Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Cyberbezpieczeństwo: Dla 59% Polaków liderem w zakresie cyberbezpieczeństwa w Polsce są banki, wynika z raportu "Cyberbezpieczny Portfel 2020" Związku Banków Polskich (ZBP) i Warszawskiego Instytutu Bankowości (WIB). Te dane - w porównaniu z 90-proc. poczuciem bezpieczeństwa Polaków w korzystaniu z nowoczesnych usług bankowych - mogą jednak świadczyć o uśpionej czujności klientów, podkreślono. Źródło: ISBnews

Reklama: Nakłady na reklamę online w Polsce wzrosły o 12% r/r do ponad 3,5 mld zł w I-III kw. 2019 r., wynika z badania IAB AdEx, realizowanego przez IAB Polska wspólnie z PwC. Źródło:ISBnews

Inwestycje: Polski sektor energii potrzebuje utworzenia wielousługowej, szerokopasmowej łączności na bazie technologii LTE, wynika z raportu "Wymagania w zakresie łączności radiowej dla sektora energii w dobie transformacji cyfrowej" opracowanego przez Instytut Telekomunikacji Politechniki Warszawskie (IT PW). Źródło: ISBnews

Telekomunikacja: Ponad 80% dzieci w wieku od 7 do 15 lat posiada telefon komórkowy i odsetek ten wzrasta wraz z wiekiem dzieci. Według deklaracji, własny telefon posiada każde dziecko w grupie 13-15 lat, wynika z najnowszego badania konsumenckiego Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) przeprowadzonego w październiku i listopadzie 2019 roku wśród dzieci i ich rodziców. Źródło: ISBnews

e-bankowość: Z bankowości internetowej korzysta 70% Polaków, natomiast 45% używa aplikacji mobilnej, wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Alior Banku. Podstawowymi operacjami wykonywanymi przez ankietowanych w kanałach mobilnych jest sprawdzenie stanu rachunku (95%) oraz realizacja przelewów (91%). Czterech na dziesięciu użytkowników aplikacji bankowej kupuje za jej pomocą bilet komunikacji miejskiej, a co piąty opłaca miejsce parkingowe. Natomiast więcej niż co dziesiąty składa przez telefon wniosek o pożyczkę. Źródło: ISBnews

Legislacja: Ministerstwo Finansów planuje zmianę podejścia urzędników resortu, w tym pracowników urzędów skarbowych do podatnika i planuje także wdrożenie Twój e-US, który ma pozwolić na kompleksową obsługę podatnika online, zapowiedzieli przedstawiciele resortu. Źródło: ISBnews

Telekomunikacja: Telekomy postulują o obniżenie wyjściowej ceny w licytacji częstotliwości pod 5G do 248 mln zł - Parkiet, RP. Źródło: Trigon

Cyberbezpieczeństwo: Według Raportu cyberbezpieczeństwa służbowych telefonów komórkowych, stworzonego przez T-Mobile i PMR, aż 46% firm przyznaje, że nie są gotowe na ataki cybernetyczne urządzeń mobilnych. Źródło: spółka

Informatyka: Magdalena Rogóż, ekspertka ds. rynku IT ze szkoły programowania online Kodilla.com, wskazuje że z analizy danych Devire wynika, że programiści to jedna z najbardziej zadowolonych grup zawodowych w Polsce (76%). Dobre stawki w tej branży utrzymują się od 2017 roku, kiedy miały miejsce nawet 20-proc. wzrosty wynagrodzenia względem lat poprzednich. Dziś dynamika dalszych podwyżek zaczyna się stabilizować, niemniej nadal sporo, bo 59% pracowników IT otrzymało benefity płacowe w 2019 roku, a ponad połowa przedstawicieli branży (59%) zdecydowała się na zmianę pracodawcy na tego, który zaoferował wyższe wynagrodzenie. Poza tym IT to jeden z tych sektorów, w których kandydaci otrzymują najwięcej ofert pracy. Źródło: spółka

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

CD Projekt zdecydował o przesunięciu ustalonej daty premiery gry "Cyberpunk 2077" z 16 kwietnia na 17 września 2020 roku, podała spółka. Decyzja uzasadniona jest potrzebą zapewnienia dodatkowego czasu na prace związane z testowaniem gry, usunięciem usterek i nadaniem jej ostatecznego szlifu. Źródło: ISBnews

Vivid Games: Notuje coraz lepsze wyniki finansowe i zamierza spłacić obligacje w I kwartale, m.in. dzięki nowej emisji obligacji w lutym, poinformował ISBnews prezes Remigiusz Kościelny. Vivid Games rozmawia także z kilkoma funduszami venture capital w sprawie dofinansowania spółki Quasu, zajmującej się technologiami dla gamingu. Spółka odnotowała 0,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto za rok 2019, podał Vivid Games prezentując wstępne dane. Źródło: ISBnews

Creepy Jar: Chce przejść na główny rynek GPW z NewConnect jeszcze w tym roku, poinformował prezes Krzysztof Kwiatek. Creepy Jar planuje premierę gry "Green Hell" w trybie co-op na przełom marca i kwietnia 2020 r. Spółka planuje premierę swojej nowej gry w 2021 r. w wersji early access. Pełna wersja gry ma zostać udostępniona w 2022 r. Źródło: ISBnews

LiveChat Software: Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej w okresie październik - grudzień 2019 (III kwartał roku finansowego 2019/20) wyniosły 8,41 mln USD i były o 14,1% wyższe r/r. ChatBot - rozwiązanie z portfolio spółki LiveChat Software - ma już ponad tysiąc klientów, poinformowała spółka. Źródło: ISBnews

T-Bull: Planuje w 2020 roku pojawić się na "zupełnie nowych platformach i pracować nad zupełnie nową kategorią tytułów", poinformował współzałożyciel i członek zarządu T-Bull Damian Fijałkowski. Spółka zanotowała łącznie ponad 6 mln pobrań swoich gier w grudniu ub.r., podała spółka. T-Bull rozpoczął proces negocjacji z markami samochodowymi i motocyklowymi w celu uzyskania licencji pozwalającej na wprowadzenie ich pojazdów do swoich najpopularniejszych gier. Źródło: ISBnews

PGE Systemy, PGE Dystybucja: Spółki zależne Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - planują budowę wielousługowej, szerokopasmowej sieci telekomunikacyjnej, poinformował wiceprezes PGE Systemy Andrzej Piotrowski. Komitet inwestycyjny PGE może podjąć decyzję w tej sprawie w ciągu kilku tygodni. Źródło: ISBnews

CI Games: Grę "Sniper Ghost Warrior Contracts" (SGWC) zakupiło przeszło 250 tys. graczy na nośniki fizyczne i cyfrowe, podała spółka. Źródło: ISBnews

Bit Evil: Władze firmy technologicznej zdecydowały się na zmianę nazwy na Codeaddict, aby lepiej oddać specyfikę obecnie prowadzonej działalności. Spółka wypracowała w 2019 r. prawie 1,5 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o 259% r/r. Skokowy wzrost sprzedaży to efekt rozwoju portfolio zagranicznych projektów realizowanych przez software house Codeaddict działający w ramach Bit Evil. Źródło: ISBnews

Artifex Mundi: Chce skupić się na rozwoju działalności deweloperskiej i wydawniczej w segmencie gier free-to-play w zaktualizowanej strategii, podała spółka. Źródło: ISBnews

No Gravity Games: Celuje w sprzedaż łącznie co najmniej 400 tys. egzemplarzy gier w 2020, podała spółka. Źródło: ISBnews

Action w restrukturyzacji: Złożył w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wyniki głosowania nad układem w postępowaniu restrukturyzacyjnym, które wskazują na przyjęcie układu w postępowaniu sanacyjnym, podała spółka. Źródło: ISBnews

Zortrax: Startuje z projektem "Innowatorzy", w ramach którego udostępni wybranym organizacjom drukarki 3D do wykorzystania w działaniach R&D. Efektami dotychczasowej współpracy Zortrax z różnymi organizacjami są m.in. zaawansowana proteza ręki czy elektryczny motocykl Falectra. "Wspieramy ciekawe inicjatywy i chcemy pomagać w ich realizacji, dlatego oferujemy polskim organizacjom drukarki 3D do wykorzystania w różnorodnych projektach. Zależy nam, żeby dotrzeć do osób, które już realizują lub chcą zrealizować ciekawe przedsięwzięcia, a niekoniecznie mają zasoby, żeby móc działać. Jesteśmy przekonani o korzyściach w obszarze innowacji jakie niesie ze sobą współpraca ze środowiskiem biznesowym i naukowym" - mówi Rafał Tomasiak, prezes Zortrax. Źródło: spółka

Polkomtel: Rada nadzorcza powołała Radosława Semkło w skład zarządu spółki. Nowy członek zarządu będzie odpowiadał za obszar IT. Nowy członek zarządu Polkomtela od 2010 roku związany z Asseco Poland., gdzie aktualnie pełni funkcję dyrektora pionu telekomunikacji i mediów. Nadal będzie pełnił funkcję w informatycznej firmie. Źródło: PB

Play: Wzrost cen w pre-paid dla użytkowników, którzy nie aktywują oferty pakietowej. Źródło: Trigon

Synektik: Wartość podpisanych kontraktów na dostawę sprzętu medycznego i rozwiązań IT do końca 2019 roku wyniosła 9,2mln zł. Wartość aktywnych ofert (quota log) na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi 30,7 mln zł, wobec 5,7 mln zł na dzień 31 grudnia 2018 r. Źródło: spółka

KPMG: Odpowiadając na wyzwania stojące przed firmami KPMG, wykorzystując technologie Microsoft, inwestuje w stworzenie spójnej, globalnej platformy chmurowej jednocześnie rozszerzając swoją ofertę usług w zakresie transformacji cyfrowej. Realizując ten cel, firma doradcza KPMG podpisała z Microsoft pięcioletnią umowę, w ramach której zrealizowane zostaną inwestycje w rozwiązania chmurowe o wartości 5 mld USD. Źródło: spółka

Deloitte Digital: Rozbudowuje swoje kompetencje w obszarze transformacji cyfrowej dla firm z sektora ubezpieczeniowego. Od początku stycznia do zespołu dołączył Marcin Warszewski. Źródło: spółka

LTTM: Magdalena Talma, od 4 lat związana z siecią LifeTube, awansowała na nowo utworzone stanowisko dyrektora sprzedaży w grupie LTTM, czyli LifeTube, TalentMedia oraz Mellon Media. Od stycznia 2020 roku jest odpowiedzialna za koordynację sprzedaży wszystkich produktów i usług grupy, zarówno do klientów bezpośrednich, jak i agencyjnych oraz za koordynację pracy 8-osobowego zespołu. Źródło: spółka

Google: Ruszyły zgłoszenia do tegorocznej edycji Indie Games Festival - corocznego konkursu organizowanego przez Google Play dla niezależnych twórców gier. Tegoroczna edycja będzie dla Polaków szczególna, ponieważ jej finał w kwietniu odbędzie się po raz pierwszy w Warszawie a wydarzenie będzie otwarte nie tylko dla twórców, ale także wszystkich fanów i graczy. Źródło: spółka

MIT Enterprise Forum CEE, akcelerator adresowany do startupów technologicznych z Polski oraz 14 krajów Europy Środkowo-Wschodniej, otworzył rekrutację do III edycji programu, poinformował MIT Enterprise Forum CEE. Przedsiębiorcy zainteresowani udziałem w projekcie mogą składać aplikacje do 1 marca 2020 roku. Źródło: ISBnews

TenderHut: Przychody z usług osiągnęły grupy wyniosły 4,77 mln zł, czyli przekroczyła magiczną kwotę miliona euro przychodów miesięcznie (wzrost o 104% y/y). Źródło: spółka

PZU Zdrowie uruchomiło pierwszą w Polsce Wirtualną Przychodnię. Dzięki niej pacjenci mogą bez wychodzenia z domu zasięgnąć porady lekarza, omówić z nim wyniki badań, otrzymać skierowanie na badania albo receptę na leki. Lekarze różnych specjalizacji są dostępni całą dobę z dowolnego miejsca przez telefon, czat albo wideoczat, podała spółka. Źródło: ISBnews

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) rozpoczęło nabór wniosków w czwartym konkursie polsko-tureckim na wspólne projekty badawczo-rozwojowe, podała instytucja. Na wsparcie projektów NCBR przeznaczyło tym razem 5 mln zł, przy czym dofinansowanie na jeden projekt nie może przekroczyć 850 tys. zł. Źródło: ISBnews

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Autenti: Alior Bank, BNP Paribas Bank Polska i PKO Bank Polski poprzez swoje fundusze VC wspólnie zainwestowały w Autenti - polski fintech oferujący platformę do elektronicznego podpisywania umów i cyfrowego obiegu dokumentów. W zamkniętej właśnie rundzie finansowania banki wyłożyły łącznie 17 mln zł, obejmując mniejszościowe udziały w Autenti i płacąc za nie po równo. Autenti liczy na pozyskanie kolejnych akcjonariuszy, m.in. z sektora bankowego i ubezpieczeniowego, poinformowali przedstawiciele instytucji. Źródło: ISBnews

Vortune Equity Group: QValue, dom finansowy Vortune Equity i Crowdway.pl stworzyły holding, który będzie rozwijał ofertę produktów dla inwestorów i umożliwi biznesom pozyskanie kapitału na rozwój, poinformował prezes nowego holdingu Krzysztof Sokalski. Źródło: ISBnews

Teamtechnik PT: TDJ Equity, wchodzący w skład firmy inwestycyjnej TDJ, przejął 83% udziałów polskiej spółki Teamtechnik Production Technology, lidera w produkcji zautomatyzowanych linii montażowych dla branży motoryzacyjnej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, należącej dotychczas do niemieckiej firmy rodzinnej Teamtechnik Maschinen und Anlagen (Teamtechnik MA). Wartość transakcji nie została ujawniona. Źródło: ISBnews

R22: Ma umowę nabycia 33,3% akcji Profitroom, twórcę technologii SaaS dla branży hotelarskiej, za 30 mln zł, podała spółka. R22 posiada opcję zakupu kolejnych akcji Profitroom, dzięki którym w 2024 r. może zostać większościowym akcjonariuszem spółki. Źródło:ISBnews

InventionMed: Planuje w najbliższych miesiącach zmianę rynku notowań z NewConnect na rynek główny GPW, podała spółka. W kwietniu spółka złożyła prospekt emisyjny do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Źródło: ISBnews

Vivid Games: Podjęło decyzję o publicznej emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej nie mniejszej niż 5 mln zł, z przeznaczeniem na spłatę obligacji serii A oraz finansowanie inwestycji planowanych przez spółkę w roku 2020, podała spółka. Źródło: ISBnews

Visa: Koncern kupuje za 5,3 mld USD start-up Plaid. Źródło: spółka

Brand New Galaxy: Dotychczasowy główny inwestor - Nomad Fund, który zainwestował w BNG zaraz po jej starcie w 2017 roku, został w całości wykupiony przez aktualnych inwestorów oraz Piotra Morkowskiego. Jednocześnie Piotr Morkowski dołącza do rady nadzorczej Brand New Galaxy. Źródło: spółka

Fortinet: Przejmuje firmę CyberSponse, wiodącego dostawcę narzędzi typu SOAR (Security Orchestration, Automation and Response - zarządzanie, automatyzacja i reagowanie na incydenty związane z bezpieczeństwem). Stworzone przez CyberSponse rozwiązania rozszerzą funkcjonalność w zakresie automatyzacji i reagowania na incydenty w FortiAnalyzer, FortiSIEM oraz FortiGate, a dodatkowo uproszczą zabezpieczanie środowisk IT. Źródło: spółka

Drageus Games zadebiutował na rynku NewConnect, podała spółka. W czasie rozpoczęcia debiutu pierwsze transakcje na akcjach studia były zawierane na poziomie 6,2 zł, tym samym osiągając wzrost 3,3%. Studio planuje wydanie kolejnych trzech gier jeszcze w I kw. 2020 roku.

Polskie ePłatności (PeP) przejęły kolejnego dostawcę terminali i usług płatniczych - poznański TopCard, podała spółka. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami to piąta transakcja PeP w krótkim czasie. Wcześniej spółka przejęła firmy terminalowe NeoTu, PayUp i Billbird oraz integratora płatności internetowych PayLane. Źródło: ISBnews

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Asseco: Wdroży w Urzędzie Miasta Oleśnicy zintegrowany system informatyczny obejmujący wszystkie podległe mu jednostki, podała spółka. Projekt usprawni zarządzanie miastem i pozwoli na wdrożenie e-usług miejskich dla mieszkańców. Jego wartość to ponad 3 mln zł. Źródło: ISBnews

IMS: Spółka z grupy kapitałowej wdraża audiomarketing na stacjach paliw Watis, podało IMS. Źródło: ISBnews

Grupa POLOmarket: Sfinalizowała zakup licencji i rozpoczęła wdrażanie m.in. systemu SAP S/4 HANA for Retail. Integralnym elementem wdrożenia jest inwestycja w nowe serwerownie i backup'y, wysoko wydajne serwery bazodanowe oraz aplikacyjne do przetwarzania danych, a także macierze do gromadzenia i archiwizowania danych. Wdrożenie wszystkich systemów SAP zaplanowano na okres 2 lat, a Grupa na ten cel przeznacza kilka milionów dolarów. Źródło: spółka

Grupa Comp: Wdraża program M/platform, łączący producentów FMCG z właścicielami małych, rodzinnych sklepów detalicznych. Z cyfrowej platformy usługowej korzystają już między innymi Maspex, Mlekovita, Grupa Żywiec czy Coca-Cola HBC Polska. Aktualny zasięg to ponad 9 tysięcy tradycyjnych punktów detalicznych na terenie całego kraju. Źródło: spółka

Sony Interactive Entertainment: Wszystkie osoby posiadające PSN ID mogą sprawdzić swoje statystyki i osiągniecia z roku 2019. Źródło: spółka

HP Inc.: Zaprezentowało podczas tegorocznych targów Consumer Electronics Show (CES) swoje najnowsze komputery osobiste, monitory oraz akcesoria. Innowacje firmy w zakresie produktów konsumenckich i komercyjnych oferują użytkownikom komfort bezpieczniejszej pracy i dostęp do treści z dowolnego miejsca, proste i łatwe podłączanie urządzeń oraz swobodę użytkowania, oferując pierwszy na świecie notebook i pokrowiec wykonany z tworzyw sztucznych, które zaśmiecały oceany. Ponadto, HP ENVY 32 All-in-One oraz HP EliteDisplay E273d zostały wyróżnione CES Innovation Awards 2020 Honoree. Źródło: spółka

Kingston Digital: Wprowadził na rynek nowy dysk startowy SSD M.2 NVMe o nazwie DC1000B. Nowe urządzenie idealnie sprawdzi się w serwerach wyposażonych w jedno lub dwa gniazda M.2 NVMe na potrzeby uruchamiania systemu i pozwoli przeznaczyć wnęki napędów 2,5'' z przodu na dodatkową pamięć masową na dane. Źródło: spółka

Agora: Radio TOK FM zakończyło 2019 rok kolejnym sukcesem swojej płatnej oferty podcastów - na koniec grudnia liczba wykupionych dostępów TOK FM Premium przekroczyła 20 tys. To wzrost o 20% od marca 2019 roku. Źródło: spółka

Vivid Games: Zawarł umowę wydawniczą z koreańską spółką Amuzing Park Corporation na wydanie gry ,,Amusing Heroes" na urządzeniach z systemem iOS oraz Android. Bydgoska spółka uzyskała również prawa do wydania globalnej wersji na komputery osobiste oraz konsolę Nintendo Switch. Jest to gra z gatunku RPG, posiadająca unikalną oprawę graficzną i skierowana do szerokiej grupy odbiorców. Tytuł należy do segmentu mid-core, a jego wydanie wpisuje się w realizowaną przez Vivid Games strategię rozwoju. Premiera planowana jest na drugą połowę 2020. Źródło: spółka

Veeam Software: Rozszerza program Veeam Accredited Services Partner (VASP). Veeam chce zwiększyć możliwości swoich partnerów w zakresie sprzedaży i wdrażania rozwiązań marki Veeam, świadczenia wsparcia w ich zakresie i dbania o zadowolenie klientów. Zmiany w programie są zgodne ze stosowanym przez firmę modelem wprowadzania produktów na rynek i pozwolą partnerom bezpośrednio obsługiwać jej klientów. Źródło: spółka

Shoper: Reklamy Allegro Ads właśnie dołączyły do grona kompleksowych usługę dla sklepów internetowych Shoper. "Do tej pory posiadaliśmy najważniejsze statusy dla firm współpracujących z Google i Facebookiem: PREMIER Google Partner oraz Facebook Marketing Partner, dzięki czemu mogliśmy przygotować profesjonalne działania reklamowe dla sklepów Shoper na tych platformach. Teraz, jako Allegro Ads Partner, uzupełniamy naszą ofertę o reklamę w największym serwisie transakcyjnym w Polsce" - wyjaśnia Jacek Zientkiewicz z działu rozwoju biznesu na platformie sklepów internetowych Shoper. Źródło: spółka

Grupa Publicis: Kamil Kołak dołączył do zespołu i objął stanowisko accout directora w Publicis Groupe, zasilając szeregi zespołu PlatformGSK. Źródło: spółka

Art Games Studio: "When I Was Young", przygodowo-zręcznościowa gra we wczesnym dostępie (tzw. early access) zostaje wprowadzona do sprzedaży. To pierwszy tytuł wydany pod szyldem wydawniczym warszawskiego studia. Od dziś grę można nabyć w wersji na komputery stacjonarne na platformie Steam. Jej producentem jest studio WallRus Group. Spółka planuje, że gra w pełnej odsłonie ukaże się w drugim kwartale 2020 roku. Źródło: spółka

SuperPharm: Rozbudowana aplikacja mobilna LifeStyle by SuperPharm, dedykowana programowi lojalnościowemu Klubu LifeStyle drogerii Super-Pharm, w zaledwie 9 tygodni od wprowadzenia nowych funkcjonalności, została pobrana ponad 100 tys. osób. Super-Pharm zapowiada, że w 2020 roku planuje wprowadzić szereg kolejnych usprawnień. Źródło: spółka

Fortinet: Uzyskał najwyższą pozycję w kwadrancie Challengers w dorocznym raporcie 2019 Gartner Magic Quadrant for WAN Edge Infrastructure. Producent został również niedawno uznany przez Gartnera za jednego z trzech największych dostawców na światowym rynku urządzeń SD-WAN. Rozwiązanie Secure SD-WAN od Fortinet upraszcza operacje w sieciach rozległych, obniża koszty ich funkcjonowania oraz umożliwia podłączanie oddziałów do chmury. Źródło: spółka

PL Group: Zaprezentował, stworzoną na platformie Salesforce, aplikację PLCFM(R) służącą efektywnemu zarządzaniu flotami pojazdów. W ciągu najbliższych tygodni Grupa przeprowadzi soft-launch dla wybranej grupy odbiorców. Finalna wersja PLCFM(R) trafi do sprzedaży w II poł. br. Źródło: spółka

Drageus Games: Wprowadza do sprzedaży kolejny tytuł - Aborigenus w wersji na Nintendo Switch. Gra jest projektem o charakterze przygodowym z elementami RPG. Producent i wydawca gier wideo planuje wydanie czterech gier w I kwartale 2020 roku. Źródło: spółka

BS we Wschowie: Amerykańska firma Nielsen Norman Group, od 20 lat organizująca konkurs na najlepsze rozwiązania intranetowe, ogłosiła światowy TOP10, w którym znalazł się intranet Banku Spółdzielczego we Wschowie. Źródło: spółka

SAS: Ostatnie aktualizacje SAS Intelligent Planning Suite obejmujące uzupełnienie rozwiązania o sztuczną inteligencję i możliwość pracy w chmurze, pozwalają organizacjom lokalizować asortyment, optymalizować zatowarowanie, automatycznie generować prognozy biznesowe i maksymalizować przychody. Źródło: spółka

Kool2Play: Przesuwa debiut we wczesnym dostępnie na Steam ze stycznia na przełom II i III kwartału tego roku - celem jest oddanie w ręce graczy bardzo zaawansowanej wersji gry. Źródło: spółka

Tarapata: Firma pod koniec 2019 roku zdecydowała się na wymianę systemu ERP i postawiła na Impuls EVO od BPSC. Źródło: spółka

ING Bank Śląski wziął udział w pilotażowej transakcji finansowania handlu w oparciu o technologię blockchain. W ramach tej transakcji, bank otworzył elektroniczną akredytywę dokumentową, za pomocą której zabezpieczył dostawę towaru do polskiej firmy Granulat - Chmielarz Spółka Jawna od kontrahenta z Azji. Źródło: spółka

Tagi: technologie, media , telekomunikacja , giełda , wiadomości , giełda na żywo

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące