Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora gamingowego

Vivid Games: Oczekuje, że przyszły rok będzie okresem stabilnego wzrostu. Jednocześnie deweloper będzie dążyć do sytuacji, w której będzie miał trzy duże gry mobilne F2P, generujące co najmniej 1 mln zł przychodów miesięcznie. Spółka zakłada także dalsze poszukiwania hitu, który będzie przynosił przynajmniej 4 mln zł przychodów miesięcznie, poinformował ISBtech prezes Remigiusz Kościelny. W 2021 Vivid Games chce przetestować 10 nowych gier mobilnych, zarówno tych pochodzących z programu wydawniczego jak i oryginalnych produkcji własnych. Zakłada, że 4-6 z nich może trafić do globalnej dystrybucji. Vivid Games odnotowało 0,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2020 r. wobec 0,57 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBtech, ISBnews

PCF Group (PCF, People Can Fly): Globalnie rozpoznawalny deweloper gier z segmentu AAA, oficjalnie poinformował o zamiarze przeprowadzenia oferty publicznej akcji spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. PCF Group pozostanie aktywna na rynku akwizycyjnym i nie wyklucza przejęć poza granicami Polski, podtrzymuje też termin debiutu nowej gry "Outriders" w lutym 2021 r. pod warunkiem, że wydawca z jakiś względów nie przesunie tego terminu, poinformował prezes Sebastian Wojciechowski. Oferta publiczna spółki PCF Group, obejmująca łącznie nie więcej niż 4 125 024 akcje, rozpoczęła się 26 listopada od zapisów w transzy inwestorów indywidualnych i w transzy pracowniczej. Cena maksymalna w transzy inwestorów indywidualnych wyniesie 46 zł za akcję, zaś w transzy pracowniczej 41,4 zł, podała spółka. PCF zamierza pozyskać wpływy netto z emisji akcji nowej emisji (do 2,06 mln sztuk) w ramach oferty na poziomie ok. 85-95 mln zł.

Źródło: ISBtech, ISBnews

Demolish Games: Spółka z grupy Ultimate Games - zakłada wejście na NewConnect w przyszłym roku. Strategia to wydawanie trzech do pięciu gier w roku, poinformował ISBtech Paweł Dywelski. Źródło: ISBtech

Baked Games: Spółka z grupy PlayWay, planuje wydanie pełnej wersji gry "Prison Simulator" w II kw. 2021 r., poinformował ISBtech prezes Przemysław Bieniek. Strategia rozwoju zakłada koncentrację na produkcji dwóch nisko- lub średnio- budżetowych gier rocznie, rozszerzaniu dostępności tytułów na wiele platform i debiut na NewConnect w I półroczu 2021 r. "Już za kilka tygodni, w grudniu, wydamy prolog 'Prison Simulator'. Wydanie pełnej wersji gry zakładamy w II kw. 2021 r. Po bardzo pozytywnym przejęciu demo gry, które było pokazane na Steam Autumn Festival, liczymy na równie dobre recenzje. Decyzja o realizacji prologu była dla nas od dłuższego czasu projektem, który chcemy zrealizować. Nie chcemy, aby gracze długo czekali, dlatego też dajemy im przedsmak gry już teraz w grudniu. Pomysł na prolog pojawił się już pół roku temu, wzorując się na innych świetnych prologach gier z grupy PlayWay" - powiedział ISBtech Bieniek. Spółka aktualnie przygotowuje się do wejścia na rynek NewConnect. Źródło: ISBtech

Manager Games: Spółka z grupy Ultimate Games, chce w przyszłym roku przeprowadzić emisję akcji i zadebiutować na NewConnect, poinformował ISBtech prezes Tomasz Sobiecki. "Chcemy zadebiutować na NewConnect jeszcze przed końcem 2021 r. Podjęliśmy już współpracę z autoryzowanym doradcą. Wcześniej planujemy emisję o wartości ok. 1 mln zł. Pozwoli to nam na sfinansowanie kilku nowych produkcji, które wyraźnie zdywersyfikują nasze portfolio gier" - powiedział ISBtech Sobiecki. Źródło: ISBtech

CD Projekt: Wchodzi w najbardziej intensywną fazę promocji tytułu "Cyberpunk 2077", poinformował prezes Adam Kiciński. Spółka chce pozyskiwać jak najwięcej kooperacji z innymi markami, aby zwiększać znajomość "Cyberpunk 2077". Ze względu na skomplikowanie gry, "ciężko wyeliminować wszystkie błędy", ale deweloper wierzy, że "będzie ich tak mało, że będą niezauważalne dla graczy". CD Projekt nadal jest zadowolony z preorderów gry" Cyberpunk 2077", poinformował członek zarządu ds. finansowych Piotr Nielubowicz. CD Projekt poda datę premiery pełnego wydania "Witcher Monster Slayer" już w 2021, z powodu aktualnej koncentracji na grze "Cyberpunk 2077", poinformował prezes Adam Kiciński. CD Projekt odnotował 23,38 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 14,9 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews, ISBtech

CI Games: Prognozuje, że przychody grupy ze sprzedaży w IV kwartale 2020 r. osiągną poziom 11 mln zł, podała spółka. CI Games odnotował 0,34 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2020 r. wobec 2,92 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

PlayWay: Odnotował 21,59 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 6,89 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Movie Games Mobile: Producent gier mobilnych rozpoczął ofertę publiczną akcji, w ramach której spółka wyemituje do 13 tys. akcji serii B o łącznej wartości do 2,5 mln zł. Środki z emisji zostaną przeznaczone na sfinansowanie prac nad przeniesieniem na platformy mobilne flagowych tytułów z rodziny Movie Games - Drug Dealer Simulator, Alaskan Truck Simulator oraz American Motorcycle Simulator. Istotna część środków zostanie przeznaczona na pozyskanie użytkowników dla wymienionych produkcji oraz działania marketingowe. Zapisy na akcje trwają do 10 grudnia br. Źródło: ISBtech

11bit studios: Zdynamizowanie rozwoju spółki oraz przygotowanie jej do realizowania większych projektów to główne cele, jakie stawia przed sobą nowy prezes 11 bit studios Przemysław Marszał. W ocenie 11bit, zmiana zakresu obowiązków w ramach zarządu usprawni jego funkcjonowanie. Informacje nt. nowych produkcji gier pojawią się w I/II kw. 2021. Spółka planuje osiągnąć pełne zatrudnienie (300 osób) do końca 2022. Nie wyklucza pozyskiwania zespołów przez akwizycje. Nowy prezes 11bit studios zapowiada, że spółka będzie nadal koncentrować się na produkcji i wydawaniu gier opartych na tzw. meaningful entertainment. Źródło: ISBtech, Trigon

Ten Square Games (TSG): Nie wyklucza realizacji akwizycji przez spółkę w I kwartale 2021 r., wynika ze słów prezesa Macieja Zużałka. Zarząd nie podjął jeszcze żadnych decyzji odnośnie wypłaty dywidendy za 2020 r. Ten Square Games (TSG) odnotował 58,77 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 18,15 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Trwają globalne testy trzech nowych gier: Hunting Clash - przejście do fazy smart growing; SoliTales i Flip This House - zaniechanie produkcji. Gra Golf Rush w technical launch w IV kw., soft launch I poł. 2021. W dalszym ciągu brak decyzji ws. wejścia Fishing Clash na rynek chiński. Studio w Warszawie zakończyło prace koncepcyjne i rozpoczęło produkcję pierwszej gry. Źródło: ISBnews, Trigon

United Label: Röki, gra przygodowa inspirowana zimnym światem skandynawskiego folkloru wydana w lipcu przez spółkę, otrzymała nominację w prestiżowym, branżowym wydarzeniu - The Game Awards, na najlepszą debiutancką grę indie 2020 roku. ,,Nominacja do The Game Awards to dla nas świetna wiadomość, a zarazem potwierdzenie dobrze prowadzonej selekcji gier i zespołów produkcyjnych do portfolio United Label. Rocznie powstają tysiące gier indie, w tym wiele znaczących dla rynku, a jednak to gra studia Polygon Treehouse, któremu zapewniliśmy kompleksowe wsparcie wydawnicze, została nominowana w uznanym corocznym wydarzeniu w branży - komentuje Tomasz Litwiniuk, prezes United Label. United Label to platforma wydawnicza blisko współpracująca z Grupą CI Games. Spółka prowadzi globalną działalność, wpierając swoim know-how i doświadczeniem niezależnych deweloperów gier indie w procesie produkcji, komunikacji ze społecznością graczy oraz procesie wydawniczym. Spółka w swoim portfolio ma jeszcze trzy gry, które zostaną

wydane w 2021 r. Szykuje się do wejścia na NewConnect. Źródło: ISBtech

Bloober Team: Sprzedaż gry "Observer: System Redux" osiągnęła poziom, który pokrył koszty produkcji, podała spółka. Premiera gry DARQ: Complete Edition na platformach PlayStation 4 oraz Xbox One ustalona na 4 grudnia. Źródło: ISBnews, spółka

Iron VR: Spółka zależna od Carbon Studio rozpoczęła emisję akcji, w ramach której chce pozyskać od inwestorów 2,5 mln zł, podała spółka. W II kw. 2021 roku Iron VR planuje debiut na NewConnect. Movie Games oraz Iron VR - spółka zależna Carbon Studio - podpisały umowę, w ramach której Iron VR przeniesie "Lust for Darkness" i "Alaskan Truck Simulator" na platformy Virtual Reality, podały spółki. Prace nad adaptacją gier w świecie VR rozpoczną się w przyszłym roku. Źródło: ISBnews

Forever Entertainment: Termin premiery gier Mr Blaster, Tennis Open 2020, Zombillie, Thief Simulator, Pixboy oraz Millie na platformie Nintendo Switch ustalony na 3 grudnia, wynika z odrębnych komunikatów spółki. Źródło: spółka

BoomBit: Nie wyklucza wypłaty dywidendy z zysku za 2020 r. ale ostateczną decyzję w tej sprawie zarząd podejmie po wynikach za IV kw., poinformował członek zarządu ds. finansowych Marek Pertkiewicz. BoomBit odnotował 1,06 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 1,53 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Artifex Mundi: Odnotował 1,99 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 0,84 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

T-Bull: Trailer nowej gry od wrocławskiego studia Outlaw Driver Simulator zadebiutował na platformie Steam. Produkcja wprowadzi gracza w świat nielegalnych wyścigów, tuningowanych aut i prędkości - wszystko by zdobyć uznanie i walczyć o jak najwyższą pozycję w gangu. T-Bull realizuje kolejne etapy rozszerzonej strategii rozwoju na lata 2020-2022. Zakończył emisję akcji serii G na 0,5 mln zł. Jest to kolejny etap współpracy z inwestorem współfinansującym produkcję i wydanie 5 symulatorów. Źródło: ISBtech, ISBnews

All In! Games: Zawarł umowę wydawniczą z Naraven Games Sarl, na podstawie której partner będzie odpowiedzialny za stworzenie gry o nazwie kodowej "Joker", podała spółka. Źródło: ISBnews

Movie Games: Spółka nabędzie 39,96% akcji Patent Fund. Jednym z celów umowy będzie pośrednie wprowadzenie Pixel Crow do obrotu na rynku NewConnect. Źródło: ISBtech

QubicGames: Spółka zależna Untold Tales zawarła kontrakt wydawniczy na grę z planowaną datą wydania w IV kwartale 2021 roku. Gra będzie wydana na komputery PC oraz konsole, a jej deweloperem jest doświadczone studio z Ameryki Południowej. Źródło: spółka

DITIX: Spółka zależna Ditix Games rozpoczęła pracę nad grą o roboczym tytule: "Quick Fishing". Źródło: spółka

Draw Distance: Zawarł umowę z Humble Bundle Inc., na podstawie której kolejna gra spółki weźmie udział w abonamencie Humble Choice. Źródło: spółka

Raport: Granie w gry wideo może być przewagą kandydata w procesie rekrutacyjnym, ponieważ gracze zdobywają potrzebne i poszukiwane dziś przez firmy kompetencje miękkie, wynika z raportu ,,Game to Work" ManpowerGroup. Firma podaje, że przeanalizowała ponad 11 tys. gier i przygotował ogólnodostępne narzędzie Gaming Skills Translator, które pozwala kandydatom na określenie kompetencji miękkich na podstawie ich gamingowych preferencji. Przykładowo, osoby grające w World of Warcraft czy w Assassin's Creed rozwijają umiejętność współpracy i komunikacji, a w Call of Duty oraz FIFA myślenie krytyczne i zdolność rozwiązywania problemów. Źródło: ISBtech

DeGenerals: Studio deweloperskie z Grupy PlayWay, producent Tank Mechanic Simulator, czyli jednej z najlepszych gier w portfolio PlayWay, planuje debiut na warszawskiej giełdzie w I półroczu 2021 r. Wcześniej, jeszcze w 2020 r., spółka chce przeprowadzić ofertę publiczną akcji o wartości do 2,5 mln euro. Spółka planuje dalszą monetyzację sukcesu Tank Mechanic Simulator oraz jest na etapie pre-produkcji trzech tytułów, poszukując nowych gier z co najmniej podobnym potencjałem komercjalizacji co TMS. Źródło: spółka

Jujubee: Data premiery gry Deep Diving Adventures w wersji na konsolę Nintendo Switch na japońskim rynku ustalona na 17 grudnia za pośrednictwem japońskiego wydawcy FuRyu Corporation. Gra jest obecnie w przedsprzedaży. Źródło: spółka

Giełda: W indeksach mWIG40 i mWIG40TR, w miejsce spółki Asseco Poland, wpisano CI Games. W indeksach sWIG80 i sWIG80TR w jej miejsce wszedł All In! Games Źródło: spółka

SimRail: Spółka z grupy PlayWay ogłosiła nowy tytuł SIMBUS - "zaawansowany symulator autobusu". Źródło: spółka

BeCREO Technologies: Scottie Go! Labyrinth Mobile do nauki programowania, zdobywca nagrody Zabawka Roku 2019 w Polsce, teraz jest dostepny w wersji mobile. Źródło: ISBtech

Huawei: Przygotował promocje dla użytkowników, którzy pobieraja gry z AppGallery. Za pierwszą płatność w jednej w wybranych gier, użytkownik otrzyma 50% zwrotu w Punktach Huawei. Akcja potrwa do 6 grudnia. Źródło: ISBtech

Gaming na Giełdzie: Rusza V edycja. Specjalisci z branzy gamedev zapraszaja do dyskusji na najwazniejsze tematy gamingowe. ISBtech jest partnerem medialnym. Źródło: ISBtech

The Dust: Założył spółkę zależną - Two Horizons. Studio będzie odpowiadało za produkcję symulatorów, w tym m. in. za kontynuację projektów zapowiedzianych przez The Dust: Car Thief, Hotel Renovator, Aquapark Renovator, Airport Renovator i Exterminator Simulator. Wydawcą wszystkich produkcji będzie The Dust. Jest to kolejny etap realizacji rozszerzonej strategii rozwoju The Dust na lata 2020-2023 ogłoszonej w październiku br. Źródło: ISBtech

Atomic Jelly: Czeka na zatwierdzenie Dokumentu Informacyjnego spółki, który został złożony w październiku do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Producent i wydawca gier z grupy PlayWay jest coraz bliżej debiutu na rynku NewConnect. Atomic Jelly liczy na dołączenie do grona spółek publicznych jeszcze w tym roku. Studio rozwija autorskie projekty oraz pracuje nad udoskonaleniem tytułu z portfolio wydawniczego - Space Mechanic Simulator. Autorem symulatora astronauty jest Tomas Jelonek Studio. Premiera tytułu planowana jest na I kw. 2021, już niebawem udostępniony zostanie darmowy prolog gry. Źródło: ISBtech

Asmodev: Deweloper tworzący gry o oryginalnej, mroczno-romantycznej tematyce, ogłosił plany dotyczące czwartej produkcji, Inquisitor: The Hammer of Witches. Gra opowiada historię okultysty, który nawiązuje romans z wiejską znachorką. Wydawcą gry jest Gaming Factory, a premiera w formie Early Access jest planowana na początek przyszłego roku. Źródło: ISBtech

Woodland Games: Producent i wydawca gier wideo z Grupy PlayWay, rozpoczął zbiórke pienieżną na rozwój swojej autorskiej gry Hell Architect dedykowanej na PC. Kampania promocyjna będzie prowadzona za pośrednictwem serwisu Kickstarter. Docelowa kwota, którą spółka chce pozyskać na udoskonalenie projektu i kampanię marketingową wynosi 10 tys. CAD (dolarów kanadyjskich). Źródło: ISBtech

