących jej grę oraz studio Far From Home. W międzyczasie do zespołu dołączyli kluczowi specjaliści w zakresie marketingu i komunikacji. Spółka osiągnęła też kolejny produkcyjny milestone, kończąc etap draft-demo. Źródło: ISBtech

Forestlight Games: Spółka z Grupy PlayWay chce zadebiutować na rynku NewConnect w I połowie 2021 roku, podała spółka. Studio rozpoczęło proces przekształcenia w spółkę akcyjną. Źródło: ISBtech

Forever Entertainment: Planuje co najmniej 11 premier gier o "dużym potencjale" w IV kw. na różne platformy, poinformowała spółka.

Termin premiery gry Assault on Metaltron na platformie Xbox One ustalony na dzień 21 października.

Gra Goetia zadebiutowała na Nintendo Switch w Japonii. Źródło: ISBnews, spółka, Trigon

T-Bull: Zarząd zawarł z inwestorem aneks do listu intencyjnego, w którym inwestor zadeklarował dokapitalizowanie spółki w formie objęcia akcji nowej emisji oraz w formie współfinansowania 5 projektów gier symulatorowych, podał T-Bull. Zarząd spółki zamierza skierować do tego inwestora ofertę objęcia akcji serii G. T-Bull podjął decyzję o zwołaniu walnego zgromadzenia spółki, które w porządku obrad będzie miało podjęcie uchwały w sprawie emisji akcji zapewniających pozyskanie kwoty 0,5 mln zł, podała spółka. Zarząd zakłada emisję 26 316 akcji nowej serii G po cenie 19 zł za 1 akcję. T-Bull zawarł umowę licencyjną z Honda Motor na logotyp i nazwę oraz wykorzystanie wizerunku modeli motorowych w grze "Moto Rider GO" oraz "Top Speed", podała spółka. T-Bull zawarł list intencyjny z inwestorem dotyczący współpracy w zakresie współfinansowania produkcji i wydania przez T-Bull pięciu gier symulatorowych na PC i konsole, podała spółka. Źródło: ISBnews

All In! Games: Podpisał umowę z One More Level na wydanie gry "Cyber Slash", podała spółka. Wartość kontraktu wynosi 3,5 mln netto.

Spółka zawarła aneks do umowy wydawniczej z One More Level dotyczący dodatków do gry "Ghostrunner". W ramach zawartego porozumienia OML przysługuje wynagrodzenie z tytułu realizacji aneksu oraz udział w przyszłych przychodach ze sprzedaży. Wartość porozumienia wynosi 2,08 mln zł netto.

Spólka zawarła umowę wydawniczą z One More Level na wydanie, dystrybucję i promocję przez spółkę gry "Cyber Slash". W ramach zawartego porozumienia developerowi (OML) przysługuje wynagrodzenie i udział w przyszłych przychodach ze sprzedaży gry. Wartość kontraktu wynosi 3,5mln euro netto. Źródło: ISBnews, Trigon

Play2Chill: Złożył dokument informacyjny na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) i jeszcze w tym roku zamierza zadebiutować na NewConnect, podała spółka. Z przeprowadzonej w maju emisji akcji spółka pozyskała 1,5 mln zł. Flagowym projektem studia jest "Motorcycle Mechanic Simulator", którego fabuła oparta została na hitowym "Car Mechanic Simulator" z portfolio PlayWay. Źródło: ISBnews

Jujubee: Gra "Realpolitiks 2" zadebiutuje na platformie PC 5 listopada 2020 r., podało Jujubee. Źródło: ISBtech

Bloober Team: Gra "Blair Witch" w wersji dostępnej na platformy VR Oculus Quest 1 i Oculus Quest 2 pojawi się 29 października br., podał Bloober Team.

Gra "The Medium" zostanie wydana na Xbox Series X, Xbox Series S oraz PC 10 grudnia 2020 r., podał Bloober Team. Cena gry została ustalona na wyjściowym poziomie 41,74 GBP / 49,99 euro / 49,99 USD, podano w komunikacie. Źródło: ISBtech, ISBnews

Image Power: Planuje zadebiutować na NewConnect w I kwartale 2021 r., podała spółka. Firma pracuje aktualnie nad 11 grami i ma w planie ogłoszenie kolejnych premier.Źródło: ISBnews

BoomBit: Łączne przychody grupy wyniosły 14,2 mln zł we wrześniu 2020 r., co oznacza wzrost o 19% m/m, podała spółka. Nakłady marketingowe wyniosły w tym okresie ok. 6,9 mln zł (+25% m/m), natomiast koszty prowizji platform 0,8 mln zł (-21% m/m).

We wrześniu łączna ilość pobrań gier spółki spadła do ok. 16 mln z 19 mln w sierpniu. Według komunikatu spółki, w trakcie II kw., powiększono zespoły publishingu, marketingu i BI o kilkunastu nowych specjalistów, w tym utworzono ekspercki międzynarodowy zespół, którego praca już przełożyła się na podjęcie współpracy z zewnętrznymi developerami ze studiów na całym świecie. Źródło: ISBnews, Trigon

Creepy Jar: Otrzymał pozytywną interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego w zakresie ustalenia czy prawa spółki do produkowanych gier komputerowych należy zakwalifikować jako kwalifikowane prawa własności intelektualnej, a co za tym idzie - czy dochód spółki uzyskany ze sprzedaży gier komputerowych może podlegać preferencyjnemu opodatkowaniu w stawce 5% (IP Box), podała spółka.

Gra "Green Hell" zadebiutowała na Nintendo Switch. Cena bazowa gry to 24,99 USD. Gra została wydana z 10% obniżką. Źródło: ISBtech, Trigon

Skinwallet: Uruchomił własną platformę transakcyjną typu marketplace o nazwie Skinwallet Market, podała spółka. Jest to drugi obok funkcjonującej dotychczas platformy typu instant model działalności spółki. Źródło: ISBnews

SimFabric: Podpisał z ASI Gaming Investment Group, reprezentowaną przez Gaming Investment Group Sp. z o.o., umowę wstępną na budowę własnego Centrum Badawczo-Rozwojowego - Space Engine Lab, podała spółka. Źródło: ISBnews

Giełda: DM mBanku wskazuje, że spółki z segmentu gier wideo odbiły pod koniec miesiąca. ,,Ze spółek z sektora przeważalibyśmy CD Projekt (zbliżająca się premiera) oraz Ten Square Games (dalszy wzrost sprzedaży)" - podaje broker. Źródło: spółka

Ultimate Games: Spółka zakłada 100 premier gier rocznie. Obecnie grupa ma w certyfikacji kilkadziesiąt tytułów. Na koniec III kwartału 2020 roku w kasie spółki było ok 10mln zł, a cała Grupa dysponuje ok. 14mln zł. ULG ma zapewnione finansowanie wszystkich bieżących produkcji oraz planuje wypłatę dywidendy. Do końca roku spółka chce pozyskać jedną lub kilka gier do wydawnictwa na wszystkie konsole na lata 2021-2022. W tym roku powinny pojawić się m.in. ,,Bus Driver Simulator", ,,Drug Dealer Simulator", ,,Train Station Renovation" na Nintendo Switch oraz ,,IronSmith Medival Simulator" na PC. Zarząd spodziewa się przynajmniej podwojenia przychodów i zysku netto w tym roku. Na 2021 rok grupa zakłada premierę 5-10 większych gier w wersji na wszystkie konsole. Źródło: Trigon, Parkiet

Drageus Games: Ustalił datę premiery gry ,,Grood" na konsolę PlayStation 4 na dzień 23 października. Źródło: spółka

Varsaw Game Studios: Wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu ,,Szybka ścieżka dla Mazowsza" nie został wybrany do dofinansowania ze względu na brak alokacji - projekt spełnił kryteria i uzyskał minimalną liczbę punktów. Pierwotna deklarowana alokacja dla konkursu "Szybka Ścieżka dla Mazowsza" wynosiła 500 mln zł, w ramach obecnie opublikowanych informacji alokowano kwotę 210 mln zł. Źródło: spółka

Artifex Mundi: Szacunkowe przychody ze sprzedaży we wrześniu wyniosły 1,9mln zł (+39% r/r). Przychody z gier HOPA wyniosły 1,5mln PLN (+24% r/r). Wzrost przychodów wynika głównie ze sprzedaży gier HOPA na konsole oraz rozwój aplikacji Unsolved. Źródło: Trigon

Cherrypick Games: Zawarł ugodę z Kuuhubb na ok. 2,6mln euro z tytułu zaległego wynagrodzenia za prawa do gry mobilnej My Hospital. Spółka otrzymała od KuuHubb Oy pierwszą ratę (750 tys. euro) z tytułu ugody. Źródło: spółka, Trigon

Games Operators: Zawarł umowę na wykonanie i wydanie gry "King's Orders" w wersji na PC. Zgodnie z umową, twórca stworzy grę, a GOP sfinansuje w całości produkcję gry oraz ją wyda na platformie Steam. Źródło: Trigon

ECC Games: Otrzymał deklarację objęcia 2mln akcji serii J po cenie 1,50 zł/akcja. Źródło: Trigon

Punch Punk Games: Już za tydzień zaprezentuje fanom swoją najnowszą produkcję zatytułowaną This is the Zodiac Speaking. Gra oparta na historii amerykańskiego seryjnego mordercy ukaże się jednocześnie w wersji na PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC oraz Mac i będzie dostępna na platformach cyfrowej dystrybucji. Wydawcą This is the Zodiac Speaking jest spółka Klabater.

Jeszcze w tym roku Punch Punk Games zapowiada swój debiut na NewConnect. Źródło: ISBtech

Red Dev Studio: Prezes Wojciech Sypko podtrzymuje wolę działania na rzecz rozwoju emitenta, o czym świadczy m.in. fakt uzależnienia istotnej części wynagrodzenia za zbyte akcje emitenta od przyszłych wyników. Zgodnie z zawartą umową zbycia akcji dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 500 000 zł zostanie zapłacone przez kupującego pod warunkiem wydania serii gier zgodnie z ustalonym harmonogramem. Sypko nie przewiduje możliwości rezygnacji z funkcji członka zarządu przez upływem kadencji, tj. przed dniem zatwierdzenia przez walne zgromadzenie sprawozdania finansowego spółki za 2022 r. Sypko zakłada, że w najbliższym czasie, przy udziale nowych akcjonariuszy oraz podmiotów powiązanych z nimi, przygotowana i wdrożona zostanie nowa strategia emitenta, pozwalająca na zwiększenie skali działalności i jego rozwój, jako prężnego studia deweloperskiego. Powodem zbycia akcji emitenta była tylko i wyłącznie jego sytuacja osobista, nie związana z sytuacją emitenta, w tym w szczególności chęć realizacji odkładanych długo

planów osobistych z wykorzystaniem środków pochodzących ze zbycia akcji. Źródło: spółka

No Gravity Games: Na dzień 6 października, na godz. 10:00 gra "Powertris" wygenerowała sprzedaż, która zapewniła zwrot wszelkich wydatków na produkcje portu i wydanie gry.

Spółka zawarła umowę wydawniczą gry "Master Spy" na platformę Nintendo Switch, Microsoft Xbox i Sony Playstation z TURBOGUN LLC ze Stanów Zjednoczonych (deweloper). Źródło: spółka

CreativeForge Games: Na Steam Autumn Festival Demo pokazał demo "Aircraft Carrier Survival". Źródło: spółka

Asmodev: Jest na ostatnim etapie prac nad swoim drugim tytułem z portfolio - Ultimate Summer. Wersja alpha gry już jest gotowa, a studio aktualnie skupia się na jej optymalizacji, poprawie błędów oraz balansu ekonomii w grze. Wersja demo gry ma mieć premierę podczas jesiennej edycji Festiwalu Gier Steam, który odbędzie się w dniach 7-13 października. Niedługo po nim gra trafi do graczy w formule Early Access. Równolegle z pracą nad czterema produkcjami, Asmodev ubiega się o dopuszczenie do notowań na NewConnect jeszcze w 2020 roku. Źródło: ISBtech

Fuero Games: Warszawskie studio gamedeveloperskie specjalizujące się w tworzeniu gier mających na celu rozpalanie w graczach emocji poprzez dostarczanie im niezapomnianych przeżyć, rozwija swoją nową filię w Białymstoku. Jest to druga placówka firmy - poza Warszawą - a zarazem pierwsza w stolicy Podlasia. Źródło: ISBtech

Zagraniczny gaming: "FIFA 21" z dużymi problemami. EA nie udźwignęło ciężaru zainteresowania; "World of Warcraft: Shadowlands" nie zadebiutuje w terminie. Blizzard zmienia plany; Twórcy "Call of Duty: Warzone" banują tysiące graczy. Źródło: BDM

