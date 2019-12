Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

BIZNES I FINANSE: RYNEK

B&R: Odsetek respondentów korzystających z ulgi B+R wzrósł trzykrotnie w stosunku do ubiegłorocznej edycji badania KPMG w Polsce, wynika z raportu "Ulga podatkowa na badania i rozwój". Dzięki doprecyzowaniu przepisów i wymogów kwalifikacyjnych 43% badanych firm prowadzących działalność badawczo-rozwojową skorzystało z ulgi B+R w 2018 r. Źródło:ISBnews

Firmy: Dla co 4-tej firmy zarówno w Polsce, jak i na świecie technologie bezpieczeństwa danych są najważniejsze w ich rozwoju w perspektywie najbliższych pięciu lat - wynika z raportu "Navigator - now, next and how for business" przygotowanego przez HSBC. Z kolei rozwiązania oparte o sieć 5G są istotne dla 25% badanych globalnie i 17% w Polsce. Źródło:ISBnews

Telekomunikacja: Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) rozpoczął postępowanie konsultacyjne w sprawie rozdysponowania częstotliwości pod 5G, podał urząd. Przewidziano rozdysponowanie 4 rezerwacji, każda po 80 MHz z pasma 3480-3800 MHz. Proponowana cena wywoławcza każdego z bloków wynosi 450 mln zł. Źródło: ISBnews

E-commerce: Rozwój polskiego eksportu, w tym poprzez kanały cyfrowe, jest jednym z najważniejszych wyzwań na kolejne lata, uważa minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. W jej ocenie, w obliczu spowolnienia w Europie coraz istotniejsze stają się rynki azjatyckie, Afryki, czy Ameryki Południowej. Źródło: ISBnews

Finansowanie: Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) udziela w tym roku w ramach projektu Polskie Mosty Technologiczne (PMT) 285 grantów dla przedsiębiorców. Do tej pory wypracowali oni 114 strategii ekspansji zagranicznej, podała Agencja. W przyszłym roku PAIH zorganizuje cztery nabory do projektu PMT na 12 rynków. Źródło: ISBnews

Mobile: W Polsce dynamicznie rośnie liczba klientów banków "mobile-only", korzystających z usług bankowych wyłącznie przy pomocy aplikacji mobilnych. Jest ich niemal 5 mln, co oznacza wzrost o ok. 50% w stosunku do danych po III kwartale 2018 roku, podał Neontri - partner merytoryczny raportu "Bankowość Mobilna i Płatności Mobilne w Polsce 2019", opracowanego przez Cashless.pl. Obecnie użytkownicy "mobile-only" stanowią ponad 40% wszystkich klientów korzystających z bankowości mobilnej, których w Polsce jest ponad 12 milionów. Źródło: ISBnews

E-bankowość: Wdrożenie dyrektywy PSD2 będzie mieć wpływ na cyberbezpieczeństwo dla sektora bankowego - od wad interfejsów programowania aplikacji (API) po nowe kampanie phishingowe, uważają eksperci firmy Trend Micro. Źródło: ISBnews

Telekomunikacja: Jak wynika z badania przeprowadzonego przez hurtowego operatora telekomunikacyjnego NEXERĘ oraz agencję badawczą GfK, prędkość łącza internetowego ma największe znaczenie dla firm przy wyborze dostawcy dostępu do globalnej sieci. Cena nie stanowi już w tej kwestii najważniejszego kryterium, co podkreśla także rosnące znaczenie łącz o odpowiednio wysokich parametrach dla przedsiębiorstw - w tym także tych oddalonych od największych aglomeracji, które nierzadko znajdują się jeszcze poza zasięgiem sieci światłowodowych. Źródło: spółka

Analityka: Z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy PSI Polska wynika, że średnie i duże przedsiębiorstwa produkcyjne działające w Polsce nadal stosują analogowe rozwiązania do zbierania i analizy danych. Powszechne jest także wykorzystanie arkuszy kalkulacyjnych Microsoft Excel. Aż 33 proc. średnich i 15 proc. dużych firm nie dysponuje systemami ERP, które są podstawowymi narzędziami informatycznymi do zarządzania w przedsiębiorstwie. Źródło: spółka

Trendy: Nastolatki w Polsce częściej niż w innych krajach korzystają ze smartfonów (71%). Na drugim miejscu są Hiszpanie (59%), podium zamykają Turcy (51%) - wynika z raportu ,,Cyfrowi tubylcy. Co warto wiedzieć o pokoleniu online?" opracowanego przez SW Research. Do czego służy smartfon? Nastolatki w Polsce najczęściej w swoich urządzeniach mobilnych instalują gry, co przyznało blisko 60% respondentów. Ponadto 45% stawia na programy związane z muzyką, a 37% korzysta z aplikacji społecznościowych. W całym zestawieniu najmniej uwagi - jak dotąd - nastolatki poświęcają aplikacjom z kategorii transport (7%) i finanse (6%). Źródło: spółka

Trendy: Eksperci Deloitte w najnowszej edycji raportu ,,Prognozy dla sektora technologii, mediów i telekomunikacji" wskazują, że w erze cyfrowej rozwój technologii na nowo definiuje nie tylko działalność wielu firm, ale także życie konsumentów. Ponad jedna trzecia, czyli prawie 520 mln wszystkich sprzedanych na świecie w 2020 r. smartfonów, będzie posiadać chipy sztucznej inteligencji. Liczba robotów specjalistyczno-usługowych (Professional Service Robots) przewyższy liczbę tych przemysłowych, a ponad 100 firm w skali globalnej rozpocznie testowanie prywatnej sieci 5G. Źródło: spółka

Chmura: Masowa migracja systemów informatycznych do chmury stworzyła iluzję pełnej dojrzałości tych rozwiązań. Łatwo zapomnieć, że rozwój technologii przetwarzania w chmurze to zjawisko ciągłe, którego tempo wciąż rośnie. Tak naprawdę jesteśmy dopiero na wczesnym etapie wdrażania rozwiązań tego typu. Potwierdzeniem tego spostrzeżenia są wyniki raportu Veeam Cloud Data Management Report na rok 2019, według którego globalni decydenci ds. informatycznych planują wydać średnio 41 mln USD na wdrażanie technologii do zarządzania danymi w chmurze w ciągu najbliższych 12 miesięcy. W rezultacie trwają prace nad poważnymi zmianami. Infrastruktura przetwarzania w chmurze i centra przetwarzania danych przechodzą do rozwiązań zupełnie nowej generacji. Źródło: spółka

Trendy: Gartner przewiduje, że w 2020 roku przedsiębiorstwa wykorzystywać będą prawie 6 mld urządzeń łączących się z Internetem. Zarządzanie coraz bardziej rozbudowanym środowiskiem informatycznym jest sporym wyzwaniem dla administratorów IT. Potwierdzają to wyniki badania przeprowadzonego przez firmę Forrester, wskazujące, że aż 82% przedsiębiorstw zmaga się z problemami już na etapie identyfikacji wszystkich urządzeń mających dostęp do ich sieci. Chcąc skutecznie administrować całym środowiskiem IT, a zarazem zapewnić najwyższe standardy bezpieczeństwa, firmy coraz częściej sięgają po narzędzia do ujednoliconego zarządzania punktami końcowymi (UEM). Jednym z liderów w branży jest baramundi Management Suite, o czym świadczy najnowszy raport firmy Forrester pt. "The Forrester Wave(TM) Unified Endpoint Management, Q4 2019", w którym po raz pierwszy firma baramundi software AG została włączona do grupy 13 najważniejszych dostawców UEM. Źródło: spółka

Satelity: Przemysł satelitarny i branża kosmiczna prężnie rosną w siłę. Dane z satelitów są dziś niezbędne do rozwoju wielu technologii oraz stymulują biznes do dalszych innowacji. Według raportu Euroconsult, roczna stopa wzrostu sektora usług opartych na zdjęciach satelitarnych w najbliższej dekadzie będzie co roku wynosiła o ponad 9 proc. Firma konsultingowa specjalizująca się w sektorze kosmicznym, prognozuje na kolejną dekadę dynamiczny wzrost rynku. W 2028 roku jego wartość globalna ma wynieść 12,1 mld USD. ,,Oczekujemy, że wzrost popytu na satelitarne zdjęcia Ziemi będzie napędzany głównie przez sektor obronny oraz nowe, komercyjne przedsięwzięcia - mówi Alexis Conte, starszy konsultant w Euroconsult. Na rynku pojawią się nowi operatorzy systemów satelitarnych, z tańszymi rozwiązaniami, które przyciągną klientów zainteresowanych zdjęciami o rozdzielczości jednego metra. Jednocześnie przewidujemy, że część przychodów z tego segmentu przesunie się na rynek zdjęć o rozdzielczości 50 cm i mniejszej,

zdominowany przez tradycyjne satelity - dodaje. Źródło: spółka

Reklama: Według prognozy agencji mediowej Zenith, w 2020 roku - pomimo spadku widowni komercyjnej o 1,6% - globalne nakłady reklamowe zwiększą się o 4,3%, co związane jest z przewidywanym na przyszły rok, wzrostem cen mediów o 6,1%. Dynamika wzrostu rynku reklamowego w Polsce rok-do-roku widocznie wyhamowała względem 2018. Należy jednak pamiętać, że zeszły rok, kiedy rynek reklamowy w naszym kraju zanotował wzrost aż o 7,7%, był rekordowy na przestrzeni ostatnich 10 lat. Według prognoz Zenith na kolejne lata, telewizja pozostanie medium dominującym, ale to wydatki na reklamę online będą rosnąć najszybciej. Przewiduje się, że reklama w internecie utrzyma w tym roku pozycję numer dwa, z udziałem rzędu 32% oraz dynamiką wzrostu 8,5%. Dynamika wzrostu wydatków na reklamę internetową w 2019 znacznie przekroczy średnią rynkową, do czego przyczynią się przede wszystkim zwiększone inwestycje w reklamę video (+17%), w tym w reklamę video kupowaną programatycznie (+35%). Spośród mediów nie cyfrowych tylko reklama

kinowa urośnie w tempie powyżej średniej rynkowej (+4,6%). W przypadku telewizji oraz radia estymacje wzrostu na ten rok zostały obniżone - przewiduje się utrzymanie poziomu wydatków w tych kanałach na podobnym poziomie względem 2018 (telewizja +0,6%, radio +0,4%). W odniesieniu do reklamy OOH prognozy wydatków zostały podwyższone z 1,8% do 2,3%. W przypadku reklamy prasowej prognozuje się spadki na podobnym poziomie względem roku 2018, gdzie wydatki na reklamę w magazynach stopnieją o około -9,7%, a na dzienniki nawet o -10,2%. Źródło: spółka

Innowacje: Liderzy innowacji technologicznych osiągają dwukrotnie większe wzrosty przychodów - wynika z badania Accenture. W ramach badania ,,Full Value. Full Stop" przebadano ponad 8 300 organizacji, szukając korelacji pomiędzy wdrożeniami innowacji technologicznych a wynikami finansowymi firm. Tylko w 2018 roku maruderzy stracili 15% rocznych przychodów i jeśli ich wewnętrzna kultura oraz podejście do technologii nie zmienią się, a przedsiębiorstwa nie będą gotowe na zmianę, szacuje się, że do 2023 roku stracą aż 46% przychodów. Liderzy są konsekwentni: inwestują w innowacje, a sprawdzone rozwiązania wdrażają w maksymalnym możliwym zakresie, generując realny zwrot z inwestycji. Maruderzy nie potrafią skalować technologii, zatrzymują się w pół drogi, komplikując swoją architekturę technologiczną, wymieniono w badaniu. Źródło: spółka

Edge computing: Rynek ten w 2024 r. osiągnie wartość 9 mld USD. Do 2022 r. 40% rozwiązań korzystających z chmury będzie miało również komponent brzegowy. Nowe rozwiązania brzegowe będą musiały być możliwe do wkomponowania w istniejące systemy, często w miejscach nieprzewidzianych do tego w oryginalnym projekcie, podał Schneider Electric. Źródło: spółka

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Play: Rozpoczyna współpracę z miastem Gdynia i uruchamia 5G na obszarze aglomeracji trójmiejskiej, poinformował prezes Jean Marc Harion. "Jesteśmy dumni, że możemy zapewnić sieć 5G pierwszemu miastu w Polsce. Tym samym jesteśmy na szybkiej ścieżce do wdrożenia technologii 5G na szeroka skalę. Dzięki modernizacji naszej sieci z 5G Ready do 5G możemy śmiało stwierdzić, że Play ma najbardziej zaawansowaną technologicznie sieć, która przynosi realne korzyści lokalnej społeczności. Zróżnicowanie, skala i innowacyjność naszych rozwiązań 5G sprawia, że Play jest najlepiej przygotowanym operatorem do wprowadzenia ogólnopolskiej sieci 5G. Z radością rozpoczynamy współpracę z miastem Gdynia, które uosabia otwarte podejście do technologii i innowacji" - powiedział Harion, cytowany w komunikacie. Źródło: ISBnews

Orange Polska: Podpisał ze związkami zawodowymi umowę społeczną na lata 2020-2021, w ramach których z odejść dobrowolnych będzie mogło skorzystać maksymalnie 2 100 pracowników, podała spółka. Limit odejść pracowników na 2020 r. ustalono na poziomie 1 250. Źródło: ISBnews

Maxcom: Oczekuje 'bardzo rozsądnego' wyniku w całym bieżącym roku, poinformował wiceprezes Andrzej Wilusz. Maxcom celuje w zdobycie pozycji lidera rynku telefonów komórkowych dla seniorów w całej Europie w perspektywie 5 lat, poinformował wiceprezes Andrzej Wilusz.

CD Projekt: Ipopema Research oczekuje sprzedaży 28 mln kopii gry "Cyberpunk 2077", tworzonej przez studio CD Projekt Red, w ciągu 12 miesięcy, podano w raporcie. Źródło: ISBnews

Comarch: Planuje rozbudowę swoich oddziałów w Białymstoku, Lublinie i Rzeszowie oraz utworzenie oddziału w Olsztynie, podała spółka. Comarch planuje do połowy 2020 roku stworzyć w tych oddziałach w sumie ponad 100 nowych miejsc pracy. Źródło: ISBnews

Allegro: Oficjalny Sklep, który jest przedmiotem zainteresowania Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), odpowiada za mniej niż 1% sprzedaży na całej platformie i przede wszystkim uzupełnia luki w ofertach sprzedawców, podało Allegro w odpowiedzi na postępowanie Urzędu. "Od 20 lat Allegro odgrywa kluczową rolę w budowaniu polskiej gospodarki. Określane jako unikalny w skali europejskiej polski 'jednorożec' pomaga polskim małym i średnim firmom docierać do klientów z całego kraju i rozwijać działalność. Przez ostatnie lata, zmieniliśmy się z serwisu aukcyjnego w prężnie działającą platformę handlową, opierającą się prawie w całości na niezależnych sprzedawcach. W 2019 roku wystawili oni na Allegro 40 mln nowych ofert (w sumie jest ich ponad 130 mln), znacząco zwiększając swoją sprzedaż w sieci. Oficjalny Sklep Allegro, który jest przedmiotem zainteresowania UOKiK, odpowiada za mniej niż 1% sprzedaży na całej platformie i przede wszystkim uzupełnia luki w ofertach sprzedawców, na przykład podczas

szczytów zakupowych" - czytamy w komunikacie. UOKiK wszczął postępowanie przeciwko Allegro, uważając, że spółka wykorzystywała swoją pozycję rynkową do faworyzowania swojego sklepu internetowego kosztem ofert niezależnych sprzedawców na platformie Allegro. Źródło: ISBnews

Klabater: Odzyskał wszystkie koszty portingowe i wydawnicze związane z przeniesieniem symulatora koncernu farmaceutycznego "Big Pharma" na konsole w tydzień po wprowadzeniu jej do sprzedaży, podała spółka. Źródło: ISBnews

Ultimate Games: Liczba graczy oczekujących na zakup gier w sklepie Steam ("lista życzeń - wishlist") wynosi ponad 834 tys. graczy (tzw. wishlist outstanding), a liczba wszystkich dodań ("wishlist additions") przekracza 1,27 mln graczy, podała spółka. Źródło: ISBnews

Ailleron: Rada nadzorcza przyjęła rezygnację Łukasza Juśkiewicza z funkcji członka zarządu oraz powołała w jego miejsce Tomasza Króla na stanowisko członka zarządu, podała spółka. Źródło: ISBnews

T-Mobile Polska: Małgorzata Seck będzie m.in. zarządzała portfolio produktów dla segmentu TV oraz projektowaniem i promocją treści od stycznia 2020 r., poinformował operator. Źródło: ISBnews

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ): W ramach rozszerzania oferty bankowej opartej o nowe technologie skorzysta z kompetencji informatycznych Operatora Chmury Krajowej, podał bank. Źródło: ISBnews

Hydra Games: Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie zmian w zarządzie spółki. Na jego czele stanął Kamil Kurkowski, który posiada wieloletnie doświadczenie w branży reklamowej. Spółka intensyfikuje rozwój i realizuje zaplanowaną na najbliższe lata strategię biznesową. Jednocześnie aktualizuje harmonogram prac nad nowymi projektami wydawniczymi, których premiery rozpoczną się już w 2020 roku. Źródło: spółka

OPPO: Planuje przeznaczyć 7 mld USD na prace badawczo rozwojowe nad ekosystemem urządzeń cyfrowych epoki inteligentnej łączności. Źródło: spółka

Software Development Academy (SDA): Akademia programowania rozpoczęła współpracę z firmą Microsoft. Kursanci SDA będą mieli możliwość praktycznego wykorzystania możliwości chmury Azure. SDA jest pierwszą szkołą programowania w Polsce, która stosuje platformę chmurową Microsoft w ramach wypracowanego wspólnie partnerstwa technologicznego. Kursanci używają chmury Microsoft Azure podczas praktycznej części kursu, tworząc swoje pierwsze aplikacje. To umożliwia im integrację oraz ciągłe wdrażanie swoich aplikacji w chmurze Azure poprzez usługę DevOps i Web Apps. Ponadto będą korzystać z usług baz danych - Azure SQL for MySQL. ,,Dostosowanie programów kształcenia do aktualnych potrzeb rynku zawsze było dla naszej firmy priorytetem. Poprzez partnerstwo technologiczne z Microsoft chcemy zapoznać naszych studentów z najnowocześniejszymi i najbardziej pożądanymi technologiami na globalnym rynku IT, których znajomość będzie stanowiła istotną wartość dla przyszłych pracodawców. Partnerstwo merytoryczne z Microsoft to

pierwsza współpraca tego typu w regionie CEE pomiędzy akademią programowania, a globalnym dostawcą technologii - tłumaczy Michał Mysiak, prezes Software Development Academy. Źródło: spółka

Octawave: Michał Paschalis-Jakubowicz, CEO Oktawave, wskazuje że doświadczenia spółki potwierdzają, że zarówno małe i średnie firmy, jak i duże korporacje, są zainteresowane pomocą we wdrażaniu projektów chmurowych. ,,Przy czym w przypadku tych pierwszych przyjmuje to formę skorzystania ze wsparcia zewnętrznych ekspertów, a z kolei korporacje zazwyczaj poszukują bardziej kompleksowego podejścia do outsourcingu większych projektów chmurowych" - ocenia CEO. Usługi w chmurze należą do najbardziej dynamicznie rozwijających się obszarów polskiego rynku IT, wynika z najnowszych analiz IDC na zlecenie Octawave. Ich outsourcing jest interesujący dla 63 proc. firm w Polsce, które korzystają z chmury lub mają to w planach. Do najbardziej pożądanych usług świadczonych przez zewnętrzne podmioty należą migracja systemów i danych do chmury oraz zarządzanie nią. Źródło: spółka

Surfland Systemy Komputerowe: Przeanalizuje w najbliższych tygodniach wariantowe opcje strategiczne. Emitent rozważa połączenie z innym podmiotem, stworzenie Grupy Kapitałowej lub budowę i rozwój działu systemów multimedialnych. Źródło: spółka

Huawei: Ren Zhengfei, założyciel i dyrektor generalny Huawei, udzielił wywiadu Nathanowi VanderKlippe, azjatyckiemu korespondentowi kanadyjskiego dziennika The Globe and Mail. Dużą część rozmowy poświecił Kanadzie, ale odniósł się również do pomysłu licencjonowania technologii 5G. Wspomniał również o planach budowania na dużą skalę fabryk w Europie. Źródło: spółka

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Play: Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) zainwestował 25 mln euro (106 mln zł) w obligacje operatora, podała instytucja. ,,Play, wiodący operator telefonii komórkowej w Polsce, rozszerzy swoją działalność dzięki udanemu lokowaniu pierwszej obligacji w walucie lokalnej wspieranemu przez EBOiR" - czytamy w komunikacie. Źródło: ISBnews

Grupa PGNiG: Uruchomiła wehikuł inwestycyjny typu venture capital PGNiG Ventures, który finansować będzie innowacyjne projekty energetyczne, poinformował wiceprezes PGNiG ds. rozwoju Łukasz Kroplewski. W ciągu najbliższych 6 lat planuje zainwestować w nie ok. 100 mln zł. Źródło: ISBnews

PySENSE: Fundusz PGE Ventures inwestujący w najlepsze start-upy z branży energetycznej i szerokiego przemysłu 4.0, zrealizował inwestycję w ,,jedną z najprężniej rozwijających się spółek w obszarze najnowszych technologii komunikacyjnych dla sektora energetycznego", podała PGE. Źródło:ISBnews

Polyslash: Polski producent gier planuje wejście na rynek NewConnect w I półroczu 2020 r., podała spółka. Źródło: ISBnews

Carbon Studio: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) podjęła uchwałę o wprowadzeniu akcji spółki do obrotu na rynku NewConnect, podała spółka. Spółka czeka na wyznaczenie pierwszego dnia notowań; uroczystość debiutu prawdopodobnie odbędzie się jeszcze w grudniu, podano także. Źródło:ISBnews

Drago entertainment: Producent i deweloper gier PC zakończył kampanię crowdfundingową, w efekcie której pozyskał 1,3 mln zł, w tym 0,2 mln zł od inwestora instytucjonalnego, podała spółka. Środki zostaną przeznaczone m.in. na produkcje pięciu symulatorów oraz dopracowanie i wydanie gry FrostFall. W 2020 roku spółka planuje debiut na New Connect. Źródło:ISBnews

Maxcom: Przewiduje wypłatę dywidendy za 2019 rok, poinformował wiceprezes Andrzej Wilusz. Źródło: ISBnews

Cyfrowy Polsat: Utworzył nowy nieodnawialny program emisji obligacji o łącznej maksymalnej wartości nominalnej 1 mld zł, podała spółka. Źródło: ISBnews

Noobz from Poland: Producent gier typu battle symulator pozyskał w ramach oferty prywatnej ponad 0,56 mln zł, podała spółka. Środki z emisji zostaną przeznaczone na nowy projekt PC. Noobz from Poland w 2020 roku planuje debiut na NewConnect. Źródło:ISBnews

Ovid Works: Spółka z branży gamingowej finalizuje prace nad dokumentem informacyjnym, który zostanie złożony na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), podała spółka. Proces ma zostać zakończony debiutem na rynku NewConnect w I poł. 2020 r. Źródło:ISBnews

FintechOS: Firma oferująca platformę finansową nowej generacji opartą o hiperpersonalizację i automatyzację, pozyskała 12,7 mln euro w związku z emisją akcji serii A. Wiodącymi inwestorami tej serii są fundusz inwestycyjny OTB Ventures oraz Digital East Fund, prowadzony przez fundusz Earlybird Venture Capital. W rundzie finansowania uczestniczyli także wcześniejsi inwestorzy, czyli Gapminder Ventures oraz Launchub. Pozyskane środki mają zostać przeznaczone przez FintechOS m.in. na ekspansję w Polsce. Źródło: spółka

Agora: UOKiK chce zakończyć do połowy 2020 roku analizy w sprawie niezgłoszenia przez Agorę przejęcia Eurozetu. Źródło: Trigon

Domeny .org: Internet Society, organizacja zarządzająca PIR (Public Interest Registry), czyli rejestrem domen .org, zdecydowała się na jego sprzedaż funduszowi inwestycyjnemu Ethos Capital za 1,135 miliarda dolarów. ,,Transakcja oznacza, że podwyżki za użytkowanie domen .org są nieuniknione, ale nie powinny być drastyczne. Jednocześnie bardzo prawdopodobne jest odebranie praw do domeny .org wielu organizacjom z pirackimi treściami - komentuje Elżbieta Kornaś, Brand Manager z serwisu Domeny.pl. Źródło: spółka

Hype Me: Startup, który umożliwia fanom zamawianie spersonalizowanego wideo od swoich idoli, pozyskał w rundzie pre-seed 1,2 mln zł. Inwestycji przewodził fundusz Kogito Ventures. Startup przeznaczy środki na rozwój produktu i pozyskiwanie nowych talentów i użytkowników. Źródło: spółka

Straal: Międzynarodowy dostawca rozwiązań płatniczych, optymalizacyjnych i ochronnych dla biznesu cyfrowego zebrał dofinansowanie na poziomie 4,5 mln zł. Środki zostaną przeznaczone na 1) rozwój portfolio produktowego, 2) przygotowanie firmy do rozpoczęcia działalności jako licencjonowana instytucja finansowa oraz 3) na dalszą międzynarodową ekspansję w Europie. Kluczową rolę w osiągnięciu ostatniego z celów odegra nowa metoda płatności bazująca na otwartych API bankowych - Straal Direct. Pierwsze produkcyjne wdrożenia Straal Direct spodziewane są jeszcze w grudniu. Pozyskane finansowanie pozwoli Straal przygotować się do większej rundy (seria A), zaplanowanej na drugą połowę 2020 roku. Źródło: spółka

WannaBuy: Pozyskał ponad 1 mln zł od funduszu bValue. Firma chce umożliwić pracownikom wybór odpowiadających im benefitów. Już teraz oferuje ponad 2 000 produktów w 16 kategoriach. WannaBuy, za którym stoją przedsiębiorcy związani z takimi markami jak BeRaw (Purella) czy Panek Carsharing, chce zagospodarować środki, które obecnie trafiają głównie do operatorów kart sportowych oraz firm świadczących prywatną opiekę zdrowotną, budując nową markę HRTech. Źródło: spółka

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

DataWalk Inc.: Spółka zależna DataWalk w USA pozyskała zamówienie w ramach partnerskiej umowy z północnoamerykańskim Integratorem Systemów na sprzedaż licencji i realizację wdrożenia platformy analitycznej DataWalk w zastosowaniach związanych z działalnością klienta docelowego (instytucja wywiadowcza na poziomie federalnym), podała spółka. Źródło: ISBnews

MedApp: Otrzymał Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej NCAGE (NATO Commercial and Government Entity), który pozwoli jej na udział w przetargach organizowanych przez 15 największych dostawców US Army z dziedziny IT, podała spółka. Dzięki otrzymaniu NCAGE MedApp stał się jedynym podmiotem w Polsce mogącym świadczyć usługi dla US Army oraz struktur wojskowych NATO. Źródło: ISBnews

Vivid Games: Podpisał umowę z QubicGames na porting i dystrybucję trzech swoich największych tytułów gier na Nintendo Switch, podała spółka. Źródło: ISBnews

11bit studios: Ma trzy umowy na wydanie gier komputerowych tworzonych przez zewnętrzne studia deweloperskie, podała spółka. Źródło:ISBnews

Noobz from Poland: Ma umowę wydawniczą z firmą 505 Games na wydanie gry "Total Tank Simulator" w wersji na PC, podała spółka. Premiera strategicznego symulatora bitew planowana jest na początek 2020 r. Źródło:ISBnews

T-Mobile Polska, Inea: Podpisały umowę dotyczącą dostępu do sieci światłowodowej. Współpraca ta obejmie dostęp do gospodarstw domowych znajdujących się w zasięgu sieci Inea na obszarach POPC, podał T-Mobile. Źródło: ISBnews

11 bit studios: Globalna data premiery dodatku "The Last Autumn" do gry "Frostpunk" w wersji na komputery PC została ustalona na 21 stycznia 2020 roku, podała spółka. Ostatni z DLC do "Frostpunka" w ramach "Season Pass", którego roboczy tytuł brzmi "Projekt TVADGYCGJR", trafi na rynek w 2020 roku, podano także. Źródło: ISBnews

QubicGames: Planuje jeszcze trzy premiery gier na Nintendo Switch do końca roku, podała spółka. Źródło: ISBnews

Europa Ubezpieczenia: We współpracy z agencją gamingową Fantasyexpo i startupem Protect.me wprowadza na rynek nowe ubezpieczenia dla miłośników gier, które chroni sprzęt gamingowy, konta w grach cyfrowych oraz wirtualne przedmioty. Produkt będzie dostępny od 16 grudnia pod nową marką - Gshield.gg, podała spółka. Źródło: ISBnews

mLeasing: Udostępnił nowy serwis internetowy '"Wzorowe poleasingowe", z ofertą samochodów używanych. Strona zawiera oferty sprzedaży samochodów osobowych i dostawczych (do 3,5 t). Każdy z pojazdów ma nie więcej niż 4 lata, posiada udokumentowany przebieg i historię obsługi serwisowej, jest w dobrym stanie technicznym i pochodzi z polskich salonów, podała spółka. Źródło: ISBnews

Cisco: Koncern przedstawił najnowsze innowacje, w tym: Cisco Silicon OneTM, jedyną na rynku krzemową architekturę sieciową tego rodzaju; nową serię Cisco 8000, najpotężniejsze na świecie routery klasy operatorskiej stworzone z wykorzystaniem nowego krzemu; a także nowe możliwości zakupu, które pozwolą klientom na konsumpcję technologii poprzez zdezagregowany model biznesowy. Strategia Cisco opiera się na rozwoju i inwestycjach w trzech kluczowych obszarach technologii: krzemie, światłowodach i oprogramowaniu. Cisco Silicon One będzie stanowiło fundament rozwoju portfolio routerów Cisco. W niedalekiej przyszłości ich wydajność osiągnie 25 Terabitów (Tbps) na sekundę. Jest to pierwszy na rynku czip sieciowy, który można uniwersalnie adaptować na rynku największych dostawców usług internetowych. Nowa seria Cisco 8000 to pierwsza platforma stworzona z wykorzystaniem Cisco Silicon One Q100. Została zaprojektowana, aby pomóc dostawcom usług i firmom działającym na skalę internetową ograniczyć koszty budowy i

zarządzania sieciami masowymi w erze 5G, AI oraz IoT. Źródło: spółka

Art Games Studio: Opublikowało w serwisie Steam zapowiedź swojej kolejnej produkcji - "RC Service Simulator", w której gracz wcieli się w konstruktora aut. Studio będzie jednocześnie wydawcą tytułu. Gra ukaże się w wersji na komputery stacjonarne i konsolę Nintendo Switch w IV kw. 2020 r., podała spółka. Źródło: ISBnews

Forever Entertainment: Premiera narzędzia STERIO na platformie Steam. Spółka planuje szerokie rozpowszechnienie narzędzia w dwóch modelach dystrybucji: w formie płatnej - na platformie Steam oraz w Unity Asset Store; w formie bezpłatnej - udostępnienie krajowym oraz zagranicznym jednostkom badawczym oraz uczelniom wyższym. Premiery gier Risky Rescue oraz Surfingers na platformie Nintendo Switch w Japonii ustalona na 19 grudnia. Źródło: spółka

7Levels: Ogłosił, że gra Jet Kave Adventure będzie miało swoją premierę na rynku japońskim 23 grudnia na Nintendo Switch. Źródło: spółka

Passus: Podpisał umowę z Państwowym Instytutem Badawczym (zamawiający), na świadczenie przez usług wdrożenia, udostępnienia, wsparcia serwisowego i asysty technicznej dla Systemu SWG (Secure Web Gateway) umożliwiającego świadczenie przez Zamawiającego usług bezpieczeństwa teleinformatycznego. Źródło: spółka

Avaya: Najnowsza usługa Device as a Service (DaaS) jest dostępna dla klientów w Polsce. W ramach DaaS przedsiębiorstwa mogą kupować produkty i rozwiązania firmy Avaya w elastycznym modelu miesięcznej subskrypcji zamiast ponoszenia wysokich nakładów początkowych. Źródło: spółka

Fortinet: Zapewnił współpracę chmurowych rozwiązań ochronnych Fortinet Security Fabric z platformą Microsoft Azure. Dzięki zaangażowaniu obu firm klienci mają zagwarantowany łatwiejszy sposób łączenia się z chmurą Microsoft Azure, zarządzania nią i zabezpieczania. Fortinet umieścił również usługę FortiWeb Cloud WAF-as-a-Service w sklepie Microsoft Azure Marketplace, dzięki czemu dostępna jest w modelu SaaS (Software-as-a-Service). Źródło: spółka

Mio: W III kwartale tego roku w Polsce sprzedano 58 tys. wideorejestratorów, co oznacza 2% wzrost r/r. Z kolei w okresie od października 2018 do końca września 2019 roku w naszym kraju sprzedano 261 tys. sztuk takich urządzeń. Dane pochodzą z raportu GFK dla rynku wideorejestratorów za trzeci kwartał 2019 roku. Na tym tle bardzo pozytywnie prezentuje się firma Mio, która zanotowała wzrost sprzedaży zarówno w ujęciu ilościowym jak i wartościowym. W III kwartale 2019 roku marka Mio zanotowała aż 26,9% wzrost liczby sprzedanych urządzeń. W okresie dwunastu miesięcy (wrzesień 2018 do października 2019) wzrost liczby sprzedanych wideorejestratorów wyniósł natomiast 13 %. Źródło: spółka

Signify: Wprowadza niezawodną, bezpieczną i szybką łączność w ruchu. Z systemu Trulifi będzie można korzystać w autobusach, a w niedalekiej przyszłości również w samolotach. Systemy Trulifi debiutowały już wcześniej w tym roku, a firma Signify zrealizowała ponad 100 projektów na całym świecie, co pokazuje rosnący popyt na tę technologię w biurach, sektorze hotelarsko-restauracyjnym, instytucjach rządowych i przemyśle. Trulifi łączy energooszczędne oświetlenie LED z niezawodną, bezpieczną i szybką dwukierunkową łącznością bezprzewodową o prędkości sięgającej 250 Mb/s w obu kierunkach transmisji. Źródło: spółka

Huawei: Wprowadza na rynek nowe odsłony swoich sprzętów: najnowszy flagowy smartfon Mate 30 Pro, pierwszy telefon w portfolio marki oparty całkowicie o autorską infrastrukturę Huawei Mobile Services (HMS); nową wersję laptopa MateBook X Pro. Nowy MateBook X Pro ma dysk SSD o pojemności 512 GB, większej niż u poprzednika, i wyposażony jest w bardziej wydajną kartę graficzną - NVIDIA GeForce MX250 z 8 GB pamięci. A także laptopa MateBook 13, który różni się od poprzednika wydajniejszymi podzespołami. Nowy MateBook 13 ma dysk SSD o pojemności 512 GB i wyposażony jest w mocniejszą niż poprzednio kartę graficzną - NVIDIA GeForce MX250 z 8 GB pamięci. Laptop będzie dostępny w sprzedaży od 16 grudnia w rekomendowanej cenie 4 299 zł. Źródło: spółka

BETFAN: Wprowadza kolejną nowość na rynku bukmacherskim w Polsce - ofertę Player BETS. Pozwala ona obstawiać indywidualne występy zawodników podczas spotkań piłkarskich poprzez typowanie liczby strzelonych przez nich goli, wykonanych asyst czy podań. Źródło: spółka

CD Projekt: Wydanie dodatku Kupcy Ofiru do gry Gwint, ruszyła otwarta beta GOG Galaxy 2.0 Źródło: Trigon

Medicover Polska: Wprowadził usługę mojeID, służącą do potwierdzania tożsamości pacjentów oraz umożliwiającą uzyskanie dostępu do portalu i aplikacji mobilnej bez konieczności odwiedzania recepcji centrum medycznego. Jest to pierwsze wdrożenie rozwiązania Krajowej Izby Rozliczeniowej (KIR) w prywatnej opiece medycznej, podał KIR. Źródło:ISBnews

COIG: Spółka zależna Wasko - podpisała umowę z Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna o wartości do 19,7 mln zł brutto na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Zakup i wdrożenie systemu finansowo-księgowego w gminie Olsztyn", podało Wasko. Źródło:ISBnews

nazwa.pl: Wprowadziła do swojej oferty usługę Cloud Backup, polegającą na wykonywaniu automatycznych kopii zapasowych danych z komputerów działających w systemie Windows. Dane zaszyfrowane na komputerach użytkowników bezpiecznym algorytmem AES-256, chronione hasłami znanymi tylko użytkownikom komputerów, przesyłane są do bezpiecznego Data Center. Źródło: spółka

Drageus Games: Producent i wydawca gier wideo, wprowadza do sprzedaży dwa projekty - Event Horizon: Space Defense w wersji na Nintendo Switch oraz Spirit Roots na PC. Studio jeszcze w grudniu planuje wydanie kolejnych czterech gier na konsole Nintendo Switch. Źródło: spółka

Draw Distance: Gra Vampire: The Masquerade - Coteries of New York w dniu premiery osiągnął siódme miejsce na liście globalnych bestsellerów na Steam i wciąż utrzymuje się w pierwszej piętnastce. Gra, która jest osadzona w pełni licencjonowanym uniwersum globalnie rozpoznawalnej marki Vampire: The Masquerade cieszy się bardzo dobrymi opiniami graczy. Źródło: spółka

Bloober Team: Planuje rozpoczęcie dystrybucji gry Layers of Fear VR w wersji Valve Index w tygodniu przedświątecznym oraz w wersji na platformę Oculus Quest na I kwartał 2020 r. Źródło: spółka

Pogoń Szczecin: Klub rozpoczął współpracę z operatorem wirtualnym Next Mobile, w wyniku czego powstała sieć komórkowa Pogoń Mobile. Usługi mobilne sieci mają przede wszystkim służyć granatowo-bordowym kibicom. Źródło: spółka

