UKE oczekuje 1,9 mld zł wpływu z aukcji na 4 rezerwacje z pasma 3,6 Ghz

"Aukcja, które za chwilę się zacznie to są 4 bloki po 80 Mhz. Każdy z operatorów, który wystartuje będzie mógł uzyskać tylko jedną rezerwacje. Cena wywoławcza za blok to jest 450 mln zł i 1 mld 900 mln zł i to jest prognozowany wpływ do budżetu z dystrybucji wszystkich 4 zakresów. Operatorzy muszą wykazać się wiarygodnością, 1 mld zł inwestycji no i posiadaniem też innych częstotliwości" - powiedział Cichy podczas sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (CNT).

Jednocześnie potwierdził wcześniejsze zobowiązanie pokryciowe ogłoszone przez UKE pod koniec stycznia.

Według założeń UKE, zwycięzcy aukcji zostaną zobowiązani do rozwoju sieci poprzez budowę:

- co najmniej 10 stacji bazowych na obszarze 1 miasta wojewódzkiego wybranego spośród wskazanych miast w terminie 4 miesięcy od otrzymania rezerwacji;

- do 31 grudnia 2023 r., co najmniej 300 stacji bazowych na obszarze całego kraju, w tym co najmniej 10 stacji bazowych na obszarze każdej z co najmniej 20 gmin wybranych spośród wskazanych gmin, z zastrzeżeniem, że wybranych zostanie co najmniej 9 miast wojewódzkich;

- do 31 grudnia 2025 r., co najmniej 700 stacji bazowych na obszarze całego kraju, w tym co najmniej 10 stacji bazowych na obszarze każdej z co najmniej 30 gmin wybranych spośród wskazanych gmin, z zastrzeżeniem, że wybranych zostanie co najmniej 16 miast wojewódzkich.

