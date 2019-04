Unibep: Nadszedł dobry czas dla rozwoju budownictwa modułowego w Polsce

"Jeszcze w ubiegłym roku, dwa lata temu byliśmy niekonkurencyjni. Dziś te ceny [budownictwa modułowego i tradycyjnego] się zbliżyły. Zalety modułowego to ekologia, energochłonność, szybkość realizacji i jakość. To mogą być proste budynki komunalne dla gmin, hotele 2-3 gwiazdkowe, miejsca letniskowe, uzdrowiskowe, aparthotele, akademiki - wszędzie, gdzie jest powtarzalność w zabudowie" - powiedział Kiszycki dziennikarzom.

"My patrzymy, jak to działa na rynkach dojrzałych. W Skandynawii, Niemczech, USA to jest powszechne budownictwo. Funkcjonuje obok tradycyjnego. Kilka lat i powinno być nawet tańsze o ok. 15% od tradycyjnego" - dodał.