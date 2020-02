Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Legislacja: Komisja Europejska przedstawiła strategię osiągnięcia przez Europę pozycji lidera w zakresie gospodarki danych i wiarygodnej sztucznej inteligencji, poinformowała przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen. Źródło: ISBnews

Innowacje: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) uruchomiło pilotażowe działanie akceleracyjne z amerykańskim stanem Nevada pod nazwą NCBR-NAP: NCBR-Nevada Acceleration Program, podało NCBR. Zgłoszenia przyjmowane są do 6 marca br. Źródło:ISBnews

Robotyzacja: Blisko 1/3 małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych w Polsce planuje w ciągu najbliższych 3 lat robotyzację, wynika z badania wykonanego na zlecenie Universal Robots "Barometr Robotyzacji MŚP". "38,8% firm z tej grupy planuje wdrożenie robotów współpracujących, przy czym ten wskaźnik jest skorelowany z wielkością przedsiębiorstwa - wśród przedstawicieli małych firm na roboty wskazało 42,9%, natomiast wśród średnich - 36,8%" - czytamy w komunikacie. Najistotniejszym czynnikiem motywującym MŚP do robotyzacji stanowisk jest poprawa efektywności produkcji. MŚP spodziewają się, że robotyzacja przede wszystkim pozwoli im obniżyć koszty produkcji, a tym samym zwiększyć jej efektywność (82,7%), ułatwi zwiększenie wolumenu wytwarzanych produktów (71,2%) i skrócenie czasu od zamówienia do realizacji (68,3%). W następnej kolejności firmy wymieniały wyeliminowanie błędów ludzkich (61,5%), trudności z zatrudnieniem lub utrzymaniem personelu (60,6%), podniesienie konkurencyjności (58,7%) oraz

bezpieczeństwa pracy (53,8%) a także standaryzację procesów (53,8%), wymieniono w informacji. Źródło: ISBnews

Legislacja: Polscy przedsiębiorcy nie mają dzisiaj dostępu do nowoczesnego i przejrzystego źródła wiedzy o obowiązujących przepisach, uważają Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) oraz Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE). Dlatego FPP postuluje rozbudowę Publicznego Portalu Informacji o Prawie i publikację w nim na bieżąco ujednoliconych tekstów wszystkich obowiązujących aktów prawnych wraz z możliwością porównywania między wersjami tekstów. Źródło: ISBnews

Telekomunikacja: Wśród Polaków w wieku ponad 15 lat 92,9% korzystało z telefonu komórkowego, a 70,5% z internetu w 2019 r., wynika z "Badania opinii publicznej w zakresie funkcjonowania rynku usług telekomunikacyjnych oraz preferencji konsumentów", zrealizowanego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE). Wśród polskich firm (klientów instytucjonalnych) 97,7% korzystało w 2019 r. z telefonów komórkowych, a 23,1% z telefonii stacjonarnej. Ponadto 83,4% używało internetu, podał Urząd Komunikacji Elektronicznej w raporcie "Badania opinii publicznej w zakresie funkcjonowania rynku usług telekomunikacyjnych oraz preferencji konsumentów". Źródło: ISBnews

Innowacje: W Polsce w ciągu najbliższych pięciu lat zapotrzebowanie na specjalistów w dziedzinie sztucznej inteligencji (AI) sięgnie 200 tys. osób, wynika z opracowanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) 7. edycji raportu "Monitoring trendów w innowacyjności". Źródło: ISBnews

Trendy: OECD szacuje, że 14% istniejących obecnie na świecie miejsc pracy może zniknąć w wyniku automatyzacji w ciągu najbliższych 15-20 lat, a kolejne 32% prawdopodobnie zmieni się radykalnie. Oznacza to, że wielu pracowników będzie musiało zmienić nie tylko swoją pracę, ale nawet zawód. W miejsce znikających zawodów pojawi się szereg kolejnych, wypełniając lukę, ale zwiększając wymagany na tych stanowiskach zakres kompetencji. Proces zmian już się w Polsce rozpoczął, 18% firm w Polsce automatyzuje się lub planuje w niedalekiej przyszłości. Najbardziej zaawansowane w proces są firmy z branży przemysłowej, podał Work Service. Źródło: spółka

Trendy: Gęściej, szybciej, więcej - takie są wymogi dzisiejszych inwestorów wobec polskich firm budowlanych. Ale przy tak konkurencyjnym rynku konieczne jest zwiększanie wydajności. Tu kluczowe mogą się okazać nowe technologie. Wiele mówi się o innowacyjnych rozwiązaniach takich jak roboty, sztuczna inteligencja, stosowanie prefabrykacji, a także inteligentnego betonu i drukarek 3D. Jednak na masową skalę od lat praca na budowie wykonywana jest w podobny sposób. ,,Gdyby pracownika budowlanego przenieść za pomocą wehikułu czasu z roku 1960 na współczesny polski plac budowy, wcale nie byłby w szoku. Szybko by się przystosował i wykonywał swoją pracę. Niewiele jest innych zawodów, w których byłby tak mały postęp technologiczny - twierdzi Paweł Smolarek, dyrektor ds. Nowych Technologii w tworzącej nowoczesne aplikacje do zarządzania budową firmie BauApp. Źródło: spółka

Telekomunikacja: Cisco Annual Internet Report (dawniej Visual Networking Index) obejmuje sieci mobilne, Wi-Fi oraz stacjonarne. W publikacji zawarto prognozy ilościowe dotyczące wzrostu liczby użytkowników, urządzeń, połączeń i wydajności sieci, a także trendy na lata 2018 - 2023. Najważniejsze wnioski z raportu. Do 2023 r.: Szybkość połączeń 5G będzie 13-razy większa niż przeciętnych połączeń mobilnych; 66% globalnej populacji (5,3 miliarda ludzi) będzie miało dostęp do Internetu; na świecie będzie niemal 30 miliardów urządzeń/połączeń, z czego 45% będą stanowiły połączenia mobilne; średnia przepustowość łączy szerokopasmowych wzrośnie z 46 Mbps do 110 Mbps; w latach 2020 - 2023 liczba hotspotów Wi-Fi 6 wzrośnie trzynastokrotnie i będzie stanowiła 11% wszystkich publicznych hotspotów Wi-Fi. Źródło: spółka

Telekomunikacja: Za 2% (1,9 mln) połączeń w sieciach mobilnych w Polsce odpowiadać będzie za 3 lata 5G, według Cisco Annual Internet Report 2018-2023" w 2023 r. Prognoza Cisco sugeruje tym samym, że za trzy lata liczba aktywacji usług sieci komórkowych w naszym kraju urośnie do 95 mln (z ok. 52 mln obecnie, choć zbiorczych danych brak). Ten wzrost to głównie wynik oczekiwania, że coraz więcej przedmiotów: głośniki, telewizory i inne ekrany, pralki, lodówki, lampy etc., będzie podłączonych do internetu. Źródło: Trigon, RP

Trendy: Świat staje się coraz bardziej cyfrowy, dlatego rozważa się poszerzenie strategii CSR o Cyfrową Odpowiedzialność Biznesu (CDR). Koncepcja ta polega na upewnieniu się, że nowe technologie są wykorzystywane produktywnie i mądrze. Pracodawcy zaczynają zdawać sobie sprawę, że włączenie Cyfrowej Odpowiedzialności do DNA firmy zapewni w przyszłości sukces im i pracownikom. Na dobre praktyki w konkursie TOP CDR - Firma Odpowiedzialna Technologicznie pod patronatem Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju można głosować na stronie topcdr.pl do 1 marca 2020. Źródło: spółka

Trendy: Status lidera w kolejnej dekadzie wymaga redefinicji roli technologii i człowieka. Oczekiwania ludzi w erze post-cyfrowej ciągle rosną i nie wszyscy potrafią im sprostać. Nowe rozwiązania będą w o wiele większym stopniu budowane na zasadzie współpracy i zaangażowania klientów, pracowników, partnerów i opinii publicznej. Ludzie korzystają z technologii częściej niż kiedykolwiek. Wg badania Accenture Technology Vision Survey:

- 52% konsumentów uważa, że technologia odgrywa istotną rolę w praktycznie każdym aspekcie ich codziennych zadań,

- 19% uważa, że technologia jest tak wpleciona w ich życie, że staje się jego nieodłączną częścią,

- globalnie ludzie spędzają średnio ponad 6,4 godz. dziennie on-line.

Spośród ponad 6000 przedstawicieli kadry kierowniczej z obszarów biznesu i technologii na całym świecie, z którymi Accenture przeprowadziło wywiady na potrzeby raportu Technology Vision, 83% przyznaje, że technologia stała się nieodłączną częścią ludzkich doświadczeń. W ramach tegorocznych badań Accenture przeprowadziło również ankietę wśród 2000 konsumentów - 70% z nich oczekuje, że w ciągu najbliższych trzech lat ich związek z technologią stanie się jeszcze bardziej widoczny.

Raport Technology Vision określa również pięć kluczowych trendów, którymi firmy muszą się zająć w ciągu najbliższych trzech lat, aby rozwiązać problem ,,tech-clash", czyli zderzenia modeli biznesowych i technologicznych, które są niezgodne z potrzebami i oczekiwaniami ludzi: spersonalizowane doświadczenia, człowiek i AI, dylemat ciągle zmieniających się produktów, roboty w środowisku naturalnym, DNA innowacji. Źródło: spółka

E-commerce: Nawet połowa e-zakupów polskich internautów w 2019 roku została zrealizowana w godzinach pracy - wynika z danych Blue Media, operatora płatności online. Polacy wyróżniają się pod tym względem na tle innych krajów, których mieszkańcy na zakupy w sieci zdecydowanie częściej wybierają godziny wieczorne. Analizując zestawienie godzinowe dokonanych transakcji, zauważamy dwa momenty szczytowe w ciągu dnia. Najpopularniejszą porą na zakupy przez internet (wybieraną przez 6 proc. Polaków) jest godzina 11 rano. Drugi moment kulminacyjny przypada na czas po pracy, około godziny 20. Jeśli chodzi o dni tygodnia, to najczęściej zakupy online realizujemy w poniedziałek. Z każdym kolejnym dniem aż do soboty, liczba transakcji systematycznie spada. Również pod tym względem różnimy się od mieszkańców innych krajów. Źródło: spółka

Cyberbezpieczeństwo: Według badań SophosLabs prawie 1/4 złośliwego oprogramowania wykorzystuje protokół TLS (Transport Layer Security) do szyfrowania komunikacji. Aż 82% administratorów uważa, że kontrola tego protokołu jest konieczna, jednak tylko 3,5% firm odszyfrowuje ruch sieciowy w celu jego prawidłowego sprawdzenia - powodem jest m.in. spowolnienie działania sieci i aplikacji. Aby umożliwić firmom eliminowanie ryzyka ataków i deszyfrowanie ruchu sieciowego, Sophos wprowadził nową architekturę Xstream do zapór z rodziny XG Firewall. Zapewnia ona m.in. większą wydajność aplikacji oraz rozszerzoną analizę zagrożeń bazującą na sztucznej inteligencji. Źródło: spółka

Informatyka: Nie odczuwają stresu i nie cierpią na bezsenność, bo jako jedni z nielicznych nie muszą bać się automatyzacji. W dodatku zarabiają wystarczająco dużo, by nie martwić się o finanse, a gdy chcą zmienić pracodawcę, poszukiwanie nowego zwykle zajmuje im nie więcej niż kilka tygodni. Zgodnie z wynikami najnowszego badania, programiści należą do najszczęśliwszych pracowników w Polsce, według raportu firmy Devire, udostępnionego na zlecenie szkoły programowania online Kodilla.com. Źródło: spółkaTelekomunikacja: Z miesiąca na miesiąc wzrasta liczba uruchamianych komercyjnie sieci 5G. Według danych Global Mobile Suppliers Association z końcem 2019 roku w 34 krajach 61 operatorów uruchomiło sieci piątej generacji, a 355 zainwestowało w rozwój tej technologii. Zgodnie z danymi londyńskiej firmy badawczo-konsultingowej Ovum do końca trzeciego kwartału 2019 roku na całym świecie liczba abonamentów 5G osiągnęła 4,04 mln, co stanowi 0,045% całego globalnego rynku telefonii komórkowej. W porównaniu do 4,98

miliarda subskrypcji LTE, które stanowią obecnie 55,4% wszystkich globalnych abonamentów mobilnych, to wciąż bardzo niewiele. Choć podobnie, a nawet mniej dynamicznie sytuacja wyglądała podczas wprowadzania 4G. Źródło: Huawei

T-Mobile Polska: Miał 6 385 mln zł przychodów (spadek o 1,8% r/r) i 1645 mln zł skorygowanej EBITDAaL (wzrost o 0,9% r/r) w 2019 r., podał operator. Baza klientów rosła stale na przestrzeni całego roku, osiągając 10,954 mln na koniec roku. T-Mobile Polska planuje realizację modernizacji sieci w kolejnych dużych miastach Polski w tym roku, podał operator. Rozwój usług konwergentnych pozostaje jednym z priorytetów T-Mobile Polska na 2020 r., podał operator. Źródło: ISBnews

Bloober Team: Odnotował 4,64 mln zł zysku netto w 2019 r., podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Games Operators: Potwierdza zamiar przeprowadzenia oferty publicznej i wprowadzenia akcji na GPW w Warszawie, podała spółka. Termin przeprowadzenia oferty będzie uzależniony m.in. od warunków rynkowych. Spółka ma "bogaty" plan premier nowych gier na 2020 rok. Źródło: ISBnews

DataWalk: Zawarł umowę z PKN Orlen, której celem jest sprzedaż i wdrożenie licencji wieczystej oraz pełne produkcyjne wykorzystanie platformy DataWalk w zakresie związanym z przeciwdziałaniem nadużyciom, podała spółka. Źródło: ISBnews

CD Projekt: Skumulowane przychody ze sprzedaży gry "Wiedźmin 3" na platformie Steam w okresie od 1 października 2018 r. do dziś przekroczyły 50 mln USD, podał CD Projekt. Źródło: ISBnews

PARP: Małe i średnie firmy oraz mikroprzedsiębiorstwa, które prowadzą działalność w Polsce, mogą ubiegać się się o dofinansowanie w wysokości do 2 mln euro na opracowanie i wdrożenie innowacji w programie finansowanym ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego, poinformowała Polska Agencja Rozwoju Regionalnego (PARP). Jednocześnie firmy mogą się starać się o bony na opracowanie nowego wyrobu czy technologii przez ośrodek naukowy. Źródło: ISBnews

Booksy International: Małgorzata Szturmowicz dołącza do w roli wiceprezes ds. finansów, poinformował CEO i współzałożyciel Booksy Stefan Batory. Źródło: ISBnews

ITMagination: Uzyskał skonsolidowane przychody na poziomie ponad 90 mln zł i zysk netto ponad 9 mln zł, czyli o 88% więcej r/r, podała spółka. Wzrost zysków wynika głównie z rozwoju na rynkach zagranicznych. Źródło: ISBnews

Asbisc Enterprises Plc: Wypracował w styczniu 2020 roku skonsolidowane przychody na poziomie ok. 175 mln USD wobec 117 mln USD w styczniu 2019 r., co oznacza wzrost o około 49% r/r, podała spółka, prezentując wstępne dane szacunkowe. Źródło: ISBnews

Unified Factory: W zaktualizowanych propozycjach układowych spółka proponuje przeznaczanie 60% jednostkowych rocznych zysków na spłatę obligacji serii C i D w okresie od 2021 do 2029 roku, konwersję 7,56% wierzytelności na akcje i przejęcie przez wierzycieli zastawu na 2,26 mln akcji, wynika z komunikatu spółki.

CCC: Aplikacja mobilna zanotowała ponad 1,4 mln użytkowników po 12 miesiącach od uruchomienia, podała spółka. W najbliższych miesiącach br. roku planowane jest udostępnienie aplikacji dla użytkowników na rynkach czeskim i słowackim, a w dalszej części roku będzie ona dostępna także w Rumunii, na Węgrzech oraz w Austrii. Źródło: ISBnews

T-Bull: Miał łącznie 5,8 mln pobrań swoich gier w styczniu, podała spółka. Łączna liczba pobrań całego portfolio zbliża się do liczby 460 mln. Źródło: ISBnews

DHL Parcel: ,,CDR to przede wszystkim dbałość o integralność, poufność oraz dostępność danych przetwarzanych cyfrowo oraz nieustanne doskonalenie naszych procesów i architektury IT ze wsparciem nowoczesnych rozwiązań cyfrowych. Odpowiedzialność cyfrowa to także adresowanie rozwiązań do osób, dla których technologie cyfrowe nie są środowiskiem naturalnym. Bardzo ważnym projektem, który wdrożyliśmy jest informatyczny system HR Net, dedykowany automatycznej obsłudze pracowników w zakresie kadrowym. Pracownikom, którzy na co dzień nie korzystają z komputera zaproponowaliśmy funkcjonalne rozwiązanie w postaci info-kiosków. Stale prowadzimy także szkolenia dla naszych pracowników i klientów, podczas których podkreślamy wagę bezpieczeństwa informacji, korzystania z nich w sposób odpowiedzialny" - mówi Magdalena Bugajło, Dyrektor ds. Komunikacji i PR w DHL Parcel. Źródło: spółka

Veeam Software: Gil Vega powołany na stanowisko dyrektora ds. bezpieczeństwa informacji (CISO). Vega, który swoje doświadczenia zdobywał wcześniej na stanowisku Dyrektora Zarządzającego i CISO w CME Group, Inc. oraz jako Zastępca Dyrektora ds. Informacji i CISO w Departamencie Energii i Egzekwowania Przepisów Imigracyjnych i Celnych Stanów Zjednoczonych w Waszyngtonie, będzie odpowiedzialny za opracowanie, wdrożenie i utrzymanie wizji i strategii firmy Veeam w zakresie zapewnienia odpowiedniej ochrony jej zasobów informacyjnych i rozwiązań. Źródło: spółka

iTaxi: Miliony przejazdów zrealizowanych w 2019 roku, o 40% więcej kierowców, liczne inwestycje w rozwój oferty skierowanej do biznesu i powołanie Łukasza Wejcherta do Rady Nadzorczej firmy - tak zakończył się 2019 rok dla iTaxi, czołowego dostawcy usług związanych z podróżowaniem. W 2020 roku firma planuje w dalszym ciągu zwiększać zasięg o kolejne lokalizacje, w których będzie można skorzystać z coraz bardziej zaawansowanej technologicznie aplikacji, a także rozwijać ofertę dla klientów biznesowych. W styczniu br. iTaxi znalazło się na liście Top Polish startups to follow in 2020, przygotowanej przez Sifted, portal należący do Financial Times. W ub.r. firma podpisała umowę z ponad 2000 firmami z całej Polski i zyskała kilkadziesiąt tysięcy nowych użytkowników B2B. Największy przyrost klientów z tego sektora przypadł na ostatni kwartał ubiegłego roku - 55% nowych aktywacji. Źródło: spółka

BPSC: W 2019 r. pozyskało 11 nowych klientów i zrealizowało 15 projektów wdrożeniowych. Wraz z korektą strategii sprzedażowej sprawiło to, że śląska spółka znacząco zwiększyła zysk ze sprzedaży - wzrósł on z niewiele ponad 1 miliona PLN w roku 2018 do blisko 9 mln w 2019 r. Zarząd tłumaczy dobre wyniki nie tylko lepszą koniunkturą - przyśpieszoną cyfryzacją sektora produkcyjnego - ale również wypadkową partnerskiego podejścia do klienta i jego aktywnego uczestnictwa w rozwój systemu. ,,Nasz system tworzony jest wspólnie z firmami produkcyjnymi, co sprawia, że w większym stopniu odpowiada ich potrzebom niż rozwiązania globalne. - przekonuje prezes BPSC Rafał Orawski. Dodał, że w rok 2020 spółka wchodzi z dużym optymizmem i czystym kontem. ,,W 2019 roku aż o 3/4 zmniejszyliśmy zadłużenie. To oznacza, że do końca pierwszego kwartału 2020 firma najprawdopodobniej będzie miała czyste konto zobowiązań finansowych. W 2020 chcielibyśmy co najmniej utrzymać dynamikę wzrostu z 2019 r. -- wyjaśnia Rafał Orawski.

Źródło: spółka

Uber: Po raz pierwszy w swojej historii dzieli się danymi, dotyczącymi ocen użytkowników korzystających z aplikacji. Jak wynika z raportu "Uber Rider Ratings Report", polscy użytkownicy zajęli wysokie, piąte miejsce na świecie wśród 69 krajów, w których dostępna jest aplikacja. Raport prezentuje m.in., o jakiej porze i w jakie dni można oczekiwać najwyższych not oraz w których polskich miastach użytkownicy mają najwyższe oceny. Źródło: spółka

Huawei: Podczas premiery produktów i rozwiązań Huawei w Londynie, Ryan Ding, Dyrektor Wykonawczy Zarządu i Prezes Huawei Carrier Bussines Group, ogłosił wprowadzenie na rynek nowych produktów i rozwiązań 5G od Huawei oraz zainicjował Partnerski Program Innowacji 5G. Wysiłki te mają na celu stworzenie dobrze prosperującego ekosystemu 5G i sprawienie, by sieć piątej generacji odniosła sukces komercyjny. Z kolei Peng Song, prezes ds. Marketingu i Sprzedaży Rozwiązań Huawei Carrier BG, wygłosił przemówienie, podczas którego zapowiedział nowatorską sieć 5G, która ma pomóc operatorom osiągnąć sukces komercyjny. W ocenie koncernu komercyjny sukces operatorów 5G musi być zbudowany w oparciu o najbardziej zaawansowaną sieć 5G, która jest uproszczona, inteligentna, przyjazna dla środowiska, obsługuje ultrawysoką przepustowość i w pełni funkcjonalną sztuczną inteligencję. Nowoczesna sieć 5G udostępniona podczas wydarzenia nie była tylko na pokaz. Obejmuje ona już szereg rozwiązań produktowych, takich jak uproszczona

sieć dostępu radiowego (RAN), inteligentna sieć IP, ultraszerokopasmowa sieć transportowa, energooszczędne połączenia oraz usługi 5G typu end-to-end z obsługą AI. "Nowatorska sieć 5G, którą dziś udostępniliśmy, to tylko wierzchołek góry lodowej" - mówi Peng Song, "Konsekwentnie inwestujemy w takie obszary jak podstawowe teorie, materiały i algorytmy, aby rozwijać wiodące produkty i rozwiązania dla przemysłu oraz pomagać operatorom osiągnąć komercyjny sukces 5G". Źródło: spółka

Microsoft: My World to nowa inicjatywa, której celem jest dostarczenie młodym ludziom bezstronnych i rzeczowych widomości ze świata. Za projekt odpowiadają BBC World Service i Microsoft Education, których w działaniu wspiera Angelina Jolie. Wspólnie zamierzają Oni także stworzyć platformę, na której za pomocą Microsoft Teams oraz Flipgrid młodzież będzie mogła dzielić się informacjami, tworzyć własne treści i współpracować z nauczycielami i rówieśnikami.

Sztuczna inteligencja wbudowana w rozwiązania Microsoft Security codziennie uczy się wykorzystując 8 bilionów sygnałów dotyczących zagrożeń i korzysta ze spostrzeżeń 3500 ekspertów ds. bezpieczeństwa. Niestandardowe algorytmy i modele uczenia maszynowego analizują miliardy zapytań każdego dnia. W rezultacie rozwiązania Microsoft Security pomagają identyfikować zagrożenia i reagować na nie o 50% szybciej niż było to możliwe zaledwie 12 miesięcy temu. Obecnie rozwiązania Microsoft Security są w stanie zautomatyzować 97% rutynowych zadań, które zaledwie dwa lata temu zajmowały czas specjalistów odpowiadających za cyfrowe bezpieczeństwo. Źródło: spółka

Bluerank: Agencja marketingu internetowego wzmacnia siły w obszarze Marketingu i PR. Do zespołu dołączyły Marta Markowska, która została Marketing Managerem oraz Joanna Blewąska, która rozpoczęła pracę na stanowisku PR Specialist. Źródło: spółka

Zhejiang International Trade Exhibition: Zakończyła się kolejna edycja Międzynarodowych Targów Sprzętu Oświetleniowego ŚWIATŁO 2020. Po raz trzeci targom towarzyszyła wystawa markowych produktów Zhejiang International Trade Exhibition (Poland). Zainteresowanie artykułami pochodzącymi z Chin nieustannie rośnie. W tym roku targi przybrały formę pawilonu, który zgromadził 150 stoisk na powierzchni 1350 mkw. Blisko 106 firm z prowincji Zhejiang, tj. Taizhou Jiaoguang Lighting Co., Ltd., Changan Group Zhejiang Import and Export Co., Ltd., Shaoxing Meike Electrics Import and Export Co., Ltd., Ningbo Shenghe Lighting Co., Ltd, zaprezentowało najnowsze technologie oraz innowacje z branży. Odkąd chińscy wystawcy stali się częścią targów ŚWIATŁO urosło ono do rangi największych tego typu targów w Europie Środkowo-Wschodniej. Wydarzenie ma także bardzo duży wpływ na branżę oświetleniową. Dzięki niemu chińscy przedsiębiorcy mogą znaleźć partnerów biznesowych na polskim rynku. Źródło: spółka

Accelpoint: Akcelerator zakończył rekrutację do drugiej rundy programu akceleracyjnego AccelUp, który łączy dojrzałe startupy z obszarów fintech, insurtech, telco z globalnymi korporacjami. 11 startupów rozpoczyna proces akceleracji w ścisłej współpracy z Odbiorcami Technologii: Santander Bank Polska, AXA Partners, Orange. Startupy, które zostały wybrane do współpracy z naszymi Partnerami: AdEmotion, Revdebug, Loyalty Tool, BillTech Group, Cashy, Quantum CX, DiscoArmor, Gadgector, ClinicHunter, CognitivX, Nextep Technologies. Źródło: spółka

Provema: Startup z branży finansowej otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego licencję małej instytucji płatniczej. Źródło: spółka

Amazon: Ma wejść prawdopodobnie w tym roku do Polski ze swoim e-sklepem - Gazeta Wyborcza. Źródło: GW

Spyrosoft: Działa na rynku usług IT od trzech lat, a już teraz zatrudnia ponad 450 osób. Wciąż rośnie, nie zwalnia tempa, rekrutuje nowych pracowników, otwiera kolejne biura. Zmienia też system identyfikacji wizualnej, aby jeszcze lepiej komunikować to, co dla ludzi tworzących Spyrosoft jest najważniejsze - a są to: dynamizm, wyjątkowa koncepcja biznesowa, a nade wszystko zaufanie i dobre relacje z pracownikami i klientami. Źródło: spółka

Lenovo: Odnotowało rekordowe wyniki w III kwartale, w tym najwyższe w historii grupy przychody na poziomie 14,1 mld USD i dochód przed opodatkowaniem w rekordowej kwocie 390 mln USD, czyli o 11% r/r. Wzrost dochodu netto o 11% r/r do 258 mln USD. Koncern odnotował solidne wyniki w strategicznych obszarach inteligentnej transformacji o dużym potencjale wzrostowym - przychody z oprogramowania i usług po raz pierwszy osiągnęły poziom 1 mld USD, notując 41% r/r i stanowiąc 7% przychodów grupy. Źródło: spółka

Fortinet: Rozpoczął współpracę z firmą Equinix, globalnym dostawcą usług chmurowych oraz związanych z centrami danych. Rozwiązanie Fortinet Secure SD-WAN zostanie wdrożone na brzegu infrastruktury sieciowej nowego partnera, co znacznie przyspieszy łączność z jej usługami. Pozwoli to firmie Equinix zapewnić średnim oraz dużym korporacyjnym klientom elastyczne korzystanie z wielu chmur publicznych. Źródło: spółka

Veeam: Wprowadza na rynek nową generację rozwiązań do tworzenia kopii zapasowych danych w ramach długo oczekiwanego pakietu NEW Veeam Availability Suite v10. W pakiecie V10 dostępnych jest ponad 150 nowych opcji i rozszerzeń, takich jak obsługa nowoczesnej sieciowej pamięci masowej (NAS), funkcja odzyskiwania danych Multi-VM Instant Recovery i lepsze zabezpieczenia przed szkodliwym oprogramowaniem typu ransomware. Taka ochrona danych zwiększa ich dostępność, przenośność i rozszerzalność na potrzeby zarządzania danymi w chmurze (Cloud Data Management). Źródło: spółka

Samsung: Podczas Samsung Forum 2020 firma zaprezentowała europejskie portfolio telewizorów i sprzętu audio na 2020 rok. Wśród nowości m.in. rozszerzona seria QLED 8K, nowe modele QLED 4K oraz Crystal UHD, a także telewizory lifestyle. Źródło: spółka

Stopklatka: Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zezwoliła spółce z siedzibą w Warszawie na wycofanie akcji spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu z dniem 29 lutego 2020 r., podała Komisja. Źródło: ISBnews

Cyfrowy Polsat: Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) wsparł pierwszą korporacyjną emisję zielonych obligacji w Polsce inwestując 200 mln zł (47 mln euro) w emisję obligacji grupy, podała instytucja. Źródło: ISBnews

Draw Distance: Liczy na przegłosowanie przez akcjonariuszy nowej emisji akcji, z której chce pozyskać ok. 3 mln zł na finansowanie nowych projektów opartych m.in. o znane licencje, wynika z wypowiedzi prezesa Draw Distance Michała Mielcarka. Źródło: ISBnews

Grupa INC: Podpisała umowę z fintechem iPOS - producentem rozwiązania fiskalno-płatniczego, które integruje oprogramowanie i sprzęt fiskalny oraz usługi dodatkowe dla sklepów i punktów usługowych. Dom Maklerski INC będzie pełnił funkcję oferującego w procesie emisji akcji iPOS. Źródło: spółka

Obido.pl: Otrzymało 1 mln zł dotacji na budowę laboratorium sztucznej inteligencji. Celem projektu jest zwiększenie liczby obsługiwanych przez platformę klientów przy jednoczesnym obniżeniu kosztów. Źródło: spółka

Kristalic: Filip Kozera - twórca powstałego w USA start-upu - zdobył na jego rozwój prawie 2 mln USD dofinansowania. Kristalic to program do nagrywania spotkań biznesowych, tworzący z nich transkrypcje, notatki oraz zorganizowaną bazę danych, w której można później łatwo wyszukać wszystkie informacje. Źródło: spółka

Lightscape: Agencja komunikacji otrzymała grant badawczo-rozwojowy przyznawany przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy. Przedmiotem prac jest optymalizacja i zarządzanie widocznością marek online, uzyskiwaną za pomocą organicznych treści publikowanych na portalach zewnętrznych. Wartość projektu to 1,3 mln zł. Nadzór nad nim poprowadzi związany z branżą venture capital Piotr Berliński, który objął stanowisko CEO agencji. Źródło: spółka

Grenton: Polski producent i dystrybutor rozwiązań smart home - podpisał umowę z węgierskim dystrybutorem Power Security Systems, podała Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH), która pomogła spółce w sfinalizowaniu kontraktu. Zgodnie z umową rozwiązania polskiej firmy zostaną zastosowane w ponad 800 nowo wybudowanych mieszkaniach. Źródło: ISBnews

Bloober Team: Powziął informację od swojej spółki zależnej Feardemic jako wydawcy gry "Ritual: Crown of Horns" produkowanej przez spółkę Draw Distance o ustaleniu daty premiery gry na platformie PlayStation 4 na 28 lutego 2020 r., podał Bloober Team. Źródło: ISBnews

The Dust: Zaprezentował nową grę "Car Thief Simulator" na platformie Steam, podała spółka. The Dust planuje wydanie gry w 2021 roku. Źródło: ISBnews

Supercell: Twórca gry mobilnej Brawl Stars, wspólnie z ESL, największą e-sportową organizacją na świecie, prezentują Brawl Stars Championship 2020. W turnieju może wziąć udział każdy, niezależnie od tego czy jest amatorem czy zawodowcem. Jak podkreślają sami organizatorzy, najważniejsza jest prawdziwa rywalizacja i dobra zabawa. Stawką w turnieju jest ponad 1 mln USD w puli nagród. Od 7 marca finały miesiąca będą nadawane ze studia ESL w Polsce. Źródło: spółka

Operator Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej - Państwowy Instytut Badawczy NASK: Prowadzi postępowanie na świadczenie usługi szerokopasmowej transmisji danych pomiędzy budynkami, w których mieszczą się szkoły, a punktem wymiany ruchu z siecią OSE. Do podłączenia jest 1 708 lokalizacji w całej Polsce. To jeden z ostatnich dużych przetargów na świadczenie takich usług. Źródło: spółka

Hydra Games: Rusza z produkcją nowego relaksującego symulatora koszenia - Moving Simulator. Premiera gry planowana jest na IV kwartał 2020 roku. Produkcja w pierwszej kolejności trafi do sprzedaży w wersji na komputery stacjonarne. Planowane jest także portowanie gry na konsole. Źródło: spółka

Klabater: Rozpoczyna kolejną kampanię na Kickstarterze. Spółka chce zebrać 12 tys. USD na przeprowadzenie zaawansowanych testów jakościowych, szlifowanie balansu rozgrywki oraz dogranie dodatkowej ścieżki dźwiękowej dla projektu z portfolio wydawniczego - Help Will Come Tomorrow. Producentem tytułu jest studio Arclight Creations z Polski. Kampania potrwa do 20 marca. Premiera gry planowana jest 21 kwietniu br. Projekt będzie dostępny w wersji na PC, PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch. Źródło: spółka

Synektik: Ma umowę sprzedaży systemu robotycznego da Vinci do Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie. Wartość kontraktu wyniesie 12,9 mln zł netto. Umowa obejmuje dostawę i montaż robota chirurgicznego, a także opiekę serwisową oraz przeszkolenie personelu. Źródło: spółka

PARP: Brak wykwalifikowanych specjalistów ds. innowacji to duży problem polskich przedsiębiorstw. Tę lukę ma wypełnić prowadzony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości program szkoleniowy ,,Akademia Menadżera Innowacji". Źródło: spółka

Vivo Energy: Potrzebował wsparcia w procesie cyfrowej transformacji. Wyzwaniem była szybko rosnąca skala biznesu i operacji firmy. Vivo Energy postawiło na rozwiązania z rodziny SAP S/4 HANA, aby usprawnić procesy zarządzania HR, doświadczeniami klientów oraz planowania rozwoju organizacji. Firma zdecydowała się na wdrożenie systemów wykorzystujących chmurę obliczeniową. Źródło: spółka

Mio: Wprowadził nowy wiedeorejestrator MIVue C560 z technologią Mio Night Vision PRO i szerokim rzeczywistym kątem wynoszącym aż 150 stopni. Źródło: spółka

Bonami.pl: ,,Ubiegły rok z dynamiką wzrostu w wysokości ponad 35% należy zaliczyć do udanych" - przyznaje Pavel Vopařil, CEO Bonami. Bonami to największy czeski sklep internetowy, który oferuje inspiracje do domu, a także tematyczne kolekcje mebli i artykułów wyposażenia wnętrz - obecny w pięciu krajach Europy Środkowo-Wschodniej, od 2014 r. w Polsce. Jak powiedział Pavel Vopařil, spółka zamknęła ubiegły rok z globalnym przychodem w wysokości 55 milionów euro. To dane z rynków czeskiego, słowackiego, polskiego, rumuńskiego oraz węgierskiego. W porównaniu do 2018 r. wyniki wzrosły o 35% i z tą dynamiką Bonami planuje rozwijać się dalej. Jednym z ważniejszych rynków dla spółki będzie Polska, gdzie przychody rok do roku wzrosły aż o 40%. Źródło: spółka

Fritz: Najnowszy zestaw FRITZ! Mesh Set, składającym się z routera FRITZ!Box 7530 oraz wzmacniacza FRITZ!Repeater 1200. Zestaw zapewnia duży zasięg, prędkość transmisji i dostęp do stabilnego sygnału w całym domu. Najważniejsze zalety sprzętu to: płynne przesyłanie filmów, muzyki i zdjęć do każdego domowego pomieszczenia dzięki wykorzystaniu technologii mesh, dostęp do czterech portów Gigabit LAN, obsługa łączy VDSL 300 Mbit/s (z supervectoringiem) i 100 Mbit/s (z technologią wektorowania), jednoczesna praca w paśmie 5 GHz i 2,4 GHz, zintegrowana stacja bazowa DECT, obsługująca nawet 6 telefonów bezprzewodowych, przejrzysty interfejs użytkownika i bardzo łatwa konfiguracja. Źródło: spółka

Sygnity: Zrezygnowało z realizacji kontraktu dla Ministerstwa Sprawiedliwości. Źródło: Trigon

Draw Distance: Gra ,,Ritual: Crown of Horns" 28 lutego zadebiutuje na platformie PlayStation 4. Docelowo gra będzie dostępna także w wersji na konsole Xbox One. Źródło: spółka

Kingston: Szyfrowana pamięć USB Flash IronKey(TM) D300 uzyskała certyfikat NATO Restricted. Oznacza to, że urządzenia IronKey D300, IronKey D300S i IronKey D300SM przeszły szczegółową weryfikację oraz zostały uwzględnione w katalogu NATO Information Assurance Product Catalogue (NIAPC), który obejmuje produkty spełniające wymagania operacyjne państw członkowskich NATO oraz organizacji cywilnych i wojskowych wchodzących w skład paktu. Źródło: spółka

First Data (obecnie część Fiserv): Umożliwia przedsiębiorcom przyjmowanie płatności bezgotówkowych na ich własnych urządzeniach takich jak smartfony lub tablety niezależnie od kwoty i bez konieczności zastosowania dodatkowego sprzętu, dzięki technologii PIN on Mobile. Rozwiązanie to pozwoli w skali światowej zwiększyć wykorzystanie mobilnych urządzeń jako terminali płatniczych. Źródło: spółka

Carbon Studio: Zawarł umowę ze światową spółką HTC Corporation. Jej przedmiotem jest produkcja flagowego tytułu spółki - The Wizards - w wersji na gogle HTC Vive Focus Plus. Umowa przewiduje utworzenie dedykowanego portu oraz pokrycie kosztów produkcji. Jednym z elementów strategii spółki jest wieloplatformowość tytułów VR. Źródło: spółka

Grupa Kino Polska TV: Drugi rok z rzędu inwestuje w produkcję programów kabaretowych, prawie trzykrotnie zwiększając budżet na ich produkcję w porównaniu z 2019 rokiem. W ocenie spółki, pozwalają budować przewagę na rynku telewizyjnym i skutecznie docierać do nowych odbiorców. Źródło: spółka

ECC Games: Kończy prace nad swoim kluczowym projektem. Wiosną do sprzedaży we wczesnym dostępie trafi symulator driftu. Wydawcą gry jest należąca do koncernu Digital Bros, spółka 505 Games. Źródło: spółka

