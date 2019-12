Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Oktawave: Michał Paschalis-Jakubowicz, CEO spółki, wskazuje w rozmowie z ISBtech, że mijający rok był dla Oktawave czasem dostosowywania oferty chmurowej i sposobu działania do zmieniających się potrzeb rynku. ,,Okazało się, że tak często podnoszona kwestia bezpieczeństwa rozwiązań chmurowych, w dużej mierze sprowadza się do potrzeby bezawaryjnego zarządzania skomplikowaną technologicznie oraz organizacyjnie zmianą, jaką jest zmigrowanie zasobów IT do chmury" - wskazał CEO. Dlatego firma zdecydowała się na poszerzenie portfolio usługowego. Kolejny ważny krok to otwarcie trzeciego centrum danych w Krakowie. W 2020 roku Oktawave planuje poszerzyć kompetencje chmurowe w ramach zespołu Cloud Masters i zdobyć kolejne certyfikaty. Będzie rozwijać portfolio produktów Platform as a Service. Planuje silniej wyjść do rynku Big Data i IoT z rozwiązaniem Oktawave Data Flow (ODF), które służy do przetwarzania danych strumieniowych w czasie rzeczywistym. Nowością, którą dotąd firma prezentowała tylko na zagranicznych

targach IT, jest narzędzie Oktawave Cloud Keys (OCK). Jeśli chodzi o kierunek rozwoju to warto rozważyć rozwiązania typu multicloud, wskazał CEO Oktawave. Więcej na ISBtech.pl Źródło: ISBtech