Ultimate Games liczy na podwojenie wyników w tym roku i planuje dywidendę

Dodał, że spółka ma w planie kilka dużych premier m.in. na PC, jak i konsole, co jednostkowo powinno dodać po kilka milionów złotych do wyniku.

"Chcielibyśmy mocniej wejść w mobile, a do tego musimy mieć odpowiednie know-how. Aby to osiągnąć, zapewne będziemy musieli przejąć jakieś spółki bądź grupy deweloperskie. Jeśli dojdzie do jakiś przejęć, to poinformujemy rynek odpowiednim komunikatem" - dodał prezes.