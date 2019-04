Unibep ma warunkową umowę przebudowy hali magazynowej za min. 17,2 mln zł netto

Wynagrodzenie podstawowe należne Unibepowi z tytułu realizacji inwestycji wynosi ok. 17,2 mln zł netto. Umowa przewiduje również dodatkowe wynagrodzenie w wysokości do kwoty ok. 2,8 mln zł netto z tytułu realizacji umownie określonych prac, w przypadku ich zlecenia przez zamawiającego, podano także.