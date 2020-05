Ultimate Games miało 1,26 mln zł zysku netto, 1,15 mln zł zysku EBIT w I kw.2020

"Spółka Ultimate Games S.A. w I kwartale 2020 r. osiągnęła przychody na poziomie 2,66 mln zł, co w porównaniu do 1,11 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku świadczy o znaczącym wzroście. Analizując wyłącznie przychody ze sprzedaży produktów, różnica jest podobna - w I kwartale 2020 r. była to kwota 2,16 mln zł, natomiast w analogicznym okresie 2019 r. 999 tys. zł. Na poziomie wyniku netto spółka po I kwartale osiągnęła zysk netto w kwocie 1,26 mln zł, co w porównaniu do kwoty 0,66 mln zł zysku netto osiągniętego przez spółkę w porównywalnym okresie ubiegłego roku świadczy o blisko dwukrotnej poprawie sytuacji w tym aspekcie. Tak duża różnica w wynikach osiąganych przez spółkę w pierwszym kwartale 2019 r. oraz w analogicznym okresie 2020 r. wynika przede wszystkim z faktu, iż rok temu spółka oferowała do sprzedaży znacznie mniej produktów niż obecnie, a także uzyskiwała jedynie niewielkie przychody ze sprzedaży na konsoli Nintendo Switch" - czytamy w raporcie.