Uderzą w rosyjskie uzbrojenie. Australia wprowadza nowe sankcje

Australia nałożyła natychmiastowy zakaz eksportu tlenku glinu i rud aluminium, w tym boksytów, do Rosji - podaje Reuters. Ma to ograniczyć zdolności Rosji do produkcji aluminium. Jest to o tyle istotne, że Rosja polega na tych dostawach aż w 20 proc. i wykorzystuje ten surowiec w produkcji broni i amunicji.