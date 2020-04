budownictwo 51 minut temu

Unibep ma umowę na podwykonawstwo z Hyundai Engineering za ok. 52,8 mln zł netto

Unibep podpisał z Hyundai Engineering Co., Ltd. działającym poprzez Hyundai Engineering Oddział w Polsce umowę o podwykonawstwo, podała spółka. Przedmiotem umowy jest wykonanie zespołu budynków w ramach budowy kompleksu Polimery Police. Szacunkowa wartość wynagrodzenia wynosi ok. 11,64 mln euro netto (ok. 52,8 mln zł netto).