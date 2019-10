Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Inwestycje: Wartość nakładów wewnętrznych ogółem na działalność badawczą i rozwojową (GERD) w 2018 r. ukształtowała się na poziomie 25,6 mld zł, tj. o 24,6% wyższym niż w roku poprzednim, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Źródło:ISBnews

Legislacja: Premier Mateusz Morawiecki podpisał Strategię Cyberbezpieczeństwa RP na lata 2019-2024, którą wcześniej zaakceptowała Rada Ministrów, poinformowało Ministerstwo Cyfryzacji. Celem dokumentu jest wzmocnienie cyberbezpieczeństwa kraju. Źródło:ISBnews

5G: Polski Fundusz Rozwoju (PFR), Ministerstwo Cyfryzacji oraz operatorzy telekomunikacyjni podpisali porozumienie w sprawie rozpoczęcia prac nad koncepcją powołania spółki Polskie 5G do budowy wspólnej infrastruktury usług 5G, poinformował prezes PFR Paweł Borys. Źródło: ISBnews

Innowacje: Nakłady na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach przemysłowych w 2018 r. wyniosły 23 388,7 mln zł, a w przedsiębiorstwach usługowych - 13 094,8 mln zł, tj. mniej odpowiednio o 16,5% i 0,4% niż przed rokiem, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Źródło: ISBnews

Finansowanie: Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) chce zwiększyć finansowanie sektora prywatnego w Polsce, w szczególności młodych, innowacyjnych firm średniej wielkości (tj. zatrudniających 250-600 osób), poinformował ISBnews dyrektor generalny EBI Jean-Christophe Laloux. Źródło: ISBnews

Fintech: Analitycy UBS oszacowali, że światowy rynek fintech w 2018 roku wygenerował przychody o łącznej wartości 150 mld USD, które stanowią ok. 5 proc. całościowych wpływów sektora finansów. Najbardziej dynamicznym rynkiem nowych technologii jest obszar Azji Środkowej i Południowej, gdzie pod względem liczby startupów z branży finansowej Indie uplasowały się na drugim miejscu na świecie (łącznie ponad 2000 podmiotów). Dane za okres 2015-2018 pokazują, że nastąpił tam trzykrotny wzrost liczby startupów finansowo-technologicznych. Indyjskie organy nadzoru finansowego chcą zachęcać do inwestycji w rodzimą branżę fintech, umożliwiając startupom eksperymentowanie w tzw. ,,piaskownicach" (ang. ,,sandbox"), które zapewnią m.in. tymczasową ochronę regulacyjną. Indie i Wielka Brytania znajdują się w pierwszej piątce największych inwestorów w gospodarkach innych krajów od 2010 r. Według danych brytyjskiego urzędu statystyki krajowej bezpośrednie inwestycje zagraniczne Anglików w Indie wzrosły o 9,7 proc. w 2017 r.

Na polskim rodzimym rynku w obszarze finansów działa około 200 startupów technologicznych. Według badań 60 proc. z nich istnieje na rynku od mniej niż pięciu lat, a tylko 3 proc. jest na nim od ponad 20 lat . Ich przyszłość zależy przede wszystkim od zaufania klientów, złagodzenia przepisów prawnych i dobrego finansowania. Źródło: spółka

HR: Poszukiwanie pracowników w branży IT to nie tylko żmudny, ale również kosztowny proces. Zgodnie z danymi z najnowszego raportu No Fluff Jobs, koszty realizacji procesów rekrutacyjnych w branży IT mogą sięgać kwoty 60 tys. zł rocznie. Najczęściej wykorzystywanymi przez rekruterów narzędziami poszukiwania kandydatów do pracy są kolejno serwis LinkedIn, rekomendacje oraz portale ogłoszeń o pracę. Zapraszam do zapoznania się z materiałem przygotowanym na bazie badania zrealizowanego wśród osób odpowiedzialnych za rekrutacje w branży IT. Źródło: spółka

Trendy: Device as a Service, czyli usługa umożliwiająca wynajem sprzętu komputerowego, daje firmom w Polsce możliwość wymiany nie tylko urządzeń, ale także oprogramowania oraz dostępu do usług. Na świecie rynek usług Device as a Service rośnie o ponad połowę rok do roku. Eksperci szacują, że do 2023 roku w obiegu będzie ponad 66 milionów urządzeń. Źródło: spółka

Gaming: Druga edycja konferencji Esport & Gaming Forum podaje że rynek gamingowy według szacunków ma urosnąć pięciokrotnie do 2025 roku. Prognozuje się, że ilość fanów esportu przekroczy w tym samym roku poziom 19 mln, a aktywnych graczy - 9 mln.Źródło: spółka

Automatyzacja: Liczba firm, które w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy postawiły mocniej na automatyzację, wzrosła aż dwukrotnie - wynika z tegorocznego raportu Deloitte. Coraz powszechniejsza współpraca człowieka i maszyny wpływa na charakter pracy. Z założenia ma być łatwiej, szybciej i wydajniej, jednak z analizy Uniwersytetu w Illinois wynika, że roboty oprócz ułatwiania pracy, mogą ją też utrudniać. Eksperci Personnel Service wskazują, że wyzwaniem dla firm wdrażających automatyzację jest znalezienie równowagi między pracą człowieka i maszyny. Źródło: spółka

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Orange: Odnotowało 224 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 92 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Po wynikach III kw. br. Orange Polska podtrzymuje prognozę, według której wartość EBITDAaL (EBITDA z uwzględnieniem kosztów leasingu) będzie w całym 2019 roku wyższa niż 2,8 mld zł, podał operator.

Cisco, Ericsson, Nokia: Firmy podpisały z Ministerstwem Cyfryzacji porozumienia na rzecz cyberbezpieczeństwa podczas V Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa - Cybersec 2019, podał resort. Źródło: ISBnews

Cisco: W ramach Programu Współpracy w Cyberbepieczeństwie (PWCyber), będzie realizować cele obejmujące m.in. podnoszenie świadomości zagrożeń, identyfikację podatności i zagrożeń, wymianę informacji, organizację i udział w ćwiczeniach i promowanie innowacyjnych rozwiązań i projektów, podano w komunikacie. ,,Podpisane porozumienie o przystąpieniu Cisco do Programu Współpracy w Cyberbezpieczeństwie wpisuje się w działania Cisco zmierzające do zwiększenia świadomości istniejących cyberzagrożeń i poprawy poziomu bezpieczeństwa. Jestem niezwykle dumny z faktu, że know-how, rozwiązania i specjaliści Cisco pomogą Ministerstwu w realizacji Programu PWCyber" - powiedział dyrektor generalny Cisco w Polsce Przemysław Kania. Źródło: ISBnews

Netia: Odnotowała 21,19 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2019 r. wobec 18,83 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Vivid Games: Odnotowało 0,57 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2019 r. wobec 1,56 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

X-Trade Brokers DM (Grupa XTB): Odnotował wstępnie 15,51 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2019 r. wobec 2,9 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT): Wybrało pierwsze Huby Innowacji Cyfrowych (Digital Innovation Hubs, DIH), których liderami są Krakowski Park Technologiczny, Politechnika Wrocławska, Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Voicelab.AI oraz Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy, podał resort. Źródło: ISBnews

Sygnity: Utworzył rezerwy dla roszczeń kontrahenta w związku z postępowaniami sądowymi w wysokości ok. 14 mln zł, podała spółka. Źródło: ISBnews

Poczta Polska: Urząd Zamówień Publicznych (UZP) w informacji o wyniku kontroli doraźnej stwierdził, że Poczta Polska nie naruszyła przepisów ustawy prawa zamówień publicznych przy zawarciu umowy na pozyskanie automatów paczkowych, podała Poczta Polska w oświadczeniu przesłanym ISBnews. Business Insider Polska napisał wczoraj: "Poczta Polska rozwija sieć automatów paczkowych we współpracy z firmą SwipBox, którą wybrała bez przetargu. Tymczasem Urząd Zamówień Publicznych sprawdza, czy państwowy operator - zawierając w ten sposób kontrakt - nie złamał prawa". Źródło: ISBnews

Accenture: ,,Pracując z klientami z wielu sektorów, widzimy, jak bardzo potrzebne jest im wykorzystanie technologii chmurowych. Bez dostępu do chmury obliczeniowej w dłuższej perspektywie firmy nie będą mogły poświęcić wystarczających środków i atencji projektom skupiającym się na innowacyjności oraz rozwijaniu swoich podstawowych procesów biznesowych. Pojawienie się Operatora Chmury Krajowej i nawiązane przez nich partnerstwo z dostawcą chmury publicznej, w wyniku którego centra przetwarzania danych pojawią się w Polsce, daje polskim firmom, również tym podlegającym regulacjom, możliwość rozpoczęcia transformacji technologicznej na dużą skalę. Doświadczenie i wiedza Accenture może zapewnić skuteczne, efektywne i bezpieczne przeprowadzenie takiego procesu. Chcemy, aby wraz z pojawieniem się w Polsce niedostępnych do tej pory lokalnie rozwiązań chmurowych, pojawiły się również doświadczenia zdobyte na tysiącach projektów, które przeprowadziliśmy - również przy wsparciu polskich zespołów - za granicą" - mówi

Karol Mazurek, Managing Director w Accenture. Źródło: ISBtech

Vertiv: Został sklasyfikowany przez agencję analityczną IHS Markit jako jeden z największych dostawców urządzeń do zdalnego zarządzania środowiskiem IT na całym świecie pod względem przychodów za 2018 r. Analizę opublikowano w raporcie dotyczącym przełączników KVM i konsol szeregowych (KVM Switches and Serial Consoles Report 2019). Światowy rynek tych rozwiązań w 2018 r. był wart 723,5 mln dol. i oczekuje się, że w 2019 r. wzrośnie o ponad 5%. Źródło: spółka

Fortinet: Według wspólnego raportu Forbes Insights i firmy Fortinet 35% osób na stanowiskach CISO (dyrektora ds. ochrony informacji) wskazuje, że efektywną ochronę w firmach najbardziej ogranicza brak scentralizowanej strategii cyberbezpieczeństwa oraz brak wsparcia ze strony wyższego kierownictwa. Priorytetami dla CISO są: szkolenia pracowników w kwestiach cyberhigieny oraz wykrywanie zagrożeń wewnętrznych i reagowanie na nie. Źródło: spółka

Universal Robots: Raport World Robotics 2019 - Industrial Robots opublikowanego przez Międzynarodową Federację Robotyki wskazują że globalna sprzedaż robotów przemysłowych w 2018 r. wzrosła o 6% do 422 000 jednostek; w Polsce sprzedaż robotów rok do roku wzrosła o 40%, osiągając rekordową liczbę 2 651 jednostek; po raz pierwszy w historii IFR wyróżniła roboty współpracujące (coboty) jako oddzielną kategorię; w 2018 roczna liczba instalacji cobotów wzrosła o 23% w porównaniu do 2017. ,,Dane IFR potwierdzają nasze obserwacje. Widzimy w Polsce wzrost zainteresowania automatyzacją. Wpływa na to kilka czynników. Pierwszy z nich związany jest z rynkiem pracy - nasi klienci widzą rosnące koszty pracy, dotykają ich trudności ze znalezieniem pracowników, zwłaszcza w obszarze produkcji. Drugi to rosnąca świadomość na temat tego, jakie możliwości dają roboty i w jaki sposób mogą przyczynić się do poprawy konkurencyjności i wydajności produkcji. Trzeci dotyczy robotów współpracujących, dzięki którym automatyzacja stała

się dostępna dla wielu nowych firm, zwłaszcza małych i średnich w wielu różnych branżach i zastosowaniach. Wszystkie te czynniki razem dają bardzo dobre perspektywy rozwoju rynku robotów w Polsce" - mówi Slavoj Musilek, General Manager w regionie Europy Środkowo-Wschodniej Universal Robots. Źródło: spółka

Orange: Planuje po 2020 roku zmniejszyć skalę inwestycji w sieć światłowodów. Źródło: BDM

V Europejskie Forum Cyberbezpieczeństwa CYBERSEC 2019: Wydarzenie zwieńczyły dyskusje na temat cyberbezpieczeństwa instytucji demokratycznych, szpiegostwa w cyberprzestrzeni, konieczności zabezpieczenia Przemysłowego Internetu Rzeczy, a także wpływu nowych technologii na bankowość. O aspektach cyberbezpieczeństwa z punktu widzenia branży ubezpieczeniowej opowiadał Paweł Surówka, Prezes Zarządu PZU SA, który podkreślił rolę sektora finansowego i ubezpieczeniowego w wyznaczaniu kierunku zmiany dla wszystkich branż opartych o cyfryzację, a także innowacyjnego podejścia do zarządzania ryzykiem. Z kolei zdaniem Przemysława Kanii, Dyrektora Zarządzającego Cisco, atak na środowisko przemysłowe może mieć ogromne konsekwencje, gdyż powoduje przestoje w procesie wytwórczym. Mimo że IIoT (Przemysłowy Internet Rzeczy) otwiera ogromne możliwości dla przemysłu i rozwoju innowacyjnych gospodarek, to połączone ze sobą systemy i urządzenia mogą okazać się piętą achillesową niejednego systemu informatycznego. ,,Dlatego

niezbędne jest wprowadzenie jednolitych systemów bezpieczeństwa i szczególne zadbanie o sieć, która stanowi krwioobieg Internetu Rzeczy" - podkreślił Kania. Źródło: spółka

Cyberus Labs: Jednocześnie w Katowicach na Cybersec i w Barcelonie odbyła się światowa premiera polskiego systemu ELIoT Pro do zabezpieczenia sieci IoT, chroniącego użytkowników, urządzenia i dane. Rozwiązanie autorstwa Cyberus Labs ma całkowicie eliminować potrzebę korzystania z haseł, czyli najsłabszego punktu w cyberbezpieczeństwie. Jest przeznaczone między innymi do ochrony inteligentnych budynków, miast, połączonych z Internetem samochodów czy elementów przemysłu 4.0. System ELIoT Pro (Easy & Lightweight IoT Protector) to pierwsze na świecie tak kompleksowe rozwiązanie służące zabezpieczeniu oraz monitorowaniu sieci Internetu Rzeczy. ELIoT Pro składa się z czterech komponentów: uwierzytelniania użytkowników, uwierzytelnienia urządzeń wspartego przez algorytm szyfrujący transmisję danych między nimi, systemu monitorowania zachowania całego środowiska IoT i wszystkich jego urządzeń, wykrywającego awarie oraz ataki, oraz systemu umożliwiającego utrzymanie ciągłości procesów. ,,Działanie ELIoT Pro

porównałbym do ciągłego monitoringu funkcjonowania skomplikowanych systemów w pojazdach kosmicznych, w ramach którego dane są nieprzerwanie i na bieżąco przesyłane do centrum kontroli lotów. ELIoT Pro to coś więcej niż czyste wykrywanie anomalii związanych z cyberatakami. To ekosystem, który gwarantuje zabezpieczenie użytkowników, logowanie, uwierzytelnianie urządzeń, szyfrowanie danych, monitorowanie, analizę oraz zapewnia możliwość utrzymania ruchu i ciągłości działania urządzeń. W tym momencie nie ma na świecie takich systemów zabezpieczania sieci IoT - tłumaczy Marek Ostafil, współzałożyciel i COO Cyberus Labs. Źródło: spółka

TenderHut: Stworzył Grow Uperion, czyli innowacyjną platformę do edukacji, rozwoju i motywacji pracowników. Nowa spółka w grupie kapitałowej TenderHut to kolejny start-up nastawiony na poprawę jakości pracy. Tym razem firma zajmie się wzmacnianiem motywacji i rozwojem pracowników. Źródło: spółka

Samsung: W Polsce w okresie od stycznia do września br. klienci kupili ponad 200 telewizorów QLED 8K. Ponad połowa tej sprzedaży - 120 sztuk - to modele o przekątnej 75 cali i więcej. Firma Samsung była pierwszym na świecie producentem, który w 2018 roku wprowadził do sprzedaży telewizor QLED 8K. Szacuje się, że globalny rynek telewizorów 8K w ciągu trzech najbliższych lat wzrośnie 13-krotnie - do ok. 2,8 mln sztuk w 2022 roku. Źródło: spółka

Uber Eats: Zadebiutował w Białymstoku i Szczecinie. Tym samym, do platformy dołącza blisko 100 nowych restauracji, a zamówienia mogą już składać mieszkańcy 16 miast. Na start zostały przewidziane promocje dla użytkowników."Jeszcze w połowie października informowaliśmy o dołączeniu do naszej platformy nowych restauracji na południu Polski, czyli w Gliwicach i Sosnowcu, a już dzisiaj podkreślamy swoją obecność na północy kraju - w Białymstoku i Szczecinie. W niespełna 1,5 tygodnia Uber Eats stał się potencjalnie dostępny dla ponad miliona Polaków. Wierzymy, że każdy znajdzie dania odpowiadające swoim gustom kulinarnym - mówi Jakub Pietraszek, General Manager w Uber Eats Polska. Źródło: spółka

Grupa Kapitałowa Transition Technologies (GK TT): Wstępne wyniki III kwartału 2019 r. obejmują przychody na poziomie ponad 260 mln zł i rosnące wpływy z rynków zagranicznych. Osiągnięcia pomogą zrealizować tegoroczne plany i pozwalają optymistycznie patrzeć w 2020 rok, mimo konserwatywnej oceny rozwoju rynku informatycznego na świecie. Źródło: spółka

Veeam: Ponownie może pochwalić się dwucyfrowym wzrostem wskaźnika rocznych przychodów odnawialnych -- uzyskał on wartość 24 proc. r/r. Ponadto znacznie zwiększyła się wielkość przychodów ze sprzedaży licencji VUL (Veeam Universal License) w modelu cenowym opartym na subskrypcji: wartość zamówień wzrosła w tym okresie o 108 proc. Veeam poinformował również, że zmierzona w dorocznym badaniu zadowolenia klientów wartość wskaźnika NPS (Net Promoter Score) kształtuje się na poziomie 75. ,,Rok 2019 jest jak dotąd wyjątkowy dla naszej firmy. Nie tylko udało nam się przekroczyć próg 1 miliarda dolarów, jeśli chodzi o wartość zamówień, ale także wdrożyć innowacyjny model obsługi klientów oparty na subskrypcji licencji VUL (Veeam Universal License) oraz wprowadzić na rynek nowe wersje produktów" -- powiedział Ratmir Timashev, współzałożyciel firmy Veeam oraz wiceprezes działu sprzedaży i marketingu. ,,W poprzednim kwartale odnotowaliśmy ogromny wzrost na wszystkich rynkach, szczególnie w obszarze sprzedaży

subskrypcji. Liczba naszych klientów przekroczyła już 365 tysięcy. W czwartym kwartale planujemy wprowadzenie na rynek nowych rozwiązań, które pozwolą firmie zachować czołową pozycję w branży. Jak pokazuje badanie wskaźnika NPS, zadowolenie klientów utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie we wszystkich obszarach". Źródło: spółka

Fibar Group: Adam Krużyński, dotychczasowy członek zarządu, powołany na stanowisko prezesa spółki. Zastąpił na tym stanowisku Macieja Fiedlera - założyciela i wieloletniego prezesa. Źródło: spółka

STX Next: Rozwija ekspansję na rynki zagraniczne. Spółka otworzyła w Hadze oddział STX Next Netherlands, którym pokieruje Peter Valkenburg, doświadczony manager z wieloletnim stażem w obszarze IT. Założyciele zakładają w dłuższej perspektywie zatrudnienie pracowników odpowiedzialnych za wsparcie sprzedaży, customer support i działania realizacyjne z zakresu doradztwa technologicznego i zarządzania produktem. Obecnie trwają czynności legalizujące nową spółkę oraz wstępne czynności administracyjne. Źródło: spółka

Alior: W ciągu roku liczba użytkowników aplikacji mobilnych Alior Banku i T-Mobile Usługi Bankowe wzrosła o 60 proc. W trzecim kwartale tego roku wyniosła blisko 398 tys. osób. W tym czasie za pomocą swojego smartfona klienci banku wykonali prawie 11 mln transakcji.Źródło: spółka

ECC Games: Trwają prace optymalizacyjne nad najnowszym tytułem Drift19. Ich przeprowadzenie ma przełożyć się na większe zadowolenie graczy i lepsze wyniki sprzedażowe. Tym samym spółka zdecydowała o zmianie nazwy gry na Drift20 oraz przesunięciu daty wprowadzenia jej do sprzedaży. Jednocześnie zarząd prowadzi negocjacje z zagranicznym wydawcą, co może wpłynąć na poszerzenie rynku odbiorców tytułu.Źródło: spółka

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Cyfrowy Polsat: Podjął uchwałę w sprawie podjęcia wstępnych działań związanych z potencjalnym pozyskaniem dodatkowego finansowania dłużnego w postaci kredytu lub obligacji do 1 mld zł, podała spółka. Intencją spółki jest pozyskanie finansowania do końca I kwartału 2020 r. Źródło:ISBnews

eTravel: Złożył wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie przejęcia kontroli nad Travel Express, podał Urząd. Źródło:ISBnews

Silvair, Inc.: Wyemitował nowe papiery dłużne zamienne na akcje o łącznej wartości nominalnej 1,5 mln USD, podała spółka. Źródło:ISBnews

PayUkraine: Istniejący od niespełna roku fintech oferujący tanie przelewy na Ukrainę, pozyskał od notowanego na NewConnect MobiMedia Solution 4 mln zł na ekspansję zagraniczną oraz nawiązanie kolejnych partnerstw biznesowych, podano w komunikacie. Źródło:ISBnews

Oponeo.pl: Sprzedało na rzecz Wirtualna Polska Media 100% akcji Autocentrum.pl za łączną cenę sprzedaży w wysokości 9,35 mln zł, podało Oponeo.pl. W odrębnym komunikacie Grupa WP podała, że nowym prezesem AutoCentrum został Rafał Warecki. Źródło:ISBnews

CI Games: Marek Tymiński zbył 7 mln akcji spółki po cenie 0,99 PLN za jedną akcję. Źródło: BDM

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

DataWalk: Spółka zależna podpisała umowę na realizację projektu pilotażowego (tzw. pilota) z północnoamerykańskim dostawcą usług w zakresie bezpieczeństwa i wywiadu, podała spółka. Źródło: ISBnews

CD Projekt: Udostępnił grę "Gwint" na platformie iOS - gracze mogą pobrać tytuł za darmo z Apple App Store, poinformowała spółka. Źródło: ISBnews

CI Games: Uruchomił cyfrową przedsprzedaż gry "Sniper Ghost Warrior Contracts", podała spółka. Źródło:ISBnews

The Dust: Podpisał list intencyjny z Perp Games na wydanie dwóch gier: "Frankenstein: Beyond The Time" oraz "Together", podała spółka. Gry zostaną wydane w I kw. 2020 r. Pierwszy z ww. tytułów ma zostać wydany na PlayStation VR, a drugi na Nintendo Switch. Źródło:ISBnews

Drago Entertainment: Opublikowało pierwszy teaser swojej nadchodzącej produkcji - "FrostFall", podała spółka. Gra będzie utrzymana w konwencji FPS/survival. Premiera projektu planowana jest w 2020 roku. Źródło: ISBnews

Twisto: W aplikacji karty wielowalutowej połączonej z aplikacją zarejestrowało się ponad 12 tys. osób, podała spółka. Źródło: ISBnews

InPost: Nawiązał współpracę z Vinted.pl - użytkownicy serwisu od 1 października mogą swobodnie nadawać i odbierać swoje przesyłki w Paczkomatach InPost, podała spółka. Źródło: ISBnews

Bloober Team: Ukończył prace nad realizacją gry "Layers of Fear VR" w wersji beta, podała spółka. Gra zostanie wydana na platformach: Oculus Rift, Oculus Quest i PC VR. Źródło: ISBnews

PKP: Z usługi bezprzewodowego internetu można korzystać w 17 z 20 pociągów kategorii Express InterCity Premium (EIP) "Pendolino", podało PKP Intercity. Od początku stycznia do końca września 2019 r. pasażerowie PKP Intercity pobrali niemal 136 TB danych. Źródło: ISBnews

Alior Bank: Zaoferuje usługi otwartej bankowości jeszcze w IV kwartale 2019 roku, zapowiedziała instytucja. Źródło: ISBnews

PZU, Alior Bank: Uruchomiły platformę internetową Cash, za pośrednictwem której pracownicy będą mieli szybki dostęp do pożyczek. Źródło: ISBnews

LG Electronics Inc.: Ogłosił wyniki finansowe za trzeci kwartał 2019. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, sprzedaż wzrosła o 1,8%, a dochód operacyjny był wyższy o 4,4%, co w znacznej mierze wynika z dobrych wyników osiągniętych przez działy sprzętu AGD, domowej rozrywki i rozwiązań biznesowych, przy jednoczesnym zmniejszeniu strat działu Mobile Communications. Źródło: spółka

Autopay: Z aplikacji umożliwiającej automatyczne płatności za przejazd autostradą, korzysta już ponad 170 tys. osób. Najchętniej w piątki i niedzielę oraz w okresach wzmożonego ruchu, jakim są m.in. święta i długie weekendy. Na autostradzie A1 prowadzącej nad polskie morze średnio 10-15 proc. transakcji dziennie opłacanych jest za pośrednictwem Autopay i systemu AmberGo. Z kolei na autostradzie A4 na odcinku Kraków-Katowice - już 5 proc. przejazdów realizowanych jest z wykorzystaniem automatycznych płatności. Dzięki Autopay nie czeka się w kolejce po odbiór biletu i pobór opłaty, a tym samym można zyskać nawet kilka-kilkanaście minut na trasie. Źródło: spółka

Criteo: Internetowa platforma reklamowa ogłosiła nawiązanie globalnego partnerstwa z firmą Pixalate oferującą pierwsze na świecie międzyplatformowe rozwiązanie do wykrywania nadużyć w reklamach oraz zapobiegania im. W obliczu szerzącej się i trapiącej branżę reklamową plagi invalid traffic (IVT) firma Criteo poczyniła inwestycje, które pozwolą zapewnić dodatkowy poziom ochrony przed IVT oraz zasobami niskiej jakości. Partnerstwo z Pixalate pozwoli Criteo udoskonalić istniejący silnik do wykrywania IVT i pomóc w świadczeniu klientom usługi gwarantującej, że inventory kupowane w ich imieniu jest przeglądane przez rzeczywistych i świadomych użytkowników. Źródło: spółka

Nice Polska: We współpracy z firmą Pluscom rozwija Autoryzowane Centrum Szkoleniowe w Jaworznie. Do dyspozycji kursantów udostępniona została nowa przestrzeń, pozwalająca zwiększyć liczbę i zakres przeprowadzanych szkoleń. Zmiany poczynione w obiekcie pozwolą na przeszkolenie nawet 16-stu osób podczas jednej sesji. Źródło: spółka

DB Schenker: Polscy klienci mają już dostęp do connect 4 land - nowej cyfrowej platformy do składania zleceń, dzięki której wycenią i zamówią usługi logistyczne w zakresie transportu lądowego. Rozwiązanie pomyślnie przeszło testy również w Hiszpanii oraz Niemczech i sukcesywnie będzie uruchamiane w kolejnych krajach Europy. Źródło: spółka

Zalando: Platforma modowo-lifestyle'owa, zobowiązuje się do osiągnięcia zerowego śladu węglowego we wszystkich swoich operacjach - dostawach i zwrotach produktów, a także w obszarze opakowań. Firma dąży do tego, aby do 2023 roku nie używać w ogóle plastikowych opakowań jednorazowego użytku. Źródło: spółka

OLX: Nowa usługa portalu to rozwiązanie, które sprawia, że aby poinformować kandydata na pracownika o zainteresowaniu, wystarczy dać ,,lajka" jego profilowi stworzonemu w serwisie. To może odmienić proces rekrutacji, który będzie przebiegał niczym na... portalu randkowym. ,,Potencjalny kandydat bezpłatnie zakłada w naszym serwisie profil i uzupełnia go o standardowe informacje. Innowacyjność usługi polega na łatwym powiadamianiu kandydatów o zainteresowaniu przez ,,lajka" ich profilu ze strony rekruterów, a w przypadku zainteresowania z obu stron pojawia się duża szansa na zatrudnienie - mówi Tomasz Grzechnik z OLX. Źródło: spółka

UPC Polska: Wprowadza do oferty smartfony marki Samsung oraz podwaja internetowe pakiety danych. Źródło: spółka

Jabra PanaCast: Kamera oferująca wideo panoramiczne została wybrana przez Zoom Video Communications, Inc. do obsługi nowej funkcji Zoom Rooms Speaker Switching. Wynikiem tej współpracy są w pełni wciągające doświadczenia podczas prowadzenia wideokonferencji. Źródło: spółka

LUG: Został laureatom jedenastej edycji konkursu Lider Lubuskiego Biznesu z tytułem "Lubuski Lider Innowacji". Źródło: spółka

Movie Games: Przygodowy horror The Beast Inside z portfolio spółki w dwa tygodnie od premiery notuje pozytywne oceny graczy - powyżej 80 proc. - i bardzo dobre recenzje społeczności i mediów. Tytuł stworzony przez studio Illusion Ray jest dostępny w nowych kanałach dystrybucyjnych - Humble Bundle i Gog.com, a także w Steam Bundle wraz z Agony Unrated i Chernobylite. Źródło: spółka

North Food Polska: Właściciel sieci restauracji North Fish wprowadził nową aplikację mobilną połączoną z kompleksowym programem lojalnościowym. Aplikacja jest prosta i intuicyjna, a program North Fish Club umożliwia między innymi zbieranie punktów za zakupy w restauracjach, które następnie można wymienić na nagrody. Przygotowanie i wdrożenie nowej aplikacji foodowej spółka powierzyła Grupie Me & My Friends. Źródło: spółka

CD Projekt: Zapowiedział wydanie gry Gwint na Android na I kw. 2020. Źródło: Trigon

Electronic Arts: Planuje powrócić ze swoimi grami na platformę Steam. Źródło: Trigon

ING Bank Śląski: Platforma ING Business otrzymała główną nagrodę i została uznana za najlepszy na świecie system bankowości internetowej dla firm w konkursie Best Digital Banks. ING Bank Śląski został wyróżniony jako jeden z nielicznych banków europejskich. Źródło: spółka

DHL: Jedna z największych logistycznych firm na świecie, wdrożyła rozwiązanie Mixmove w celu obsługi transportu na potrzeby platformy sprzedażowej Amazon z Chin do Belgii. Rozwiązanie Mixmove zapewnia pełną przejrzystość całego łańcucha dostaw, dając jasną i precyzyjną informację o tym, na jakim etapie transportu znajduje się przesyłka. Wspiera ono również procesy związane z bardziej efektywnym układaniem ładunku w pojazdach co prowadzi do oszczędności i zmniejszenia emisji CO2. Źródło: spółka

winkPark: Polska aplikacja społecznościowa chce rozwiązać problem znalezienia wolnego miejsca do parkowania przy zatłoczonych ulicach miast. Źródło: spółka

Colonnade Insurance: We współpracy z kancelarią Maruta Wachta wprowadza do oferty profesjonalne szkolenia dotyczące zasad ochrony danych osobowych. Wprowadzona nowość stanowi przedefiniowanie dotychczasowych rozwiązań w obszarze ubezpieczeń cybernetycznych na polskim rynku. Stawiając na prewencję - wcześniej w obszarze inwentaryzacji bezpieczeństwa IT, a obecnie poszerzając wiedzę klientów w zakresie znajomości regulacji prawnych, umowa ubezpieczenia może być postrzegana nie tylko w kontekście zaistniałych zdarzeń, ale już na etapie budowania świadomości zagrożeń. Całość stanowi kompleksowy sposób zarządzania ryzykiem. Źródło: spółka

Sonka: Gra "Mars Power Industries" będzie miała swoją premierę na rynku europejskim i amerykańskim w dniu 15 listopada 2019 r. Cena gry wynosić będzie 3,99 EUR/ 3,99 USD. Sonka jest wydawcą oraz portującym grę stworzoną przez 7A Games. Jest również właścicielem praw majątkowych do gry, któremu przysługiwać będzie wynagrodzenie rozliczane kwartalnie w wysokości 45% przychodów sprzedaży gry, po odliczeniu prowizji pobieranej przez platformę Nintendo eShop. Źródło: spółka

Tagi: technologie, media , telekomunikacja , giełda , wiadomości , giełda na żywo

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące