Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora gamingowego

CD Projekt: Z uwagi na przesunięcie premiery gry prognoza całkowitego budżetu Cyberpunk 2077 rośnie do 1,2 mld zł (314 mln USD), co można uznać za jeden z najwyższych budżetów w historii gier wideo, ocenia DM BOŚ. "W związku z przesunięciem premiery gry aktualizujemy nasze prognozy wolumenu sprzedaży. Okres sprzedaży w 2020 roku skrócił się do 3 tygodni (poprzednio 6), dlatego też obniżamy prognozę wolumenu sprzedaży w ciągu 2020/ najbliższych 12 miesięcy (TTM) z 25 mln/35,5 mln do 21 mln (-16%)/ 34,5 mln sztuk (-2%)" - czytamy w raporcie brokera. Źródło: ISBtech

Iron Wolf Studio: Na przełomie roku 2020/2021 planuje złożyć wniosek do GPW o wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji, poinformował prezes Bartosz Pluta. Źródło: ISBnews

Gaming: Polska branża gamingowa ma szansę na dalszy dynamiczny rozwój m.in. dzięki przejściu na dystrybucję cyfrową i koncentrację na najnowszych segmentach rynku, takich jak platformy mobilne, w szczególności w modelu free-to-play, uważają uczestnicy jednego z paneli na konferencji Poland 2.0 Summit, której partnerem strategicznym było Boston Consulting Group (BCG), a partnerem medialnym - agencja ISBnews. Źródło: ISBnews

TA Publishing: Spółka z grupy Forever Entertainment (FE) utworzyła spółkę Highball Games EURL, której przedmiotem działalności będzie produkcja nowych, oryginalnych gier opartych o autorskie IP na zlecenie FE i TA Publishing, podał FE. Źródło: ISBnews

Woodland Games: Producent i wydawca gier wideo z Grupy PlayWay rozpoczyna prace nad dokumentem informacyjnym i chce zadebiutować na rynku NewConnect w I poł. 2021 r., podała spółka. Wcześniej przeprowadzi emisję akcji. Woodland do 2022 roku planuje premiery kilku gier z gatunku symulatorów w wersji na komputery stacjonarne. Spółka jest również na etapie realizacji kolejnej preprodukcji. Źródło: ISBnews

Microsoft: Wprowadził do sprzedaży oficjalnie konsole Xbox Series X i Xbox Series S, oferując gry konsolowe nowej generacji dla graczy na 40 rynkach na całym świecie. "Premiera Xbox Series X|S stanowi zapowiedź nowych standardów jakości gier, w tym krótszych czasów ładowania, wyższą liczbę klatek na sekundę, szybkie wznowienie (Quick Resume), technologię Smart Delivery, przyspieszany sprzętowo raytracing DirectX, bogatsze, bardziej dynamiczne światy i wiele więcej. Graczy powita największy i najbardziej zróżnicowany zestaw startowy w historii Xbox, z ponad 30 zoptymalizowanymi grami dostępnymi pierwszego dnia, w tym: 'Gears 5', 'Gears Tactics', 'Destiny 2 Beyond Light', 'Assassin's Creed Valhalla'" - czytamy w komunikacie. Premierze towarzyszy X-FEST - dziesięciodniowe wirtualne święto, stworzone z myślą o polskiej społeczności gamingowej. Wydarzenie wypełnione jest gameplay'ami najnowszych tytułów, historiami legendarnych serii czy wywiadami z twórcami gier oraz czołowymi polskimi YouTuberami. Źródło:

ISBtech

PCF Group (People Can Fly): Od listopada br. do spółki dołączył mec. Piotr M. Szelenbaum, który będzie kierował departamentem odpowiedzialnym za nadzór prawny w Grupie. "Zdecydowaliśmy się na zatrudnienie profesjonalisty z wieloletnim doświadczeniem, który wzmocni nasz zespół w związku z planowanym wejściem spółki na giełdę. Cieszę się, że Piotr obejmuje jedną z kluczowych funkcji w strukturze organizacyjnej Grupy PCF. Bardzo doceniam dotychczasowe sukcesy Piotra, z którym miałem już okazję współpracować w przeszłości przy innych projektach - mówi Sebastian Wojciechowski, prezes zarządu i większościowy akcjonariusz PCF Group. Źródło: ISBtech

Brave Lamb Studio: Wchodzący w skład Grupy Movie Games producent gier w segmencie Indie Premium, rozpoczął 9 listopada br. ofertę publiczną akcji serii B. Spółka Tovildo Investments S.A. skupiająca studio planuje wyemitować akcje o łącznej wartości prawie 1,3 mln zł. Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na rozwój projektu "Field Hospital", którego globalnym wydawcą będzie Movie Games. Deklaracje nabycia akcji mogą być składane do 20 listopada br. Źródło: ISBtech

Gameparic: Spółka z grupy PlayWay ogłosiła grę Bartender Simulator. Źródło: spółka

Cherrypick Games: W III kwartale osiągnął najlepsze w historii spółki wyniki finansowe. Zysk netto wyniósł ok. 3,2 mln zł, w porównaniu do 0,1 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Na wynik trzeciego kwartału wpływ ma pierwsza transza zaległych należności od Kuu Hubb Oy. Pozostałe dwie raty Finowie mają uregulować do połowy grudnia (8,4 mln zł). Kończąc spór z fińską spółką, Cherrypick Games z przytupem wchodzi w nowy etap rozwoju. Już niedługo studio zaprezentuje pierwsze efekty współpracy z globalnymi partnerami. Źródło: spółka

ESL: Grudniowy Intel Extreme Masters: Global Challenge - z uwagi na zwiększone obostrzenia wymuszone przez pandemię COVID-19 w Niemczech, podjęto decyzję o zmianie formuły wydarzenia z offline na online. Decyzja została podjęta z uwagi na konieczność zadbania o zdrowie i bezpieczeństwo zespołów i personelu. Źródło: spółka

Vivid Games: Ponad 23,6 mln zł przychodów ze sprzedaży wypracował narastająco do końca października bieżącego roku, wynika ze wstępnych wyników finansowych opublikowanych przez spółkę. To o ponad 160 proc. więcej niż a analogicznym okresie roku ubiegłego. Zysk bydgoskiego developera i wydawcy wzrósł po 10 miesiącach do 2,15 mln zł. Źródło: ISBnews

Bloober Team: "Observer: System Redux" - pierwsza polska gra na konsole nowej generacji - zadebiutowała na Xbox Series X|S oraz komputerach osobistych. Krakowski developer ma 2 tytuły "launchowe" na obie konsole nowej generacji. Bloober Team zdecydował o przesunięciu ustalonej wcześniej daty premiery gry "The Medium" na 28 stycznia 2021 roku, podała spółka. Wcześniej spółka planowała wydanie gry na Xbox Series X, Xbox Series S oraz PC na 10 grudnia 2020 r. Źródło: spółka

Electronic Arts: Polskim ambasadorem gry EA Sports FIFA 21 został Michał Karbownik, zawodnik klubu Brighton & Hove Albion, wypożyczony obecnie do Legii Warszawa. Źródło: ISBtech

Carbon Studio: Ponad 2 mln zł przychodów netto ze sprzedaży wypracował od stycznia do września notowany na NewConnect specjalista w dziedzinie developmentu technologii Virtual Reality. To ponad 0,5 mln zł więcej w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku. W raportowanym okresie spółka koncentrowała się na pracach związanych z wydaniem i promocją swojego autorskiego projektu "The Wizards - Dark Times" oraz intensyfikacji prac nad największym tytułem - "Warhammer Age of Sigmar: Tempestfall". W 2021 roku Carbon Studio planuje przeniesienie notowań na Główny Rynek GPW. Źródło: spółka

T-Bull: Stworzy serię o tematyce motoryzacyjnej w ramach 5 nowych gier symulacyjnych dzięki kolejnej umowie z inwestorem. ,,Zgodnie z naszymi zapowiedziami rozpoczynamy prace związane z piątą preprodukcją symulatora o tematyce motoryzacyjnej. - mówi Damian Fijałkowski, współzałożyciel i CTO studia T-Bull. Pięć gier symulacyjnych, które niebawem zapowiemy będą tworzyć całą serię tematyczną. Planujemy optymalizować koszty zarówno produkcji, jak i promowania kolejnych tytułów. Stworzenie serii gier pozwoli nam prowadzić jedną spójną kampanię marketingową skierowaną do dużej, ale dobrze określonej społeczności. Równocześnie z tworzeniem preprodukcji gier opracowujemy dla nich strategię marketingową, a także wykonujemy pierwsze testy planowanych działań promocyjnych - dodaje Damian Fijałkowski. Źródło: spółka

Games Box: Producent i wydawca gier wideo na PC i konsole, którego większościowym akcjonariuszem jest Ultimate Games - pozyskał od inwestorów 1,6 mln zł. Najpóźniej w 2022 roku spółka chce zadebiutować na NewConnect, podała firma. Źródło: ISBnews

Ultimate Games: Został wydawcą "Car Mechanic Simulator Racing 2018" ("CMS18") na Nintendo Switch - jednego z najpopularniejszych tytułów spółki PlayWay. Dostosowaniem gry do wymagań japońskiej konsoli zajmie się spółka zależna Ultimate Games - Console Way. Wersja na Nintendo ma być dostępna w 2021 roku, podała spółka. Od momentu premiery w 2017 roku "CMS18" został pobrany już ponad 22 mln razy. Źródło: ISBnews

Giełda, gaming: DM mBanku o gamingu: "Spółki z sektora mogą być beneficjentem wprowadzenia lockdown w poszczególnych gospodarkach. Przeważalibyśmy CD Projekt (premiera gry w grudniu) oraz Ten Square Games (obiecująca sprzedaż Hunting Clash)" - czytamy w raporcie brokera. Źródło: spółka

Forever Entertainment: Termin premiery "Seeds of Resilience" na platformie Xbox One ustalony na dzień 25 listopada. Źródło: spółka

Draw Distance: Ponad 0,45 mln zł zysku netto wypracowała w trzecim kwartale producent gier wideo specjalizujący się w tworzeniu multiplatformowych tytułów z gatunku action-adventure. W tym czasie przychody netto ze sprzedaży wyniosły 1,7 mln zł i były prawie trzykrotnie wyższe w porównaniu do trzeciego kwartału ubiegłego roku. Narastająco, przychody netto spółki przekroczyły 3,5 mln zł i były dwa razy lepsze w porównaniu do analogicznego okresu 2019. W minionym kwartale działania spółki były skoncentrowane na pracy przy dwóch autorskich projektach studia - "Vampire: The Masquerade - Shadows of New York" oraz "Serial Cleaners". Źródło: spółka

Pyramid Games: Wypracował w trzecim kwartale br. prawie 0,38 mln zł przychodów netto. Narastająco - od stycznia do września - przychody netto spółki wyniosły 1,58 mln zł co stanowi dwukrotny wzrost w stosunku do analogicznego okresu 2019 roku. W sierpniu Pyramid Games dołączyło do grona firm notowanych na rynku NewConnect. Do najważniejszych działań operacyjnych w trzecim kwartale Pyramid Games zalicza podpisanie umowy z autorem książek Science-Fiction - Marcinem Sergiuszem Przybyłkiem na stworzenie gry na podstawie uniwersum CEO Slayer. Spółka zaraportowała również przekroczenie liczby 350 tys. zapisów graczy oczekujących na zakup autorskich tytułów z jej portfolio (Steam Outstanding Wishlist). Źródło: spółka

EPIC VR: Twórca technologii i aplikacji VR (wirtualna rzeczywistość) i AR (rozszerzona rzeczywistość) dywersyfikuje działalności i koncentruje core business wokół produkcji gier dedykowanych wirtualnej rzeczywistości. Spółka zapowiada pierwsze autorskie tytuły, których pre-produkcje przedstawi jeszcze w tym roku. Kolejnym krokiem będzie rozpoczęcie procesu przekształcenia w spółkę akcyjną oraz emisja akcji. Środki od inwestorów zostaną przeznaczone na realizację zaplanowanych produkcji gamingowych. Działania te poprzedzą planowany na przełom 2021/2022 debiut spółki na rynku NewConnect. Źródło: ISBtech

Klabater: Wypracował blisko 1,2 mln przychodu netto i ok. 0,11 mln zysku w III kwartale 2020 roku. Tegoroczne przychody są o 44% wyższe od osiągniętego w analogicznym okresie 2019 roku. Zysk netto w ostatnim kwartale wyniósł 110 611,74 zł. Poprawa osiąganych wyników spowodowana jest głównie aktywną sprzedażą tytułów własnych: "Crossroads Inn" i "Heliborne" oraz aktywną polityką sprzedażową back-katalogu. Źródło: spółka

Games Incubator: Spółka z grupy PlayWay ogłosiła grę "I AM Your LAWYER". Źródło: spółka

Sonka: Spółka specjalizująca się w portowaniu gier na Nintendo Switch i inne konsole, podpisała umowę wydawniczą z singapurskim Radianity Publishing na wydanie gry "Astro Bears" na rynku azjatyckim, tj. w Japonii, Chinach, Korei Południowej, Tajwanie i Hong Kongu. Gra zostanie wydana przez partnera pod marką Leoful na platformie Nintendo Switch w 2021 roku. "Cieszę się, że w końcu 'Astro Bears' trafi na rynek azjatycki. Gra okazała się dużym hitem na rynku europejskim i amerykańskim, gdzie trafiła łącznie do 375 tys. graczy. Liczę, że przypadnie do gustu również graczom z dalekiego wchodu. Z racji na specyfikę rynku azjatyckiego, zdecydowaliśmy się na wydanie gry pod marką Leoful przez naszego partnera z Singapuru. W zamian za udzielenie licencji wydawniczej przysługuje nam określony w umowie większościowy procent przychodów ze sprzedaży gry" - komentuje Rafał Sankowski, prezes Sonki. W III kw spółka wypracowała ponad 768 tys. zł przychodów, 45,7 tys. zł zysku operacyjnego i 72,8 tys. zł zysku netto. Sonka w

tym czasie skupiła się przede wszystkim na rozwoju swoich kluczowych projektów tj. "Farm Tycoon", "Bum Simulator", "Astro Bears" oraz "Holstin". Źródło: spółka, ISBtech

Live Motion Games: Symulator amerykańskiego dealera samochodowego w 72 h po premierze osiągnął w sklepie Steam sprzedaż w wysokości 6 000 kopii. "Car Trader Simulator" we wczesnym dostępie ukazał się na rynku 4 listopada. Premiera finalnej wersji gry zaplanowana jest na III kw. 2021 roku. To druga, po "Train Station Renovation", gra warszawskiego studia, która w krótkim czasie po premierze zdobywa duże zainteresowanie wśród graczy. Źródło: ISBtech

Jujubee: Wraz z wydawcą 1C Entertainment podjęli decyzję o przesunięciu daty premiery gry "Realpolitiks II" na 18 listopada 2020 w związku z pojawieniem się korzystniejszego okienka wydawniczego na platformie Steam. "Choć nie była to dla nas łatwa decyzja, to wraz z naszym wydawcą uznaliśmy, że przesunięcie premiery gry o niespełna dwa tygodnie będzie dla nas korzystne. Na platformie Steam pojawił się dla nas bardziej atrakcyjny slot, co jest związane ze zmianą daty wydania dużego tytułu z innego studia - w konsekwencji będziemy mogli liczyć na lepszą ekspozycję 'Realpolitiks II' w sklepie. Zdajemy sobie sprawę, że cześć graczy może być zawiedziona tym niewielkim opóźnieniem, ale w dużej mierze zadecydowały względy marketingowe i rynkowe. Gra będzie bowiem miała zapewnioną dodatkową promocję w ramach platformy Steam - między innymi poprzez lepsze rozreklamowanie tytułu wśród posiadaczy pierwszej odsłony 'Realpolitiks'. Dodatkowy czas przełoży się także na dalsze działania zmierzające do istotnego zwiększenia

wishlisty, co już teraz możemy zaobserwować" - powiedział Michał Stępień, prezes Jujubee. Źródło: spółka

Punk Pirates: Odnotował 1,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 0,46 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.Źródło: ISBnews

Sony: W pełni przebudowana gra "Demon's Souls" trafia na PlayStation 5, za której przygotowanie odpowiadał zespół Bluepoint Games znany, m.in. ze stworzenia remake'u "Shadow of the Colossus". Dzięki możliwościom, jakie daje moc PlayStation 5, studio przygotowało dwa tryby graficzne: dla fanów najwyższej jakości detali (4K Mode) lub entuzjastów płynnej rozgrywki (High Frame Rate Mode). Dodatkowo, gracze mogą liczyć na wykorzystanie pozostałych wyjątkowych technologii PS5, takich jak skrócone czasy wczytywania, dźwięk Tempest 3D i wibracje kontrolera DualSense. Źródło: spółka

Zagranica: "Battlefield 6" w "nigdy wcześniej niespotykanej skali"; PS5 bez sprzedaży fizycznej w dniu premiery także w Polsce; "GTA 5" śrubuje kosmiczny wynik; "GTA Online" i "RDR2" notują wyjątkowe rezultaty; Nintendo potwierdza gigantyczną sprzedaż ekskluzywnych hitów; "Marvel's Avengers" to ogromna klapa finansowa; "FIFA 22" i "Battlefield 6" za 349 zł? EA podejmie decyzję o potencjalnej podwyżce; Activision Blizzard zarobił 1,2 mld USD z mikrotransakcji w zaledwie 3 miesiące; "Avatar" od Ubisoftu - podano pierwsze konkrety dotyczące premiery. Źródło: BDM

