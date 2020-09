Unibep miał 9,73 mln zł zysku netto, 20,75 mln zł zysku EBIT w I poł. 2020 r.

"10,3 mln zł - taki jest wynik finansowy netto Grupy Unibep za I półrocze 2020 r. Jest to wzrost rok do roku o ok. 47%. Taki zysk został osiągnięty przy sprzedaży na poziomie - ok. 733 mln zł, czyli porównywalnym z 725 mln zł w 2019 r. W portfelu zamówień posiadamy zlecenia w części budowlano-infrastrukturalnej na kwotę ok. 1,6 mld zł (w tym ok. 800 mln zł na kwartały III-IV 2020 r.). Są to wyniki zgodne z oczekiwaniami zarządu i wpisują się w zamierzenia na cały rok 2020. Poprawiła się sytuacja gotówkowa w grupie Unibep - mamy na kontach o ok. 12% więcej gotówki w porównaniu z początkiem roku 2020. Obecnie intensywnie pracujemy nad budowaniem portfela zamówień na rok 2021 i lata kolejne we wszystkich segmentach działalności" - napisał prezes Leszek Marek Gołąbiecki w komentarz do wyników.