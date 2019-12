Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Elektronika: Blisko połowa Polaków po awarii urządzenia elektrycznego lub elektronicznego woli od razu kupić nowe, choć 89% korzystałoby ze sprzętów elektrycznych i elektronicznych dłużej, gdyby nadal były sprawne, wynika z raportu Stena Recycling przygotowanego na podstawie opinii użytkowników sprzętu. Ponadto 69% ankietowanych uważa, że producenci celowo skracają czas sprawności produktów, a 64% ankietowanych uważa, że urządzenia RTV i AGD psują się wkrótce po upływie gwarancji. Źródło:ISBnews

Telekomunikacja: Plan działalności prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) na rok 2020 dla działu administracji rządowej - informatyzacja to szczególnie wzrost dostępności usług telekomunikacyjnych dla społeczeństwa przez osiągnięcie odsetka gospodarstw domowych w zasięgu dostępu do internetu o przepustowości dosyłowej łącza wynoszącej co najmniej 100 Mb/s na poziomie 64%, a wśród innych celów znalazło się także udostępnienie zasobów częstotliwości na potrzeby wdrożenia nowych technologii 5G, wynika z komunikatu Urzędu. Źródło:ISBnews

Startupy: Co piąty polski startup deklaruje, że rozwija lub wykorzystuje technologie związane z uczeniem maszynowym lub sieciami neuronowymi, a co dziesiąty wierzy, że zostanie "jednorożcem". Coraz więcej startupów współpracuje z korporacjami, wynika z najnowszego raportu "The Polish Tech Scene. 5 years" opracowanego przez Fundację Startup Poland. Źródło: ISBnews

IT: Polska branża producentów oprogramowania rośnie dynamicznie, a łączne obroty tego młodego sektora sięgają już ok. 1 mld zł rocznie, wynika z z badań, które przeprowadziła Fundacja Citi Handlowy im. L. Kronenberga we współpracy z Organizacją Pracodawców Sektora IT (SoDA). Zdecydowana większość branży szans na rozwój upatruje w ekspansji globalnej. Źródło: ISBnews

IT: Średnie oczekiwania finansowe początkujących programistów wynoszą obecnie 8 tys. zł miesięcznie na rękę, przy czym kobiety deklarują 35% mniejszą kwotę w porównaniu do mężczyzn. W rzeczywistości pracodawcy oferują młodym adeptom dwukrotnie mniej, wynika z raportu No Fluff Jobs "Pierwsze kroki w IT. Oczekiwania młodych programistów". Źródło: ISBnews

Reklama: Wartość wydatków reklamowych wzrosła o 2,9% r/r do 6,9 mld zł po dziewięciu miesiącach 2019 r., wynika z raportu agencji mediowej Starcom. Dynamika wzrostu przyspieszyła z 0,1% w I kw. do 6,3% w III kw. Starcom podtrzymuje prognozy, że rynek reklamy w Polsce zakończy 2019 rok wzrostem w przedziale od 3 do 3,5%. Źródło: ISBnews

Legislacja: Organizacje reprezentujące branżę cyfrową i nowoczesnych technologii z dziewięciu krajów Europy, w tym z Polski, zwróciły się do rządów państw członkowskich UE ze wspólnym stanowiskiem w sprawie projektowanego Kodeksu Usług Cyfrowych (Digital Services Act), nad którym będzie pracować Komisja Europejska, podała Cyfrowa Polska. Sygnatariusze listu apelują, by nowe przepisy nie doprowadziły do zahamowania innowacyjności Europy, a służyły rozwojowi usług internetowych, biznesowych, kreatywności, kultury i sztuki, pluralizmowi mediów oraz edukacji. Źródło: ISBnews

Cyberbezpieczeństwo: Cyberprzestępcy sięgają po nowe sposoby ataków, aby radykalnie zwiększać swoje zyski - wynika z najnowszego kwartalnego raportu Fortinet. Realizują mniej kampanii phishingowych na rzecz częstszego wykorzystania narzędzi ransomware. W celu jak najszerszej dystrybucji szkodliwego oprogramowania do wyłudzania okupu cyberprzestępcy uruchamiają nowe usługi i tworzą sieci stowarzyszonych partnerów. Źródło: spółka

E-commerce: Zgodnie z wynikami badania agencji SW Research na zlecenie marki dziecięcej Endo, niemal połowa ankietowanych rodziców dokonuje zakupu prezentów świątecznych w internecie. Galerie handlowe wybiera w tym celu 30 proc. respondentów. Aż 40 proc. ankietowanych rodziców kieruje się przy wyborze upominków przede wszystkim ich użytecznością, na markę zwraca uwagę 9 proc. ankietowanych. Budżet przeznaczony w tym roku na upominki dla jednego dziecka wyniesie najczęściej od 100 do 250 zł. Źródło: spółka

E-commerce: Badanie Elavon ,,MŚP Indeks 2019" pokazuje, że 68% średnich, 62% małych i 54% mikroprzedsiębiorstw dobrze lub bardzo dobrze ocenia rozwój swojej firmy. Mimo tego wiele obszarów działalności niepokoi przedsiębiorców, są to np. utrzymanie klientów (40%), czy zbyt duże koszty prowadzenia biznesu (39%). Badani dostrzegają możliwości, jakie do ich biznesu może wnieść e-Commerce, jednak niemal co trzeci ankietowany przyznał, że potrzebuje wsparcia w tym zakresie. Źródło: spółka

Cloud: Usługi w chmurze należą do najbardziej dynamicznie rozwijających się obszarów polskiego rynku IT, wynika z najnowszych analiz IDC. Ich outsourcing jest interesujący dla 63 proc. firm w Polsce, które korzystają z chmury lub mają to w planach. Do najbardziej pożądanych usług świadczonych przez zewnętrzne podmioty należą migracja systemów i danych do chmury oraz zarządzanie nią. IDC prognozuje, że rozwój rynku usług w chmurze będzie przyczyniał się do dalszego wzrostu zainteresowania usługami doradztwa ze strony dostawców i ich partnerów. Zwłaszcza w zakresie rozwijania i utrzymywania złożonych środowisk, na które składają się tradycyjne rozwiązania, usługi zlecane przez firmy zewnętrzne oraz usługi w chmurze. ,,Klienci będą potrzebowali stałego doradztwa i pomocy w rozwijaniu i utrzymywaniu złożonych środowisk, na które składają się tradycyjne rozwiązania lokalowe, usługi zlecane przez firmy zewnętrzne oraz usługi w chmurze. Aby oferować takie usługi, dostawcy będą musieli utrzymywać zespoły ekspertów

lub budować silne sieci partnerskie - informuje Ewa Zborowska, Senior Research Manager w IDC. Źródło: spółka

IT: jak wynika z najnowszego raportu Cisco ,,The Security Bottom Line: How much security is enough?", 46% dużych firm zatrudniających do 1000 pracowników wydaje do 250 tys. USD rocznie na cyberbezpieczeństwo. Z kolei 50% korporacji zatrudniających ponad 10 000 osób przeznacza na ten cel co najmniej milion USD. Mimo to ponad 80% wszystkich firm niezależnie od wielkości twierdzi, że wystarcza to jedynie na zapewnienie części, a nie całości, minimalnego poziomu bezpieczeństwa, jakiego potrzebują.

Wydatki dużych firm (250 - 999 os.) na cyberbezpieczeństwo: 46% dużych firm wskazało, że przeznacza na cyberbezpieczeństwo do 250 tys. USD rocznie. 43% dużych firm wskazało, że przeznacza na cyberbezpieczeństwo między 250 a 999 tys. USD rocznie. Jedynie 11% dużych firm wydaje na cyberbezpieczeństwo więcej niż milion USD rocznie.

Wydatki bardzo dużych firm (1000 - 9 999 os.) na cyberbezpieczeństwo: 23% bardzo dużych firm wskazało, że przeznacza na cyberbezpieczeństwo do 250 tys. USD rocznie. 57% bardzo dużych firm wskazało, że przeznacza na cyberbezpieczeństwo między 250 a 999 tys. USD rocznie. 20% bardzo dużych firm wydaje na cyberbezpieczeństwo więcej niż milion USD rocznie.

Wydatki korporacji (10 000+ os.) na cyberbezpieczeństwo: Jedynie 7% korporacji wskazało, że przeznacza na cyberbezpieczeństwo do 250 USD rocznie. 43% korporacji wskazało, że przeznacza na cyberbezpieczeństwo między 250 a 999 tys. USD rocznie. 50% dużych firm wydaje na cyberbezpieczeństwo więcej niż milion USD rocznie. Źródło: spółka

Smart home: Polacy, mimo że w znacznej większości znają rozwiązania smart home, to wciąż rzadko się na nie decydują - wynika z badania Oferteo.pl. Urządzenia z kategorii inteligentnego domu znalazły zastosowanie rzadziej niż w co czwartym nowo budowanym domu. Na wdrożenia smart home zdecydowało się 23% ankietowanych. Z kolei 18% badanych przyznało, że nie wie, czym są systemy inteligentnego domu. Użytkownicy urządzeń smart home najczęściej korzystali z pojedynczych, niescentralizowanych urządzeń (24% odpowiedzi). Natomiast najczęściej używanymi centralnymi systemami sterowania były: Google Home (15%), Fibaro i Samsung SmartThings (po 13%). Źródło: spółka

Fintech: Marcin Sikora, Chief Sales Officer LOANDO Group ocenia, że na pewno na topie będzie szeroko pojęty regtech. ,,Dużą skalę osiągnie wymiana kryptowaluty na gotówkę, co doprowadzi do szerszego wykorzystania mechanizmów transferowych. Fintechy będą również coraz chętniej korzystać z pomocy sztucznej inteligencji. Zarządzanie mechanizmami finansowanymi i dostosowywanie się do regulacji prawnych to obecnie jedna z największych bolączek fintechów. Według wyliczeń, firmy finansowe poświęcają od 15 do 20 proc. rocznego budżetu na GRC (govermance, risk and compliance) czyli zarządzanie ryzykiem i zgodnością. Ma to pomóc w uniknięciu kar finansowych od regulatorów" - wskazuje Sikora. W tym miejscu pojawia miejsce dla regtechu w postaci technologicznego wsparcia dla firm w redukcji kosztów. Uproszczenie procesów GRC oraz odsunięcie od nich osób fizycznych pozwoli przerzucić środki na marketing, UX czy inne obszary wymagające ludzkiej ingerencji. Niespadające zainteresowanie kryptowalutami i rosnąca popularność

systemu blockchain sprawia, że coraz częściej szuka się technologii pozwalających na konwersję z kryptowaluty na gotówkę. Im szersze kręgi będzie zataczać to zjawisko, tym większy nacisk będzie kładziony na ten aspekt. Obecnie wymienić kryptowalutę na gotówkę wymienić można w ramach platform takich jak kraken czy coinbase, lub po prostu sprzedać lub kupić w bitcoinomacie. Jestem pewien, że w myśl idei, że popyt kreuje podaż, obecna popularność kryptowalut, pozwoli na pojawienie się szerokiej gamy technologii konwersyjnych - komentuje Chief Sales Officer w LOANDO Group. W styczniu na terenie całej Unii Europejskiej wdrożone zostaną przepisy regulujące wymianę kryptowalut, co przyczyni się do likwidacji szarej strefy. Robotyzacja procesów biznesowych to metoda, zgodnie z założeniami której specjalne oprogramowanie zastępuje pracowników w wykonywaniu rutynowych, czasochłonnych zadań. "Roboty" dzięki pojawiającej się powtarzalności czynności, zapamiętują ich kolejność. Fintech to obszar, w którym na dużą skalę

wykorzystuje się automatyzację na przykład w wypełnianiu wniosków kredytowych, w przypadku lendtechów. Odpowiednie algorytmy oparte na machine learningu rozpoznają jedną daną i dobierają na jej podstawie resztę. Zgodnie z naszymi przewidywaniami w roku 2020 zastosowanie narzędzi automatyzujących będzie cieszyć się jeszcze większa popularnością wśród przedsiębiorstw, a ich zastosowanie wykroczy poza wnioski pożyczkowe - podsumował Sikora. Źródło: spółka

Trendy: Taco będzie najpopularniejszym daniem 2020 roku. Dla niektórych może być to zaskoczeniem, jednak według tegorocznej edycji raportu Uber Eats FoodCast ten sztandarowy przysmak kuchni meksykańskiej zdeklasował konkurentów. Za nim uplasowały się odpowiednio: pizza, poke bowls i shawarma. W badaniu przeanalizowano kilka milionów wyszukiwań użytkowników z aplikacji Uber Eats, aby wskazać główne preferencje żywieniowe mieszkańców Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki. Źródło: spółka

IT: 2020 rok może być kluczowy dla sektora IT pod względem zamówień publicznych. Panujący od 2016 roku marazm w obszarze dostarczania oprogramowania dla administracji państwowej zaczął topnieć. Wprowadzenie RODO wymusiło aktualizacje szeregu systemów, a dalsze zmiany legislacyjne powodują, że samorządy czy władze centralne potrzebują nowych rozwiązań IT, ocenia TenderHut. Źródło: spółka

Tauron: Buduje szerokopasmową sieć dostępu w siedmiu regionach południowej Polski. Na realizację tej inwestycji otrzymała 187 mln zł dofinansowania, co stanowi blisko 75% środków kwalifikowanych, podała spółka. Źródło: ISBnews

Totalizator Sportowy: Działalność na rynku e-commerce, na którym firma zadebiutowała 5 grudnia 2018 r., przyniesie spółce w tym roku 40% ogółu przychodów, przekraczając 3,8 mld zł, podał Totalizator Sportowy. Źródło: ISBnews

PlayWay: Odnotował 28,25 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w III kw. 2019 r. wobec 8,61 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 26,21 mln zł w III kw. wobec 6,89 mln zł zysku rok wcześniej. Źródło: ISBnews

4fun Media: Odnotowało 1,17 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 0,73 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Silvair: Odnotował 641 tys. USD skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 541 tys. USD straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

ATM Grupa: Odnotowała 11,17 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 5,24 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Maxcom: Odnotował 0,85 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 2,71 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Larq: Odnotowało 8,57 mln zł straty netto z działalności kontynuowanej w III kw. 2019 r. wobec 12,41 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

T-Bull: Odnotował 0,36 mln zł jednostkowej straty netto w III kw. 2019 r. wobec 0,85 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

LiveChat Software: Miał 28 777 klientów korzystających z płatnego rozwiązania LiveChat według stanu na 1 grudnia, podała spółka. W listopadzie liczba klientów wzrosła o 202 firm netto. Źródło: ISBNews

MSI Polska: Lokalny oddział MSI - globalnej firmy w dziedzinie projektowania sprzętu komputerowego dla graczy - planuje szeroką ekspansję na nowe rynki. Polska firma stanie się biurem dla całego regionu i będzie prowadzić działania na Litwie, Ukrainie, Łotwie i w Estonii. Źródło: ISBnews

Coca-Cola: Dołącza do 3. edycji programu MIT Enterprise Forum CEE, skupiającego najlepsze startupowe technologie z regionu Europy Środkowo-Wschodniej, podał koncern. Spółki systemu Coca-Cola w Polsce chcą wesprzeć w rozwoju młode firmy, które tworzą unikatowe rozwiązania w obszarze marketingu, nowych technologii oraz zrównoważonego rozwoju. Źródło: ISBnews

ZEN: Fintech, który udostępni polskim przedsiębiorcom kompleksowy pakiet usług finansowych, planuje wejście na rynek. Założycielem fintechu jest Dawid Rożek, współtwórca platformy gamingowej G2A. Oferta ZEN obejmie m.in. konto bankowe IBAN umożliwiające obsługę przelewów krajowych i zagranicznych po korzystnych kursach walutowych, karty płatnicze dla właścicieli i pracowników firmy, a dla przedsiębiorstw z branży e-commerce - obsługę płatności online. Partnerem ZEN jest Mastercard, który współpracuje z fintechem w zakresie wydawania kart płatniczych i obsługi płatności, ale też wprowadzenia usług ZEN na rynek oraz ich udostępnienia w środowisku bankowości otwartej. Źródło: spółka

Pyszne.pl: Serwis zanotował wzrost łącznej wartości zamówień na poziomie 41% r/r w I półroczu 2019 r., podała spółka. Źródło: ISBnews

Bank Pocztowy: Pracuje nad wspólną ofertą e-commerce z Pocztą Polską korzystając z łańcucha logistycznego, również z elementami finansowania, kredytowania czy obsługi płatności, poinformował prezes banku Robert Kuraszkiewicz w rozmowie z ISBnews.TV z okazji 100-lecia bankowości pocztowej w Polsce. Źródło: ISBnews

Space3ac: Akcelerator zakończył właśnie 2 edycję programu Poland Prize dla zagranicznych startupów. Wśród projektów znalazły się ultra szybkie płatności przez telefon, wirtualna rzeczywistość przewidująca katastrofy, czy nowatorskie impregnaty przeciwogniowe. Zespoły otrzymały dofinansowanie w wysokości 1 558 919,90 zł i przez kolejne lata będą kontynuować rozwój swojej działalności na polskim rynku. Źródło: spółka

foodtech.ac: Białko z insektów, system pozwalający zredukować wyrzucane jedzenie nawet o połowę, napój energetyczny, po którym nie ma "zjazdu" to polskie projekty, które 11 grudnia podczas finału drugiej rundy akceleracji zaprezentuje 5 startupów wspieranych przez akcelerator. Źródło: spółka

OPPO: Zapowiedziała pierwszą imprezę z cyklu OPPO INNO DAY, która tym razem odbędzie się 10 grudnia 2019 w Shenzhen, w Chinach. Zorganizowane pod przewodnim hasłem, które brzmi ,,Create Beyond Boundaries" wydarzenie podkreśli potrzebę głębokiej i zaawansowanej integracji najnowszych technologii oraz usług w epoce łączności 5G. OPPO ogłosiła nawiązanie pierwszego w branży połączenia opartego o transmisję danych w technologii DSS (Dynamic Spectrum Sharing), we współpracy z firmami Ericsson, Qualcomm Technologies (spółki zależnej Qualcomm Incorporated), Swisscom i Telstra, przy użyciu pierwszego na świecie smartfonu 5G obsługującego DSS. Tym samym firma stała się pierwszą na świecie marką smartfonów, która umożliwia korzystanie z DSS, a osiągnięcie to stanowi ważny krok na drodze do komercyjnego wdrożenia tej technologii. Źródło: spółka

Zalando: Platforma modowo-lifestylowa w Europie, pozyskała rekordową liczbę 840 000 nowych klientów w czasie swojego piątego Cyber Week. Wartość sprzedaży z Cyber Week wrosła o 32% w porównaniu z 2018 rokiem, a liczba zamówień w szczytowych momentach sięgała nawet 7 200 na minutę. Źródło: spółka

BoomBit: Osiągnął w listopadzie przychody w wysokości 3,66 mln zł, co oznacza wzrost o 8% m/m, podała spółka. Gry w modelu GaaS wygenerowały przychody na poziomie 2,9 mln zł, natomiast pozostałe gry (non GaaS) osiągnęły 0,76 mln zł przychodów. W listopadzie br. zadebiutowały dwie nowe gry Źródło: ISBnews

Movie Games: Odnotowało ponad 70 tys. graczy oczekujących na premierę gry "Lust From Beyond", podała spółka. Jerzy Miszczak zastąpił Mateusza Wcześniaka na stanowisku prezesa RTLY Investments, podała spółka. Wcześniak chce się skupić na rozwoju Movie Games. Źródło: ISBnews

Klabater: Gra "Big Pharma", której wydawcą jest spółka, sprzedała się dotychczas w liczbie ponad 200 tys. sztuk w wersji na PC, podała spółka. Tytuł jest od teraz dostępny również na Xbox One, a od jutra - na PS4 i Nintendo Switch. Źródło: ISBnews

Drageus Games: Planuje osiem premier gier do wydania w grudniu 2019 r. oraz w styczniu 2020 r., podała spółka. Źródło: ISBnews

Banqware: Właściciel marki banqUP, uzyskał licencję Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) na świadczenie usług w oparciu o dostęp do informacji bankowych (tzw. AIS), podała spółka. Na mocy regulacji wynikających z dyrektywy PSD2 oraz uzyskanej licencji, spółka może zarówno świadczyć usługi dla swoich klientów, jak wspierać firmy z różnych branż w obszarze otwartej bankowości. Źródło: ISBnews

RTLY Investments: Jerzy Miszczak zastąpił Mateusza Wcześniaka na stanowisku prezesa, podała spółka. Wcześniak chce się skupić na rozwoju Movie Games. Źródło: ISBnews

Rkantor: Platforma do wymiany walut i przelewów zmieni nazwę na GOkantor, podał właściciel platformy BNP Paribas Solutions. Klienci serwisu otrzymają też nową, bardziej intuicyjną stronę internetową. Źródło: ISBnews

PlayWay: Najważniejsze gry grupy powinny trafić na konsole w pierwszym półroczu 2020 roku Źródło: BDM

Art Games Studio: Na konto dystrybucyjne Steam, należące do spółki w ciągu trzech dni przekazanych zostanie pięć gier w wersji na PC. To wynik zawartych porozumień ze spółkami Ultimate Games i Gaming Factory oraz aneksu do umowy z lipca br. z Ultimate Games i Toucan System. Włączenie projektów do portfolio studia to kolejny etap w realizacji strategii, której celem jest m.in. rozwijanie produkcji własnych tytułów oraz działalności wydawniczej Art Games Studio. Premiery gier planowane są w 2020 roku. Źródło: spółka

Deloitte: Sławomir Lubak został w Partnerem i liderem obszaru Strategii i Integracji Technologii oraz programu branżowego TMT. Ekspert posiada 20-letnie doświadczenie operacyjne i doradcze w zakresie biznesu i technologii. Źródło: spółka

Grupa Orange: Liczy na wzrost przychodów w Polsce o 1,5-3 proc. średniorocznie (CAGR) w latach 2019-2023 - poinformował Ramon Fernandez, członek zarządu Orange ds. finansowych. Źródło: BDM

Kino Polska: W listopadzie 2019 roku Zoom TV osiągnął 0,60% udziału w oglądalności widowni komercyjnej (SHR%, All 16-49 ), co oznacza 20-procentowy wzrost w porównaniu z listopadem 2018 r. Tym samym kanał powtórzył swój rekordowy miesięczny wynik z maja tego roku i uzyskał najwyższą miesięczną oglądalność spośród wszystkich kanałów ósmego multipleksu (MUX-8). Źródło: spółka

Klabater: Członkowie zarządu - Michał Gembicki i Robertem Wesołowskim - zawarli ze spółką umowy lock-up, na podstawie których zobowiązali się, że do 30 maja 2020 r. nie będą zbywać posiadanych akcji, podała spółka. Źródło: ISBnews

P4: Spółka całkowicie zależna od Play Communications - podjęła decyzję o emisji nie więcej niż 1 500 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 500 tys. zł każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 750 mln zł, w ramach programu emisji obligacji, podała spółka. Źródło:ISBnews

The Dust: Zawarł z inwestorem umowę wykonawczą do ramowej umowy inwestycyjnej z 31 lipca br. Inwestor sfinansuje częściowy koszt opracowania i wydania gry na platformy stacjonarne PC, pod roboczym tytułem "Projekt No. 5", podała spółka. Źródło:ISBnews

Kool2Play: Zamknął sprzedaż akcji serii B pozyskując 1 mln zł, podała spółka. Wpływy ze sprzedaży akcji serii B zostaną przeznaczone na rozwój nadchodzących gier. Źródło:ISBnews

Jujubee: Pozyska 300 tys. zł w wyniku objęcia 150 tys. akcji po 2 zł za sztukę, podała spółka. Akcje zostały objęte przez menedżerów. Źródło: ISBnews

Gaming Factory: Producent i wydawca gier komputerowych na PC i konsole, złożył do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) prospekt emisyjny, w związku z ubieganiem się o wprowadzenie akcji do obrotu na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, podała spółka. Chce zadebiutować w pierwszej połowie 2020 roku. Źródło:ISBnews

Mediatel: Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie nałożyła na spółkę trzy kary pieniężne w łącznej kwocie 1 mln zł, podała Komisja. Źródło:ISBnews

LiveChat Software: Zarząd zdecydował o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku netto za rok obrotowy 2019/2020 w wysokości 0,6 zł za akcję, podała spółka. Źródło: ISBnews

PeP: OPTeam - razem z Innova - zawarł umowę z Morgan Stanley & Co. International plc jako wyłącznym doradcą finansowym w związku z transakcją sprzedaży akcji spółki Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności (PeP), podała spółka. Źródło:ISBnews

OEX: Akcjonariusze złożyli łącznie 42 oferty sprzedaży akcji spółki obejmujące łącznie 1 383 437 akcji, podała spółka na podstawie informacji pośredniczącego Santander Bank Polska - Santander Biuro Maklerskie. Średnia stopa alokacji wyniesie 30,4%. Źródło: ISBnews

ChallengeRocket.com: Fundusz CVC, EEC Magenta, dokonał kolejnej w ostatnich miesiącach inwestycji. Kwota 3,2 mln zł zasiliła wrocławski start-up - platformę, która łączy specjalistów m.in. z branży IT z pracodawcami. Źródło: spółka

No Gravity Games: Podał, że niezwłocznie po zakończeniu sukcesem kampanii crowdfundingowej No Gravity Development, trwającej na portalu FindFunds.pl, rozpoczęte zostaną prace mające na celu wprowadzenie No Gravity Development do obrotu na rynku NewConnect. Źródło: spółka

Orange: Emitel/Alinda byłby zainteresowany zakupem aktywów wieżowych od Orange Polska. Źródło: Trigon

Stopklatka: W wezwaniu na sprzedaż akcji spółki złożone zostały zapisy na łącznie 208 361 akcji, stanowiących 1,87% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, po cenie 7 zł za sztukę, podał pośredniczący w transakcji Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska. Źródło: ISBnews

Carrefour: Zadebiutuje na platformie Allegro 8 grudnia br. z ok. 3 tys. produktów z kategorii Supermarket, Dziecko, Uroda, podała spółka. Źródło: ISBnews

Gaming Factory: Pozyskało licencję na wydanie "World War 2 - Bunker Simulator", podała spółka. To kolejny tytuł w portfolio studia związany z tematyką bitewną. Gra w pełnej wersji będzie dostępna w II połowie 2020 roku. Producentem tytułu jest notowana na NewConnect spółka Art Games Studio. Źródło: ISBnews

Drago Entertainment: Opublikowało na platformie Steam zapowiedź gry "Paparazzi Simulator", podała spółka. Tytuł stanowi piątą zapowiedź z planowanych przez studio symulatorów na rok 2020. Źródło:ISBnews

CCC: Aplikacja mobilna zanotowała ponad 1 mln użytkowników po 8 miesiącach od uruchomienia, podała spółka. W 2020 roku planowane jest udostępnienie aplikacji dla użytkowników na rynkach zagranicznych, na których obecne jest CCC. Źródło:ISBnews

Grupa IMS: Wdraża audiomarketing i aromamarketing w kilkunastu sklepach marek Sugarfree i Cardio Bunny w całej Polsce, podała spółka. Źródło: ISBnews

Klabater: Pracuje nad zapowiedzianymi dodatkami do gry "Crossroads Inn" oraz adaptacją gry na platformy Windows Store, Xbox One i Nintendo Switch. Wydanie konsolowej wersji tytułu planowane jest na 2020 rok, podała spółka. Źródło: ISBnews

Playway: Nie planuje zmian w polityce dywidendowej - prezes. Źródło: Trigon

No Gravity Games: Gra Strike Force Kitty, od momentu rozpoczęcia sprzedaży na platformie Nintendo Switch w Ameryce Północnej, Europie i Australii w końcu listopada, sprzedała się w 2884 kopiach. Oznacza to, że przychody z tytułu sprzedaży zapewniają zwrot wszelkich kosztów poniesionych na przygotowanie (portowanie) gry. Źródło: spółka

Sonka: Podpisała umowę ze spółką Ragged Games dotyczącą wydania gry Bum Simulator na konsole Nintendo Switch, Playstation 4 i Xbox One. Przedmiotem umowy jest wykonanie portu oraz wydanie przez Spółkę Gry na platformy Playstation 5 oraz Xbox Scarlett. Źródło: spółka

Ultimate Games: Zawarł z PlayWay aneks do umowy o współpracy na mocy którego uzyskał licencję na wykonanie portu i wydanie gry Car Mechanic Simulator 2015 na Xbox One. Premiera Gry planowana jest na 2020 r. Źródło: spółka

Cherrypick Games: Zawarł umowę o świadczenie usług na rzecz PopReach w ramach której ma świadczyć usługi projektowania, modyfikacji i produkcji gier znajdujących się w portfolio PopReach, początkowo koncentrując się na 4 kluczowych grach. Źródło: spółka

QubicGames: Podpisał umowę z Sonka w zakresie współpracy polegająca na udzieleniu wsparcia w wydaniu i dystrybucji gry "Dex" na platformie Nintendo Switch. Na podstawie umowy Sonka udzieli QubicGames wsparcia finansowego oraz wsparcia w wydaniu i dystrybucji gry, w zamian za wynagrodzenie stanowiące udział procentowy w przychodach ze sprzedaży Gry (Revenue Share). Premiera Gry na platformie Nintendo Switch planowana jest w pierwszej połowie 2020 roku. Źródło: spółka

Universal Robots: AQUAEL w Suwałkach wdrożył robota współpracującego do procesu obróbki elementów grzejnych. Wykorzystanie cobota skróciło czas wytwarzania oraz pozwoliło na przesunięcie pracowników do innych obszarów produkcyjnych. AQUAEL jest producentem sprzętu akwarystycznego i artykułów zoologicznych, swoje produkty sprzedaje w ponad 100 krajach, a zakład w Suwałkach jest największym zakładem w Polsce w tym segmencie. Źródło: spółka

Hewlett Packard Enterprise (HPE): Poinformował o osiągnięciu kolejnego kamienia milowego w przyjętej strategii, która zakłada dostarczanie całej oferty od brzegu sieci aż po chmurę w modelu as-a-Service. Zaprezentowano HPE GreenLake Central, zaawansowaną platformę, która za pośrednictwem pojedynczej konsoli operacyjnej do zarządzania i optymalizacji całego hybrydowego środowiska IT zapewnia klientom jednorodność operacyjną złożonych środowisk chmurowych dla wszystkich aplikacji i danych. Nowa platforma bazuje na ofercie GreenLake, aby pomóc klientom obniżyć koszty i zmniejszyć ryzyko, a zarazem zapewnić większy wybór, zwiększyć kontrolę i szybkość działania oraz uprościć zadania operacyjne. Premiera ta podkreśla rosnącą dynamikę rozwoju oferty HPE GreenLake. Wpisuje się ona jednocześnie w ogłoszone wcześniej przez HPE plany, by do 2022 r. całe swoje portfolio produktów oferować w postaci usług. HPE GreenLake Central jest w fazie testowania przez wybranych klientów. Nowa platforma będzie ogólnie dostępna dla

użytkowników rozwiązania HPE GreenLake do końca pierwszego kwartału roku finansowego HPE 2020. Źródło: spółka

Rawlplug: Zdecydował się na obsługę kadr, płac, czasu pracy oraz zarządzania przez cele w zupełnie nowym modelu Gavdi HR Cloud. Rozwiązanie oparte jest o chmurę Gavdi i certyfikowany przez SAP pakiet Gavdi EasyPay. Klient otrzymuje kompletne środowisko cloud computing zawierające wybrane moduły rozwiązania SAP SuccessFactors oraz zestaw autorskich produktów Gavdi. System ma obsłużyć początkowo tysiąc osób z założeniem wzrostu do tysiąca sześciuset. Źródło: spółka

Signify: Wprowadza profesjonalne oprawy oświetleniowe wytwarzane za pomocą drukarek 3D oraz informuje o podpisaniu dużego kontraktu z Marks & Spencer. Źródło: spółka

HP Inc.: Zapowiedział HP ZCentral, pierwsze na świecie rozwiązanie zdalnej stacji roboczej single-source, które wyznacza nowe standardy przetwarzania danych. ZCentral centralizuje moc obliczeniową w jednej lokalizacji na potrzeby zaawansowanych użytkowników, którzy pracują z aplikacjami intensywnie przetwarzającymi grafikę oraz wspiera mobilny styl pracy. Źródło: spółka

Boomerun: Twoja aktywność to waluta - z taką misją wystartowała polska aplikacja. Liczy ona codziennie wykonywane przez nas kroki i pozwala płacić nimi w sklepach: za adidasy, za Netfliksa, za iPhona. Aplikacja ma ważny cel społeczny - zaktywizować ruchowo milion Polaków. Źródło: spółka

Bored Games: Będzie współpracować z COBI w obszarze wspólnych produktów oraz marketingu. Ten mariaż gwarantuje Bored Games dostęp do ogromnej, międzynarodowej sieci dystrybucji a COBI zyskuje świeże, kreatywne pomysły na nowe produkty promocję. Źródło: spółka

Accenture, Hewlett Packard Enterprise: Opracowane przez partnerów rozwiązanie jest już dostępne w Polsce. Nowa platforma hybrydowa, Accenture Hybrid Cloud (AHC) ułatwi budowę innowacyjnej polskiej gospodarki przy wykorzystaniu chmury obliczeniowej. AHC zaprojektowana jest z myślą o przedsiębiorstwach z takich branż jak: telekomunikacja, bankowość, energetyka czy produkcja. ,,Wiele polskich przedsiębiorstw obawia się migracji do chmury obliczeniowej. Jest to spowodowane m.in. takimi czynnikami jak wymagające dopracowania kwestie regulacyjne - kluczowe z perspektywy sektora bankowego, obawy dotyczące bezpieczeństwa danych, a także niewystarczająca liczba ekspertów, którzy mają doświadczenie w realizacji i obsłudze projektów chmurowych" - mówi Mariusz Chudy, Dyrektor Zarządzający Accenture odpowiedzialny za rozwiązania chmurowe i transformację infrastruktury IT. Źródło: spółka

BCAST: Alternatywny operator radiodyfuzyjny sfinalizował umowę ze swoim odpowiednikiem działającym w rejonie Wysp Kanaryjskich - firmą TechWorld. Dzięki temu na jednej z tamtejszych wysp - Teneryfie - uruchomiony został multipleks radiowy w pełni obsługiwany przez stworzoną w Polsce technologię DABCAST. Realizacja kontraktu oznacza, że mieszkańcy wyspy mogą cieszyć się nowymi stacjami. Źródło: spółka

Philips: Flagowiec koncernu kolejny raz zajął pierwsze miejsce w tzw. ślepym teście na najlepszy telewizor OLED. 69% użytkowników wskazało sprzęt tej marki jako najlepszy spośród 4 porównywanych modeli dostępnych na rynku. Wcześniej podobne testy, w których również zwyciężył telewizor Philips, przeprowadzono dwukrotnie w Wielkiej Brytanii i raz w Niemczech. Źródło: spółka

Microsoft, Cisco: Ogłosili partnerstwo na rzecz ujednolicenia możliwości współpracy w środowisku cyfrowym. Porozumienie umożliwi urządzeniom wideo Cisco Webex łączenie się ze środowiskiem współpracy Microsoft Teams w nowy wygodniejszy sposób. Źródło: spółka

CD Projekt: Ogłoszenie o zakończeniu wsparcia Gwinta na konsolach Źródło: Trigon

inFakt: Otwiera program Bug Bounty. Podobnie jak największe firmy technologiczne na świecie, chce płacić użytkownikom swoich rozwiązań za znalezienie błędów i podatności związanych z bezpieczeństwem firmowych aplikacji oraz infrastruktury. Za potwierdzone zgłoszenia wraz z informacją na temat sposobu ich odtworzenia inFakt przewiduje nagrody pieniężne. Kwoty nagród są szacunkowe, ponieważ po indywidualnym rozpatrzeniu mogą one jeszcze wzrastać - firma nagrodzi osoby, które będą mogły przyczynić się do jeszcze lepszej ochrony bezpieczeństwa danych jego użytkowników. Odnalezione podatności lub luki, czy to w ramach celowych poszukiwań, czy też w wyniku integracji interfejsu API z własną aplikacją, mają być zgłaszane inFaktowi dedykowanym do tego kanałem. Każde zgłoszenie będzie rozpatrzone indywidualnie przez Zespół ds. Bezpieczeństwa. Źródło: spółka

Bloober Team: W dniu 10 grudnia rozpocznie się dystrybucja gry Layers of Fear VR w wersji Oculus Rift i PC VR, dostępnej za pomocą platform sprzedażowych Steam i Oculus. Źródło: spółka

Forever Entertainment: Podpisał umowę licencyjną z Different Tales z Polski. Na mocy tej umowy FE otrzymała wyłączną licencję do dystrybucji gry Wanderlust Travel Stories na platformie Nintendo Switch. Przewidywany termin premiery to pierwszy kwartał 2020. Źródło: spółka

QubicGames: Space Pioneer zadebiutuje już dziś w sklepach Nintendo eShop Ameryki Północnej, Europy i Australii. QubicGames przygotowuje również promocję świąteczną z okazji swoich 15. urodzin. Źródło: spółka

SEAT: Stworzył system, który pozwala na wymianę danych w czasie rzeczywistym między samochodami a infrastrukturą drogową. Kierowcy otrzymują ostrzeżenia o zmianach światła i innych istotnych zdarzeniach wprost do kokpitu w pojeździe. Nowe rozwiązanie znacznie zwiększa bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Źródło: spółka

T-Mobile: Udostępni wszystkim klientom, korzystającym z aplikacji ,,Mój T-Mobile", nielimitowany internet na święta za darmo na 2 tygodnie. Źródło: spółka

Netflix: Serial Wiedźmin otrzyma zarówno polski dubbing, jak i lektora; Michał Żebrowski jako Geralt z Rivii. Źródło:spółka

Atman: Otrzymał certyfikat Data Centre Operations Standard firmy EPI. To globalny standard obejmujący wszystkie aspekty zarządzania operacyjnego centrum danych, potwierdzający wysoki poziom jego niezawodności i ciągłości działania, a także bezpieczeństwa. Operator jest pierwszą firmą w Europie, która uzyskała certyfikację EPI-DCOS. Uzyskanie przez Atmana certyfikatu DCOS gwarantuje, że procedury operatora są nie tylko dobrze zdefiniowane, ale także ich stosowanie jest na bieżąco dokumentowane, a jakość i adekwatność stale nadzorowane, co przekłada się na bardzo wysoką dostępność usług świadczonych w Centrach Danych Atman. Źródło: spółka

Millennium TFI: W ramach współpracy z firmą informatyczną Comarch, wkrótce zaoferuje przedsiębiorcom automatyczną obsługę procesów związanych z wdrożeniem Pracowniczych Planów Kapitałowych. Dzięki aplikacji Comarch PPK, firmy będą miały możliwość szybkiej, pełnej integracji swojego środowiska informatycznego z systemem do obsługi PPK w Millennium TFI. Rozwiązanie to zminimalizuje obciążenia pracodawcy związane z zarządzaniem PPK, zapewniając jednocześnie najwyższy poziom bezpieczeństwa danych. Źródło: spółka

