Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Prognozy: Rozwiązania IoT planuje wdrożyć w najbliższych dwóch latach 67%, technologie z zakresu sztucznej inteligencji znajdują się w planach 64% ankietowanych, a w rozwiązania chmurowe - 61%. Zdecydowanie mniejszym zainteresowaniem cieszą się rozwiązania z zakresu blockchain, cyberbezpieczeństwa, inteligentnej automatyzacji procesów czy rozszerzonej rzeczywistości, wynika z badania EY "Digital Investment Index 2020". Źródło: ISBnews

Praca w IT: Przyspieszone w tym roku procesy globalizacji w branży IT oznaczają, że pracownicy mogą podejmować się zadań dla zleceniodawców praktycznie z całego świata. Istnieje spore prawdopodobieństwo, że tym samym trendem ujednolicania się niezależnie od miejsca wykonywania pracy podążą także płace, uważają przedstawiciele firmy 7N, zajmującej się rekrutacją pracowników z tej branży. Źródło: ISBnews

E-banking: Liczba klientów indywidualnych, posiadających dostęp do bankowości internetowej wyniosła blisko 38 mln na koniec września 2020 roku. Liczba aktywnych klientów sięgnęła 19,43 mln (wzrost o 1,87% w skali kwartału), podał Związek Banków Polskich (ZBP) w raporcie NetB@nk. Od początku lipca do końca września liczba aktywnych użytkowników aplikacji bankowych wzrosła o ponad 5,85%, osiągając 13,69 mln. Źródło: ISBnews

E-handel: Główny Urząd Statystyczny (GUS) poinformował, że udział sprzedaży przez internet w sprzedaży detalicznej (ceny bieżące) wzrósł do 11,4% w listopadzie z 7,3% całości sprzedaży w październiku br. Wartość sprzedaży przez internet wzrosła o 47,9% w ujęciu miesięcznym. Źródło: ISBnews

Księgarnie: Zaległości księgarń spadły do 13,7 mln zł na koniec listopada z 16 mln zł na koniec września, wynika z danych Krajowego Rejestru Długów (KRD). Blisko czterech na dziesięciu Polaków przyznaje, że książki (w różnej formie) w pandemii kupowało chętniej niż przed pojawieniem się koronawirusa (39%). 17% wskazuje przy tym, że oznaczało to dla nich wzrost wydatków w tej sferze, w tym dla 3,1% wiązało się z zakupem stałego dostępu do ebooków lub audiobooków. Dla 40% z nas te nakłady nie zmieniły się w czasie pandemii. 8% ograniczyło takie wydatki. Z kolei książek nie kupuje wcale 34% zapytanych, podano.

Trendy: Robert Strzelecki, prezes TenderHut wskazuje, że kluczowe trendy technologiczne w nadchodzącym roku to cyberbezpieczeństwo, sieć 5G, mixed reality, telemedycyna, prop-tech, cyfrowa edukacja. Źródło: ISBtech

Telekomunikacja: Prof. dr hab. Maciej Rogalski z Uczelni Łazarskiego i Rogalski i Wspólnicy Kancelaria Prawna ocenia w kwestii aukcji 5G w Szwecji, że możliwym scenariuszem jest, że Sąd Apelacyjny oddali skargę Huawei. PTS przeprowadzi więc aukcję bez zakłóceń i przyzna koncesje na korzystanie z częstotliwości przez operatorów. Prawdopodobny jest jednak scenariusz, że PTS przeprowadzi aukcję i rozdysponuje częstotliwości operatorom, a później Sąd Administracyjny, po zakończeniu prowadzonego postępowania w sprawie, wyda wyrok uwzględniający odwołanie Huawei, czyli uzna, że decyzja PTS o wykluczeniu Huawei była bezprawna. Spowoduje to konieczność unieważnienia przeprowadzonej aukcji i jej powtórzenie. Trudno sobie wyobrazić jaki to spowoduje chaos na każdej wręcz płaszczyźnie: rynku telekomunikacyjnego, operatorów telekomunikacyjnych, dostawców, wprowadzania 5G czy wreszcie konsumentów. Wydaje się, że w zaistniałej sytuacji, wręcz naturalnym działaniem, powinno być powstrzymania się od kontynuowania aukcji na

obecnych warunkach do czasu rozstrzygnięcia sprawy, przynajmniej w pierwszej instancji sądowej lub po prostu zmiana warunków decyzji, tak aby nie generowała ona opisanych ryzyk, wskazuje prof. Rogalski. Źródło: ISBtech

Transformacja cyfrowa: Technologia ułatwia codzienne funkcjonowanie 87% Polaków, wynika z badania przeprowadzonego przez Centrum Europejskich Badań Biznesowych (Cebr) na zlecenie międzynarodowej platformy inwestycyjnej eToro. Jego celem było przyjrzenie się przemianom cyfrowym zachodzącym w sektorach takich, jak finanse, zdrowie, handel detaliczny i rozrywka. Główne wnioski dotyczące Polaków, które można znaleźć raporcie to: 74% respondentów z Polski popiera większy dostęp do usług rządowych i płatności podatków w wersji online; 83% respondentów z Polski chce więcej cyfryzacji w sektorze finansowym, w tym w bankowości internetowej, płatnościach online i inwestowaniu online; 85% respondentów z Polski chce większej cyfryzacji swoich gospodarstw domowych; Pandemia COVID-19 zwiększyła absorpcję cyfrową we wszystkich sektorach; Wyniki raportu wskazują, że w Polsce wciąż istnieje ogromny potencjał dla dalszej transformacji cyfrowej. Źródło: ISBnews

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Kyriba: Amerykański jednorożec działający w sektorze SaaS uruchomił w Warszawie nowe centrum programistyczne i serwisowe. Warszawskie biuro amerykańskiej spółki posłuży za regionalny hub do rozwoju usług i serwisu dla klientów. W I połowie 2021 r. ma zatrudniać tam 80 specjalistów od IT, obsługi klienta i zasobów finansowych, docelowo może to być nawet kilkaset osób, Źródło: ISBnews

LPP: Grupa LPP planuje, że w roku obrotowym 2020/2021 podwoi - w ujęciu rocznym - przychody ze sprzedaży internetowej, osiągając 2 mld zł, a w kolejnym roku zwiększy je o 50%. Przychody ze sprzedaży internetowej w III kwartale 2020/2021 osiągnęły wysokość 446 mln zł, tj. 86,2% więcej niż przed rokiem. Źródło: ISBnews

Grupa AB: Akcjonariusze Grupy AB zdecydowali o wypłacie 0,44 zł dywidendy na akcję za rok obrotowy 2019/2020, wynika z uchwał walnego. W ubiegłym roku akcjonariusze Grupy AB zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto spółki za rok obrotowy 2018/2019 na kapitał rezerwowy. Źródło: ISBnews

Netia: Spółka liczy, że hurtowe stawki za zakańczanie połączeń w Unii Europejskiej, które mają zostać mocno obniżone w przyszłym roku, będą jeszcze podlegały ostatecznej weryfikacji. Netia liczy także na wyrównanie warunków, na jakich można korzystać z sieci wybudowanych w ramach programu POPC przez wszystkich operatorów, poinformował ISBnews prezes Andrzej Abramczuk. Źródło: ISBnews

Play: Spółka P4 - operator sieci Play i spółka zależna od Play Communications - złożyła deklarację korygującą w zakresie rozliczeń z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2015, 2016 i 2017. Organ kontrolny zakwestionował wartość uwzględnionych w rozliczeniach podatkowych Play odpisów amortyzacyjnych od znaków towarowych i w związku z powyższym spółka zapłaci na rachunek właściwego urzędu skarbowego podatek w kwocie 19 424 466 zł oraz 6 570 849 zł odsetek ustawowych. Źródło: ISBnews

Asbis Enterprises Plc: Spółka wypracowała w listopadzie 2020 roku skonsolidowane przychody na poziomie ok. 302 mln USD wobec 202 mln USD rok wcześniej, co oznacza wzrost o około 49% wynika ze wstępnych danych szacunkowych. Źródło: ISBnews

P4 P4 spółka zależna Play Communications, operatora sieci Play - podjął decyzję o emisji nie więcej niż 500 tys. niezabezpieczonych obligacji serii B na okaziciela o wartości nominalnej 1 000 zł każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 500 mln zł, w ramach Programu Emisji Obligacji. P4 zamierza ubiegać się o wprowadzenie obligacji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych. Dzień emisji ustalono na 29 grudnia 2020, a dzień wykupu na 29 grudnia 2027 r. Źródło: ISBnews

Allegro: Platforma Allegro osiągnęło swój tegoroczny cel liczby ofert na platformie, która przekroczyła 200 mln, wobec 164 mln na koniec czerwca br., poinformował członek zarządu Allegro Damian Zapłata. W lutym tego roku Allegro zapowiadało, że celuje we wzrost łącznej liczby ofert do 200 mln (wobec 130 mln na koniec ub.r.). Źródło: ISBtech

Crowdway.pl: Zrealizował 12 emisji w ramach crowdfundingu inwestycyjnego o łącznej wartości 25,6 mln zł w 2020 r. wobec 10,78 mln zł rok wcześniej, podała platforma. "Od stycznia do grudnia 2020 r. wartość zakończonych emisji na Crowdway.pl wyniosła 25,6 mln zł wobec 10,78 mln zł w roku poprzednim. Wzrosła też skuteczność zbiórek. Wśród 12 kampanii promowanych przez platformę w mijającym roku, aż dwie trzecie osiągnęło 100% swojego celu. Na ten sukces złożyły się emisje spółek: Kombinat Konopny SA (4,2 mln), Browar Za Miastem SA (4,18 mln zł), Alembik Polska (4,185 mln zł), Tenczynek Bezalkoholowe (4,176 mln zł), All Good SA (Coffeedesk; 2,016 mln zł), Film Rój SA (1,93 mln zł), Akardo SA (1 mln zł) oraz Las Vegans SA (1 mln zł)" - czytamy w komunikacie. Źródło: ISBnews

Play: Spółka odnotuje w br. 80-proc. wzrost r/r wolumenu kontraktów sprzedanych w kanale e-commerce, poinformował ISBtech Digital Director w Play Maciej Żyto. Operator przekroczył próg 5 mln aktywnych kont w aplikacji mobilnej Play24. Źródło: ISBtech

AWS: CEO Andy Jassy ocenił, że 2021 rok przyniesie wiele nowości w świecie chmurowych usług, zwłaszcza w kontekście sztucznej inteligencji, która staje się jeszcze bardziej powszechna i skuteczna niż kiedykolwiek wcześniej. Jednocześnie ogłosił kilka nowości - jedną z nich jest AWS Trainium, czyli procesory dedykowane sztucznej inteligencji, kompatybilne ze wszystkimi głównymi platformami do szkolenia algorytmów uczenia maszynowego. Źródło: ISBtech

OPPO, Swisscom, Ericsson: Podjęły działania w celu realizacji kolejnego etapu rozwoju sieci 5G w Europie. W ich wyniku udało się przeprowadzić pierwsze transmisje danych i połączeń głosowych wykonanych za pośrednictwem komercyjnej samodzielnej sieci 5G w Brnie. Do nawiązania połączeń wykorzystano rozwiązania sieciowe 5G Radio Dot System, 5G Core, IMS i urządzenia OPPO 5G. Źródło: ISBtech

Allegro: Według informacji medialnych, wejdzie w automaty paczkowe, podczas gdy jego partner logistyczny InPost szykuje się na giełdę. Pierwsze maszyny miałyby ruszyć jeszcze w I kwartale przyszłego roku. Spółka szykuje zamówienie na 3 tys. automatów paczkowych. Źródło: BDM, Trigon, Reuters, Rzeczpospolita

Huawei: Według unijnego zestawienia "The 2020 EU Industrial R&D Investment Scoreboard", koncern zajął trzecie miejsce w Europie pod kątem inwestycji w obszarze badań i rozwoju. To awans o dwie pozycje w porównaniu do poprzedniej edycji badania. Unijny ranking bazuje na analizach przeprowadzonych na grupie 2500 firm z całego świata, które odpowiadają za 90 proc. światowych nakładów obszarze R&D. Źródło: spółka

Grupa Comp: Stworzona przez markę Novitus i platformę Bolt eKasa to wirtualna kasa fiskalna w formie mobilnej aplikacji. Rozwiązanie uzyskało certyfikację Głównego Urzędu Miar i otwiera nowe możliwości dla branży transportowej. eKasa pozwoli kierowcom platformy Bolt na realizowanie przejazdów zgodnie z przepisami znowelizowanej Ustawy o Transporcie Drogowym, która wejdzie w życie 1 stycznia. Mając eKasę oraz aplikację Bolt kierowcy nie muszą wyposażać swoich aut w taksometry i fizyczne kasy fiskalne. Źródło: ISBtech

Samsung Electronics: Podpisał umowę o partnerstwie z IBM w celu połączenia "edge computing" z prywatnymi sieciami 5G, podał Reuters. Źródło: Reuters

Polkomtel: Sieć Plus jest partnerem technologicznym programu Polskiego Towarzystwa Opieki Duchowej w Medycynie (PTODM) "Bądź przy mnie - wsparcie społeczne i duchowe dla chorych hospitalizowanych z powodu COVID-19". "Celem programu jest zapewnienie, aby chorzy na COVID-19 nie byli samotni w szpitalu, zwłaszcza w okresie zagrożenia życia, bezradności i umierania i aby nikt nie był pozbawiony opieki duchowej właśnie wtedy, gdy najbardziej jej potrzebuje" - powiedział prezes PTODM prof. Małgorzata Krajnik.

Lotos Paliwa: Przygotowała nową usługę, która umożliwia płacenie za paliwo bezpośrednio przy dystrybutorze. Od 30 grudnia br. aplikacja LOTOS Pay&Go będzie dostępna w wersji pilotażowej na 15 stacjach, by w II kwartale 2021 r. objąć większość obiektów Lotosu. Źródło: ISBtech

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Netia: Spółka nie wyklucza akwizycji podmiotów w przyszłym roku, które uzupełnią jej sieć dostępową, a budowa nowego data center pod Warszawą i jego komercjalizacja przebiega zgodnie z założeniami, poinformował ISBnews prezes Andrzej Abramczuk. Źródło: ISBnews

Bank Pekao: Bank podpisał przedwstępną umowę nabycia pakietu 38,33% akcji Krajowego Integratora Płatności - operatora systemu Tpay. Dzięki transakcji, Bank Pekao zaoferuje swoim klientom firmowym w pełni kompleksową ofertę akceptacji płatności, uzupełnioną o produkty dla dynamicznie rosnącego rynku e-commerce. Źródło: ISBnews

Iliad Purple: Spółka z Grupy Iliad - ogłosiła przymusowy wykup do 23 grudnia 2020 r. 8 494 848 akcji Play Communications, stanowiących 3,3% łącznej liczby akcji i głosów spółki. Cena - taka sama, jak w wezwaniu na 100% akcji Play - wynosi 39 zł za akcję. Źródło: ISBnews

Play: Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zdecydował o zawieszeniu 21 grudnia obrotu na głównym rynku akcjami spółki Play Communications, w związku z ogłoszeniem przymusowego wykupu akcji. Na dzień ogłoszenia squeeze-outu Iliad Purple posiadała 96,68% akcji oraz głosów z akcji Play. Źródło: ISBnews

IMS: Closer Music - spółka zależna IMS zajmująca się budową i komercjalizacją własnych bibliotek muzycznych - wyemituje i sprzeda na rzecz zagranicznego inwestora udziały stanowiące 4,9% kapitału zakładowego (z uwzględnieniem tej emisji) za kwotę 140 tys. euro. Źródło: ISBnews

Nethansa: Spółka pozyskała od inwestorów 8 mln zł podczas rundy finansowania late seed. Środki te zostaną przeznaczone na dalszą ekspansję zagraniczną oraz rozwój systemu Clipperon w modelu SaaS. Nethansa wspiera polskie i niemieckie firmy w ekspansji na zagraniczne rynki za pośrednictwem największej platformy handlowej świata. Źródło: ISBnews

inFakt: Norweska grupa Visma została nowym większościowym udziałowcem spółki inFakt, podano w komunikacie. InFakt jest czołowym dostawcą narzędzi i usług do prowadzenia księgowości online na polskim rynku. Oferuje rozwiązania dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz dla spółek. Źródło: ISBnews

Cyfrowy Polsat, Netia: Cyfrowy Polsat ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 114 173 459 Netii, stanowiących ok. 34,02% kapitału zakładowego i uprawniających do tyluż z ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, podał podmiot pośredniczący Trigon Dom Maklerski. Źródło: ISBnews

Answear.com: Przydzielił akcje oferowane w publicznej ofercie akcji z redukcją zapisów w transzy inwestorów indywidualnych wynoszącą 96,6%, podała spółka. Cena emisyjna została ustalona na 25 zł, co oznacza, że do spółki trafi około 45 mln zł, a wartość całej oferty wyniosła przeszło 80 mln zł. Spółka planuje debiut na GPW na 8 stycznia 2021 r. Źródło: ISBnews

SoftBlue: Nadzwyczajne walne zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję do 46 801 250 akcji serii F z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących akcjonariuszami na dzień 11 stycznia 2021 r., podała spółka. Publiczna emisja akcji rozpocznie się w styczniu 2021, a jej celem jest pozyskanie od inwestorów ponad 10 mln zł. Źródło: ISBnews

Helios: Spółka z grupy Agora ma kolejne umowy o kredyt z BNP Paribas Bank Polska i Santander Bank Polska z gwarancją spłaty 80% kredytu przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Łączna wartość powyższych kredytów z gwarancją BGK to 40,0 mln zł, tj. po 20,0 mln zł od każdego z banków. Pozyskane środki mogą zostać wykorzystane na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Helios, w tym nakładów odtworzeniowych i rozwojowych, z wyłączeniem refinansowania innego zadłużenia. Źródło: spółka

Tele Columbus: Morgan Stanley Infrastructure Partners ogłosił wezwanie na niemieckiego operatora kablowego, którego kapitalizacja wynosi 410 mln euro. Transakcja implikuje 15% premii do ostatniego zamknięcia i 37% do średniej ważonej ceny z 3 miesięcy. Wskaźnik EV/EBITDA (konsensus Bloomberga) 8,7x na 2020. Źródło: Trigon

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Alior Bank: Alior Mobile - aplikacja Alior Banku - została udostępniona w AppGallery. Aplikacja banku w pierwszej kolejności będzie dostępna dla urządzeń Huawei opartych o Google Mobile Services, a docelowo zostanie zintegrowana z Huawei Mobile Service. Źródło: ISBnews

PARP: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór do Programu GovTech Polska dla podmiotów posiadających doświadczenie we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego oraz startupami. Maksymalna kwota grantu to 2,5 mln zł. Nabór potrwa do 28 stycznia 2021 r. Źródło: ISBnews

Revolut: Platforma usług finansowych Ravoult udostępniła 22 grudnia w Polsce odświeżoną wersję oferty uzupełnionej o Revolut Plus, nowy plan w niskiej cenie 14,99 zł/miesiąc, chroniący zakupy klienta przed kradzieżą, uszkodzeniem i odmową zwrotu towaru. Źródło: spółka

Bank Pekao: W ramach rozwoju projektu Smart City Bank Pekao rusza z nowymi promocjami dedykowanymi dla mieszkańców Białegostoku. Klienci Pekao, którzy płacą kartą za bilety komunikacji miejskiej, otrzymają vouchery na kawę do lokalnej kawiarni The White Bear Coffee. Oferta skierowana jest również do nowych klientów, którzy za założenie konta mogą liczyć na prezent w postaci jednej z tysiąca opasek Xiaomi Mi Band 4 lub premię w wysokości 100 zł. Źródło: spółka

Agora, Unity Group: Publio.pl, działająca od 8 lat internetowa księgarnia Agory, w 2020 r. przeszła gruntowną transformację cyfrową. Eksperci Unity Group oraz Ideacto, odpowiedzialni za zmiany na Publio.pl, przewidzieli rosnące wymagania użytkowników oraz wyzwania technologiczne, m.in. wynikające z bezprecedensowego ruchu w kanałach elektronicznych, eskalowanego przez restrykcje związane z pandemią. W Polsce jest wciąż co najmniej kilkadziesiąt, jeśli nie kilkaset tysięcy firm, które muszą w przyspieszonym tempie przejść proces transformacji cyfrowej i przenieść swoje operacje do sieci. Źródło: spółka

Comarch: Konsorcjum firm Comarch Polska i Comarch podpisało aneks do umowy na usługę wsparcia, eksploatacji i utrzymania Kompleksowego Systemu Informatycznego KSI ZUS z lutego 2019 roku, podał Comarch. Wartość aneksu to 71,73 mln zł netto. Źródło: ISBnews

Colt Technology Services: Wzmacnia swoją ofertę SD WAN, wprowadzając usługę SD WAN 2.0. Inwestując we własną sieć, umożliwia przedsiębiorstwom szybkie reagowanie na zmiany, zapewniając płynną i wolną od zakłóceń pracę użytkownika. Źródło: ISBtech

mPay: Wdrożył pierwszą na rynku platformę pożyczkową w darmowej aplikacji do płatności mobilnych. "To unikalne rozwiązanie, bo cały proces - od pozyskania finansowania ,,od ręki", po spłatę całego zobowiązania - odbywa się w jednym miejscu. Co więcej, oferta dla klienta jest równoznaczna z decyzją o udzieleniu finansowania, a nie - jak w przypadku innych podmiotów - ramową propozycją. Innowacja eliminuje proces potwierdzania danych osobowych czy zarobków. Z pełnym przekonaniem mogę powiedzieć, że analizując dostępne na rynku rozwiązania pożyczkowe, prościej niż w mPay już się nie da. - komentuje Andrzej Basiak, prezes mPay. Źródło: ISBtech

Procter&Gamble: Koncern, producent kosmetyków i środków higieny osobistej i właściciel wielu znanych marek do pielęgnacji, w drodze przetargu wybrał agencję marketingu efektywnościowego Performics, należącą do Publicis Groupe, do obsługi kampanii SEM. Współpraca będzie obejmowała witryny 12 marek z portfolio koncernu oraz serwisy korporacyjne, działające na 10 rynkach CE. "Mamy doświadczenie we współpracy z P&G, ale dotychczas pracowaliśmy tylko dla jednej marki tego koncernu. Konkurencję w zakończonym postępowaniu przetargowym stanowiły doświadczone agencje sieciowe, jak i agresywne kosztowo lokalne firmy wyspecjalizowane w SEM. Jednak zaufanie klienta, które wypracowaliśmy do tej pory oraz satysfakcja z dotychczasowej współpracy w dużej mierze zadecydowały o wygranej, dlatego radość z wygranej jest jeszcze większa" -powiedział Jakub Bielerzewski, dyrektor generalny agencji Performics. Źródło: spółka

Multimedia Polska: Zastąpi część kanałów Cyfrowego Polsatu od 1 stycznia - Od 1 stycznia m.in. Polsat 2, Polsat News HD, Polsat Cafe HD, Polsat Play HD, Disco Polo Music, Polsat Sport, Polsat Sport Extra, Polsat Film HD przestaną mieć status programów gwarantowanych w ofercie Multimediów. - W zamian Multimedia chce zaoferować klientom National Geographic, trzy kanały BBC, Fox oraz Biznes24. - W ofercie pozostaną na stałe m.in. kanały Polsatu z telewizji naziemnej. Źródło: spółka

Realme: Zadebiutowało w rankingu 50 najbardziej innowacyjnych firm w Chinach (edycja 2020) przygotowanym przez magazyn "Fast Company". Udało się to osiągnąć między innymi dzięki wejściu realme w bieżącym roku na nowe rynki - w tym również, w kwietniu, na rynek polski. Jednym z kryteriów wyboru firm do najnowszej edycji rankingu, była zdolność do rozwoju w trudnych czasach. Źródło: spółka

Plus: Wprowadza do swojej oferty najnowszy model realme 7 5G. realme 7 5G jest kolejnym smartfonem z obsługą 5G dostępnym na wyłączność w Plusie. Źródło: spółka

CUPRA: Hiszpańska marka udostępniła w Polsce wirtualny salon - przestrzeń online łączącą showroom z platformą eksperckich spotkań i indywidualnych wideorozmów z klientami. Na pierwszy kwartał 2021 roku marka zapowiada także otwarcie stacjonarnego, butikowego salonu w Warszawie. Źródło: ISBtech

Scaleway: Dostawca chmury udostępnia Block Storage w Polsce. Dostawca usług chmury publicznej, poszerza swoją ofertę dostępną w warszawskim centrum danych (pl waw-1), by wspierać rosnący popyt w Europie Środkowej i Wschodniej. Dostępność Block Storage w warszawskim centrum oznacza nową jakość dla użytkowników w regionie, którzy będą mogli hostować aplikacje, dla których opóźnienia mogą być krytyczne, a także korzystać z wysokiej redundancji. Źródło: spółka

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej: We współpracy z firmą Farada zakończyła sukcesem testy ogólnopolskiego systemu transportu medycznego z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych VTOL. Dzięki dronostradom czas transportu ładunków medycznych takich jak krew, szczepionki czy organy do przeszczepu już niebawem może się skrócić nawet o połowę. Źródło: ISBtech

Santander Bank Polska: Przedsiębiorcy, którzy zdecydowali się na prowadzenie sklepów online, zanotowali wzrost zakupów w ich nowym kanale sprzedaży i ogólnie lepiej radzą sobie finansowo w czasach pandemii , wynika z analiz Santander Bank Polska. Bank chce wspierać klientów, którzy rozwijają biznes w internecie, dlatego we współpracy z platformą Sprzedajemy.pl przygotował dla nich oferty specjalne. Źródło: spółka