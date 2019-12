Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Reklama: Wzrost rynku reklamy ogółem wyniesie w przyszłym roku 3,5% r/r, a reklam telewizyjnych - 2% r/r, przewiduje Haitong Bank. Źródło:ISBnews

5G: Rozwój sieci w technologii 5G może przynieść Polsce wzrost PKB nawet o ponad 63 mld zł do 2028 r., czyli o 1,2%, w scenariuszu wdrożenia 5G wraz z ekosystemem firm pozatelekomunikacyjnych, stworzy też 98 tys. nowych miejsc pracy, wynika z raportu "Sieci 5G w Polsce. Szanse i wyzwania", przygotowanego na potrzeby Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej przez Accenture. Źródło:ISBnews

Robotyzacja: Obecnie 60,5% Polaków już widzi wpływ automatyzacji na swoją codzienną pracę, ale w większości nie rodzi to większych obaw. Tylko co szósty badany przyznaje, że boi się utraty pracy w związku z postępującą automatyzacją w przeciągu najbliższych 10 lat, wynika z raportu "Automatyzacja w Polsce - szanse, obawy i zagrożenia", opracowanego przez Aleo.com. Źródło: ISBnews

Chatboty: Z chatbotów najczęściej korzystamy podczas zakupów online i przy zgłaszaniu reklamacji, wynika z badania zrealizowanego przez polską agencję specjalizującą się w projektowaniu doświadczeń użytkownika Symetria UX. Świadomość istnienia tej klasy wirtualnych asystentów jest w społeczeństwie stosunkowo niska. Ze słowem "chatbot" spotkało się zaledwie 34% respondentów, z których tylko 53% weszła w jakąkolwiek interakcję z takim oprogramowaniem. Źródło: ISBnews

Sprzęt komputerowy: Lenovo Polska oczekuje "delikatnego jednocyfrowego" wzrostu rynku sprzętu komputerowego w przyszłym roku, poinformował general manager Lenovo Polska Andrzej Sowiński. "Dużo się działo w branży w mijającym roku, zarówno pozytywnych rzeczy, jak i turbulencji. Jednak to był udany rok dla Lenovo w każdym segmencie: klientów indywidualnych, MSP, enterprise, jak i dla klientów globalnych. Wchodzimy w nowy rok z rynkowym problemem dostępności kluczowego komponentu, ale nasze zapasy magazynowe i zarządzanie tą sytuacją powinno spokojnie zabezpieczyć naszą pozycję" - powiedział Sowiński podczas spotkania z dziennikarzami. "Rynek w 2020 roku powinien się ustabilizować i delikatnie rosnąć. Oczekujemy delikatnego jednocyfrowego wzrostu rynku (w retail i enterprise)" - dodał general manager.

E-commerce: Liczba sklepów internetowych z zaległościami zwiększyła się o jedną trzecią, a ich niespłacone zadłużenie wzrosło o ponad 50% do 231 mln zł, wynika z danych BIG InfoMonitor oraz BIK. Źródło: ISBnews

Przetargi IT: W przyszłym roku ZUS planuje ogłosić przetargi o wartości ponad 1mld zł. Źródło: Trigon

5G: MC pracuje nad regulacjami dotyczącymi dostawców do sieci 5G - DGP. Źródło: Trigon

E-bankowość: Liczba klientów indywidualnych, posiadających dostęp do bankowości internetowej wyniosła 37,27 mln na koniec III kwartału br. i była wyższa o 1,69% w porównaniu z poprzednim kwartałem. Liczba klientów aktywnych była niższa o 0,3% w skali kwartału i wyniosła 18,07 mln na koniec września, podał Związek Banków Polskich (ZBP) w raporcie NetB@nk. Źródło: ISBnews

Rozrywka: Blisko co dziesiąty badany z USA (9%) oraz Wielkiej Brytanii (9%) zadeklarował, że najczęściej gra na smartfonie. Ten odsetek był najwyższy dla tureckich graczy i wyniósł 23% - wynika z raportu ,,Cyfrowi tubylcy. Co warto wiedzieć o pokoleniu online?" opracowanego przez SW Research. Źródło: spółka

Trendy: Eksperci SAS wskazują 3 najważniejsze trendy, które wpłyną na oblicze analityki w roku 2020:

- Coraz częściej będziemy rozmawiali z maszynami - Jak przewiduje Gartner, dzięki NLP i analityce konwersacyjnej, do 2021 roku odsetek pracowników wykorzystujących rozwiązania z zakresu analityki i business intelligence wzrośnie z 35% do ponad 50%, włączając w to nowe kategorie użytkowników, głównie pracowników pierwszej linii kontaktu z klientami.

- Sztuczna inteligencja pozwoli zrozumieć wyniki analiz - Zdaniem ekspertów SAS demokratyzacja analityki będzie postępowała w nadchodzącym roku, co ma związek z coraz powszechniejszym wykorzystaniem sztucznej inteligencji do tłumaczenia wyników analiz. Dzięki temu coraz więcej osób w ramach organizacji będzie mogło korzystać z narzędzi analitycznych i nie będą one zarezerwowane jedynie dla specjalistów Data Science.

- Analiza grafów pozwoli odpowiedzieć na złożone pytania zadawane przez użytkowników - Tradycyjne metody analityczne nie zawsze umożliwiają znalezienie odpowiedzi na coraz bardziej złożone pytania biznesowe, dlatego w 2020 roku znaczenie będzie zyskiwała analiza powiązań i grafów. Ten zestaw technik analitycznych umożliwia zobrazowanie powiązań pomiędzy poszczególnymi analizowanymi klientami, transakcjami czy miejscami. Źródło: spółka

E-commerce: Detaliści znaleźli się pod dużą presją, dlatego wdrażają nowe strategie adresowane głównie do młodszych klientów. Świąteczny szał zakupów traktują jako okazję do wypróbowania pomysłów usprawniających handel. Stawiają na różnorodność kanałów sprzedaży. Kuszą szybką obsługą i technologicznym hitem ostatnich miesięcy - sprzedażą głosową ze wsparciem asystentów Amazona, Apple, Microsoftu i Google, wskazuje raport CapGemini. Źródło: spółka

Legislacja: Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) - w "Cyfrowej Agendzie Nadzoru" - ocenia że uregulowania wymagają takie obszary jak robodoradztwo, kryptoaktywa i finansowanie społecznościowe za pośrednictwem tzw. platform crowdfundingowych. Źródło: urząd

Finansowanie: 2 biliony dolarów leżą odłogiem na kontach funduszy private equity, wynika z raportu Global Private Equity Report 2019 firmy doradczej Bain & Company. Ta zawrotna kwota to tzw. dry powder, rezerwa gotówkowa zabezpieczona na inwestycje, zakup aktywów lub przejęcia. Eksperci przewidują, że mogą trafić do funduszy inwestujących w startupy funkcjonujące zgodnie z ideą społecznej odpowiedzialności biznesu ESG (Environmental, Social, Governance). ,,Na świecie jest wiele zamożnych osób [...] chętnie zainwestują oni w technologie, które pozwolą rozwiązać globalne problemy, bo zdają sobie oni doskonale sprawę z tego, że jeśli nadal będziemy napędzać produkcję i konsumpcję w sposób niekontrolowany, a przy tym źle gospodarować zasobami naturalnymi, nasze problemy będą się niebezpiecznie pogłębiać - zauważa Wojciech Stramski CEO Deep Change Ventures, funduszu inwestującego w startupy stawiające sobie za cel rozwiązywanie problemów zdefiniowanych przez ONZ Źródło: spółka

E-delivery: Rok 2019 był czasem dynamicznych zmian dla branży e-delivery w Polsce. Na rynku pojawił się nowy gracz - Glovo, międzynarodowy hiszpański agregator założony w 2015 r. w Barcelonie. Wartość rynku delivery wyniosła 6,6 mld zł, z czego e-delivery stanowi 1,3 mld zł. W 2020 roku rynek zamówień online będzie wart 1,7 mld zł, czyli jego wartość wzrośnie o 30 procent w stosunku do 2019 r. Rynek zamówień jedzenia online rośnie dynamicznie nawet w tempie do 50% rocznie. ,,Szacujemy, że za pięć lat połowa jedzenia będzie zamawiana online, a wartość rynku wyniesie ponad 5,5 mld zł. Już teraz ponad połowa mieszkańców Polski zamawia jedzenie na wynos. Wchodzące na rynek nowe pokolenie, inwestycje restauracji w dostawę, a przede wszystkim zmiana nawyków Polaków będą mieć wpływ na dalszy rozwój platform typu PizzaPortal.pl. Coraz częściej też będziemy zamawiać posiłki korzystając ze smartfonów. Już teraz 2 na 3 zamówienia są składane za pomocą platform mobilnych - mówi Piotr Kruszyński, CEO PizzaPortal.pl.

Źródło: spółka

5G: Na rynku 5G potrzebna jest konkurencja, ocenił Karl Song wiceprezes ds. komunikacji korporacyjnej w Huawei. W jego ocenie głównym powodem działań USA jest próba usunięcia Huawei z wiodącej pozycji w 5G i uniemożliwienie mu zwiększenia przewagi technologicznej. Powołując się na słowa założyciela Huawei, Ren Zhengfeia, wiceprezes przypomniał, że Huawei bałby się oferować swoje technologie, jeśli te zawierałyby jakieś tylne furtki czy złośliwe luki w oprogramowaniu. ,,Chcemy być jak najbardziej transparentni i dostarczyć nasze oprogramowanie wraz z kodem źródłowym do USA, by Stany mogły je sprawdzić. W ten sposób będą miały pełną jasność co do tego czy produkty Huawei mają tylne furtki. Udowodni to również, że ich ataki na nas są bezpodstawne i fałszywe." - wyjaśnia Song.

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Asseco, Cyfrowy Polsat: Zacieśnienie współpracy Asseco Poland i Grupy Cyfrowego Polsatu może posłużyć zwiększeniu konkurencyjności obu grup, poinformował prezes Asseco Adam Góral. Zwrócił się do inwestorów o pozytywną reakcję na ofertę Cyfrowego Polsatu dotyczącą zakupu akcji Asseco Poland. Cyfrowy Polsat i Asseco Poland nie planują połączenia i mają nadal działać autonomicznie, ale ich wspólny potencjał umożliwi stworzenie bogatej oferty zaawansowanych usług telekomunikacyjnych i informatycznych, podano w komunikacie. Cyfrowy Polsat ogłosił zamiar nabycia do 18 221 000 akcji Asseco Poland, reprezentujących 21,95% kapitału i głosów za cenę 65 zł za jedną akcję, podał Polsat. Planowany jest rozwój współpracy grup. Źródło: ISBnews

Microsoft: Planuje znaczący rozwój oferty w modelu Device as a Service (DaaS) w Polsce w nadchodzącym roku, podał koncern w komunikacie. "Microsoft wraz z partnerami planuje uruchomienie programu dla urządzeń Surface for Business, który umożliwi przedsiębiorstwom z sektora MŚP długoterminowy wynajem sprzętu wraz z pakietem usług. Model ten ma obejmować również gwarancję, dzięki czemu biznes nie będzie musiał martwić się ewentualnymi naprawami sprzętu" - czytamy w komunikacie. Źródło: ISBnews

DataWalk: Ma "liczne" zapytania partnerów i klientów z całego świata w kwestii komercyjnego wykorzystania technologii spółki, poinformował ISBnews członek zarządu DataWalk Sergiusz Borysławski. Spółka pracuje nad pozyskaniem 20 światowej klasy referencji oraz rozbudową sił sprzedażowych, szczególnie w USA. Źródło: ISBnews

Alior Bank: Posiadając pozwolenie na działanie jako TTP, wprowadza usługę umożliwiającą klientom innych banków ubieganie się o kredyt bez konieczności przedstawiania zaświadczenia o zarobkach. Bank liczy, że 7 na 10 nowych klientów, którzy udostępnią w ten sposób swoje dane będzie mieć możliwość zaciągnięcia kredytu konsumpcyjnego właśnie w Alior Banku, poinformował ISBnews wiceprezes Mateusz Poznański. W 2020 r. Alior Bank chce także powalczyć o depozyty klientów z innych banków. Źródło: ISBnews

ASM Group: Plany na najbliższą przyszłość to utrzymanie stabilnego wzrostu w oparciu o strategię jakości i umacnianie pozycji ASM Group na rynkach europejskich, poinformowała nowa prezes Dorota Kenny. Adam Stańczak pełniący obecnie funkcję prezesa zarządu ASM Group oraz Łukasz Stańczak pełniący obecnie funkcję członka zarządu złożyli pisemne rezygnacje z członkostwa w zarządzie, podała spółka. Na funkcję prezesa z dniem 1 stycznia 2020 r. została powołana dotychczasowa członek zarządu Dorota Kenny. Źródło: ISBnews

Sygnity: Odnotowało 15,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w roku obrotowym 2018/2019, zakończonym 30 września 2019, wobec 11,25 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.Źródło: ISBnews

Euvic: Zawarł strategiczną umowę o współpracy z BID Equity, doradcą inwestycyjnym z siedzibą w Hamburgu, koncentrującym się na wykupach spółek zajmujących się tworzeniem oprogramowania z regionu DACH, poinformował prezes Euvic Wojciech Wolny. Spółka celuje w umocnienie działalności w regionie DACH przez rozpoczęcie współpracy z nawet 50 nowymi klientami w ciągu najbliższych 3 lat. Źródło: ISBnews

Asbisc: Wypracował w listopadzie 2019 roku skonsolidowane przychody na poziomie ok. 202 mln USD, co oznacza wzrost o ok. 1% r/r, podała spółka, prezentując wstępne szacunkowe dane. Źródło: ISBnews

Lenovo: Od 1 stycznia 2020 r. stanowisko dyrektora wykonawczego ds. marketingu i komunikacji w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA) Lenovo obejmie Alberto Spinelli. Wnosi on do firmy wieloletnie doświadczenie z branży urządzeń i usług cyfrowych -- zarówno jako przedsiębiorca, założyciel start-upów, jak i członek zarządu firmy odpowiedzialny za rozwój i wdrażanie cyfrowych ekosystemów. Źródło: spółka

HPE: W oparciu o wyniki najświeższego raportu HPE 2019 As-a-Service: Driving Change Report firma ocenia, że decydenci IT (DIT) twierdzą, że model aaS (as-a-Service) będzie bardzo ważny dla przyszłości (58 proc.), konkurencyjności (55 proc.) i wzrostu (53%) ich firmy; 66 proc. DIT twierdzi jednak, że migracja danych do chmury publicznej wyhamowała, a 77 proc. uważa, że dane tkwią w silosach między chmurami publicznymi i prywatnymi; prawie dwie trzecie (60 proc.) DIT w wieku 22-34 lata obawia się, że przyjęcie modelu aaS sprawi, że staną się niepotrzebni. Najważniejsze wnioski płynące z raportu "The 2019 As-a-Service: Driving Change Report":

- Popularność modelu as-a-Service rośnie: prawie dziewięciu na dziesięciu (87 proc.) DIT twierdzi, że ich organizacje właśnie rozpoczęły wdrażanie rozwiązań aaS lub już zakończyły ten proces. Co więcej, trzy czwarte (75 proc.) wszystkich ankietowanych DIT spodziewa się, że ich organizacja zmierza w kierunku pełnego wdrożenia rozwiązań aaS w czasie krótszym niż pięć lat.

- Model aaS ma kluczowe znaczenie dla zachowania konkurencyjności i pozostaje kierunkiem strategicznym: kadra kierownicza dostrzega krytyczną potrzebę modernizacji IT, żeby wspierać przyszły rozwoju firmy i zapewnić przewagę konkurencyjną. Rozwiązania aaS będą bardzo ważne dla przyszłości (58 proc.), konkurencyjności (55 proc.) i wzrostu (53 proc.) ich firmy.

- Wyzwania IT: firmowe dane nadal znajdują się w silosach - trzy czwarte DIT zgadza się, że w ich organizacji dane utknęły pomiędzy chmurami publicznymi i prywatnymi (77 proc.) i przyznają, że silosy danych stanowią główne wyzwanie (75 proc.) dla ich firm. Blisko dwie trzecie (66 proc.) twierdzi, że migracja danych do chmury publicznej w ich organizacji wyhamowała.

- Różnica pokoleniowa - młodsi DIT bardziej obawiają się, że aaS doprowadzi do likwidacji ich stanowiska: wyniki badania pokazują, że tylko około jedna czwarta DIT w wieku 55 lat i starszych (23 proc.) obawia się, że przyjęcie aaS będzie miało takie konsekwencje; dla porównania prawie dwie trzecie (60 proc.) 22-34-latków uważa, że ich praca stanie się niepotrzebna. W obu grupach wiekowych, wielu (67 proc.) DIT obawia się tego, że nowe cyfrowe pokolenia (digital natives) mają przewagę w kontekście adopcji aaS.

- Motor kariery - aaS umożliwia zawodowy rozwój i stanowi szansę dla specjalistów IT: pomimo nadchodzących zmian i obaw ze strony młodszych DIT, blisko dziewięciu na dziesięciu (87 proc.) wszystkich respondentów zgadza się, że przyjęcie aaS przyspieszy ich karierę i przewiduje zmianę zakresu swoich obowiązków - przesunięcie od codziennego wspierania IT w kierunku roli stratega biznesowego. Ogólnie, siedmiu na dziesięciu DIT twierdzi, że adopcja aaS zwiększy znaczenie ich roli w organizacji (72 proc.) i zwiększy ich kontrolę nad danymi (70 proc.) oraz budżetem (71 proc.).

- HPE stawia na model as-a-Service: HPE z ofertą GreenLake jest pionierem nowoczesnego IT, opartego o zasoby on-premise, dostarczanego w modelu as-a-Service. Firma zapewnia klientom wybór pomiędzy ofertą abonamentową, modelem pay-per-use, czyli opłatami za faktyczne wykorzystanie oraz modelem zarządzania IT jako usługodawcą. Ostatecznym efektem jest jednorodność operacyjna w zakresie zarządzania wszystkimi firmowymi środowiskami informatycznymi. Z HPE GreenLake korzysta dzisiaj ponad 740 klientów na całym świecie. To obecnie jedna z najszybciej rozwijających się linii biznesowych HPE. Przy tym ponad 200 proc. wzrost zamówień generowany jest przez kanał partnerski. W czerwcu 2019 roku HPE zobowiązało się do zaoferowania całego swojego portfolio produktów w modelu as-a-Service do 2022 roku.

- Spójne doświadczenie chmury bez ograniczeń od HPE: platforma hybrydowej chmury dostarczana w modelu as-a-Service Z niektórymi wyzwaniami i barierami stojącymi na drodze do przyjęcia modelu aaS, a o których mowa w przedstawionym wyżej badaniu, będzie łatwiej mierzyć się dzięki HPE GreenLake Central - to zaprezentowana dzisiaj i dostarczana jako usługa platforma hybrydowej chmury nowej generacji. HPE GreenLake Central wykorzystuje unikalne oprogramowanie bazujące na własności intelektualnej HPE, które zapewnia klientom jednolity cyfrowy interfejs a także sklep z aplikacjami, za pośrednictwem których organizacje mogą zarządzać całym swoim hybrydowym środowiskiem. Dzięki HPE GreenLake Central klienci mogą kontrolować całe środowisko z jednego miejsca, co zarówno pozwala przyspieszyć działanie, jak również zwiększa możliwości wyboru i kontrolę kosztów w zakresie zarządzania obciążeniami obsługiwanymi przez chmury publiczne, prywatne, jak również zasoby on-premise. Źródło: spółka

Konica Minolta: Wzmacnia swoją pozycję na rynku druku. Nowym dyrektorem sprzedaży na Europę Środkowo-Wschodnią został Pavel Černý. Będzie odpowiedzialny za sprzedaż rozwiązań cyfrowych maszyn do druku kolorowego AccurioJet KM-1 oraz systemów B2. Źródło: spółka

Fundacja K.I.D.S., Publicis: Rusza zbiórka, z której środki zostaną przekazane na sfinansowanie zaawansowanego Systemu Zdalnej Opieki dla pacjentów Centrum Zdrowia Dziecka. By zachęcić do wsparcia akcji, stworzono interaktywny film, który pozwala spojrzeć na szpital oczami dziecka, rodziców i lekarzy. To widz decyduje, z czyjej perspektywy pozna historię dziewczynki, trafiającej do szpitala. Źródło: spółka

OPPO: Zapowiedział uruchomienie trzech inicjatyw mających w celu tworzenie z deweloperami i partnerami nowego ekosystemu inteligentnych usług. Firma OPPO otworzyła w Pekinie swoją tegoroczną edycję Konferencji dla Deweloperów (OPPO Developer Conference - ODC). Wydarzenie odbywa się pod hasłem "Innovation and Intelligence" i jest okazją do prezentacji inicjatyw na rzecz wspólnej budowy nowego ekosystemu inteligentnych usług wraz z deweloperami i partnerami. Wśród trzech nowych przedsięwzięć zapowiedzianych na konferencji znalazł się rozbudowany program wsparcia deweloperów Gravity Plan 2.0, na który OPPO przeznaczy w 2020 roku 1 mld RMB (ok. 143 mln USD), a także programy: ,,Five System-level Capability Exposure Engines" i ,,IoT Enablement Plan". Źródło: spółka

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Grupa Assay: Alternatywny fundusz inwestycyjny chce pozyskać do swojego portfela łącznie 40 startupów w ciągu 24 miesięcy. Obecnie łączna kapitalizacja 23 spółek portfelowych wynosi 38 mln zł, poinformował ISBnews.TV prezes Łukasz Blichewicz. Źródło: ISBnews

Drageus Games: Planuje zadebiutować na rynku NewConnect w I kwartale 2020 roku, podała spółka. Źródło: ISBnews

Carbon Studio: Zadebiutował na rynku NewConnect na środę, podała spółka. Źródło: ISBnews

Grupa Inelo: Producent rozwiązań technologicznych dla branży transportowej, podpisała umowę kupna większościowych udziałów spółki Marcos BIS, producenta oprogramowania do zarządzania transportem - TMS Nawigator. Źródło: spółka

Intel: kupuje dostawcę chipów ze sztuczną inteligencją Habana Labs za 2 mld USD. Centrala firmy Habana znajduje się w Izraelu, ale część działalności B+R prowadzona jest w laboratoriach w Gdańsku. Źródło: RP

WP: Spółka jest zainteresowana przejęciem w regionie Europy Środkowo-Wschodniej w '20 - J. Świderski. Źródło: BDM

Wezwania na giełdzie: Już 27 ogłoszonych wezwań na GPW w '19 (trwające ok. 4,9 mld zł) Źródło: BDM

PGNiG: 26 najbardziej obiecujących zagranicznych spółek z sektora energetycznego i ICT zakończyło akcelerację w ramach Startup Hub: Poland Prize - rządowego programu Poland Prize koordynowanego przez Fundację Startup Hub Poland oraz wspieranego przez PGNiG. Wybrane do projektu spółki otrzymały możliwość rozwoju swojego rozwiązania w Polsce, a najlepsze z nich pracują wraz z PGNiG, partnerem strategicznym programu, nad wdrożeniami. Źródło: spółka

Vertiv Holdings LLC: Spółka z portfolio funduszu Platinum Equity, wchodzi na giełdę papierów wartościowych w Nowym Jorku poprzez połączenie z GS Acquisition Holdings. Zatwierdzona jednogłośnie przez oba zarządy transakcja zostanie zamknięta w pierwszym kwartale 2020 r. Vertiv jest globalnym liderem dostarczającym rozwiązania z zakresu infrastruktury IT, oprogramowania, analityki, a także świadczącym szereg usług cyfrowych dla firm. Przedsiębiorstwo obecne jest w ponad 130 krajach na świecie. Źródło: spółka

SmartHotel: Fundusz SMOK Ventures zainwestował w startup, który tworzy produkty i usługi usprawniające komunikację gości hotelowych z recepcją, z wykorzystaniem chatbotów i aplikacji na smart tv. Założycielami SmartHotel są Maciej Prostak, CEO i Damian Dąbrowski, CTO w spółce. Dzięki pozyskanej w rundzie seed kwocie 2 mln zł, SmartHotel planuje szybciej rozwinąć swój produkt i wzmocnić sprzedaż. W przyszłym roku polski startup chce pozyskać ponad tysiąc hoteli w krajach Afryki oraz Azji i ponad 3 tys. apartamentów w Europie - przede wszystkim w Polsce, Wielkiej Brytanii, Niemczech i krajach Skandynawii. Źródło: spółka

Chivas Venture: W nowej edycji wybrano 5 startupów wykazujących się najciekawszym pomysłem na rozwój oraz rozwiązywanie współczesnych problemów społecznych lub środowiskowych. Wśród nich znaleźli się: Aether Biomedical - producent zaawansowanych protez ręki; Handerek Technologies - firma adresująca globalny problem zanieczyszczenia planety plastikiem; MakeGrowLab - projekt skupiający się na ograniczeniu produkcji plastikowych opakowań poprzez zastąpienie ich biodegradowalnymi materiałami; SolHotAir - start-up, zajmujący się produkcją wysoce wydajnych powietrznych kolektorów słonecznych; VR Tier One - system wirtualnej rzeczywistości, pomagający ludziom po udarze mózgu, zawałach, operacjach kardiologicznych i innych poważnych schorzeniach. Źródło: spółka

ZIKOM: Firma, która regeneruje i dystrybuuje sprzęt komputerowy chce do końca 2021 roku powiększyć liczbę sklepów stacjonarnych do 50 placówek, a do 2024 roku zadebiutować na GPW. Źródło: spółka

Luna - lang: Polski startup uzyskał w zakończonej właśnie fazie seed 2,5 mln USD na dalszy rozwój. Inwestorów przyciągnął fakt, że jak żaden z dotychczas znanych systemów przetwarzania danych, może wręcz zrewolucjonizować działalność wielu sektorów biznesu. Luna pozyskała środki m.in. od Passion Capital, Black Pearls czy Kima Ventures. Źródło: spółka

Omnipack: Dynamiczna ekspansja międzynarodowa, rozwój technologii i inwestycje w infrastrukturę - tak prezentuje się najbliższa przyszłość, lidera na rynku fulfillmentu dla e-commerce, który właśnie zamknął rundę finansowania. W IV kwartale br. spółka pozyskała 4 mln zł - tym samym łączny poziom inwestycji osiągnął 10 mln zł. Wśród inwestorów kolejnej rundy finansowania znaleźli się przedsiębiorcy, którzy budowali biznesy takie jak RTB House, iProspect, Travelist czy Groupon Poland. Źródło: spółka

Cyfrowy Polsat: Polityka dywidendowa spółki pozostaje bez zmian; Cyfrowy Polsat nie planuje obecnie dalszego zwiększania udziału w Asseco Poland. Źródło: BDM

Cosmose: Polsko-chiński startup technologiczny, który ma oprogramowanie śledzące dokładną lokalizację 1,1 mld ludzi na całym świecie, zamknął rundę finansowania w wysokości 12 mln USD, aby rozszerzyć swoją działalność na Japonię i otworzyć nowe biuro w Europie. Źródło: spółka

Glovo: Aplikacja obecna w Polsce po zakupieniu PizzyPortal za 35 mln euro, osiągnęła status jednorożca, czyli miano spółki, którą wyceniono na ponad 1 mld USD. Start-up ogłosił pozyskanie 150 mln euro (167 mln USD) ze środków inwestycyjnych z serii E. Najnowsza runda została przeprowadzona przez Mubadala Investment Company. Źródło: spółka

GenXone: Biotechnologiczna spółka działająca w obszarze genetyki molekularnej, przedłużyła kampanię crowdfundingową, prowadzoną na platformie CrowdConnect, do 31 stycznia 2020 r. Zebrane środki zostaną przeznaczone na uruchomienie, we współpracy z siecią Diagnostyką, innowacyjnego projektu o nazwie Nanobiome, którego celem jest wykonywanie zaawansowanych badań ludzkiej mikrobioty jelitowej. W planach spółki jest także wejście na rynek NewConnect. Źródło: spółka

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

T-Mobile Usługi Bankowe: Dostarczane przez Alior Bank udostępniły swoim klientom możliwość wykonywania przelewów na telefon BLIK, podał Polski Standard Płatności (PSP) - operator systemu płatności mobilnych BLIK. Użytkownicy BLIK-a mogą przelewać pieniądze w ten sposób z wykorzystaniem aplikacji mobilnych dziesięciu banków. Źródło: ISBnews

ECC Games: Podpisał z 505 Games umowę wydawniczą wraz z udzieleniem licencji wyłącznej na wydanie gry "Drift 20" na komputery PC konsole do gier oraz na urządzenia mobilne na terytorium całego świata, podała spółka. Źródło: ISBnews

Polkomtel: Spółka zależna Cyfrowego Polsatu zakończyła współpracę z Huawei Polska dotyczącej wdrożenia systemu BES, podał Cyfrowy Polsat. Źródło: ISBnews

Prime Bit Games: Zawarł porozumienie o rozwiązaniu dwóch umów z inwestorem, których celem było współfinansowanie produkcji i wydania gier: "Froggy Adventure" i "Dark Tower 2", poinformowała spółka. Źródło:ISBnews

DHL Express: Rozpoczął współpracę z oficjalnym sklepem studia CD Projekt Red, podała spółka. Źródło: ISBnews

Nestmedic: Ma umowę ze Szpitalem Klinicznym im. Ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie - jednym z sześciu szpitali Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM) - na dostarczenie systemu KTG Pregnabit do dyspozycji dla ciężarnych pacjentek KTG Pregnabit. Źródło: ISBnews

T-Bull: Osiągnął łącznie ponad 6,5 mln pobrań w listopadzie 2019 r., podała spółka. Źródło: ISBnews

Draw Distance: W niecały tydzień od premiery najnowszej produkcji "Vampire: The Masquerade - Coteries of New York" - zwróciły się koszty produkcji gry wraz z marketingiem, podała spółka. Źródło: ISBnews

Bank Pekao: Udostępnił klientom możliwość wykonywania przelewów na telefon BLIK, podał Polski Standard Płatności (PSP), operator systemu płatności mobilnych BLIK. Użytkownicy BLIK-a mogą przelewać pieniądze w ten sposób z wykorzystaniem aplikacji mobilnych dziewięciu banków. Źródło: ISBnews

Ciech: Prowadzone we współpracy z firmami technologicznymi projekty w fabrykach w Inowrocławiu i niemieckim Stassfurcie pozwolą na m.in. digitalizację sterowania produkcją sody w Grupie Ciech, podała spółka. Źródło: ISBnews

ARP Games: Gra "Weakless" zrealizowana w ramach programu akceleracyjnego została udostępniona na platformie Xbox One, podała Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP). W najbliższym czasie planowane jest wydanie gry także na innych platformach sprzedażowych. Źródło: ISBnews

ECC Games: Podpisał z 505 Games umowę wydawniczą wraz z udzieleniem licencji wyłącznej na wydanie gry "Drift 20" na komputery PC konsole do gier oraz na urządzenia mobilne na terytorium całego świata, podała spółka. Źródło: ISBnews

Wasko: Oferta konsorcjum firm w składzie: Wasko (lider konsorcjum) oraz Trax elektronik A. Moryc, M. Tomecki, L. Turczyński (uczestnik konsorcjum), została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu ogłoszonym przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) pn. "Regionalny Projekt Wdrożeniowy (RPW KSZRD E1) w obszarze dróg krajowych nr A4 i A8 zarządzanych przez oddziały GDDKiA we Wrocławiu i Opolu" na: zaprojektowanie, dostawę, wdrożenie, uruchomienie modułów rozproszonych w pasie drogowym przez integrację ich z Systemem Centralnym KSZR wraz z usługami rozwoju oraz wsparcia i utrzymania wszystkich elementów systemu, część 2 - w oddziałach GDDKiA we Wrocławiu i w Opolu (drogi A4 i A8) oraz CZR Wrocław - Widawa, podało Wasko. Wartość oferty w ramach zamówienia podstawowego wynosi 166 619 863,2 zł brutto, z czego na Wasko przypada około 24%. Źródło: spółka

Ultima Ratio: Elektroniczny sąd arbitrażowy przy Stowarzyszeniu Notariuszy RP, podpisał umowę z warszawską spółką IUS.AI na wdrożenie modułów informatycznych opartych na sztucznej inteligencji. Wyroki będą zapadać szybciej, bo docelowe, nowe funkcje mogą zastąpić człowieka nawet w 80% procesu związanego z prowadzeniem sprawy i wydawaniem wyroków. Pierwsze moduły oparte na sztucznej inteligencji rozpoczną pracę już w połowie przyszłego roku. Źródło: spółka

Thales Alenia Space, Telespazio, grupa Leonardo: Poprzez joint ventures dostarcza polskiemu Ministerstwu Obrony Narodowej segment naziemny do odbioru i przetwarzania danych generowanych przez włoskie satelity COSMO-SkyMed pierwszej i drugiej generacji. Zespół satelitów COSMO-SkyMed wkrótce osiągnie kolejny etap rozwoju wraz z wystrzeleniem satelitów drugiej generacji. Pierwszy taki satelita został wystrzelony 17 grudnia 2019 roku Źródło: spółka

T-Mobile Polska: Otrzymała certyfikat potwierdzający jej najwyższe kompetencje w licencjonowaniu oprogramowania oraz umożliwiający sprzedaż licencji Microsoft do największych i najbardziej wymagających odbiorców. Źródło: spółka

Veeam Software: Udostępnił nowe rozwiązanie Veeam Backup for Amazon Web Services (AWS). Dostępne w AWS Marketplace oprogramowanie zapewnia ekonomiczną, wygodną i przede wszystkim bezpieczną ochronę środowiska Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) nawet przy bardzo dużych obciążeniach. Użytkownicy mogą wybrać wersję płatną lub bezpłatną. Źródło: spółka

HP: Zapowiada wprowadzenie w 2020 r. nowego notebooka konwertowalnego, przeznaczonego dla edukacji - ProBook x360 11 G5. Źródło: spółka

Boombit: Likwidacja spółki zależnej Woodge w celu uproszczenia struktury grupy. Źródło: Trigon

Uber: Wprowadza w aplikacji funkcję weryfikowania tożsamości w czasie rzeczywistym (ang. Real Time ID Check). Jest ona rozwinięciem opcji "Zawsze, wiesz, z kim jedziesz" (ang. Check Your Ride), zaimplementowanej w lipcu br. Nowa funkcja jest kolejnym rozwiązaniem firmy Uber wykorzystującym najnowsze technologie, w tym m.in. biometrię, mającym na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa użytkowników oraz przeciwdziałanie różnego rodzaju nadużyciom. Źródło: spółka

Biedronka: Sieć rozpoczęła testowanie okularów z wirtualną rzeczywistością w 8 sklepach w całej Polsce. Gogle VR będą służyły do prowadzenia szkoleń z zakresu wypieku pieczywa. Sieć wdraża też chatbot, dzięki któremu pracownicy będą mogli w łatwy i szybki sposób uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące działania firmy, w tym benefitów. Źródło: spółka

Red Dev Studio: 24 grudnia wprowadzi do sprzedaży grę platformową Down to Hell w wersji na Nintendo Switch. Wydawcami tytułu są Red Dev Studio oraz Ultimate Games. Źródło: spółka

Nice: Firma wybrała Microsoft Dynamics do usprawnienia obsługi i zarządzania komunikacją z partnerami handlowymi. Platforma Dynamics 365 Customer Relationship Management zwiększy efektywność sprzedaży oraz poszerzy wiedzę i usprawni obsługę Klientów. W ciągu najbliższych dwóch lat projekt transformacji cyfrowej obejmie około 15 krajów. Jego celem jest wzrost satysfakcji Klienta oraz zwiększenie możliwości biznesowych nawet o 25 proc., a także konkurencyjności Grupy w skali międzynarodowej. Źródło: spółka

Transition Technologies: Grupa realizuje umowę wsparcia procesów produkcji dla światowego lidera produkcji turbin wiatrowych - koncernu Vestas, zapewniającego rozwiązania także dla rosnącej liczby krajowych farm wiatrowych. ,,Zwrot współczesnej energetyki w kierunku źródeł odnawialnych jest nieodwracalnym trendem. Do 2050 roku około 25 proc. światowej energii ma być produkowanej z wiatru. Do tego czasu, wymagana dla zapewnienia potrzebnej ilości energii, rozbudowa mocy wytwórczych może pochłonąć ponad 13 bln USD. Do 2040 roku, tylko w Polsce, ma zostać niemal podwojona liczba GW energii pozyskiwanej z wiatru 3 . To strategiczny rynek, na którym budujemy usługi, nowe produkty IT, a na nich stabilne, powtarzalne przychody w długoterminowej perspektywie" - mówi prof. Konrad Świrski, prezes zarządu Grupy Kapitałowej Transition Technologies. Źródło: spółka

PayPo: Obecnie obsługuje już ponad 1000 e-sklepów, a z jego rozwiązania skorzystało już ponad 100 tys. konsumentów. Najnowszym partnerem PayPo zostało Answear.com - potentat e-commerce w Europie Środkowo-Wschodniej. W przyszłym roku polski fintech planuje zdecydowanie poprawić te osiągnięcia. Zamierza też rozpocząć ekspansję zagraniczną w regionie. Źródło: spółka

Transcom: Testuje chatbota rekrutacyjnego, który dzięki wykorzystaniu rozwiązań z zakresu sztucznej inteligencji ma zdecydowanie ułatwić rekrutację. Polska jest pierwszym rynkiem w Europie, na którym Transcom wdroży tę technologię - nastąpi to 1 stycznia 2020 r. Źródło: spółka

WOST, BPSC: Według GUS prawie 40% firm, które posiadają system klasy ERP, decyduje się na wymianę oprogramowania lub rozwój funkcjonalności. Jednym z takich przedsiębiorstw są Ostrowieckie Walcownie WOST SA, które właśnie rozpoczęły proces wdrażania nowych aplikacji. Firma, która jest kontynuatorem ostrowieckich tradycji hutniczych i walcowniczych, postawiła na Impuls EVO od BPSC. Źródło: spółka

Netflix: Dziś premiera serialu Wiedźmin. Źródło: spółka

Carbon Studio: Pracuje nad stworzeniem samodzielnej produkcji The Wizards - Dark Times, która pierwotnie miała być dodatkiem podstawowej wersji The Wizards. Na realizację projektu Carbon Studio przeznaczy ok. 0,5 mln zł. Źródło: spółka

Drageus Games: Do końca roku wprowadzi do sprzedaży cztery tytuły na Nintendo Switch. Już dziś na japońskiej konsoli debiutuje Farabel, na początku kolejnego tygodnia premierę będą miały gry Mushroom Quest, Drawgeon: Dungeons of Ink and Paper oraz Funny Bunny Adventures. Źródło: spółka

Jujubee: Ogłosiło swą najnowszą produkcję Dark Moon. Dark Moon to połączenie gry strategicznej i survivalowej. Źródło: spółka

T-Bull: Wyprodukowana przez spółkę gra "Top Speed", która przekroczyła dotychczas 46 mln pobrań, będzie dostępna na platformie Nintendo Switch w I kw. 2020 roku, podała spółka. Źródło:ISBnews

IMS: Wdrożyła aromamarketing w Centrum Handlowym Karolinka w Opolu, podało IMS. Marketing zapachowy w tym obiekcie jest kontynuacją udanej współpracy między IMS a centrum handlowym. Źródło:ISBnews

Wasko: NASK Państwowy Instytut Badawczy, w postępowaniu pod nazwą "Wdrożenie Systemu OSS wraz ze świadczeniem usługi chmury obliczeniowej w ramach projektu Budowa Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej", potwierdził jednocześnie, iż przystępuje do procedury podpisania umowy z emitentem. Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie Systemów OSS na świadczonej przez wykonawcę w formie usługi infrastrukturze obliczeniowej do wskazanego węzła OSE wraz z migracjami i przełączeniem zarządzania infrastrukturą OSE z obecnego rozwiązania zamawiającego na rozwiązanie docelowe oraz wykonanie integracji ze wskazanymi systemami zamawiającego, a także migracja na docelową infrastrukturę obliczeniową zamawiającego. Wartość przedmiotu zamówienia wynosi 15 961 712,46 zł brutto. Źródło: spółka

QubicGames: Podjął decyzję o odstąpieniu od umów wydawniczych zawartych z Ratloop Asia Pte. Ltd. z siedzibą w Singapurze, określających szczegóły przystosowania i wydania gier "Rocketbirds: Hardboiled Chicken" i "Rocketbirds 2: Evolution" na konsolę Nintendo Switch. Powodem decyzji było ponowne oszacowanie kosztów przystosowania wymienionych gier do platformy Nintendo Switch. Źródło: spółka

Art Games Studio: Premiera gry ,,When I Was Young" w wersji na PC w sklepie Steam w formule Early Access ustalona na 10 stycznia 2020 r., przy czym emitent zastrzega możliwość zmiany daty premiery. Gra we wspomnianej formule dostępna będzie przez okres od 3 do 6 miesięcy, co ma na celu optymalizację oraz dopracowanie gry. Przy wydaniu gry spółka pełni rolę wydawcy. Źródło: spółka

Forever Entertainment: Ma umowę licencyjną z Inlogic Software s. r. o. ze Słowacji na mocy której otrzymała wyłączną licencję do dystrybucji gry Tennis Open 2020 na platformie Nintendo Switch. Przewidywany termin premiery to pierwszy kwartał 2020. Źródło: spółka

SoftBlue, Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji: Podpisały umowę dotyczącą opracowania nowego urządzenia do rejestracji, analizy i prezentacji danych. Bydgoska firma w ramach rozwoju w sektorze przemysłowym opracuje kompleksowy system wsparcia w optymalizacji kosztów zakładów produkcyjnych. Źródło: spółka

Abstra: Będący częścią sieci Storia by Abstra podcast ,,Porozmawiajmy o IT" nawiązał współpracę komercyjną z Nationale-Nederlanden. To pierwsza tego typu aktywność w ramach Storia by Abstra. Źródło: spółka

Playtech: Stara się przyciągnąć klientów spośród kibiców koszykówki, oferując im możliwość śledzenia koszykówki wirtualnej stworzonej we współpracy z amerykańskim studiem filmowym Warner Bros. Źródło: spółka

Klabater: Zawarł z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowę o dofinansowanie projektu w ramach konkursu "Go to Brand" określającą zasady udzielenia dofinansowania spółce w ramach projektu pt. "Promocja wiodących marek produktowych firmy Klabater na rynkach międzynarodowych" z kwotą dofinansowania to 300 150,00 zł, zaś całkowity koszt realizacji projektu przez spółkę to 400 200,00 zł. Źródło: spółka

Tagi: technologie, media , telekomunikacja , giełda , wiadomości , giełda na żywo

