Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Podatek zyfrowy: Podatek cyfrowy musi zostać wprowadzony, ponieważ jego brak prowadzi do zniekształcenia rynku i nieuczciwej konkurencji, uważa minister finansów Tadeusz Kościński. Resort nie zakładał jednak wpływów budżetowych z tytułu tej daniny w tym roku i czeka do lata na propozycję globalnego rozwiązania w tej kwestii, nad którą pracuje Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Źródło: ISBnews

5G: Aż 71,5% przedsiębiorców uważa, że technologia 5G zwiększy konkurencyjność polskiej gospodarki wobec innych krajów Unii Europejskiej, a tylko 3% zdecydowanie wyklucza taką możliwość. Polskie firmy oczekują szybkiego wdrożenia technologii 5G i wykorzystania jej potencjału do rozwoju własnego biznesu i krajowej gospodarki, wynika z badania Ericsson Polska zrealizowanego we współpracy z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną oraz Skandynawsko-Polską Izbą Gospodarczą. Źródło:ISBnews

Inwestycje: Szansą dla polskiego sektora tekstylnego, odzieżowego, skórzanego i obuwniczego (TCLF) będzie w kolejnych latach automatyzacja i robotyzacja, nowe technologie i rozwój produktów ekologicznych, uważa Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP (DG GROW). Według Dyrekcji, polskie przedsiębiorstwa zyskują przewagę konkurencyjną głównie dzięki jakości towarów i atrakcyjnemu wzornictwu. Źródło: ISBnews

Cyberbezpieczeństwo: Przedsiębiorstwa w Polsce czują się dobrze przygotowane na cyberataki, 70% z nich jest gotowych na ich odparcie, wynika z raportu przeprowadzonego przez Grant Thornton. W rzeczywistości jednak wysoki poziom samozadowolenia wynika raczej z niskiej świadomości tego, czym są procedury zarządzania cyberbezpieczeństwem, niż z faktycznego dobrego przygotowania na zagrożenia. "Według badania tylko 29% firm w Polsce jest zadowolonych ze swoich możliwości wykrywania przypadków naruszenia prywatności danych, a 41% dobrze ocenia swoje zdolności do reagowania na ataki. Tylko 30% firm twierdzi, że po wykryciu incydentu są w stanie odpowiednio ocenić sytuację i zaistniałe szkody. Tymczasem firmy mogą czuć się bezpiecznie jedynie w sytuacji, w której dobrze oceniają każdy element składający się na cyberbezpieczeństwo. Jeśli szwankuje choćby jedne obszar, bezpieczeństwo organizacji jest zagrożone" - czytamy w komunikacie poświęconym raportowi. Źródło: ISBnews

Cyberbezpieczeństwo: Rząd planuje zaostrzyć przepisy dotyczące krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, wprowadzając m.in. obowiązek informowania prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) o zbyciu infrastruktury telekomunikacyjnej, podano w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów RM). Przyjęcie projektu nowelizacji przez Radę Ministrów planowane jest na II kwartał 2020 r. Źródło: ISBnews

Innowacje: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła II edycję programu doradczo-szkoleniowego dla firm "Akademia Menadżera Innowacji", podała Agencja. W ośmiomiesięcznym programie, dofinansowanym z funduszy UE, wezmą udział menadżerowie z ok. 30 firm, głównie średnich i mikroprzedsiębiorstw. Źródło: ISBnews

Social media: Relacje firm z klientami przenoszą się do mediów społecznościowych - wynika z badań przeprowadzonych przez firmę Salesforce. Social media stają się ulubionym kanałem do komunikowania się z klientami również w segmencie B2B. Zapewniają wyższą skuteczność i efektywność niż obsługa przez telefon. Spośród firm, które do interakcji z klientami wykorzystują media społecznościowe, aż 66% ceni je bardziej od call center. Social media umożliwiają dotarcie w czasie rzeczywistym i w atrakcyjny dla odbiorcy sposób do ogromnej liczby potencjalnych i obecnych klientów. W opinii specjalistów zajmujących się komunikacją z klientami, media społecznościowe pozwalają obsłużyć od 4 do 8 razy więcej interakcji w porównaniu do możliwości, jakie daje call center. Dlatego dobrze zdefiniowana strategia działania w mediach społecznościowych może przynieść firmom wymierne, finansowe rezultaty. Dla przykładu: aż 87% użytkowników serwisu Pinterest zakupiło produkt dzięki działaniom marek podejmowanym na tej platformie.

Własność intelektualna: W gospodarce opartej na wiedzy, często zasadniczą wartością przedsiębiorstwa są wartości niematerialne, np.: niezmienne od lat receptury produktów; wyniki wieloletnich badań, od medycznych po marketingowe ; metodyki działania dla uzyskania określonych rezultatów czy unikatowy model biznesowy. Niektóre firmy są wręcz na tej wiedzy w całości oparte lub stanowi ona o ich przewadze konkurencyjnej. Z tego względu skuteczna ochrona know-how przedsiębiorstwa ma znaczący wpływ na kondycję firmy i jej pozycję rynkową, wskazuje Tomasz Prokop, radca prawny w kancelarii Chałas i Wspólnicy. Źródło: spółka

Cyberbezpieczeństwo: Najnowsze dane dostarczone przez firmę Check Point wskazują, że co miesiąc światowi hakerzy atakują polskie firmy prawie 380 razy; ponad 59% malware'u dostała się do polskich sieci korporacyjnych za pośrednictwem wiadomości email; do głównych zagrożeń dla użytkowników w Polsce należy malware typu Trojan (Infostealer); branże finansów, energetyki i transportu znajdują się wśród najbardziej zagrożonych w Polsce. Źródło: spółka

Cyberbezpieczeństwo: Z badań F5 Labs wynika, że aż 77% wszystkich incydentów bezpieczeństwa zarejestrowanych w branży w 2019 roku było związanych z odmową usługi i jest to znaczący wzrost w stosunku do poprzednich lat. Wskazana analiza związana z bezpieczeństwem klientów obejmuje ostatnie trzy lata oraz dotyczy sieci komórkowych i stacjonarnych. Ataki DDoS były zdecydowanie największym zagrożeniem dla dostawców usług w latach objętych analizą i stanowiły 49% wszystkich zgłoszonych incydentów. Źródło: spółka

Cyfryzacja: 83% polskich przedsiębiorców oceniło poziom cyfryzacji swoich firm w 2019 roku jako co najmniej dobry, co oznacza wzrost o 7 pp. r/r wynika z badania ICAN Research i Orange Cyfryzacja dużych firm i korporacji. Zdecydowana większość przedsiębiorstw uznaje analitykę danych za kluczowy obszar transformacji cyfrowej, mający istotny wpływ na budowanie przewagi konkurencyjnej. Niestety tylko co czwarta firma wykorzystuje posiadane dane do celów analitycznych. Eksperci Abile wskazują, że przyczyną jest nadmiar nieuporządkowanych danych, zgromadzonych w różnych, niekompatybilnych systemach. Przełom w zarządzaniu danymi może nastąpić dzięki robotyzacji procesów biznesowych (RPA). ,,Obecnie zmierzyć i usystematyzować można niemal wszystkie aktywności potencjalnych klientów. Zebrane dzięki temu dane są nieocenionym źródłem informacji. Wyścig po wiedzę wymusza na firmach wdrażanie coraz to nowych typów oprogramowania. Systemy te, kupowane od różnych dostawców w przeciągu nawet dekady, po prostu ze sobą nie

współpracują. Ale wszystkie gromadzą gigabajty danych w swoich bazach. Bez ich integracji zarządzanie informacjami staje się trudne i czasochłonne - mówi Mariusz Gołębiewski, wiceprezes Abile Consulting. Źródło: spółka

Domeny: Najpopularniejsza na świecie domena .com stanie się na całym świecie wyraźnie droższa. Cena za jej utrzymanie wzrośnie o 7% w II połowie 2020 roku i taka sama podwyżka czeka nas także przez 3 kolejne lata. Niestety na tym się nie skończy. Od 2026 ceny zaczną rosnąć dalej - informuje serwis hostingowy Domeny.pl. Wedle firmy, podwyżka wynika z porozumienia, które jest obecnie finalizowane przez Verisign, globalnego operator domeny .com, oraz ICANN, organizację nadzorującą globalny rynek domen. Źródło: spółka

HR: Badania Polskiego Instytutu Rozwoju Emocji wykonane przez ostatnie dwa lata pokazują, że przed polskimi dyrektorami i menadżerami stoją wyzwania związane nie tylko z kompetencjami biznesowymi, ale również z rozwojem umiejętności miękkich. ,,Rozwinięta inteligencja emocjonalna pomaga budować relacje biznesowe, zarządzać zespołem, szybko i trafnie odpowiadać na zmienne potrzeby klientów i partnerów." - mówi Marzena Martyniak, założycielka Instytutu Rozwoju Emocji. ,,Nie zastępuje wiedzy merytorycznej, ale ją uzupełnia o zupełnie inną jakość. Jest szczególnie ważna, ponieważ wpływa m.in. na kreatywność i rozwijanie swoich kompetencji". Źródło: spółka

E-sport: Wojewoda Śląski zakazał udziału publiczności w rozpoczynających się w piątek w Katowicach finałach rozgrywek e-sportowych Intel Extreme Masters. Źródło: internet

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Play: W całym 2019 r. spółka miała 866,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 744,6 mln zł zysku rok wcześniej, co odzwierciedla głównie poprawę EBITDA, częściowo skompensowaną wyższymi kosztami amortyzacji i podatku dochodowego, przy przychodach operacyjnych w wysokości 7 040,8 mln zł w porównaniu z 6 839,1 mln zł rok wcześniej. Play Communications szacuje, że wzrost przychodów sięgnie 2-3%, a skorygowana EBITDA wyniesie 2,5-2,6 mld zł w 2020 r., podał operator. Play wdroży komercyjnie ofertę stacjonarnych usług szerokopasmowych w I półroczu, poinformował prezes Jean Marc Harion. 5G Ready w Play obejmuje już prawie 50% populacji kraju, poinformował prezes Jean Marc Harion. Holger Puechert złożył rezygnację z funkcji dyrektora finansowego P4 (Play) - spółki w 100% zależnej od Play Communications - ze skutkiem od 6 listopada br., podała spółka. Play zdecydował się na przygotowanie wydzielenia swojej obecnej i przyszłej pasywnej infrastruktury sieciowej oraz utworzenia do jej obsługi

dedykowanej spółki zależnej (TowerCo), poinformował prezes Jean Marc Harion. Play uważa, że utworzenie spółki infrastrukturalnej TowerCo to przygotowanie na zmiany rynkowe spodziewane w związku z 5G i potencjalne optymalizacje synergii między operatorami, poinformował prezes Jean Marc Harion. Źródło: ISBnews

CD Projekt: Ipopema Research zaktualizowała swoje oczekiwania dotyczące sprzedaży Cyberpunka do 24 mln kopii w 2020 roku i 10,9 mln w 2021 roku wobec odpowiednio 27,1 mln i 10,7 mln sztuk wcześniej, podał broker. Źródło: ISBnews

Livechat Software: W I-III kw. r.fin. 2019/2020 spółka miała 46,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 42,07 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 94,85 mln zł w porównaniu z 79,88 mln zł rok wcześniej. Źródło: ISBnews

Asbis: W całym 2019 r. spółka miała 15,26 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 12,04 mln USD zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 914,88 mln USD w porównaniu z 2 069,56 mln USD rok wcześniej. EBITDA 2019 wyniosła 37,12 mln USD w porównaniu do 31,98 mln USD rok wcześniej. Asbis zamierza przedstawić prognozę wyników na 2020 r. w marcu, kiedy pozna szczegółowe wyniki sprzedaży za luty, poinformował dyrektor ds. finansowych Marios Christou. Źródło: ISBnews

R22: Odnotowało 3,77 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. roku obrotowego 2019/2020 (tj. w IV kw. roku kalendarzowego 2019) wobec 2,14 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Grupa R22 zakłada, że kolejne kwartały pokażą duży potencjał wzrostu organicznego segmentu hostingu, poinformował wiceprezes, dyrektor finansowy grupy Robert Stasik. Ponadto R22 oczekuje m.in. wzrostu przychodu na klienta w segmencie omnichannel, a także do 50% dynamiki nowego segmentu grupy SaaS. Źródło: ISBnews

Asseco SEE: W I-IV kw. 2019 r. spółka miała 89,99 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 64,72 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 881,34 mln zł w porównaniu z 670,38 mln zł rok wcześniej. Tegoroczny łączny portfel zamówień Asseco SEE na poziomie przychodów jest wyższy o 73% r/r i wynosi 160,6 mln euro, zaś na marży1 jest wyższy o 59% r/r i wynosi 117,2 mln euro, poinformował prezes Piotr Jeleński. Źródło: ISBnews

Amazon: Otworzył zrobotyzowane centrum logistyki e-commerce w Gliwicach o powierzchni ponad 210 000 m2, które jest największym budynkiem Amazon w Polsce, podała spółka. Nowa inwestycja stworzy 1 tys. miejsc pracy. Źródło: ISBnews

Grupa WP: Naczelnik Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie uznał, iż WPM - spółka zależna Wirtualna Polska Holding - nieprawidłowo rozpoznała koszty podatkowe związane z nabyciem Wirtualna Polska S.A. przez o2 sp. z o.o. (poprzednika prawnego WPM), podał holding. W przypadku wydania przez naczelnika MUCS niekorzystnej dla WPM decyzji, zgodnej z wynikiem kontroli, WPM wystąpi na drogę sądową w obronie swojego stanowiska, zapowiedziano także. Źródło: ISBnews

Ten Square Games: Zarząd szacuje stopę podatkową za 2019 rok na poziomie 9,4% jednostkowego zysku brutto przy zastosowaniu po raz pierwszy ulgi IP BOX, podała spółka. Źródło: ISBnews

Ailleron: W 2019 r. spółka miała 0,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 5,01 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 140,66 mln zł w porównaniu z 117,73 mln zł rok wcześniej. Źródło: ISBnews

Polski Standard Płatności (PSP): Odnotował 353 mln transakcji BLIK-iem o wartości 47 mld zł w ciągu 5 lat funkcjonowania systemu płatności. W ubiegłym roku z BLIK-a skorzystało blisko 9 mln użytkowników. Źródło: ISBnews

QubicGames: Widzi wysoki potencjał sprzedażowy 6 nowych gier, które wczesną wiosną wyda na platformę Nintendo Switch, poinformował prezes Jakub Pieczykolan. Źródło: ISBnews

CDA: Odnotowało 9,22 mln zł zysku netto w 2019 r. wobec 5,39 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

IMS: Wojciech Grendziński zrezygnował z funkcji wiceprezesa zarządu ze skutkiem na dzień 31 maja 2020 r., podała spółka. Źródło: ISBnews

Emitel: Zrefinansował istniejący kredyt i wydłużył dostępny okres finansowania, podpisując umowę kredytową z konsorcjum 6 banków, w ramach której zapewnił sobie finansowanie o wartości 1,5 mld zł (z możliwością powiększenia do 1,6 mld zł po spełnieniu określonych kryteriów), podała spółka. Źródło: ISBnews

XTPL: Podpisało umowę TEA (Technology Evaluation Agreement) z chińskim graczem na rynku wyświetlaczy, firmą Suzhou Cowin Laser Technology, podała spółka. Porozumienie z chińskim parterem uruchamia proces ewaluacji technologii XTPL w obszarze naprawy defektów w wyświetlaczach. Źródło: ISBnews

Asseco BS: Asseco Business Solutions ma backlog na bieżący rok o wartości 153 mln zł, poinformował członek zarządu, dyrektor finansowy spółki Mariusz Lizon. Źródło: ISBnews

Twisto: Zakłada, że w 2020 r. liczba zarejestrowanych użytkowników aplikacji sięgnie 300 tys., a w 2024 r. - 2,5 mln, podała spółka. W pozyskaniu klientów pomogą ekspansja zagraniczna i rozwój oferty. Obecnie z aplikacji i karty Twisto w Polsce i w Czechach korzysta przeszło 140 tys. zarejestrowanych klientów. Źródło: ISBnews

Samsung: Według najnowszych danych firmy badawczej IHS Markit udział firmy w globalnym rynku telewizorów w 2019 wyniósł 30,9%, co oznacza wzrost o 1,9% w stosunku do roku poprzedniego. Tym samym Samsung po raz 14. z rzędu jest globalnym liderem tego rynku. Lodówki Samsung już kolejny rok z rzędu zajęły pierwsze miejsce w swojej kategorii. Raporty sprzedaży detalicznej międzynarodowej firmy badawczej za okres styczeń - grudzień 2019 potwierdzają, że Samsung był najczęściej kupowaną marką pralek w 2019 roku w Polsce. Źródło: spółka

Brain Embassy: Globalna marka Adgar Investment Development Ltd, oferująca najem elastyczny w formule co-workingu, dołączyła do rosnącej społeczności essensys, zrzeszającej zorientowanych na technologię operatorów elastycznych przestrzeni do pracy. Wszystko po to, aby stymulować wzrost i wydajność podczas ekspansji na nowe rynki. ,,Jako właściciel koncepcji Brain Embassy, Adgar Investment Development, z przyjemnością nawiązaliśmy współpracę z firmą essensys przy realizacji naszych globalnych planów ekspansji" - mówi Nir Kelner, Head of Global Coworking Unit w Brain Embassy. ,,Adgar jest jedną z pierwszych firm z branży nieruchomości na świecie, która postanowiła być częścią tego szybko rozwijającego się rynku i oferować najemcom kompleksowe rozwiązania ,,pod jednym dachem" - dodał Kelner. Źródło: spółka

Trend Micro: Opublikował raport na temat cyberbezpieczeństwa w 2019 r., w którym prezentuje najważniejsze wyzwania i zagrożenia, stanowiące wskazówki dla opracowania najlepszych procedur i strategii w zakresie ochrony infrastruktury przed obecnymi i nowymi zagrożeniami. Oprogramowanie ransomware było niezmiennie najczęstszym typem ataków w 2019 roku. W całym roku firma Trend Micro odnotowała wzrost liczby wykrytych ataków ransomware o 10% mimo spadku liczby nowych rodzin ransomware o 57%. Najczęstszym celem była nadal służba zdrowia, gdzie ofiarą padło ponad 700 jednostek. Wśród zaatakowanych znalazło się również co najmniej 110 amerykańskich instytucji rządowych i samorządowych. Źródło: spółka

ESL: Ósma edycja Intel Extreme Masters, która odbędzie się w stolicy Śląska. W trakcie tegorocznej imprezy rozegrany zostanie pierwszy turniej rangi Masters Championship w cyklu ESL Pro Tour, do którego należą najważniejsze turnieje CS:GO organizowane przez ESL i DreamHack. Po raz kolejny IEM Katowice stanie się domem dla turnieju StarCraft II oraz targów e-sportowych - IEM Expo, gdzie na odwiedzających czekać będzie wiele angażujących stoisk i wydarzeń związanych z e-sportem. Nowością będą również finały 2. etapu Quake Pro League, gdzie zawodnicy powalczą o tytuł Mistrza Świata w Quake na IEM Expo Katowice 2020. Źródło: spółka

Zalando: Znacznie rozwinęło swoją działalność w 2019 roku i zanotowało 145 mln zamówień, ponad 4 mld wizyt na stronie i 4,6 mln aktywnych klientów. Rekordowa liczba 31 mln klientów (2018: 26,4 mln) złożyła zamówienie w Zalando w ubiegłym roku. Źródło: spółka

Instytut Kościuszki: Z inicjatywy instytutu powstała specjalna grupa robocza #CyberMadeInPoland działająca przy Związku Cyfrowa Polska. Jej celem jest wspieranie rozwoju sektora cyberbezpieczeństwa w Polsce, a w jej skład wchodzą zarówno firmy wytwarzające produkty i usługi dla bezpieczeństwa cyfrowego, jak i organizacje otoczenia biznesu zajmujące się tą tematyką. Źródło: spółka

11bit studios: Największy wpływ na tegoroczne wyniki będzie miała sprzedaż ,,Frostpunk". Źródło: Trigon

LTTM: Krzysztof Żukowski został Account Managerem w grupie LTTM (LifeTube, TalentMedia, Mellon Media). Na nowym stanowisku jest odpowiedzialny za kierowanie zespołem, który realizuje projekty dla klientów takich jak AliExpress i Hortex. Źródło: spółka

Comperia.pl: Uruchamia własną platformę fintech łączącą osoby szukające kredytu z bankami i instytucjami finansowymi. Z pilotażowej wersji platformy ComperiaRaty skorzystało 14 tys. użytkowników. Kolejnym etapem rozwoju produktu jest stworzenie własnej metody płatności i wejście na rynek ecommerce. Źródło: spółka

Fortinet: W 2019 przychody: 2,16 mld USD, wzrost o 20% r/r, przychody z produktów: 788,5 mln USD, wzrost o 17% r/r. ,,Nasza zaawansowana architektura z autorską technologią SPU zapewnia nam znaczną przewagę w stosunku do konkurencji, na co wskazują wskaźniki mocy obliczeniowej w naszych rozwiązaniach ochronnych, oraz pozwala nam wdrażać dodatkowe funkcje w naszych produktach. Silny wzrost przychodu z produktów, jaki odnotowaliśmy w czwartym kwartale, był efektem włączenia najnowocześniejszych funkcji ochronnych, w tym SD-WAN, do naszych produktów - komentuje Ken Xie, założyciel, prezes i dyrektor generalny Fortinet. Dodał, że firma koncentruje się na dalszym zdobywaniu udziału w rynku poprzez inwestowanie w bezpieczeństwo sieci, rozbudowę naszej platformy Security Fabric oraz innowacje w obszarach 5G, internetu rzeczy i bezpieczeństwa chmury. Źródło: spółka

Lenovo: Ogłosiło nawiązanie globalnego partnerstwa z Aruba.it, partnerem w obszarze rozwiązań technologicznych oraz z Ducati, światowym liderem innowacyjności w branży motocyklowej. Nowi sponsorzy mistrzostw Superbike w sezonie 2020 zostali przedstawieni na słynnym torze Imola we Włoszech. Źródło: spółka

GIEŁDA, EMISJE, M&A

LiveChat Software: Podtrzymuje swoją politykę dywidendową i ma zamiar przeznaczać na dywidendę maksymalną kwotę na jaką pozwalają przepisy, poinformował prezes Mariusz Ciepły. Źródło: ISBnews

Cateringoo: Zamknął rundę inwestycyjną na 2 mln zł od funduszu KnowledgeHub i szykuje się do wejścia do kolejnych polskich miast, podano w komunikacie. Źródło: ISBnews

MZN Property: Ringier Axel Springer Media AG ogłosił wezwanie na 100% akcji spółki po cenie 1,97 zł za sztukę, podało Pekao Investment Banking jako podmiot pośredniczący. Źródło: ISBnews

Stopklatka: GPW ustaliła, że dniem wycofania akcji z obrotu na rynku NewConnect będzie 29 lutego 2020 r., podała spółka. Źródło:ISBnews

Wirtualna Polska, Wirtualna Polska Media: Podpisały umowę z konsorcjum banków na udzielenie kredytów w łącznej kwocie do 978 mln zł, podała spółka. Przeznaczeniem środków jest finansowanie akwizycji i inwestycji (do 602 mln zł), refinansowanie bieżącego zadłużenia oraz finansowanie bieżącej działalności i kapitału obrotowego. Z nieoficjalnych ustaleń medialnych wynika, że firma

rozważa kupno Grupy Interia wystawionej na sprzedaż przez Bauer Media. Źródło: ISBnews, internet

Vigo Ventures: Wehikuł inwestycyjny Vigo System, wraz z Warsaw Equity Group, zainwestowały w QustomDot, belgijską firmę rozwijającą technologię bezkadmowych kropek kwantowych, podano w komunikacie. Wehikuł doinwestował również Fluence, polską spółkę produkującą w pełni światłowodowe lasery femtosekundowe. Źródło:ISBnews

Asseco SEE: Chce kontynuować akwizycje. Przejęcia mają w efekcie odpowiadać za 20-30% wzrostu grupy, poinformował prezes Piotr Jeleński. Źródło:ISBnews

CDA: Rekomenduje akcjonariuszom wypłatę dywidendy za rok obrotowy 2019 w wysokości 0,7 zł na jedną akcję, przeznaczając na ten cel kwotę w wysokości 2,1 mln zł, podała spółka. Źródło: ISBnews

Icos Capital Fund III: Zainwestuje 20 mln euro w scale-upy, skupiające się na rozwijaniu oprogramowania oraz technologii na potrzeby produkcji w przemyśle: rolno-spożywczym, biochemikaliów i nowoczesnych materiałów, poinformowało Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Źródło:ISBnews

Asseco SEE: Rekomenduje akcjonariuszom wypłatę dywidendy za rok obrotowy 2019 w wysokości 0,74 zł na jedną akcję, podała spółka. Źródło: ISBnews

Spyrosoft: GPW wyznaczyła pierwszy dzień notowań akcji na rynku NewConnect na piątek, 28 lutego 2020 r., podała spółka. Źródło: ISBnews

OTB Ventures: Zebrał od inwestorów 100 mln USD, podała spółka. Finansowanie funduszu pochodzi od międzynarodowych inwestorów, w tym m.in. od Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EIF). W ramach aktywnego funduszu OTB chce do końca 2022 r. zainwestować łącznie w nawet 16 podmiotów, w portfelu ma już 8 spółek. Źródło: ISBnews

Asseco BS: Akcjonariusze Asseco Business Solutions zdecydują na walnym zgromadzeniu, zwołanym na 25 marca, o wypłacie dywidendy w wysokości 1,8 zł na akcję z zysku netto za rok obrotowy 2019 w kwocie 73,44 mln zł, podała spółka. Źródło: ISBnews

Cyfrowy Polsat: Obligacje serii C zostały wprowadzone do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na Catalyst, podała spółka. Źródło: spółka

Bank BNP Paribas: Pełnił rolę współorganizatora i współprowadzącego księgę popytu emisji zielonych obligacji Cyfrowego Polsatu. To pierwsza w Polsce zielona emisja obligacji korporacyjnych przeprowadzona przez podmiot niefinansowy. Źródło: spółka

Plenti: Aplikacja umożliwiająca wypożyczenie elektroniki on-demand otrzymała wsparcie finansowe rzędu kilkuset tysięcy złotych, co pozwoli na dalszy rozwój usługi oraz prawdziwą rewolucję w użytkowaniu sprzętu elektronicznego. Rundę akceleracyjną poprowadził AIP Seed, a do koinwestycji zaprosił m.in. twórców swojej poprzedniej inwestycji QPony-Blix oraz jednego z kluczowych inwestorów w Polsce, który na razie pozostaje anonimowy. Źródło: spółka

Everest Investments: Ma umowę nabycia od Dawida Kmiecika spółki Nexity za łączną cenę w wysokości 980 000 zł brutto. Źródło: spółka

SatRevolution: Projekt "Opracowanie rewolucyjnej usługi obrazowania Ziemi przy użyciu satelitarnej konstelacji REC", który będzie realizowany we współpracy z Politechniką Wrocławską dostał 33 431 698,63 zł dofinansowania od NCBiR. Wartość całego Projektu REC opiewa na 53 142 392,72 zł, podał Tech Invest Group. Źródło: spółka

AQT Water: Ma umowę nabycia 100% udziałów spółki Weridon za 6 tys. zł. Transakcja została zrealizowana z uwagi na fakt, że Weridon zakończyła proces tworzenia technologii smart contracts opartej na łańcuchu blockchain. Źródło: spółka

Internet Union: Zawarł umowę nabycia 100% udziałów w spółce REDE sp. z o.o. Cena nabycia udziałów REDE została określona na poziomie 2 mln zł. Kwota 1 mln zł została rozliczona w dniu zawarcia przedmiotowej umowy, natomiast pozostała kwota w wysokości 1 mln zł zostanie zapłacona w terminie do dnia 6 marca 2020 roku. REDE to wrocławski dostawca usług telekomunikacyjnych. Oferta tej spółki obejmuje dostęp do sieci Internet (internet bezprzewodowy i światłowodowy), telefonię stacjonarną oraz dostęp do telewizji (JamBox). Źródło: spółka

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

T-Bull: Zawarł umowę z The Dust zgodnie z którą obie spółki będą prowadzić wspólne działania promocyjne i marketingowe dotyczące wydawanych przez nie gier, podały spółki w odrębnych komunikatach. Źródło: ISBnews

Orange Polska: Wprowadza nowe warianty Plany Firmowe z większymi pakietami danych i usług z cenami od 45 do 100 zł, podał operator. Dodatkowo udostępnia małym i średnim firmom rozwiązania Internetu Rzeczy. Źródło: ISBnews

Play, iTaxi: Rozpoczynają współpracę, dzięki której klienci operatora będą mogli dopisać koszt przejazdów iTaxi do kolejnej faktury za usługi telekomunikacyjne w ramach usługi "Zapłać z Play", podały firmy. Źródło: ISBnews

Playway: Gra "Tank Mechanic Simulator" na PC, która miała premierę na platformie Steam 20 lutego 2020 r. po 72 godzinach została sprzedana w ilości ponad 39 tys. sztuk w kanałach online i osiągnęła zwrot kosztów produkcji i marketingu, podał Playway. Źródło:ISBnews

IPLA: Serwis rozrywki internetowej sukcesywnie wprowadza rozwiązania mające na celu zwiększenie dostępności oferowanych treści. Wśród nowości na uwagę zasługują: aplikacja IPLA dla urządzeń Apple TV - jako pierwszy polski serwis VOD, funkcja Chromecast oraz dostępność pakietu IPLA POLONIA, kierowanego do użytkowników spoza Polski, na telewizorach Samsung Smart TV z systemem Tizen. Źródło: spółka

VMware: ,,Czas postawić na głowie cały model cyberbezpieczeństwa. Czas na kompleksowe, wbudowane w infrastrukturę zabezpieczenia - mówił podczas konferencji RSA 2020 Sanjay Poonen, dyrektor operacyjny VMware. Na potwierdzenie swoich słów ogłosił szereg innowacji rozwijających portfolio usług bezpieczeństwa. Firma VMware zapowiedziałam.in. wbudowanie technologii Carbon Black do swojej chmurowej platformy VMware Cloud Foundation. ,,Pod kątem polskiego rynku wygląda to na niezłe wyczucie czasu. Pod koniec stycznia, polski KNF ogłosił bowiem nową regulację dotyczącą korzystania z chmury przez sektor finansowy, a teraz firmy otrzymają rozwiązania, które wspierają realizację tych rekomendacji, w szczególności w obszarze cyberbezpieczeństwa - z polskiej perspektywy komentuje Stanisław Bochnak, strateg ds. biznesowych w VMware Polska. Źródło: spółka

Vertiv: Ogłosił plany rozbudowy swojego Customer Experience Centre w zakresie zasilania prądem przemiennym. Planowane usprawnienia pozwolą na ponad dwukrotne zwiększenie dostępnej obecnie mocy testowej i możliwość przeprowadzenia jednocześnie sześciu sesji testowych. Rozbudowa ma zostać zakończona do 2021 roku. Znajdujący się w Bolonii obiekt służy do przeprowadzania pełnych testów wydajności z wykorzystaniem zwrotu energii do sieci, aby optymalizować jej zużycie i ponowne wykorzystanie w około 96%. Źródło: spółka

STX Next: Zakończył pierwszą edycję nowatorskiej szkoły programowania w języku Python - STX Next Dev Academy. Kursy kodowania w Pythonie poprowadzili doświadczeni specjaliści - deweloperzy z wieloletnią praktyką, zaangażowani w największe projekty realizowane przez spółkę. Źródło: spółka

Element Logic: Firma specjalizująca się w rozwiązaniach optymalizacji logistyki wewnętrznej, czyli intralogistyki, rozszerzyła najwyższy stopień partnerstwa z producentem systemów i urządzeń automatyki magazynowej AutoStore na wszystkie europejskie rynki. Dzięki jeszcze ściślejszej współpracy z AutoStore, Element Logic oferuje kompleksowe rozwiązania z zakresu robotyki i automatyzacji magazynowej dla sektora retail oraz e-commerce na polskim rynku. Źródło: spółka

Santander Bank Polska: Klienci mogą już potwierdzać smsKodem transakcje w oddziałach. Ten nowy, wygodny sposób przyspieszy obsługę klientów i zmniejszy zużycie papieru. Źródło: spółka

Axis Communications: Zrównoważony rozwój jest jednym z bardzo istotnych trendów. Zmiany klimatu dotykają bowiem nas wszystkich - każdy jest poniekąd częścią problemów środowiskowych, ale także każdy może być częścią ich rozwiązania. Na wyzwania związane z ekologią postanowił odpowiedzieć także Axis Communications, stawiając sobie za cel transformację produkcji na rozwiązania bardziej przyjazne dla środowiska. Właśnie dlatego firma w coraz większym stopniu koncentruje się na ekologicznym wzornictwie, wykorzystując materiały z recyklingu, wycofując substancje niebezpieczne i działając w zgodzie z celami ONZ w zakresie zrównoważonego rozwoju. Źródło: spółka

VMware, Intel, Deutsche Telekom: Ogłosili współpracę, której celem jest stworzenie ogólnodostępnej i inteligentnej platformy do wirtualizacji sieci RAN, zgodnej ze standardami Open Radio Access Network. Technologia ta ma podnieść efektywność zarówno istniejących sieci LTE, jak i powstających 5G. Rozwiązanie bazuje na architekturze Intela FlexRAN. Rozwiązanie przejdzie fazę testów w laboratorium Deutsche Telekom w Bonn. Źródło: spółka

Cisco: Złożoność technologii z zakresu cyberbezpieczeństwa jest jednym z większych problemów, z którymi muszą się mierzyć szefowie działów bezpieczeństwa - CISO (ang. Chief Information Security Officer). Dlatego bazując na znacznych inwestycjach w innowacje poczynionych w ciągu ostatnich 10 lat, partnerstwach, przejęciach firm, badaniach wśród klientów i standardach open-source, Cisco stworzyło najbardziej kompleksową, zintegrowaną platformę bezpieczeństwa działającą w chmurze - Cisco SecureX. Jest to jedyne tego rodzaju rozwiązanie na rynku. Najważniejsze informacje dotyczące Cisco SecureX:

- Nowa, prosta w obsłudze i działająca w chmurze platforma ujednolica zarządzanie całym portfolio rozwiązań bezpieczeństwa wykorzystywanym przez klientów. Dzięki analityce SecureX możliwe jest lokalizowanie nieznanych zagrożeń i przypadków naruszeń polityki bezpieczeństwa.

- SecureX automatyzuje procesy bezpieczeństwa, włączając w to badanie przypadków naruszeń i działania naprawcze.

- SecureX zapewnia nowe możliwości wykrywania zagrożeń bazując na wiedzy specjalistów z zespołu Cisco Talos. Źródło: spółka

HUGO.legal: Startup prawniczy bezpłatnie pomaga wszystkim spłacającym kredyty frankowe dochodzić swoich praw. Dlatego też powstał FrankBot - jedyny chatbot dla frankowiczów. Teraz firma udostępnia kolejne narzędzie: kalkulator, który pozwoli wstępnie wyestymować roszczenia wobec banku. Źródło: spółka

Arteria: Spółka zależna Contact Center ma umowę na dostawcę usług Business Process Outsourcing dla Orange Polska. Źródło: spółka

Klabater: Zawarł z Punch Punk umowę, na mocy której ustala się zasady na jakich nastąpi stworzenie i udzielenie licencji na wydanie gry "This is the Zodiac Speaking" w wersji na komputery PC, dystrybucję, sprzedaż oraz promocję gry, a także ustala się zasady wydania i dystrybucji gry w wersjach na platformy konsolowe Microsoft Xbox One, Sony PlayStation 4, Nintendo Switch. Źródło: spółka

Lavard, Comarch: Producent odzieży damskiej i męskiej stawia na zintegrowaną platformę systemów do zarządzania przedsiębiorstwem Comarch ERP. Rozwiązania zostały wdrożone w sieci sklepów w całej Polsce i wspierają obecnie firmę w procesach handlowych, a także obsługują sprzedaż w sklepie internetowym. Źródło: spółka

LG: Zaprezentowała LG V60 ThinQ 5G, najnowszą odsłonę smartfona z serii V. Urządzenie jest gotowe do współpracy z siecią 5G w oparciu o aktualną infrastrukturę operatorów w Polsce. Fani multimediów z pewnością docenią aparat nagrywający w rozdzielczości 8K, cztery mikrofony, które umożliwiają nagrywanie dźwięku w jakości studyjnej oraz unowocześnione oprogramowanie. Źródło: spółka

Forever Entertainment: Podpisanie umowy licencyjnej z Ricci Cedric Design w sprawie wyłącznej licencji do dystrybucji gry ,,Binary Infinity" na Nintendo Switch. Źródło: Trigon

CDA, home.pl: Największy w Polsce dostawca usług internetowych i czołowy polski serwis rozrywkowy rozpoczynają współpracę. W jej wyniku do oferty home.pl trafią karty prepaid gwarantujące dostęp do filmów na platformie CDA Premium. Źródło: spółka

eRecruiter: Platforma do zarządzania rekrutacjami w Polsce, wprowadził na rynek aplikację mobilną dla użytkowników swojego systemu. Umożliwia ona m.in. szybki dostęp do bieżących projektów rekrutacyjnych, sprawną komunikację z kandydatami oraz płynną wymianę informacji o procesach HR w całej organizacji. Źródło: spółka

Huawei: W czasie konferencji w Barcelonie zaprezentował także nową wersję inteligentnego routera Huawei 5G CPE Pro 2. Urządzenie obsługuje standard sieci Wi-Fi 6, zapewniając najwyższą jakość połączenia oraz płynne korzystanie z internetu. Podczas premiery nowych produktów w Barcelonie, Huawei zaprosił deweloperów z całego świata do współtworzenia jego sklepu z aplikacjami Huawei AppGallery. Zaprezentował też nowe logo sklepu i nowe hasło zachęcające do pobierania aplikacji. Huawei zaprezentował nowe tablety - Huawei MatePad Pro oraz MatePad Pro 5G. Urządzenia dedykowane są najbardziej wymagającym użytkownikom - zostały wyposażone w potężny procesor Kirin 990 (wersja 5G - Kirin 990 5G), przez co wyróżniają się wysoką wydajnością, nawet podczas wielozadaniowej, intensywnej pracy. Nowe urządzenia wprowadzają szereg innowacji podnoszących jakość obsługi, m. in. łatwe i szybkie przenoszenie plików między smartfonem a tabletem, można je też ładować zarówno przewodowo, jak i bezprzewodowo. Koncern zaprezentował

składany smartfon Mate Xs został wyposażony w składany, 8-calowy wyświetlacz FullView, który pozwala na korzystanie ze smartfona jak z tabletu. Główny ekran przed rozłożeniem ma przekątną 6,6 cala, drugi - 6,38 cala. Dzięki wykorzystaniu materiałów wykorzystywanych w przemyśle lotniczym i dwuwarstwowej strukturze polimerowej, obrazy wyświetlane na elastycznym ekranie smartfona wyróżniają się najwyższą jakością, nasyceniem kolorów i jasnością. Źródło: spółka

HONOR: Umocnił swoją strategię Internetu Rzeczy wprowadzając na rynek nową linię produktów. Jednym z nowych urządzeń będzie HONOR 9X Pro, pierwszy smartfon w portfolio marki z preinstalowanym sklepem Huawei AppGallery. Premiera ta jednocześnie wiąże się ze startem inteligentnego, mobilnego ekosystemu dla użytkowników urządzeń HONOR. Firma ogłosiła także światową dostępność HONOR View 30 Pro, pierwszego smartfonu marki wyposażonego w procesor Kirin 990 5G, a także zupełnie nowej serii MagicBook składających się z dwóch kompaktowych laptopów z mocną specyfikacją. Źródło: spółka

POLOmarket: Sieć supermarketów pracuje już w nowym systemie SAP HR wspierającym zarządzanie kadrami i płacami. Wdrożenie trwające niecałe 9 miesięcy wspierała firma GAVDI. Wdrożenie systemu SAP HR jest częścią trwającej cyfrowej transformacji Grupy. W grudniu 2019 r. sieć sfinalizowała zakup licencji, a w styczniu br. rozpoczęła wdrażanie systemu SAP S/4 HANA for Retail. Rozwiązanie to, dedykowane ściśle branży retail, jest uznawane za najnowocześniejszy i najlepszy na świecie standard systemu dla dużych firm. POLOmarket będzie pierwszą siecią FMCG w Polsce z tak dużą ilością wdrożonych modułów SAP. Źródło: spółka

Fintech: Udostępni do subskrypcji i sprzedaży grę pt. ,,Weekendowe przygody" jako projekt edukacyjny skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i średnich i środek w programie przeciwdziałania problemom wynikającym z uzależnień od alkoholu i narkotyków. Gra udostępniona zostanie na platformy mobilne Android i iOS. Źródło: spółka

Bloober Team: Spółka zależna Feardemic - wydawca gry "Ritual: Crown of Horns" - produkowana przez spółkę Draw Distance podał informację o ustaleniu daty premiery Gry na platformie Xbox One na dzień 13 marca 2020 r. Gra dostępna będzie również w opcji pre-order od dnia 6 marca 2020 r. Źródło: spółka

Artifex Mundi: Podjął decyzję o rozpoczęciu globalnej propagacji aktualizacji (power system) gry Bladebound w wersji na platformę Android, obejmującej stopniowo kolejne rynki geograficzne. W dalszej kolejności spółka będzie finalizowała prace nad wdrożeniem aktualizacji do wersji gry dostępnej na platformie iOS. Power System zmienia od podstaw tzw. metagrę Bladebound, w tym m.in. system rozwoju postaci, zarządzania zasobami dostępnymi dla postaci w ramach rozgrywki oraz balans rozgrywki. Równocześnie aktualizacja wdraża nowy interfejs. Źródło: spółka

No Gravity Games: Data wprowadzenia do sprzedaży gry "Alder's Blood" na platformę Steam i GoG została ustalona na dzień 10 kwietnia. Źródło: spółka

Forever Entertainment: Data premiery gry "Poly Puzzle" na platformie Nintendo Switch została ustalona na 12 marca 2020 w Europie, Australii i Nowej Zelandii, a także w USA, Kanadzie, Meksyku. Cena gry to 4.99 Euro/4.99 USD. Źródło: spółka

Forever Entertainment: Podpisał umowę licencyjną z Ice Code Games z Polski. Na mocy tej umowy FE otrzymała wyłączną licencję do dystrybucji gry Re-Legion na platformie Nintendo Switch. Przewidywany termin premiery to drugi kwartał 2020. Źródło: spółka

Jujubee: Gra "Deep Diving Adventures" została zaakceptowana do dystrybucji na platformie Nintendo Switch na terenie Europy, Australii i obu Ameryk. Produkt będzie dystrybuowany cyfrowo i pojawi się w przedsprzedaży 4 marca 2020 (w cenie 17,99 Euro/USD), zaś w normalnej sprzedaży 16 marca 2020 (w cenie 19,99 Euro/USD). Źródło: spółka

