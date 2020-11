Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora gamingowego

ConsoleWay: Spółka z grupy Ultimate Games zakłada wejście na NewConnect w IV kw. 2021 r., poinformował ISBtech prezes Grzegorz Misztal. Spółka celuje w minimum 3-4 bardzo duże projekty portowania gier rocznie. "Planujemy zadebiutować na platformie NewConnect w czwartym kwartale 2021 r. Natomiast emisja akcji zostanie przeprowadzona już po Nowym Roku. O szczegółach będziemy informować w najbliższych tygodniach" - powiedział ISBtech Misztal. "Większość planów na ten rok udało się zrealizować. Stworzyliśmy zgrany zespół, dzięki któremu zamkniemy ten rok mając na koncie prawie 20 udanych portów na konsolę Nintendo Switch. W przyszłym roku najważniejsze dla nas będzie wydanie naszych największych projektów oraz debiut na giełdzie" - dodał prezes. Źródło: ISBtech

SimFabric: Podpisał dwustronną umowę o wartości 8,2 mln zł z koncernem Nacon - globalnym producentem i dystrybutorem gier, filmów i oprogramowania. Zgodnie z warunkami umowy, Nacon, z siedzibą w Lesquin we Francji, uzyskał 50% praw autorskich do jednej z gier SimFabric i zobowiązał się do wydania gry na komputery PC oraz konsole Nintendo Switch, PS4 i Xbox One. Podpisana umowa to kolejny krok spółki do przejścia na główny parkiet GPW oraz opracowania polityki dywidendowej w 2021 roku. Źródło: ISBtech

DRAGO entertainment: Wishlista Gas Station Simulator wzrosła do ponad 30 tys. zapisów na liście życzeń platformy Steam. Premiera projektu planowana jest na i kw. 2021 roku. Studio podsumowało także pozostałe tytuły ze swojego portfolio produkcyjnego, co pozwoliło na odnotowanie ponad 100 tys. zapisów na wszystkich wishlistach krakowskiej spółki. Źródło: ISBtech

Ekipa: JR Holding ASI podpisała list intencyjny ze spółką, której liderem i pomysłodawcą jest Karol Friz Wiśniewski w kwestii jej wprowadzeniu na rynek akcji NewConnect lub rynek regulowany GPW poprzez połączenie z publiczną spółką akcyjną w ramach realizacji transakcji odwrotnego przejęcia. Źródło: ISBtech

Embracer Group AB: Spółka zależna Koch Media zawarła umowę nabycia 100% udziałów we Flying Wild Hog - polskiego producenta gier AA+ za 137,2 mln USD, podał Embracer Group. Źródło: ISBnews

11bit Studios: Odnotowało 7,11 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2020 r. wobec 1,09 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. W kolejnych kwartałach 11 bit studios chce się skupić na rozbudowie portfela gier własnych i z wydawnictwa. Prezes Grzegorz Miechowski deklaruje, że tempo tych prac, mimo że pandemia COVID- 19 nie ułatwia pozyskiwania nowych pracowników, przede wszystkim spoza Polski, jest satysfakcjonujące. ,,Nie zmienia to jednak faktu, że fani nowych produkcji z naszej stajni czyli 'Projektu 8' oraz projektów 'Dolly' i 'Eleanor', muszą uzbroić się w cierpliwość, czekając na pierwsze premiery" - powiedział prezes. Źródło: ISBnews, ISBtech

Road Studio: Grupa INC wesprze, producenta i wydawcę gier związanych z tematyką drogi i podróży, w którym większościowym akcjonariuszem jest Movie Games, w procesie pozyskania finansowania oraz debiutu na rynku NewConnect. W najbliższym czasie wystartuje publiczna kampania crowdinvestingowa Road Studio. Z kolei giełdowy debiut planowany jest w I poł. 2021r. Źródło: ISBtech

Play: Operator prezentuje specjalną ofertę z okazji premiery gry "Cyberpunk 2077". "Nadchodząca premiera 'Cyberpunk 2077' zapowiada się na wielkie święto branży gamingowej i wszystkich, którzy jej kibicują. W związku z nią Play organizuje szereg niespodzianek dla swoich klientów, w których do zdobycia są m.in. wyjątkowe akcesoria z uniwersum gry" - podano w informacji. Źródło: ISBtech

Cherrypick Games: Zawarł umowę o współpracy z Ryu Games, amerykańską firmą z siedzibą w San Francisco. Ryu Games to kolejny, obok Skillz Inc., partner polskiego studia, wspólnie z którym będzie rozwijało projekty mobilne w wersji e-sportowej. Pierwszy z nich ma ukazać się do kwietnia 2021 roku. Będzie to propozycja z gry z kategorii karcianych z przeznaczeniem na autorską platformę amerykańskiej spółki. Źródło: ISBtech

Gaming Factory: Udostępnił na platformie Steam pierwsze materiały ze swojej najnowszej produkcji - "Celebrity Life". Tytuł, w którym gracz pozna blaski i cienie sławy, zadebiutuje w 2022 roku. Gra ukaże się w wersji na PC oraz konsole Xbox, PlayStation i Nintendo Switch. Źródło: ISBtech

OneMoreGame: Studio specjalizujące się w grach mobilnych free-to-play kontynuuje działania związane z rozwojem swojej największej gry - "Gemstone Legends". Po sukcesach na rodzimym rynku, tytuł zadebiutował w USA, Wielkiej Brytanii, Australii, Nowej Zelandii, Kanadzie, Czechach, Słowacji, Rumunii, Słowenii, Finlandii i Holandii. Źródło: ISBnews

Image Power: Producent i wydawca potwierdził datę premiery debiutanckiej gry "Dieselpunk Wars", w której gracze tworzą skomplikowane maszyny bitewne i ruszają nimi do walki. Produkcja zadebiutuje 19 listopada. "W trakcie wiosennej kampanii na Kickstarterze udało nam się zebrać ponad 10 tys. dolarów i znacznie poszerzyć grono odbiorców 'Dieselpunk Wars'. W kwietniu przyspieszyliśmy premierę darmowej wersji 'Prologue', która po uwzględnieniu sugestii graczy przeszła szereg usprawnień interfejsu użytkownika. Wiemy, że wielu graczy lubiących dojrzałe gry bitewne niecierpliwie czeka na pełną wersję. Wierzę, że tytuł ma naprawdę duży potencjał" - powiedział Piotr Figarski, wiceprezes Image Power. "Podczas niedawnego Steam Game Festival około 90% pobrań dema gry miało miejsce na terenie Chin, co w naturalny sposób kieruje nas i na ten rynek. Dodatkowo planujemy znaleźć wydawcę w Państwie Środka. Tytuł już obsługuję język chiński" - dodał Figarski. Źródło: ISBtech

Creepy Jar: Odnotowało 0,27 mln zł jednostkowej straty netto w III kw. 2020 r. wobec 0,59 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 1,03 mln zł wobec 0,72 mln zł straty rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 7,57 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 2,64 mln zł rok wcześniej. Źródło: ISBnews

Ovid Works: Pracuje nad "Falling Star", sequelem gry "Interkosmos", przeznaczonym głównie na urządzenia VR. Zakończone zostały już prace nad strukturą rozgrywki wieloosobowej, teraz studio pracuje nad elementami typu single player. W przypadku Nemesis Ovid Works prowadzi rozmowy z współtwórcą gry - "Awaken Realms" w kontekście wydania i promocji przez nich gry. Premiera gier "Interkosmos 2" i "Nemesis" w wersji early access planowane są w 2021 r. "Jesteśmy coraz bliżej pokazania rozgrywki "Interkosmos 2". W ostatnim czasie osiągnęliśmy dwa bardzo ważne kamienie milowe. Przede wszystkim zakończyliśmy budowanie struktury trybu multiplayer oraz tzw. sandboxu, czyli zasad pozwalających graczom poruszać się w przestrzeni kosmicznej. Dodatkowo zakończyliśmy unijny projekt organizowany przez Creative Europe, dzięki któremu koncepcja Interkosmos 2 uzyskała dofinansowanie w kwocie 150 tys. euro. Rozważamy także skorzystanie z dofinansowania od Oculus (jednej z trzech wiodących platform VR będącej własnością Facebook

Technologies), który oferuje wsparcie dla projektów VR-owych" - komentuje Jacek Dębowski, prezes Ovid Works. Źródło: ISBtech

Ultimate Games: Został wydawcą gry "Car Mechanic Simulator Racing 2018" na Nintendo Switch. Ultimate Games odnotowało 6,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I-III kw. 2020 r. wobec 2,95 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: spółka, ISBnews

QubicGames: Odnotował Ponad 2,6 mln zł przychodu ze sprzedaży w III kwartale 2020, co oznacza wzrost o 58% r/r. Spółka wypracowała 3,5 mln zł zysku netto przez pierwsze 3 kwartały 2020 roku, co oznacza wzrost o 18% względem roku poprzedniego. QubicGames w okresie świąteczno-noworocznym zamierza wydać 13 gier. Źródło: spółka

Bloober Team: W I-III kw. 2020 r. spółka miała 8,72 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 4,27 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży i zrównanych z nimi w wysokości 33,09 mln zł w porównaniu z 20 mln zł rok wcześniej. Oznacza to, że mimo przesunięcia premiery "Medium" na 2021 r., bieżący rok będzie rekordowym pod względem przychodów w historii spółki. Dodatkowo debiutujący na platformach next-gen "Observer: System Redux" został znakomicie przyjęty przez graczy i krytyków. Aktualna średnia na Metacritic (agregator recenzji) to 84%. Źródło: ISBnews, spółka

Movie Games: Przygotuje mobilną wersję dobrze przyjętego "Drug Dealer Simulatora". Za przeniesienie gry na systemy Android oraz iOS będzie odpowiadało Movie Games Mobile, spółka z Rodziny MG specjalizująca się w produkcji gier mobilnych oraz portingu na platformy mobilne. Jest to pierwszy projekt realizowany przez Movie Games Mobile, która zamierza współpracować również z pozostałymi studiami z Rodziny Movie Games przy przeniesieniu innych produkcji.

Movie Games odnotowało 1,94 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2020 r. wobec 0,26 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBtech

T-Bull: Łącznie gry rodzimego studia w X zostały pobrane ponad 6,7 mln razy. Gry T-Bull zostały pobrane na całym świecie już ponad 524 mln razy. Deweloper stabilnie realizuje strategię dotyczącą rozwoju i promocji wszystkich aplikacji znajdujących się w jego portfolio. ,,Po przekroczeniu granicy pół miliarda pobrań obraliśmy kurs na dotarcie do kolejnej setki instalacji naszych aplikacji. Analizując sumę miesięcznych pobrań estymujemy, że w 2021 roku przekroczymy barierę 600 mln - skomentował Damian Fijałkowski, współzałożyciel oraz prezes zarządu T-Bull. Źródło: spółka

Oxygen: Zgodnie z zapowiadaną strategią, spółki z grupy kapitałowej produkują gry z czterech kategorii: hyper casual, casual i mid-core i premium. Mousetrap Games rozpoczął w tym roku także działalność wydawniczą, w ramach której na rynku pojawi się tytuł "Train City Station" od studia gamingowego Goobsta. "Dzięki wsparciu inwestorów indywidualnych i giełdowych, a także środkom pozyskanym w akcji crowdinvestycyjnej GK Oxygen mogła w 100% zrealizować plan wydawniczy i produkcji gier na ten rok. Sytuacja epidemiologiczna w kraju sprawiła, że przeszliśmy na system hybrydowy i większość zespołu pracuje zdalnie, w żadnym stopniu nie przeszkadzało to zespołowi w trzymaniu się założonych planów" - mówi Edward Mężyk, prezes Oxygen. Źródło: spółka

Creativeforge Games: Wraz z Playway, Games Incubator oraz dwiema osobami fizycznymi zawiązał nową spółkę tj. Garlic Jam S.A. Garlic Jam planuje zajmować się produkcją gier PC z nastawieniem na gatunek FPS. Spółka docelowo planuje produkcję dwóch tytułów jednocześnie w skali roku. Źródło: spółka

No Gravity Games: Na dzień 16 listopada na godz. 10:00 gra "Apparition", której premiera na platformie Nintendo Switch miała miejsce 13 listopada 2020 roku, wygenerowała sprzedaż, która zapewniła zwrot części wydatków na produkcje, stworzenie portu i wydanie.

Data wprowadzenia do sprzedaży gry "Picklock" na konsolę Nintendo Switch w Ameryce Północnej, Europie, Australii i Hong Kongu została ustalona na 26 listopada. Data wprowadzenia do sprzedaży gry "Destropolis" na konsolę Nintendo Switch w Ameryce Północnej, Europie, Australii i Hong Kongu została ustalona na 27 listopada. Data wprowadzenia do sprzedaży gry "Splashy Cube" na konsolę Nintendo Switch w Ameryce Północnej, Europie i Australii została ustalona na 11 grudnia. Źródło: spółka

Philips: Przy wsparciu agencji Gameset kolejny raz stawia na działania skierowane do graczy - przygotował dwie akcje z udziałem najpopularniejszych graczy z YouTube i Twitch. "Gracze, tak zaangażowani w swoją pasję i lubiący rywalizację stanowią dla nas bardzo ważną grupę docelową. Szczególnie w przypadku tak nowoczesnego produktu, jakim jest OneBlade, chcemy docierać do młodych, aktywnych odbiorców. Cieszymy się z zainteresowania, jakie wywołała wśród graczy akcja Podejmij wyzwanie OneBlade realizowana z Pago i nie możemy doczekać się efektów działań z Karolkiem, Overpowem i PLKD" - mówi Dominika Czekalska, Digital Marketing Manager w Philips. Źródło: spółka

Boombit: BoomBit, zgodnie z założeniami wcześniej przyjętych celów strategicznych grupy kapitałowej, rozwija obecnie portfolio gier typu hyper-casual skupiając się jednocześnie na prowadzeniu kampanii marketingowych dla tego gatunku gier, podała spółka. BoomBit nie wyklucza możliwości wydawania w przyszłości kolejnych gier w formule GaaS. BoomBit podał, że mając na uwadze wzrost przychodów uzyskiwanych przez grupę z gier hyper-casual, spółka jak i grupa rozwija portfolio w tym segmencie, wydając zarówno tytuły własne oraz stworzone przez zewnętrzne studia deweloperskie. W 2020 r. grupa wydała jak dotąd łącznie 27 gier na platformach iOS i Android, w tym 22 gry typu hyper-casual oraz jedną grę w formule Game as a Service (GaaS) oraz 9 gier na platformie Nintendo Switch. Ponadto, premiery dwóch gier GaaS, które są obecnie w fazie soft launch, zostały przesunięte na I półrocze 2021 roku.

Ponadto grupa będzie kontynuowała wydawanie gier na platformę Nintendo Switch oraz utrzymywała dotychczasowe portfolio gier w gatunkach, w których posiada pozycję wiodącego producenta, tj. "Driving Simulator" i "Bridge", podano także. Źródło: ISBnews

Ultimate Games: Ma umowę nabycia 40% udziałów w G.E.S. za kwotę 80tys. zł. Źródło: spółka

Riot Games: Cisco nawiązało współpracę z Riot Games, aby stać się oficjalnym partnerem sieciowym LoL Esports i dostarczyć milionom zaangażowanych graczy i fanów jak najlepsze doświadczenia, wprowadzając "League of Legends" w kolejną dekadę e-sportu. 31 października zakończył się trwający 5 tygodni największy turniej e-sportowy w historii studia Riot Games - Finał Mistrzostw Świata "League of Legends" (LoL) 2020. "League of Legends" to gra online na komputery stacjonarne, ze 115 milionami aktywnych graczy miesięcznie i setkami milionów wiernych widzów śledzących rozgrywki. Źródło: ISBtech

Forever Entertainment: Zakończył się proces certyfikacji gry "Virus: The Outbreak" na Nintendo Switch. Premiera gry zaplanowana jest w ciągu najbliższego miesiąca. Premiera gry "No Thing" na platformie Sony PlayStation 4 ustalona na 11 grudnia w Europie i w USA. Źródło: spółka

PlayWay: Zgłoszenie przez ACRX Investments kandydatury Lecha Klimkowskiego na stanowisko członka RN. Źródło: spółka

Skinwallet: Właściciel platform do handlu dobrami cyfrowymi i pierwsza spółka reprezentująca rynek e-sportu na warszawskiej giełdzie, prezentuje dane operacyjne drugiego uruchomionego przez siebie serwisu - Skinwallet Market. Uruchomiona 5 października br. platforma odpowiada już za ponad 20% wszystkich dóbr cyfrowych sprzedanych w tym okresie przez spółkę. Tylko w październiku pozyskała 2,5 tys. użytkowników. Źródło: spółka

Zagranica: Bethesda potwierdza premiery na PS5. Posiadacze next-gena Sony mogą szykować się na 2 gry; "Call of Duty: Black Ops Cold War" z pierwszymi recenzjami; "Assassin's Creed Valhalla" z wyższym zainteresowaniem graczy niż przy premierze "Odyssey"; Microsoft: sprzedaż konsol nie ma znaczenia. Liczba graczy jest priorytetem; "Ghost of Tsushima" rekordzistą Sony na PS4; Xbox Game Studios pracuje nad niezapowiedzianą "ekscytującą grą AAA w otwartym świecie"; "Marvel's Avengers" straciło 96% graczy na Steam w 2 miesiące; "Fortnite" z miesięcznym abonamentem? Gracze są zainteresowani nową formą płatności; Codemasters i Take-Two osiągnęły wstępne porozumienie; "Battlefield 6 - DICE" mógłby zdetronizować Strefę Wojny. Źródło: BDM

