UFG: Założono kilkadziesiąt tysięcy kont potrzebnych do zwrotów turystycznych

Ustawa umożliwiająca podróżnym zwrot środków za imprezy odwołane z powodu zagrożenia epidemicznego jest od dzisiaj obowiązującym prawem. Co istotne, ustawa dotyczy podróżnych, którzy nie otrzymali do tej pory zwrotu środków od organizatora imprezy turystycznej, nie otrzymali w zamian vouchera, nie skorzystali z procedury "charge back", nie otrzymali w zamian innej imprezy od organizatora i nie odebrali gotówki od agenta lub organizatora. Do złożenia wniosku są zatem uprawnieni podróżni, którzy nie otrzymali dotychczas żadnej rekompensaty za imprezę odwołaną z powodu pandemii. Zgodnie z treścią ustawy podróżni, którzy wystąpią o zwrot wpłaconych środków, będą musieli skorzystać z systemu teleinformatycznego utrzymywanego przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Aby skorzystać z możliwości zwrotu środków trzeba będzie założyć konto pod adresem www.tfg.ufg.pl, a następnie wypełnić wniosek dostępny wyłącznie na koncie użytkownika. Z powodu zagrożenia epidemicznego nie jest możliwa obsługa osobista podróżnych,

ani obsługa tradycyjnej poczty, wyjaśniono w materiale.