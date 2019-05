Tygodniowy przegląd wiadomości ISBtech z sektora TMT

BIZNES I FINANSE: RYNEK

E-commerce: Jedna trzecia klientów e-commerce używa narzędzi cyfrowych podczas tradycyjnych zakupów, wynika z raportu "Koniec ery dwóch światów. Wpływ narzędzi cyfrowych na zakupy Polaków 2019" przygotowanego przez firmę doradczą Deloitte. Jest to tzw. wskaźnik wpływu cyfrowego, który w Polsce kształtuje się na poziomie 60%. Źródło: ISBnews

Automatyzacja: Obsługa papierowych dokumentów finansowych generuje rocznie koszty blisko 2,4 mld zł. Tymczasem wdrożenie zautomatyzowanego systemu elektronicznego obiegu dokumentów mogłoby podnieść efektywność praktycznie każdego przedsiębiorstwa o ponad 30%, przynosząc polskim przedsiębiorcom oszczędności wynoszące ok. 714 mln zł w skali roku, oceniają analitycy Abile. Źródło: ISBnews

Rynek: Podstawą innowacyjności polskiego sektora finansowego będzie w coraz większej mierze innowacyjny nadzór, uważa prezes PZU Paweł Surówka. Źródło: ISBnews

Finanse: Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR) rozliczyła w kwietniu 2019 r. w systemie Elixir 166,88 mln transakcji o łącznej wartości 493,01 mld zł, w systemie Euro Elixir, obsługującym rozliczenia krajowe i zagraniczne w euro - rozliczono 3,32 mln komunikatów o wartości 18,9 mld euro. W Express Elixir przetworzono 1,93 mln przelewów natychmiastowych o najwyższym w historii systemu wolumenie obrotu, wynoszącym 3,5 mld zł, podał KIR. Źródło: ISBnews

Edukacja: Ponad 50% inżynierów w Polsce uznaje obecny system edukacji za niedostosowany do wymogów innowacyjnego przemysłu wynika z badania Smart Industry Polska 2019, przygotowanego przez firmę Siemens Sp. z o.o. we współpracy z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT). Źródło: ISBnews

Automatyzacja: W 5 na 6 regionów w Polsce wzrośnie zatrudnienie w efekcie automatyzacji w ciągu dwóch lat, wynika z analizy ManpowerGroup. Największe wzrosty zatrudnienia w wyniku automatyzacji procesów czekają firmy w regionie wschodnim - 21% prognozuje zwiększenie liczby pracowników w ciągu dwóch lat. Największe redukcje zatrudnienia spodziewane są w regionie południowo-zachodnim (10%) i północnym (10%). Źródło: ISBnews

Innowacje: Państwo może odegrać istotną rolę w rozwoju tzw. ekosystemu startupów i innowacji. Jednak podczas podejmowania decyzji o wsparciu dla określonych branż, warto uwzględniać efekt mnożnikowy rozwoju technologii czy zasobów ludzkich, ocenił w rozmowie z ISBnews Project Leader Boston Consulting Group (BCG) Paweł Godek. Źródło: ISBnews

Transport: Zamawianie przejazdu poprzez aplikację typu Uber lub Bolt jest już w Polsce niemal tak samo popularne, jak wzywanie taksówki przez telefon. Tę pierwszą metodę praktykuje 50% klientów, drugą 53%. Jest też znacząca grupa osób, która stosuje obie formy przejazdu - Polacy chcą mieć przede wszystkim wolność wyboru w miejsce monopolu taksówek, wynika z badania przeprowadzonego przez firmę Quality Watch na zlecenie Fundacji Forum Konsumentów. Źródło: ISBnews

E-administracja: Polacy złożyli około 16 mln rocznych PIT-ów przez internet wobec niecałych 11,4 mln e-PIT-ów rok wcześniej, podało Ministerstwo Finansów, powołując się na wstępne dane. Źródło: ISBnews

E-administracja: Wydatki na GovTech, czyli nowoczesne rozwiązania informatyczne i technologiczne przeznaczone dla administracji publicznej w Europie wynoszą ok. 25 mld dolarów i ich szacunkowa wartość wzrośnie trzykrotnie do 2025 r., wynika z raportu pt. "GovTech czyli nowe technologie w sektorze publicznym" Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE). Źródło: ISBnews

HR: Cyfrowa transformacja firm wymusza na działach HR konieczność zredefiniowania swojej funkcji i elastycznego podejścia do nowych wyzwań. Z globalnego badania KPMG przeprowadzonego wśród ponad 1200 menedżerów zarządzających obszarem HR wynika, że w ciągu najbliższych 2 lat wzrośnie poziom inwestycji w rozwiązania technologiczne wspierające zarządzanie kapitałem ludzkim, w tym: analitykę predykcyjną (60 proc. wskazań), automatyzację procesów biznesowych (53 proc.) czy sztuczną inteligencję (47 proc). Ponad 40 proc. respondentów uważa, że rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowym (ang. machine learning) będą stanowiły największe wyzwanie dla działów HR w ciągu najbliższych 5 lat. Jednocześnie rośnie rola umiejętnego zarządzania doświadczeniami pracowników (ang. Employee Experience) w budowaniu pozycji konkurencyjnej firm na rynku pracy. Źródło: spółka

AI: Z przeprowadzonego przez Microsoft badania AI Pulse wynika, że przyszłość i sukces liderów biznesu nieodłącznie związane są z rozszerzoną inteligencją (AI). Ponad 79 proc. ankietowanych przyznało, że w obliczu dynamicznego rozwoju technologii, nowe umiejętności i ciągła potrzeba rozwoju są koniecznością. Ponad 70 proc. liderów biznesu zgadza się z tym, że AI pozwoli im oszczędzać ich czas i w rezultacie skupić się bardziej na motywowaniu i inspirowaniu pracowników już w perspektywie najbliższych 4-5 lat. Aż 63 proc. liderów firm o dwucyfrowym wzroście uważa, że rozszerzona inteligencja może pozytywnie wpłynąć na wyznaczanie kierunku działań całej organizacji. Źródło: spółka

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

T-Mobile Polska: Zanotował 398 mln zł zysku EBITDA After Lease (AL), co oznacza wzrost o 0,5% r/r, podał operator. Przychody spadły o 4,7% r/r do 1,496 mld zł m.in. przez pożar data center. T-Mobile Polska utrzymuje pozytywny trend na poziomie EBITDA, poinformował prezes Andreas Maierhofer. T-Mobile Polska rozważa budowę nowego data center, poinformował prezes Andreas Maierhofer. T-Mobile Polska opóźnił rozpoczęcie świadczenia usługi konwergentnej, m.in. z powodu pożaru data center, ale jest "bardzo blisko" terminu jej uruchomienia, poinformował prezes Andreas Maierhofer. Źródło: ISBnews

Asseco South Eastern Europe: Odnotowało 18,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 11,17 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Tegoroczny łączny portfel zamówień Asseco Southern Europe (Asseco SEE) na poziomie przychodów jest wyższy 11% r/r i wynosi 111,4 mln euro, a na marży1 jest wyższy o 12% r/r i wynosi 84,4 mln euro, poinformował prezes Asseco SEE Piotr Jeleński. Źródło: ISBnews

Netia: Odnotowała 9,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wg MSSF16 w I kw. 2019 r. wobec 21,18 mln zł zysku wg MSR17 rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Asbis: Odnotował 1,69 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 1,71 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Asbis podtrzymał tegoroczne prognozy, zakładające 8,5-10 mln USD zysku netto przy 1,7-1,9 mld USD przychodów, poinformował dyrektor finansowy Marios Christou. Spółka celuje w poprawianie marży brutto w kolejnych kwartałach tego roku i podtrzymuje swoją politykę dywidendową, dodał. Źródło: ISBnews

Bank Pekao: Pierwsze efekty zaawansowanej cyfrowej transformacji, realizowanej przez bank , są już widoczne w jego wynikach finansowych, poinformował prezes Pekao Michał Krupiński. Źródło: ISBnews

Vivid Games: Odnotował 0,67 mln zł skonsolidowanej straty netto w I kw. 2019 r. wobec 1,75 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

CDA: Odnotowało 0,82 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2019 r. wobec 1,08 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. CDA optymistycznie ocenia potencjał do podtrzymania kilkuletnich wzrostowych tendencji w wynikach finansowych, poinformował ISBnews pełnomocnik zarządu ds. rozwoju usług i rzecznik prasowy Wolfgang Laskowski. Źródło: ISBnews

UPC Polska: Miało 1 462 800 klientów (wzrost o 30 200 r/r), korzystających z 3 092 000 usług (RGU), co daje wzrost o 102 400 r/r na koniec I kw. 2019 r., podała spółka. Źródło: ISBnews

Juul Labs: Amerykańska spółka otrzymała decyzję o wsparciu pierwszego centrum usług biznesowych na Europę, Bliski Wschód i Afrykę w gdańskiej Alchemii w ramach Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej (PSSE), podała PSSE. Amerykański inwestor zamierza w Gdańsku zatrudnić jeszcze w 2019 roku ponad 50 osób i zainwestować prawie 15 mln zł. Oficjalne otwarcie zaplanowano na wrzesień, a rekrutacja pracowników już ruszyła. To będzie pierwsze takie centrum Juul Laabs poza Stanami Zjednoczonymi. Źródło: ISBnews

QuarticOn: Zapowiada osiągnięcie progu rentowności w IV kwartale 2019 r., podała spółka. QuarticOn wypracował 1,24 mln zł przychodów ze sprzedaży w I kw. 2019 r., co oznacza wzrost o 17% r/r. EBITDA (na bazie wyniku ze sprzedaży) ukształtowała się na poziomie -0,78 mln zł, a wynik netto wyniósł -1,41 mln zł. Źródło: ISBnews

Legimi: Prawie dwukrotnie zwiększyło przychody w I kwartale br. i finalizuje prace nad nową wersją platformy i aplikacji, podała spółka. Źródło: ISBnews

Sare: Skonsolidowane przychody ze sprzedaży za I kwartał 2019 roku wyniosły ok. 13 967 tys. zł, EBITDA grupy wyniosła ok. 533 tys. zł, natomiast skonsolidowana strata netto sięgnęła ok. 360 tys. zł, podała spółka, powołując się na szacunkowe dane. Źródło: ISBnews

iFun4all: Odnotował 0,31 tys. zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2019 r. wobec 46,75 tys. zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

ABC Data: Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej w kwietniu 2019 roku wyniosły 316 mln zł, a za okres styczeń - kwiecień 2019 wyniosły 1 347 mln zł, podała spółka. Źródło: ISBnews

ATM Grupa: Otrzymała wynik kontroli celno-skarbowej wszczętej 14 sierpnia 2018 r. w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (ustawa o CIT) w zakresie dochodów osiągniętych w 2013 i 2014 roku, podała spółka. Kontrola była prowadzona przez Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu. W zakresie przestrzegania przepisów ustawy o CIT w 2013 nieprawidłowości nie stwierdzono. W zakresie przestrzegania przepisów ustawy o CIT w 2014 stwierdzono nieprawidłowości dotyczące zaniżenia przychodów o kwotę 29,99 mln zł. ATM Grupa odnotowała 27,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 28,15 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

T-Bull: Odnotował 0,65 mln zł jednostkowego zysku netto w 2018 r. wobec 5,11 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

LiveChat Software: Miał 27 002 klientów korzystających z płatnego rozwiązania LiveChat według stanu na 1 maja, podała spółka. Oznacza to wzrost o 10,6% wobec stanu sprzed roku. W kwietniu liczba klientów wzrosła o 288 firm netto. Źródło: ISBnews

Silvair: Odnotował 2,76 mln USD skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 3 mln USD straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Datawalk: Odnotował 13,75 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 19,13 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Ailleron: Odnotował 5,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 9,15 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

GPW: Ocenia, że private market może ruszyć nawet w I kw. 2020 r., poinformował prezes Marek Dietl. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) w ciągu miesiąca zdecyduje, czy angażować się w prace badawcze nad nowym systemem transakcyjnym z dofinansowaniem NCBiR, poinformował prezes Marek Dietl. Źródło: ISBnews

Comarch: Odnotował 30,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 64,63 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Orange Polska: Odnotował 2 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 50 mln zł straty rok wcześniej (raportowanych wg MSR17), podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Billon: Otrzymał 2 mln euro z Unii Europejskiej na zapisywanie wrażliwych dokumentów na blockchain. Źródło: spółka

Vmware: Nowym Country Managerem w Polsce został Arkadiusz Sikora. Wcześniej związany z Diebold Nixdorf, Oracle Polska i SAP Polska, Arkadiusz Sikora będzie teraz odpowiedziany za rozwój polskiego oddziału firmy w zakresie sprzedaży rozwijającego się portfolio usług multi-cloud, wirtualizacji sieci, bezpieczeństwa czy rozwiązań do budowy cyfrowych miejsc pracy. Jak przekonuje Luigi Freguia, wiceprezes VMware w Europie Centralne, firma chce dalej z sukcesami przeprowadzać polskie organizacje przez proces cyfrowej transformacji z wykorzystaniem rozwiązań VMware. Jesteśmy przekonani, że dzięki wsparciu Arkadiusza zdobędą one zaufanie coraz większej liczby polskich klientów. Źródło: spółka

Nexera: Dobiegła końca koncentracja spółek w grupie. Jej spójną częścią staje się Balmoso Investments, a więc cała dotychczasowa aktywność tej spółki kontynuowana będzie w ramach Nexery (jej struktury oraz brandingu). Konsolidacja jest jednym z planowanych założeń strategicznych na ten rok, a jej celem jest unifikacja całego wachlarza prowadzonych projektów oraz ułatwienie działań marketingowych i komunikacyjnych grupy. Źródło: spółka

Lexmark: Thomas Valjak objął stanowisko wiceprezesa ds. sprzedaży kanałowej w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). Do jego zadań należy wzmocnienie rozwoju tego obszaru w całym regionie. "Nominacja Thomasa świadczy o naszym zaangażowaniu w rozwój regionu EMEA. Cieszymy się, że do organizacji dołączył tak uznany w branży lider", powiedział Sammy Kinlaw, wiceprezes ds. sprzedaży kanałowej i OEM Lexmark. Valjak przechodzi do Lexmark z HP, gdzie spędził ostatnie 24 lata na kierowniczych stanowiskach w obszarze sprzedaży i zarządzania kanałami dystrybucji. Źródło: spółka

Kodilla.com: ,,Choć 90% osób kandydujących do pracy w IT posiada wykształcenie wyższe, to zaledwie połowa ukończyła kierunki techniczne. Szacujemy, że gdyby branża chciała wypełnić deficyt pracownikami z dyplomem wyższej uczelni, każdego roku absolwentów musiałoby więc być przynajmniej o 10 tys. więcej niż obecnie. Pamiętajmy przy tym, że brak ukończonych studiów technicznych nie przekreśla szans na znalezienie posady jako specjalista IT. 30% osób ubiegających się o pracę w tej branży to absolwenci nie studiów technicznych, a różnorodnych kursów branżowych, w tym szkół programowania (bootcampów programistycznych) - mówi Marcin Kosedowski, ekspert rynku szkoleniowego z Kodilla.com. Źródło: spółka

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Twisto: Pozyskało 60 mln zł finansowania w drugiej rundzie inwestycyjnej. Środki przeznaczy na rozwój w Europie Środkowej i Wschodniej, w tym w Polsce, podała spółka. Źródło: ISBnews

Vectra: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wystosował zastrzeżenia do przejęcia przez spółki kontroli nad Multimedia Polska, podał urząd. Źródło: ISBnews

InventionMed: Liczy na przejście na GPW z NewConnect w najbliższych miesiącach, poinformował prezes Tomasz Kierul. Źródło: ISBnews

Asbis: Akcjonariusze zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości 0,05 USD na akcję, tj. łącznie 2 775 000 USD, wynika z uchwał walnego zgromadzenia. Źródło: ISBnews

Grupa Pracuj: Wraz z częścią udziałowców uruchomiła fundusz Pracuj Ventures, który ma wspierać startupy HRTech i EduTech, podano w komunikacie. Źródło: ISBnews

ABC Data: Roseville Investments - podmiot zależny ALSO Holding - wzywający do sprzedaży akcji uzyskał bezwarunkową zgodę organu antymonopolowego na Ukrainie, podały Roseville Investments oraz Santander Biuro Maklerskie. Źródło: ISBnews

Orange Polska: Złożyło wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie przejęcia kontroli nad BlueSoft, podał Urząd. Źródło: ISBnews

Movie Games: Podjął uchwałę o rozpoczęciu działań zmierzających do dopuszczenia i wprowadzenia akcji do obrotu na rynku regulowanym, podała spółka. Źródło: ISBnews

PKO BP: The Heart w ramach partnerstwa z PKO Bankiem Polskim wyszuka spółki technologiczne dla banku (ang. technology scouting), podała spółka. W pierwszym projekcie scoutingowym realizowanym we współpracy z The Heart poszukiwane są startupy wspierające pracę oddziałów oraz współpracę z klientami detalicznymi. Źródło: ISBnews

Medicover: Wspólnie z Dominik Tzimas złożyli wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie wspólnego przedsiębiorcy tworzonego w celu realizacji wspólnego projektu, związanego z nadawaniem kanału telewizyjnego, podał Urząd. Źródło: ISBnews

PlayWay: Zarząd rekomenduje zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy z zysku wypracowanego za 2018 r. w wysokości 2,49 zł na jedną akcję, co w sumie daje kwotę 16 434 000 zł, podała spółka. Źródło: ISBnews

Kvarko: Zainwestował 1 mln zł w spółkę LBL Systems, która zajmie się opracowaniem i wdrożeniem nowych drukarek 3D, podał fundusz. W ramach przedsięwzięcia zostanie stworzona rodzina maszyn drukujących metodą przyrostową w technologii FDM (ang. Fused Deposition Modeling) o dużej szybkości i precyzji wydruku oraz przystosowanych do drukowania za pomocą nowych materiałów. Pomysłodawcą projektu jest wrocławska spółka 3D Printers. Inwestycja przeprowadzona została w ramach działania Bridge Alfa, współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Źródło: ISBnews

TransferGo: Platforma przelewów transgranicznych, po sukcesie dofinansowania w fazie B otrzymała dodatkowe 3,4 mln USD od funduszu Seventure Partners. TransferGo ogłosiło, że jego globalna baza klientów przekroczyła milion użytkowników i systematycznie rośnie o ponad 2000 nowych klientów każdego dnia. Od wejścia na rynek w 2012 r. platforma TransferGo odnotowała 100-procentowy wzrost r/r i jest obecnie dostępna w 47 krajach. W grudniu 2018 r. spółka zamknęła drugą rundę finansowania z wynikiem 17,5 mln USD.

,,TransferGo reprezentuje nową grupę fintechów, które rewolucjonizują rynek przekazów pieniężnych. Imponujący wzrost i postęp, który naprawdę przykuł naszą uwagę, wraz z podejściem zorientowanym na klienta i dążeniem do ciągłego wprowadzania innowacji, sprawiają, że idealnie pasuje do naszej strategii inwestycyjnej w tej kategorii" - powiedział Ludovic Denis, partner Venture w zespole Digital Technologies w Seventure Partners.

,,Jesteśmy zachwyceni, że już milion ludzi na całym świecie korzysta z naszych usług do wysyłania pieniędzy do przyjaciół i rodziny za granicą. Nasi klienci są w centrum wszystkiego, co robimy, więc dojście do tego momentu jest wspaniałym świadectwem pracy, jaką włożyliśmy w tworzenie nowych rozwiązań, które działają dla naszych użytkowników, a także usługi, która przekracza oczekiwania klientów. Zeszły rok był wyjątkowy - osiągnęliśmy miliard dolarów przepływów pieniężnych, a także dotarliśmy do miliona klientów - i nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa. Obecnie tylko 12% globalnych przekazów pieniężnych jest w pełni zdigitalizowanych ma charakter cyfrowy i oczekuje się, że ta liczba wzrośnie o 11% CAGR 1 w ciągu najbliższych 5 lat, co może sięgnąć nawet 400 miliardów dolarów do 2023 roku. Jesteśmy naprawdę zmotywowani by w pełni wykorzystać tę możliwość i zapewnić, że przekazy online są dostępne dla jak największej liczby osób" - powiedział prezes i współzałożyciel Daumantas Dvilinskas. Źródło:

spółka

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Orange Polska: Uruchamia ofertę w aplikacji Orange Flex, poinformował prezes Jean Francois Fallacher. Źródło: ISBnews

Bank Millennium: Udostępnił bankowość elektroniczną nowej generacji. Od dziś dla pierwszej grupy klientów dostępny jest nowy serwis internetowy Millenet, wkrótce pojawi się także nowa aplikacja mobilna, podał bank. Źródło: ISBnews

Cherrypick Games: Wprowadzi do chińskich sklepów swój największy tytuł - "My Spa Resort", podała spółka. Gra obecnie jest dostępna w chińskim sklepie Apple App Store i notuje coraz wyższe kluczowe wskaźniki. Źródło: ISBnews

Silvair Inc.: Zawarł z McWong International Inc. z siedzibą w Sacramento, Kalifornia, USA (McWong) umowę, na podstawie której zobowiązał się udostępniać, obsługiwać oraz utrzymywać cyfrowe narzędzia do planowania, konfiguracji i przeprowadzania odbioru inteligentnej sieci oświetleniowej oraz świadczyć na rzecz McWong związane z tym usługi, podała spółka. Źródło: ISBnews

Netia: Udostępnia Netia Contact Center, usługę, która integruje w jednym miejscu wszystkie kanały komunikacji z klientami, podał operator. Źródło: ISBnews

Plus: Wchodzący w skład grupy Cyfrowego Polsatu, podwyższył prędkości Internetu Stacjonarnego do 1 Gb/s z prędkości 600 i 900 Mb/s dotychczas, podał operator. Do 500 Mb/s przyspieszona została również dotychczasowa usługa 300 Mb/s. Źródło: ISBnews

Draw Distance: Gra "Ritual: Crown of Horns" autorstwa marki iFun4all w wersji Early Access zadebiutuje globalnie na platformie Steam już 17 maja, podała spółka. Źródło: ISBnews

The Dust: W czerwcu przedstawi szczegóły gry zrealizowanej na motywach Cyklu Inkwizytorskiego, podała spółka. The Dust będzie się skupiał przede wszystkim na tym projekcie, ale zamierza kontynuować działalność advertgamingową oraz produkcji gier własnych. Źródło: ISBnews

Frisco.pl: Zobowiązało się do redukcji plastiku o 50% do końca 2020 roku, podała spółka. Frisco.pl, będący wspólną inwestycją funduszu MCI.TechVentures oraz inwestora strategicznego Eurocash, tylko w pierwszych czterech miesiącach 2019 r. sprzedał 9 mln produktów, przekraczając 10,5 mln zł sprzedaży miesięcznej. Źródło: ISBnews, spółka

Zalando: Usługa umożliwiająca odbiór zamówień, również z opcją płatności "za pobraniem", jest dostępna od dziś w ponad 5 000 punktów stacjonarnych, podała spółka. Tak zwane 'Pick Up Points' zlokalizowane są w wybranych sklepach sieci Żabka i Freshmarket. Źródło: ISBnews

PlayWay: Gra "Uboat", która miała swoją premierę na platformie Steam 30 kwietnia 2019 r. (w formule wczesnego dostępu) po 72 godzinach została sprzedana w liczbie ponad 53 000 sztuk w kanałach online, a kanały detaliczne i Kickstarter odnotowały ponad 3 700 aktywacji, podał wydawca gry. Źródło: ISBnews

Ultimate Games: Ustalił datę premiery gry "Chicken Rider" na Nintendo Switch na 17 maja 2019 roku, podała spółka. Źródło: ISBnews

CloudFerro: Konsorcjum którego głównymi członkami są Thales Alenia Space, spółka joint venture Thales (67% udziałów) i Leonardo (33% udziałów) i polska firma podpisało umowę z Europejską Organizacją Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT), reprezentującą również partnerów: Europejskie Centrum Prognoz Średnioterminowych (ECMWF) i firmę Mercator Océan, podano w komunikacie. Kontrakt, którego wartość przekracza kwotę 10 mln euro, przewiduje dostarczenie usług chmury obliczeniowej i świadczenie usług dodatkowych dla platformy WEkEO. Źródło: ISBnews

QubicGames: Ustalił daty wprowadzenia do sprzedaży gier "Blazing Beaks", "Akane" i "Hungry Baby: Party Treats" na konsolę Nintendo Switch w Ameryce Północnej, Europie i Australii, podała spółka. Źródło: ISBnews

OPPO: Globalny producent innowacyjnych smartfonów ogłosił rozpoczęcie oficjalnej sprzedaży najnowszej serii Reno w Polsce. Na lokalny rynek trafią dwa modele: Reno oraz, chwilę później, Reno 10x Zoom. Oba smartfony wyróżnia oryginalna konstrukcja, eleganckie wykończenie, panoramiczny ekran oraz zaawansowane aparaty fotograficzne. OPPO Reno pojawi się w regularnej sprzedaży już 10. maja w cenie 2199 zł, natomiast model z hybrydowym zoomem trafi na polski rynek w czerwcu. Źródło: spółka

F-Secure: Uzyskał dwa nowe certyfikaty Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej (IEC). Określają one wymogi dotyczące cyberbezpieczeństwa wobec cykli rozwoju narzędzi oraz produktów stosowanych w automatycznych i przemysłowych systemach sterowania. Atesty IEC 62443 przyznano autorskiemu rozwiązaniu F-Secure do rejestracji danych dla przemysłu morskiego, lotniczego i motoryzacyjnego. Źródło: spółka

KPN: Wiodący operator telekomunikacyjny w Holandii podpisał przedwstępną umowę z firmą Huawei. Porozumienie rozpoczyna przygotowania do budowy nowej mobilnej sieci dostępu radiowego na terenie Holandii. Podjęte działania prowadzone będą w ramach modernizacji sieci komórkowej KPN na potrzeby 5G. W sprawie sieci bazowej 5G, operator podejmie odrębną decyzję, zgodnie ze swoją strategią współpracy z wieloma dostawcami. Źródło: spółka

BoomBit: Do App Store i Google Play na całym świecie trafiła gra Idle Coffee Corp grupy. To stworzona w modelu GaaS gra typu idle, polegająca na rozwijaniu własnych kawiarni, w celu stworzenia prawdziwego kawowego imperium. Źródło: spółka

Huawei: Ogłosił oficjalne wprowadzenie na rynek platformy obliczeniowej Atlas AI. Rozwiązanie zasilane jest przez serię procesorów Ascend i oferuje szereg produktów zapewniając infrastrukturę AI dla chmury obliczeniowej. Dzięki temu platforma z powodzeniem może być zastosowana w projektach typu smart city, telekomunikacji, finansach czy też sektorze informatycznym i elektroenergetycznym. Źródło: spółka

Grupa OEX: Kompleksowa obsługa sieci agentów, infolinia dla klientów i wsparcie procesu rezerwacji - to zakres działań, które dla jednego z czołowych touroperatorów w Polsce realizuje Voice Contact Center. Źródło: spółka

LG: Wprowadza do Polski inteligentne telewizory LG OLED ThinQ AI - modele W9, E9, C9, B9 oraz LG NanoCell TV oparte na platformie sztucznej inteligencji. Źródło: spółka

Plus: Do oferty wprowadzono jedną z najbardziej popularnych w Polsce aplikacji do nauki języków obcych - Busuu. Źródło: spółka

Logitech: Marka firmy - Logitech G - zaprezentowała nową wersję najlepiej sprzedającej się myszy dla graczy - bezprzewodową G502 LIGHTSPEED. Źródło: spółka

CD Projekt RED: Ogłosił otwarcie CD Projekt RED Store. Źródło: spółka

Cisco: Wi-Fi 6 (znane także jako 802.11ax), to nowy standard sieci Wi-Fi, który redefiniuje możliwości biznesu dzięki stabilnemu działaniu zapewniającemu wyjątkowe doświadczenia i połączeniu miliardów inteligentnych urządzeń. Cisco ogłosiło innowacyjne rozwiązania, które pomogą klientom wykorzystać zalety połączeń bezprzewodowych nowej generacji. Firma rozbudowuje portfolio rozwiązań dla sieci kampusowych prezentując przełącznik rdzeniowy stworzony specjalnie na potrzeby skalowania sieci w chmurze. Połączenie potężnej automatyki i systemów analitycznych z wachlarzem przełączników nowej generacji, punktów dostępowych oraz kontrolerów dla sieci kampusowych sprawia, że Cisco może zaoferować kompletną architekturę dedykowaną sieciom bezprzewodowym. Źródło: spółka

OVH: Dostosował się do rosnących potrzeb klientów - wprowadzając nowe, sprofilowane linie serwerów dedykowanych, które odzwierciedlają wizję chmury ,,smart" OVH - chmury prostej (Simple), multilokalnej (Multi-local), przystępnej (Accessible), odwracalnej (Reversible) i transparentnej (Transparent). Źródło: spółka

SAS: Ogłosił współpracę z polskim startupem ONDI, rozwijającym platformę do zakupu ubezpieczeń. Na mocy podpisanej umowy, firma otrzyma dostęp do najnowszych technologii SAS w obszarze uczenia maszynowego i inteligentnego silnika decyzyjnego real-time. Dzięki wprowadzonym innowacjom produkty oferowane klientom na platformie ONDI będą spersonalizowane i dostosowane do ich możliwości finansowych. Źródło: spółka

Fortinet: Tegoroczne badanie firmy Gartner wskazuje, że niedobór ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa IT to najpoważniejsze nowe ryzyko dla firm i organizacji. Zdaniem ekspertów do 2020 roku w tym obszarze zabraknie aż 1,5 mln specjalistów. Edukacja pracowników w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego jest obecnie jednym z filarów sukcesu i rozwoju przedsiębiorstw. Wychodząc naprzeciw tej potrzebie Fortinet NSE Instituteorganizuje bezpłatne szkolenia, podczas których uczestnicy otrzymują wiedzę w tematach związanych z cyberbezpieczeństwem, strategiami ochrony czy koncepcjami technicznymi. Źródło: spółka

Zortrax: Wprowadza nową drukarę 3D - M300 Dual z podwójną ekstruzją. Dzięki zastosowaniu systemu rozpuszczalnych w wodzie podpór (LPD Plus), w desktopowym urządzeniu zamknięto technologię, która do tej pory była zarezerwowana tylko dla przemysłowych drukarek 3D. Model M300 Dual wprowadza szereg nowatorskich rozwiązań odpowiadających na potrzeby specjalistów z różnych branż szukających profesjonalnej, ale przyjaznej użytkownikowi drukarki. Urządzenie umożliwia pracę z dwoma materiałami, a umieszczony w M300 Dual ekstruder z podwójnym hotendem i dwoma oddzielnymi nozzlami, pozwala na tworzenie modeli o geometrii niemożliwej do uzyskania na drukarkach pracujących tylko z jednym materiałem. Źródło: spółka

SkyCash Poland: Ponownie wygrał przetarg na obsługę warszawskiej Strefy Płatnego Parkowania. Stosowna umowa została podpisana 2 maja 2019 roku. Źródło: spółka

