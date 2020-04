UE uruchamia pilotaż na rzecz poprawy kwalifikacji zawod. o wartości 50 mln euro

"Pilotażowy instrument gwarancji może uruchomić inwestycje o wartości 200 mln euro w obszarze kształcenia i umiejętności, a tym samym jest kolejnym krokiem na drodze do ukształtowania - w okresie odnowy po pandemii COVID-19 - gospodarek i społeczeństw bardziej odpornych i w większym stopniu sprzyjających włączeniu społecznemu" - powiedział wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej do spraw promowania europejskiego stylu życia Margaritis Schinas, cytowany w komunikacie.

"Dzięki temu instrumentowi udostępnione zostanie wsparcie konieczne do poszerzania możliwości nauczania i nabywania umiejętności w niektórych najbardziej krytycznych sektorach, takich jak sektor zdrowia, edukacji, bezpieczeństwa, gospodarki cyfrowej i ekologicznej" - dodał.

Pilotażowy instrument gwarancji w obszarze umiejętności i kształcenia (ang. Skills and Education Guarantee Pilot, instrument gwarancji S&E) to nowa inicjatywa, funkcjonująca na zasadzie finansowania dłużnego, której celem jest pobudzanie inwestycji w obszarze edukacji, szkoleń i umiejętności. Stanowi ona część strategii zmierzającej do zwiększenia zatrudnienia jako reakcji na zmieniające się potrzeby gospodarki europejskiej.